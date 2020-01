DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ HEDEFİMİZ ULUSAL GENÇ İSTİHDAM STRATEJİSİ

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"(FETÖ soruşturmaları kapsamında işten çıkarmalar) İtirazlar gelsin, bunlar incelenecek, gerekli cevaplar verilecek ve haksızlığa uğramış olan varsa bunlarda tekrar işlerine dönebilecekler. Hala tatmin olmayanlar varsa onlarda da yargı yolu açılacak. Şu anda OHAL uygulaması içerisindeyiz. Yargı yolu kapalı. Bu mekanizmayla yargı yolunu da açmış oluyoruz\"

\"Bu dönemde büyük önem verdiğimiz genç işsizliğin önüne geçmek için yeni hedefimiz ulusal genç istihdam stratejisi\"

\"Sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan korkmayalım. Hiçbir zararı yok. Yeter ki olaylara bakış ortak olsun. Zıtlaşmakla değil, inatlaşmakla değil… Sendikacılık ideolojik ayrışma anlamına gelmemeli\"

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım konuşmasında, \"Biz canını kurtarmak isteyen, bunun için yollara düşen bu insanlara sahip çıktık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık, onlara her türlü sıcak ilgi ve alakayı sağladık. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şey. Bu, bizim geçmişimizde olan bir şey. Ancak Türkiye, bütün bunları yaparken, dünyadan da sadece \'Türkiye iyi işler yapıyor, mültecilere, zordakilere yardım ediyor.\' demekten daha fazlasını beklerdik. Maalesef Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya, bu gelişmeleri izlemekle yetindi ve Türkiye\'nin sırtını sıvazlamakla yetindi\" dedi.

\"BÜTÜN ÜLKELERİN KADERİ, ŞÖYLE BÖYLE BİRBİRİNE BAĞLI\"

Binali Yıldırım, \"Küreselleşen dünyada artık hiçbir ülke, \'Sorunlarımızı biz kendimiz çözeriz, başkalarına ihtiyacımız yok.\' deme şansına sahip değil. Bütün ülkelerin kaderi, şöyle böyle birbirine bağlı. Dolayısıyla sorunların çözümüne birlikte kafa yormak lazım, birlikte çare üretmek lazım. Belirli ön yargılarla kapıları kapatmak, bir ülkeyi tasnif dışı yapmak, başka ülkelerle iş tutmak, bölgesel barışa da küresel kardeşliğe de hiçbir katkı sağlamaz\" şeklinde konuştu.

\"BU MEKANİZMAYLA YARGI YOLUNU DA AÇMIŞ OLUYORUZ\"

Başbakan Yıldırım, \"Devlet içinde, yargıda, orduda, poliste, bürokraside yuvalanan ve bu darbe girişimi içinde olanlarla öyle veya böyle ilişkide olan bu unsurların da temizlenmesi bir ülkenin en doğal hakkıdır. Hiçbir devlet kendisine sadakatle tabi olmayan memurlarla, kamu görevlileriyle yoluna devam etmez. Bunun en yakın örneği iki Almanya\'nın birleşmesinde görülmüştür. Doğu Almanya, Batı Almanya birleştiği andan itibaren 500 bin kamu çalışanının bir günde işine son verildi. Kimse Almanya\'yı protesto etmedi, bir şey söylemedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi \'doğrudur, hiçbir ülke kendisine sadakatle bağlı olmayanlarla çalışmaz\' dedi noktayı koydu. Burada da maalesef Türkiye\'de çifte standartlı yaklaşımı görmek bizi üzüyor. Kim ne derse desin Türkiye bir hukuk devleti hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu tavsiye işinde haksızlığa uğramış olabilir. Yine hukuk devleti içerisinde buna da bir mekanizma getirdik. İtirazlar gelsin, bunlar incelenecek, gerekli cevaplar verilecek ve haksızlığa uğramış olan varsa bunlarda tekrar işlerine dönebilecekler. Hala tatmin olmayanlar varsa onlarda da yargı yolu açılacak. Şu anda OHAL uygulaması içerisindeyiz. Yargı yolu kapalı. Bu mekanizmayla yargı yolunu da açmış oluyoruz\" diye konuştu.



