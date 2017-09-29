DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- THY ERBİL\'E SON KEZ UÇTU



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Erbil ve Süleymaniye\'de uçuşların bu akşam saat 18.00\'de sona ermesi nedeniyle Türk Hava Yolları ve Irak Hava Yolları son kez İstanbul-Erbil seferini gerçekleştirdi.

Irak\'ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye\'ye uçuşların bu akşam itibariyle askıya alınması nedeniyle bölgede bulanan Türk ve yabancı yolcular son uçaklarla İstanbul\'a gelmeye başladı. Yolcuların yoğunluğu nedeniyle Süleymaniye\'ye öğle saatlerinde ek sefer koyan Türk Hava Yolları, bu seferini iptal etmek zorunda kaldı. THY ve Irak Hava Yolları\'nın son Erbil-İstanbul seferiyle Atatürk Havalimanı\'na gelen yolcular, \"İnşallah bu uçuş yasağı kalkar\" temennisinde bulundu.

\"HABUR SINIR KAPISINI KULLANACAĞIZ\"

Türk Hava Yolları (THY) son seferiyle Erbil\'e giden Erkan Eşref adlı yolcu, \"Arabayla buraya gelmek çok zor. Uçak her zaman iyi olurdu. Bu yasakla birlikte Habur Sınır Kapısını kullanmak zorunda kalacağız. Bugün biletler son uçuş nedeniyle çok pahalıydı\" dedi.

\"UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLATIRLAR\"

Irak Hava Yolları uçağıyla Erbil\'den İstanbul\'a gelen Lazgin Demirkıran ise şunları söyledi:

\"Erbil güzel hiçbir sıkıntı yok. Ben 6-7 aydan beri gidip geliyorum. Referandumda da oradayım. Ben uçak seferlerin son kez yapıldığına inanmıyorum orada iş adamları, Türk yolcular var. Ben uçuşların iki gün sonra yeniden başlayacağına inanıyorum. Benim vizem bittiği için geldim. Kerkük ve Musul\'da biraz sıcaklık var ama Erbil\'de durum sakin.\"

Görüntü Dökümü:

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-Irak Hava Yolları ve THY\'nin Erbil uçuşlarının yolcu ,Süleymaniye uçuşlarını gösteren panolar

-THY uçağı ile Erbil\'e gidenler ropörtaj

-Türk Hava Yolları ve Irak Hava Yolları yolcularından görüntüler

29.09.2017 - 13.53 Haber Kodu : 170929077

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2- ÇEKİCİYE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da çaldıkları araçları çekiciye yükleyip çaldıktan sonra parçalarına ayırıp satan 6 kişilik çete yakalandı. Oto Hırısızlık Büro amirliği ekipleri, şüphelilerle birlikte çok sayıda araç parçası ele geçirdi. Şüphelilerin bir kamyoneti, çekicilerine yükleyerek çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMYONETİ ÇEKİCİYE YÜKLEYEREK ÇALMIŞLAR

İstanbul Esenyurt\'ta nakliye işi yapan Burak K. (32) nın kamyoneti bir gece yarısı çalındı.Esenyurt Kıraç\'ta polis merkezine şikayette bulunan Burak K.\' nin aracını aramaya başlayan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelmeye aldı. Kamera görüntülerinde çalınan aracın bir çekiciye yüklenerek çalındığı tespit edildi.

YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu plakası tespit edilen şüphelilere ait çekici görüntüler üzerinden takip edildi. Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelemesi sonucu çekicinin son görüldüğü yerde yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı oto tamirhanesi tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları buraya getirdikleri ve parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sürdükleri öğrenildi. Polis buraya yaptığı baskında Enes K. (23), Raif T. (58), Haydar G. (34), Tuncay A. (47), Erdoğan Ö. (56) ve Cuma B. (59)\'yi gözaltına aldı.

TAMİRHANEDE BULUNAN OTO PARÇALARI İNCELENİYOR

Öte yandan tamirhanede bulunan farklı modeldeki araçlara ait çok sayıda oto parçasıda inceleme altına alındı. Polis parçaların içinde kamyonete ait parça olup olmadığını araştırıyor. Bu parçaların başka çalıntı araçlara ait olma ihtimaline karşılıkta soruşturma derinleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

29.09.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170929078

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3- İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da bazı camilerden çalınan tarihi eserleri internet üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\" kapsamına giren objelerin

yurtiçinde ve yurtdışında yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kentte bulunan bazı camilerden çalınan tarihi eserlerin internetten paylaşıldığını belirledi.

Kendisini internet sitesi üzerinden koleksiyoner olarak tanıtan A.E.G\'nin özel mesajla paylaştığı fotoğraflardaki eserleri yapım tekniği ve stil özellikleri açısından kontrol eden ve İstanbul\'daki camilerden çalınan levhalar olduğunu tespit eden ekipler, 20 Eylül\'de operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, \"Allah\" ile \"Kelime-i Tevhid\" yazılı hat levha ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede ele geçirilen hat levhaların 11 Şubat 2010\'da Üsküdar Silahtar Abdurrahmanağa Camii\'nden çalındığı ve 18. yüzyıla ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen levha

29.09.2017 - 13.54 Haber Kodu : 170929062_

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4- ÇENGELKÖY\'DE TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL-DHA

Üsküdar Çengelköy sahilinde meydana gelen kazada 5 araç hasar gördü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Yalıboyu Caddesi\'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aykut Gümüş idaresindeki 34 YL 9635 plakalı araç seyir halindeyken sokaktan çıkan Ahmet Yönalp\'ın kullandığı 34 JD 9848 plakalı araçla çarpıştıktan sonra park halindeki 34 RKH 90 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada park halindeki araçlarla birlikte 5 araç zarar gördü.

Kazada Gümüş hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, başka bir kazaya meydan vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Yalıboyu Caddesi üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardınadan trafik normale döndü. Kazaya karışan bir sürücü, \"Trafik sıkışık olduğu için yol verdim. Karşı yönden alan araç hızlı geliyordu çarpmanın etkisiyle takla attı.daha sonra diğer araçlar zarar gördü\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tazaya karışan araçların görüntüsü

-Takla atan aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntü

-Vatandaşlarla top

-Trafikten görüntü

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5- GREENPEACE ÜYELERİNE \"HAKSIZ REKABET DAVASI\"NDA BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Greenpeace\'in 2016 yılında insan sağlığına uygun şekilde tavuk yetiştirilmesi için başlattığı \"Yutmayız\" kampanyasına karşı bir tavukçuluk firmasının açtığı \"haksız rekabet\" davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 yıla kadar hapisleri istenen 4 Greenpeace üyesinin beraatine karar verdi.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, sanıklardan Ece Ünver Mataracı ve taraf avukatları katıldı.

FİRMA AVUKATLARI: SANIKLAR CEZALANDIRILSIN

Tavukçuluk firmasının avukatları, \"Ellerinde delil olmadan müvekkil şirket karalanmıştır. Oysa şirket, standartlara uygun davranmaktadır\" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

\"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ORTAYA ATILMIŞTIR\"

Sanık Ece Ünver Mataracı ise \"Suç kastımız yoktur. Beraatimizi istiyorum\" dedi. Sanık avukatı da \"Kampanya farkındalık oluşturmak için ortaya atılmıştır. Müvekkillerimizin beraatini talep ederim\" dedi.

MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından Greenpeace üyesi sanıklar Ece Ünver Mataracı, Aykut Uluer, Ayyüce Özdemir ve Melda Elif Keskin\'in beraatine hükmetti.

