DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA \"POLNET\" ARIZASI : 1000 YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI

Haber: Murat ÇAKIR - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün POLNET bilgi sistemindeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre yaklaşık 1000 yolcu uçağını kaçırdı, uçak biletleri ücretsiz değiştirildi.

Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler

-Detaylar

26.09.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170926098

==============================

(geniş haber)

2- NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş,

\"Bu sabah itibariyle şuuru kısmen açıldı\"

\"Eğer bir organ nakili gerekiyorsa bununla ilgili biz ön çalışmalarımızı başlattık\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Erhan TEKTEN - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Naim Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı.

Mehmet Emin Güneş, \"Daha önce de bizim hastanemizde tedavi sürecine devam ediyordu. İki gün kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla, bilinci kapalı bir şekilde geldi, yoğun bakıma aldık. Bize geldiğinde bilinç durumu kapalıydı. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı. İdrar çıkışı alınmıyordu hastamızın. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımızın bizi sürekli aramakta, bilgi istemekte \" dedi.

\"ŞU ANDA GENEL BULGULARI STABİL DEVAM ETMEKTEDİR\"

Güneş, \"Bu sabah itibariyle sevindirici bir gelişme olarak şuuru kısmen açıldı, sorulan sorulara cevap vermekte, nerede olduğunu biliyor, bu bizim için sevindirici. Ancak bu kronik karaciğer yetmezliğidir, uzun bir tedavi sürecidir, kronik bir hastalıktır. Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut. Bizim için bu önemli. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozulma var ama üzerine bir böbrek fonksiyonları bozulması eklenilmedi. Şu anda genel bulguları stabil devam etmektedir. Herhangi bir solunumsal destek almamaktadır. Ancak karaciğer yetmezliğine bağlı kronik enzim yüksekliği devam etmektedir. Bununla ilgili yoğun bakım tedavi sürecimiz devam ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz gelişme olduğu takdirde, umudumuz olumlu olacağı yönündedir, bu konuda hastane ve Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanıyoruz. İlerleyen saatlerde tekrar bir bilgilendirme paylaşacağız\" şeklinde konuştu.

\"EĞER BİR ORGAN NAKİLİ GEREKİYORSA BUNUNLA İLGİLİ BİZ ÖN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK\"

Başhekim Güneş açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Güneş bir gazetecinin, \"Aktif sporcular zaman zaman performans artırıcı bazı ürünler kullanıyor. Zamanında kullandığı bu tarz ilaçların etkisi olabilir mi hastalığında?\" şeklindeki sorusu üzerine, \"Her şeyin etkisi olabilir. Tek bir şeye bağlamak çok zor, bir şeye bağlamak çok doğru değil. Uzun bir süreç, stresli bir yaşantısı vardır, kendisi dünyaca ünlü bir sporcumuz. Her şeyin etkisi olabilir, kronik bir hastalıktır. Eğer bir organ nakili gerekiyorsa bununla ilgili biz ön çalışmalarımızı başlattık\" diye yanıt verdi.

\"HER HANGİ BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNDA BİR DUYURU YAPACAĞIZ\"

Güneş, karaciğer nakli konusunda neler yapılabileceğinin sorulması üzerine, \"Biz zaten bu konuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ön hazırlıklarımızı başlattık zaten. Her hangi bir ihtiyaç olduğunda bir duyuru yapacağız. Donör önemli ama hastanın genel durumu da önemli. Çünkü bu bir organ yetmezliğidir, hastanın genel durumunun stabil olması, düzelmesi gerekiyor. Bu da bir süreç alacaktır tabi\" şeklinde konuştu.

\"BURADA HASTANIN GENEL DURUMU BİZE YOL GÖSTERECEK\"

Güneş ailesinden naklin yapılma şansının olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

\"Donör uygunluğu için aile çok önemli değil, her hangi bir donör de olabilir. Ailenin de tabi bu konuda etkisi var. Burada hastanın genel durumu bize yol gösterecek. Uygun donör bulunduğu anda da gerekli çalışmalar yapılacaktır\"

Görüntü Dökümü:

---------------

-Doktorların açıklamaları

26.09.2017 - 13.52 Haber Kodu : 170926121_

================================

3-SARIYER\'DE KORKUNÇ ÖLÜM

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de kombi tamiri için bir eve gelen tamirci, pencereden asansör boşluğundaki kombiye baktığı sırada apartmanın girişinden çağrılan asansörün kabini ile duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan tamirci hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi 58 numarada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kombi tamiri için eve gelen tamirci Refai Yaşın (40) kombiyi kontrol etmek istedi. Kombi asansör boşluğunda olduğu için birinci kattan pencereyi açan tamirci kombiyle ilgilenirken, giriş kattan asansör çağrıldı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan tamirci, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye , sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İTFAİYE İKİ SAATTE KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer ve Seyrantepe itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tamirci sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından Refai Yaşın\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz tamircinin sırt çantası ve tesisat çantası arkadaşları tarafından araca koyuldu.