\"KUCAK AÇILMASI, ONLARA ALAN AÇILMASI, DOĞRUSU BİZİ ÜZÜYOR\"

Başbakan Yıldırım, \"Türkiye burada üstlendiği misyon itibarıyla bir yandan Suriye\'de, Irak\'ta ve Ortadoğu\'da cereyan eden otorite boşluğundan kaynaklanan terör faaliyetlerinin Balkanlar\'a, Avrupa\'ya yayılmasını önlediği gibi bir yandan da Suriye\'de kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük bir gayret içindedir. Diğer partner ülkelerle İran\'la, Rusya\'yla Avrupa koalisyon ülkeleriyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü buradaki gerek Irak\'ta, gerek Suriye\'de, gerek Kudüs\'te, Filistin\'de her türlü istikrarsızlığın birinci derecedeki faturasını Türkiye ödüyor. Bu faturayı bunu ödüyoruz. Ama bunu Avrupalı dostlarımıza ödetmemek için büyük bir fedakarlık gösteriyoruz. Ege Denizi\'nden, kara yolundan Avrupa\'ya mülteci geçişlerini, günlük 3 bin, 3 bin 500\'lerden sıfıra indirdik. Bütün bu fedakarlıkların görülmesini beklerken halen sitem dolu sözler; hala darbenin arkasındaki FETÖ unsurlarına, ülkemizi bölmeye çalışan PKK terör örgütü sempatizanlarına kucak açılması, onlara alan açılması, doğrusu bizi üzüyor. Bunu dostlarımıza hep söylüyoruz\" diye konuştu.

\"YENİ HEDEFİMİZ ULUSAL GENÇ İSTİHDAM STRATEJİSİ\"

Binali Yıldırım, \"Eğitimi ekonominin ihtiyacı, toplumun talepleri doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Bu dönemde büyük önem verdiğimiz genç işsizliğin önüne geçmek için yeni hedefimiz ulusal genç istihdam stratejisi. Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız daha fazla, daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır. Burada çalışma barışı ve çalışanlarımızın huzuru bizim önceliğimizdir\" şeklinde konuştu.

\"ARTIK SENDİKACILIK, ÜCRET SENDİKACILIĞI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR\"

Yıldırım, \"Artık sendikacılık, ücret sendikacılığı olmaktan çıkmıştır. O çok eskidendi, 30-40 yıl önceydi. \'ben alacağım ücrete bakarım gerisi beni ilgilendirme\' sendikacılık anlayışı bitmiştir. Şimdi iş yeri, işin devamı, işverenin ne kadar sorumluluğundaysa, çalışanların, çalışanları temsil eden sendikaların da o kadar sorumluluğundadır. Zira eğer iş yeri devam edemezse bu sefer ne işçi kalır, ne de işçi haklarından bahsedebiliriz. Daha büyük toplumsal sorun olarak önümüze gelir\" dedi.

\"SENDİKACILIK İDEOLOJİK AYRIŞMA ANLAMINA GELMEMELİ\"

Binali Yıldırım, \"Sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan korkmayalım. Hiçbir zararı yok. Yeter ki olaylara bakış ortak olsun. Zıtlaşmakla değil, inatlaşmakla değil… Sendikacılık ideolojik ayrışma anlamına gelmemeli. Sendikacılık temsil ettiğiniz işçilerin hakkını, hukukunu her ortamda, her şart altında savunmak, ülkenin gerçeklerini göz ardı etmemek ve iş veren, işçi, işyeri gerçeğini o altın üçgeni asla bir yerinden koparmaktır. Bunu başardığımızda her sorunun üstesinden geliriz\" diye konuştu.



\"BİRLİKTE ÇALIŞMAK, SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZMEK, SORUNLARI TORUNLARA BIRAKMAMAKTIR\"

Yıldırım, \"Fikrin bittiği yerde terör başlıyor. Onun için küresel arışı, bölgesel barışı sağlamanın, kalıcı hale getirmenin tek yolu var. Birlikte çalışmak, sorunları birlikte çözmek, sorunları torunlara bırakmamaktır. Bu anlayışla biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" dedi.

2- ATAŞEHİR\'DE KADINA SALDIRAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. adlı kadına saldırıda bulunması güvenlik kameralarına yansıyan kişi gözaltına alındı. Hakan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Emniyetten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı



3- SURİYELİ ANNE İLE KIZINI ÖLDÜRMEKTEN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin henüz ifadesinin alınmadığı belirtilirken, şüpheliden alınan kan örneklerinden elde edilen DNA\'ın Orouba Barakat\'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi.

