DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ\'DEN \'AMBARGO\' AÇIKLAMASI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\"Sözlerimin hiçbir yerinde \'Kuzey Irak\'a ambargo uygulanmamalı\' diye bir söz yok\"

\" (Yeni gümrük kapısı) Kuzey Irak da bu gayrimeşru referandumdan sonra, Türkiye olarak güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz yani Irak merkezi hükümetinin egemenlik alanı ile ilgili ticaretimizi sürdürebilmemiz için arayışlarımız var. Gerek İran üzerinde, gerekse başka alanlardan da arayışımız var, hazırlıklarımız var\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci, \'Kuzey Irak\'a ambargo\' konusunda yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, \"Sözlerimin hiçbir yerinde \'Kuzey Irak\'a ambargo uygulanmamalı\' diye bir söz yok. Ambargo, ekonomik yaptırımlar çok ciddi bir şeydir. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın söylediği sözler hepimiz için bağlayıcıdır ve bize uyulması gereken talimatlardır. Ama şu ana kadar Türkiye\'nin bu yönde alınmış olan bir kararı yok. Türkiye olarak bizim önemli ticaret ortaklarımızdan birisi Irak. Yaklaşık olarak 8 milyar dolar ihracatımızın, ekonomik menfaatimizin olduğu bir ülke. Bunun yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmı Kuzey geri kalan kısmı Güney ile ilintili. Bekara boşanmak kolaydır derler, Türkiye burada en büyük menfaati olan ülke. Dışarıdaki toplulukların Irak ile söylemleri bizim için biraz daha farklı. Türkiye olarak şu anda gerek ekonomik yaptırımlar, gerekse sınır kapılarının kapatılması gibi her hangi alınmış olan bir karar yok. Böyle bir karar alınırsa da zaten itiraz edecek hiç kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Musul ve Kerkük bizim kutsal bir davamızdır. Bu milletin kutsal bir emaneti ve davasıdır. Onun için Irak\'a karşı, Irak\'taki referanduma Türkiye hariç, tırnak içinde söylüyorum, karşı çıktığını söyleyen ülkelerin bu karşı çıkışlarını da ben çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyorum\" dedi

IRAK\'A YENİ GÜMRÜK KAPISI

Bakan Zeybekci, \"Yeni bir gümrük kapısı olacak mı?\" şeklindeki soruya ise \"Irak ile yaklaşık 6 milyar dolar olan ticaretimizi Irak merkezi hükümeti ile yapıyoruz. Tek sayılabilecek kapımız da Kuzey Irak üzerinden. Kuzey Irak da bu gayrimeşru referandumdan sonra, Türkiye olarak güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz yani Irak merkezi hükümetinin egemenlik alanı ile ilgili ticaretimizi sürdürebilmemiz için arayışlarımız var. Gerek İran üzerinde, gerekse başka alanlardan da arayışımız var, hazırlıklarımız var\" yanıtını verdi.

\"TÜRKİYE\'DE AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE OHAL\'İ İSTEMEZ\"

Zeybekci, bir gazetecinin, \"OHAL ile ilgili bir çözüm arayışında mısınız?\" sorusuna, \"Bu OHAL ile ilgili çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim; OHAL ile devam etmek Türkiye\'nin tercihi değildir. OHAL ile Türkiye\'nin gereklilikler ortadan kalktığında, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet olarak bizim niyetimiz ve kararlılığımız bir an önce OHAL ortamında çıkmaktır. Bunu bir polemik malzemesi haline getirmek OHAL\'i isteyen ve istemeyenler diye bir tartışma haline getirmek son derece yanlış olur. Türkiye\'de aklı başında olan hiç kimse OHAL\'i istemez. Kaldı ki bu gereklilikler ortadan kalktığı sürece derhal bu ortamdan çıkılmalı. Global bir ekonomi olan, gelişmiş bir ülke olan Türkiye… 15 Temmuz ihanetinin müsebbipleriyle ilgili gereklilikler ortadan derhal ve OHAL\'den de bir an önce ayrılmalıyız diye düşünüyorum\" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar

27.09.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170927109

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2- METEOROLOJİ\'DEN FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı

Yapılan açıklamada, \"Marmara ve Ege denizi\'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor\" denildi.

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3- ŞİLE\'DE HORTUM ÇIKTI

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)

Şile\'de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hortumun görüntüsü

27.09.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170927110_

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4- ÜMRANİYE\'DE HURDACILARIN TAŞLI, SOPALI, SİLAHLI KAVGASI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA

Ümraniye\'de hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı silahla ateş edilen taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, Ümraniye Şerif Ali Mahallesi Serdivan sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşencegruplar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. Bir kişi ise pompalı tüfek ile karşı gruba ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Polis sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgada fırlatılan taş ve sopalar nedeniyle sokak adeta savaş alanına döndü. Hurdacılara ait bir kamyonet ise atılan taşlar nedeniyle

zarar gördü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerlerdeki taşlar

-Yaralıların ambulansa koyulması

-Taşlanarak zarar verilen kamyonet

-Kalabalık grup

-Polis

-Genel ve detay

27.09.2017 - 15.08 Haber Kodu : 170927117

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(ÖZEL)

5- BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLET BÖYLE ÇALINDI

Haber: Zeki GÜNAL Kamera: İstanbul DHA

İzmir\'de 14 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesi bisikleti çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Balçova Ata Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşandı. Fatura ödemek için bisikletine binerek evinden çıkan 14 yaşındaki Berkay Fidancı\'nın peşine takılan bir kişi, kendisi de bisiklet kullanarak çocuğu bir süre takip etti. Fatura ödeme merkezinin önüne gelen Fidancı bisikletini kapı önüne bırakarak içeri girdi. Arkasından gelen kişi de kendi kullandığı bisikleti bırakarak bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra çocuğun bıraktığı daha iyi olan bisiklete binerek hızla oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikleti çalınan Berkay Fidancı \"Fatura yatırmak için bisikleti kapının önüne koyup içeri girdim. Sıramı beklerken bisikleti kontrol etmek için arkamı döndüğümde bisiklet yerinde yoktu, o panikle dışarı çıktığımda bir ağabey bisikletin çalındığını söyledi. Etrafıma bakındım bisikleti göremedim, ne yapacağımı şaşırdım, babamın yanına koştum, çok üzüldüm. Çünkü üzülmemin nedeni bisiklet bana babamın doğum günü hediyesiydi. Bisikletimin bulunmasını istiyorum\" diye konuştu. Polis bisikleti çalan kişinin bıraktığı bisikletten parmak izi alarak ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun bisikleti ile gelmesi

-Çocuğun bisikleti bırakması

-Çocuğun arkasından bisiklet ile gelen kişi

-Bu kişinin bisikleti ağaç altına bırakması

-Çocuğun içeri girmesi

-Adamın etrafı kolaçan etmesi (Beyaz gömlekli)

-Adamın çocuğun bıraktığı bisiklete binerek hızla uzaklaşması

-Fatura ödeme merkezinden çıkan (Kırmızı tişörtlü) kişinin bisikletin çalındığını fark etmesi ve çocuğa haber vermesi

-Çocuğun dışarı çıkması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Bisikleti çalınan çocuk Berkay Fidancı\'nın olayı anlatması

27.09.2017 - 13.45 Haber Kodu : 170927094

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