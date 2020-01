DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(Geniş Haber)

1- MİT TIR\'LARI GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI

* Enis Berberoğlu\'nun avukatlarından reddi hakim talebi...

Haber / Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN, İstanbulDHA

MİT TIR\'ları görüntülerinin Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetelerinde yayınlanması davası ile gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla açılan davanın birleştirildiği davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde izleyicilere kapalı olarak görülen ilk duruşmaya, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt katıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar ve Enis Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu ise sanık yakını olmaları nedeniyle duruşmada hazır bulundular.

DURUŞMA 20 ARALIK\'A ERTELENDİ

Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi. Mahkeme heyeti ise bu talebi değerlendirmek üzere dava dosyasını üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Aralık\'a ertelendi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞ

Bu arada mahkemenin celse arasında, MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin 21 Ocak 2014\'te \"İşte TIR\'daki Cephane\" başlığıyla sürmanşet olarak Aydınlık Gazetesi\'nde yayımlanmasına ilişkin gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 5\'er yıldan 10\'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile aynı olaya ilişkin Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu\'nun \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7\'şer yıldan 15\'er yıla kadar yargılandıkları dava dosyasının birleştirilmesine karar verildiği ortaya çıktı.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR

Enis Berberoğlu\'nun yargılandığı dava sonrası eşi Oya Berberoğlu, kızı Dilara Berberoğlu, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Nurettin Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve parti üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Mahkemede reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Enis Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün, \"Dava Enis Berberoğlu\'nun FETÖ örgütü ile irtibatlı olduğu şeklindeki komik iddiası açılan davadır. Bilindiği gibi MİT TIR\'ları fotoğrafları Cumhuriyet\'te çıkmadan aylar öncesinde bir gazetecilik başarısı olarak Aydınlık Gazetesi\'nde çıkmıştı. Aydınlık Gazetesi\'ndeki haberden sonra Cumhuriyet Gazetesi yayını yaptı. Anayasa Mahkemesi de Erdem Gül ve Can Dündar\'ın hak ihlaline uğradığı yönündeki kararında Aydınlık Gazetesi\'ni referans almıştı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Enis Berberoğlu\'nu mahkum edip tutukladı. İstanbul 14. Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tanımadı. Mahkeme bu duruşmada ise Aydınlık Gazetesi\'ni yargılamaya çalıştı. Mahkeme daha önceki kararında Aydınlık\'ın suç işlemediği ve yargılanmaması konusunda görüş bildirmişti. Suçsuz dediğiniz insanları nasıl yargılayacaksınız. Yargılama yapılacaksa bile bu mahkemede yapılamaz. Çünkü bu mahkeme görüş bildirmiştir. Aydınlık Gazetesi de bu davadan beraat etmelidir. Ancak davada yargılanan diğer isimler de beraat etmelidir. Çünkü hepsinin yaptığı gazeteciliktir. Talep kabul edilirse dosya üst mahkemeye gidecek\" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise \"Yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi\'nin kararına uymak zorundadırlar. Mahkeme daha önce haberin suç olmadığını söylemiştir Burada iki mağdur var. Biri Enis Berberoğlu, diğeri ise Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi kendi kararına sahip çıkmalı ve direnmelidir\" dedi. Sezgin Tanrıkulu ise duruşmaların kapalı yapılmasını eleştirdi.



Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Murat Ergün\'ün konuşması

-Cemal Canpolat\'ın konuşması

-Sezgin Tanrıkulu\'nun konuşması

04.10.2017 - 13.57 Haber Kodu : 171004087

=============================

2 - CANINI TEHLİKEYE ATTI, YARALI GÜVERCİNİ BÖYLE KURTARDI

İstanbul DHA

TEM\'de akan trafiğe aldırmadı, yaralı kuşu ezilmekten kurtardı.