ŞÜPHELİ HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kızın katil zanlısı Ahmet Barakat önceki gün Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği\'nde devam ediliyor. Şüpheli Ahmet Barakat bugün Gayrettepe\'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Sağlık raporunun alınmasının ardından Ahmet Barakat daha sonra tekrar Cinayet Büro Amirliği\'ne getirildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Öte yandan konuşmadığı öğrenilen şüpheliyle ilgili araştırma da çok yönlü sürüyor. Polis şu anda olayın en önemli delili olan Orouba Barakat\'ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinden elde edilen DNA profilinin, gözaltındaki Ahmet Barakat\'tan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmasını bekliyor. Laboratuvarda yapılacak olan bu inceleme, sonucunun pozitiff çıkması durumunda Ahmet Barakat\'ın silahlı saldırı olayının faili olduğunun en büyük delili olacak.

BÜTÜN İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer olayla ilgili, Ahmet Barakat\'ın bir süre önce Suriye\'de kardeşini öldürdüğü, Birleşik Arap Emirliklerinden, suriye üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptığı gibi iddiaların araştırıldığını soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şüpheli için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

4- BEBEĞİNİ DENİZE ATMAKLA SUÇLANAN ANNENİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK...

* Cesedi bulunamayan Tuğçe bebek ile ilgili 5 ayrı savcılığa yazı yazılarak soruşturma olup olmadığı sorulacak.

Özden ATİK / İstanbulDHA

Fatih\'te 40 günlük Tuğçe bebeği, denize attıkları iddiasıyla anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke\'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Mahkeme, tutuklu yargılanan anne Fatma Karataş hakkında akıl sağlığı yönünden rapor aldırılmasına ve olay tarihi 23 Ocak ve takip eden günlerde denizden çıkarılmış bebekle ilgili herhangi bir soruşturma olup olmadığının sorulması için 5 ayrı savcılığa yazı yazılmasına karar verdi.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Karataş getirildi. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada bebeğin denize atıldığı Bursa Deniz Otobüsleri İskelesi\'nde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışan Hasan Çıtak, tanık olarak dinlendi. Çıtak, \"Olay günü gece vardiyasındaydım. Sabah saat 6.30 sıralarında ofis camından dışarı baktığımda sanık kadını elinde bir pusetle dışarıda sağa sola yürürken gördüm. Hava soğuktu, kadının üşüdüğünü ve bebeğini emzirmek isteyebileceğini düşündüm. Onu kapalı alana davet etmek için dışarı çıktım. Çıktığımda kadını göremedim. BUDO\'nun 50-60 metre ötesinde Üsküdar iskelesi vardı ancak o kadar sürede oraya gidemeyeceğini düşündüm. Bu nedenle içerdeki camdan arka tarafı gören yere baktım. Kadın, alacakaranlıkta suyun yanındaydı. Elindeki şeyi suya attığını gördüm\" dedi. Sanığın elindekinin bebek olup olmadığını görmediğini ifade eden Çıtak, \"Ağlama sesi de duymadım. Attığı pusetin bir ucu havada bir ucu suda batar vaziyetteydi. Sonra kadın suyun kenarına oturdu. Direkt kadının yanına gittim. Kadına \'Denize ne atın?\' diye sordum. Bana 3-4 gün önce doğum yaptığını, bebeğinin ölü doğduğunu, bu nedenle kafayı yediğini ve eşyalarını denize attığını söyledi. Tekrar gidip baktığımda attığı şey tamamen batmıştı. Geri döndüğümde ise kadın gitmişti\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, sanık Fatma Karataş\'a tanığı olay yerinde görüp görmediğini sordu. Sanık Karataş da gördüğünü ancak tanığın kendisine ne sorduğunu hatırlamadığını söyledi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALDIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş\'ın 16 Ekim 2017 tarihinde Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yetki alanı dışındaki Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul Anadolu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı yazılarak, dava konusu olayın suç tarihi olan 23 Ocak 2017 tarihi ve bu tarihi takip eden günlerde denizden çıkarılmış yeni doğmuş bir bebekle ilgili soruşturmalarının olup olmadığının sorulmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve sanık Mustafa Teneke\'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş\'a da \"Bu çocuktan kurtul. İntihar et\" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş\'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtiliyor. Sanıkların \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.

5- İÇKİ ŞİŞELERİNDEN 1,5 KİLOGRAM KOKAİN ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizindeki viski şişelerinde 1 kilo 571 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı\'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Şili uyruklu C.F.V.E.\'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli C.F.V.E.\'nin valizinde bulunan 3 viski şişesine gizlenmiş 1 kilo 571 gram kokain buldu. Gözaltına alınan C.F.V.E. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şili uyruklu C.F.V.E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ekiplerin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri Şili uyruklu C.F.V.E.\'nin valizini aldığı sırada yanına gelerek gözaltına alması ve viski şişelerinde bulunan uyuşturucu maddelerin bulunması görüntülendi.