Görüntü Dökümü:

---------------

Asansör ile duvar arasına sıkışan tamirci

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

İtfaiye ekipleri

Cenaze aracı

Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerine gelmesi

Cenazenin evden çıkışı

Cenaze aracına konulması

Refai Yaşın\'ın fotoğrafı

Genel ve detaylar

26.09.2017 - 13.44 Haber Kodu : 170926119

===========================

4- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ\'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI (2)

\"O meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız\"

Haber-Kamera: Uğur DEMİRKIRDI-Hakan TARHAN, İstanbul-DHA

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, Kadir Topbaş\'ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili DHA\'nın sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ \"Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim ve hala görevimde aktifim. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün, yani 28 Eylül\'de o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Hemen yeni belediye başkanımızla İstanbul halkına, İstanbul kentine hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.

Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ\'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Göksel Gümüşdağ açıklama ve toplu fotoğraf çekimi

26.09.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170926080

==============================

5- İSTANBUL\'DAKİ \"ANA DARBE GİRİŞİMİ\" DAVASI (2)

*Eski Kurmay Albay tutuklu sanık Muzaffer Düzenli,

\"15 Temmuz\'dan birkaç gün önce Akıncı Hava Üssüne iş yemeğine davet edildim ve o gün Akıncı Üssü\'ne gittim\"

\"Bina girişinde tam teçhizatlı 3-4 kişi gördüm. Beni küçük bir odaya aldılar. Bana \'TSK yönetime el koyacak, seni de aramızda görmek isteriz, teklifi kabul edersen karşılığını alırsın\' dediler. Ben de çekincelerimi söyledim ve 1-2 gün düşünmek istediğimi dile getirdim. Onlarda bileklerime plastik kelepçe taktılar, telefonumu da alıp kapıyı üzerime kitlediler. 16 Temmuz sabahına kadar odada tek başıma gözaltında tutuldum\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşmasında eski Kara Kuvvetleri Komutanlıg?ı Kurumsal Dönüs?üm S?ube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli savunmasını yapıyor.

SANIK DÜZENLİ DAVALARININ BİRLŞETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Savunmasını yapan sanık Muzaffer Düzenli, Akıncı Davası\'nın da aralarında bulunduğu 3 farklı FETÖ/PDY Davası\'nda sanık olduğunu, bu davalarının birleştirilmesini talep etti. \"Bir suçtan 3 dava olmazö diyen sanık Düzenli, \"Türk Adaletine güveniyorum\" diye konuştu.

\"İDDİA DEĞİL, İFTİRA\"

Hakkındaki iddianameyi eleştiren ve \"İddia değil, iftira\" diyen sanık Düzenli, gözaltına alındığında ve yargılandığı davalarda hak ve hukuk ihlalleri ile karşı karşıya kaldığını savundu ve yaşadığı hak ihlalleri maddeler halinde sıraladı.

\"HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ VE YÖNETİCİ DEĞİLİM\"

Sanık Düzenli, \"1993 yılında Kara Harp Okulu Mezunuyum. Herhangi bir terör örgütü üyesi ve yöneticisi değilim. 23 yıllık meslek hayatım boyunca dağda, taşta, soğukta, sıcakta hayatımızı ortaya koydum. \'Görevimi en iyi şekilde nasıl yapabilirim\' benim en temel motivasyonumdu\" dedi.

\"TSK YÖNETİME EL KOYACAK, SENİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ\"