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. TEM Otoyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde yol ortasındaki yaralı güvercini farkeden kamyon sürücüsü hemen aracını emniyet şeridine çekti. Akan trafiğe aldırmayan sürücü, yaralı kuşu kurtarmak için yol çıktı. Bu sırada kuşu ve sürücüyü farkeden bazı sürücüler araçlarını durdurdu. Araçların arasında dolaşan sürücü, uçamadığı için çaresizce koşturan kuşu yakalamaya çalıştı. Sürücü, bir süre sonra kuşu yakalamayı başardı. Yaralı kuşu alan sürücü aracına binerek yoluna devam etti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Sürücünün yaralı kuşu kurtarmak için araçların arasında dolaşması

-Kuşu yakalaması

-Aracına binip yoluna devam etmesi

04.10.2017 - 12.36 Haber Kodu : 171004062

=========================

3- HALE SOYGAZİ\'DEN SUÇ DUYURUSU



Haber / Kamera: Erhan TEKTEN, İstanbulDHA

Yeşilçam\'ın unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi, bir televizyon programında \'Bir günlükken evlatlık verildiğini belirtilen Murat Şar adlı kişinin annesi olduğuna ilişkin iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soygazi, Murat Şar hakkında \"hakaret, iftira ve suç uydurma\" suçlarından şikayetçi oldu. Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'nin çıkışında bir açıklama yapan Soygazi, program yetkilileri hakkında tazminat davası da açacağını söyledi.

SOYGAZİ\'DEN SUÇ DUYURUSU

Hale Soygazi, \"Her türlü yalan, her türlü hakaret, her türlü tehdit acımasızca söylenmekte. O programda bir bey var. Soyadını bile hatırlamıyorum. Mehmet Bey var. O Mehmet bey benim ailemin adını, babamın adını, soyadını, dolayısıyla beni ima etti. Bu kayıp anne benmişim. Ve tehditleri de; kapıma dayanacakmış. Kapımda yatacakmış. Daha bir sürü hakaret. Tabi ki bu suç. Bu suç duyurusunda onun için bulunduk. Ama ayrıca program ve programın yetkilileri hakkında şu anda avukatlarım araştırma yapıyorlar ve tazminat davası açacağız onlara da.\" dedi.

\"DNA TESTİNE ONU DAVET EDİYORUZ\"

Soygazi konuşmasını şöyle sürdürdü; \"\"Oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar. Yazık günah değil mi ona. İki tane çocuğu var. Ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş. Niye dava açmamış. Niye DNA testi kanıtına yönelmemişler? Şimdi açacağımız davada biz DNA testine onu davet ediyoruz. O gelecek. O zaman ne yapacaklar. \'Ay! Pardon yanılmışız\" mı diyecekler. O adama buradan sesleniyorum. Mağdur olma, mağrur ol. Biraz gurur herkese lazım. Biraz onur herkese lazım. Bizim adımızı kullanıp, kirletip çamurlatıyorlar. Bir de hayatını kaybetmiş insanlara hakaret ediyorlar. … Bu insanların geride bıraktıkları aileleri var. Bunu da mı düşünmüyorlar. Baba o diyorlar. Bu kadar atılmaz. Reyting uğruna, bu kadar atılmaz. Bu programın reytingi çok düşük fakat, benim sayemde bizim sırtımızdan reyting yükseltti. Bu dava vesile olur belki de bu programların iç yüzü ortaya çıkar. Bunların ne kadar yalan dolanla dolu olduğu ortaya çıkar. Halk inanmasın. Halkı zehirliyorlar. Yazık değil mi bu halka.\"



Görüntü dökümü:

-------------------

-Hale Soygazi ve avukatlarının adliyeden çıkışı

-Soygazi\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

04.10.2017 - 13.39 Haber Kodu : 171004080_

==============================

4 - İSTANBUL\'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU : 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA

İstanbul\'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te 2 Ekim\'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 5\'i Suriye, 1\'i Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yurtdışına kaçırmak için anlaştığı her kişiden 2 bin Euro aldığı belirmeroib. Şebekenin yurt dışına göndermeye hazırlandığı 2\'si çocuk 18 kişi de operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 deniz botu ve 2 kürek ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Gözaltındaki 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alınan 18 kişi sınır dışı edilecek.



Görüntü Dökümü: (POLİS KAMERASI)

-------------------------

-Göçmenlerin araç içindeki görüntüsü

-Lastik bottan görüntü

-Detaylar

04.10.2017 - 13.39 Haber Kodu : 171004081