15 Temmuz\'dan birkaç gün önce Akıncı Hava Üssüne iş yemeğine davet edildiğini ve o gün Akıncı Üssü\'ne gittiğini savunan sanık Düzenli şunları anlattı: \"Mesaiden ayrılmadan amirimden müsaade aldım. Sivil kıyafetlerimi giydim ve özel aracımla Akıncı Üssüne saat 19.30\'da geldim. Burada bir araç bana eşlik etti bir binanın önüne getirildim. Burası FİLO binasıymış. Bina girişinde tam teçhizatlı 3-4 kişi gördüm. Beni küçük bir odaya aldılar. Bana \'TSK yönetime el koyacak, seni de aramızda görmek isteriz, teklifi kabul edersen karşılığını alırsın\' dediler. Ben de çekincelerimi söyledim ve 1-2 gün düşünmek istediğimi dile getirdim. Onlarda bileklerime plastik kelepçe taktılar, telefonumu da alıp kapıyı üzerime kitlediler. 16 Temmuz sabahına kadar odada tek başıma gözaltında tutuldum. Sabah saat 09.30 civarında seslendim ve biri gelip kapıyı açtı. Ben polislerin yanına gittim. Ama gözaltına alındım. Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece kimseye emir ve talimat vermedim. Kimseye yardım da etmedim. Kanunda konusu suç olan hiçbir eyleme iştirak etmedim\"

\"WHATSAPP YAZIŞMALARI ŞAHSIMA AİT DEĞİLDİR\"

Düzenli, 15 Temmuz darbe gecesi İstanbul\'da \"Yurtta Sulh Biziz\" başlığıyla oluşturulan WhatsApp grubunda yazılan mesajların şahsına ait olmadığını savundu. Sanık Düzenli, \"Yazışmalarım olmamıştır. Bu iddiaları ve ithamları kabul etmiyorum. Whatsapp grubuna numaram iradem dışında eklenmiştir. Yazışmaların benim kullandığım hat ve telefon üzerinden yapıldığına dair teknik bilirkişi raporu talep ediyorum. Mahkemenin WhatsApp şirketinden yazışmaların bana ait olduğuna dair raporun talep etmesini istiyorum. Bu yazışmalar gerçekse Akıncılar\'da telefonuma el koyanlar tarafından yazılmış ve tanınırlığım da istismar edilmiştir. Bu sayede darbe gecesi bazı kişiler yönlendirilmiş olabilir. Ya da bilgi sistemleri ve teknolojilerin teknik olanaklarını kullanan karanlık kişiler bu yazışmaları bana ait hattı kendi sistemleri üzerinden gerçekleştirmiş olabilir. Whatsapp büyük oyunun küçük argümanı olmuştur\" diye konuştu.

\"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM\"

Sanık Düzenli Terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını belirterek, örgüt üyesi olması halinde bunların kullandığı kriptolu haberleşme programını kullanacağını savundu.

\"TEZGAHIN İÇİNE ÇEKİLDİM\"

Kendilerine kumpas kurulduğunu, WhatsApp yazışmalarıyla birçok askerin ismi ve mesajların açık açık yazılarak bu kumpasın içine çekildiğini savunan sanık Düzenli, \"Şahsım hedef gösterildi. Tezgahın içine çekildim. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\"KATILDIĞIM TOPLANTILAR DARBE TOPLANTILARI DEĞİLDİR\"

15 Temmuz öncesinde yapılan toplantılara değinen sanık Düzenli, \"Katıldığım toplantılar darbe toplantıları değildir. Toplantılar görüş alışverişi ve kurumsal farkındalık amacıyla yapılan toplantılardır\" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE WHATSAPP YAZIŞMALARI ŞÖYLE YER ALDI

Muzaffer Düzenli\'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde \"Yurt\'ta Sulh Biziz\" isimli Whatsapp haberleşme programından yazdığı iddia edilen mesajların bazıları iddianamede şöyle yer alıyor:

22.43 :Köprüler açılsın. Polisler geçmesin

22:46: Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı, yoksa ivedi gönderelim

22:58: Bayrampaşadan kesinlikle polis çıkmayacak

22:59: AKP TEŞKİLATLARINI DURDURUN NE GEREKİYORSA

23:01: TÜM ZIRHLI UNSURLAR SAHAYA İNSİN

23:42: Yollarda sadece müzahir unsurları durdurun. Bir de emniyeti

23:44: kulübüne müdahale lazım. Generaller var.derdest edilecek.

23:48: de: Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava kuvvet k. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.

00:11: ASKERİ KUVVETLERE KARŞI SİVİL KALKIŞMALARA SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

00:12: MÜZAHİR YAYIN ORGANLARI SUSTURULACAK

00:20: TOPLANAN KİTLELERE VE ASKERİ KUVVETLERE KARŞI DURAN POLİSLERE SİLAHLA, TANKLARLA SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

00:40: ARKADAŞLAR, ÇOK ŞÜKÜR ANKARA VE İSTANBULDA BİRÇOK HEDEF ELE GEÇİRİLDİ.TRTDE BİLDİRİ OKUNDU. AYNEN DEVAM. HAREKATIMIZA KARŞI DURANLARA SERT KARŞILIK VERİLECEK.EMİR BUDUR.

01:39: Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLANANLARA KARŞILIK VERİLECEK. ATEŞ AÇILAN TOPLULUKLAR DAĞILIYOR.

01:41: BİRLİKLER AYNI ŞEKİLDE EN SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK.

01:43: İYİ GİDİYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

02:04: ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİLMEDEN MÜDAHALE EDİLECEK

02:52: ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KALABALIKLAR DAĞILIYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

================================

6- 27\'NCİ YILINI KUTLAYAN AKBANK CAZ FESTİVALİ\'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverlerle buluşturan Akbank Caz Festivali, 3 - 19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye\'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 27\'nci yılında birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3 - 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu seneki yıldız isimleri arasında Abdullah Ibrahim & Ekaya and Hugh Masekela, Vanessa Rubin, Ala.Ni, Wolfgang Muthspiel, Nicola Cruz, Bonobo, Daniel Herskedal, Marius Neset, Amina Figarova Sextet, Alfredo Rodríguez, Mark Guilliana, Shabaka Hutchings and the The Ancestors, Mop Mop ve Red Baraat yer alıyor. Yenilikçi projeler bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas\'ı ağırlayacak olan Akbank Caz Festivali, aralarında Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin, Baki Duyarlar, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel ve Şenay Lambaoğlu\'nun da bulunduğu pek çok Türk caz sanatçısının yanı sıra yeni nesil yetenekler Evrencan Gündüz ve Hakan Başar\'ı da müzik tutkunlarıyla buluşturacak.

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN \"KAMPÜSTE CAZ\"

Akbank Caz Festivali\'nin artık bir festival klasiği haline gelen \"Kampüste Cazö konserleri bu yıl da devam edecek. Jehan Barbur , Kampüste Caz kapsamında 20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara\'da üniversiteli gençlerle buluşacak.

LİSELERDE CAZ ATÖLYELERİ ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞECEK

Festivalin bir diğer önemli etkinliği olan, gençlere caz müziğini ve enstrümanlarını daha da yakından tanıma fırsatı sunan Liselerde Caz Atölyeleri, 8, 9, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde 8 ayrı lisede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

\"ŞEHRİN İYİ HALİ\" PROJESİ KAPSAMINDA BONOBO KONSERİ

Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun yıllardır kendi çalışanları ile sürdürdüğü gönüllülük projelerini gençlerle buluşturduğu Şehrin İyi Hali projesine de devam edecek. Gençlerden yoğun ilgi gören proje kapsamında bu yıl toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışan bin genç, 11 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena\'da gerçekleştirilecek Bonobo konserini izleme imkanı bulacak.

36 AYRI MEKANDA 53 KONSER, 3 SÖYLEŞİ VE 15 ATÖLYE ÇALIŞMASI

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliği ile gerçekleştirilen 27. Akbank Caz Festivali boyunca aralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Seed, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nin de bulunduğu 36 ayrı mekanda 53 konser, 3 söyleşi ve 15 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ BİNBAŞGİL: İSTANBUL\'A CAZ MÜZİĞİ ÇOK YAKIŞIYOR

27. Akbank Caz Festivali\'nin programı, dün MSA Sabancı Müzesi\'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, basın toplantısında yaptığı konuşmada Akbank Caz Festivali\'ni 27 yıldır müzikseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, \"Caz müziğinin Türkiye\'de gelişmesine ve daha geniş kitlelerce tanınmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde cazın önde gelen etkinliklerinden olan Akbank Caz Festivali\'nin, müzikseverlerin takviminde önemli yer tuttuğunu görmek bizi her yıl daha da mutlu ediyor. İstanbul gibi farklı renk ve sesleri uyum içinde barındıran, zengin bir şehre caz müziği çok yakışıyor. Bu yıl ayrıca gençlerimize cazı daha da sevdirmek amacıyla hem İstanbul\'da hem de ülkemizin diğer şehirlerinde festival kapsamında bir çok etkinlik düzenleyeceğiz. Ekonomik gelişmeye katkıda bulunurken, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kültür-sanat projeleriyle sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğizö dedi.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise şu ifadeleri kullandı:

\"Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz tutkunları için usta müzisyenlerin yanı sıra Avrupa caz sahnesinin yükselmekte olan genç yıldızlarının ve yeni nesil Türk caz sanatçılarının da aralarında yer aldığı cazın farklı renklerini yansıtan zengin bir program hazırladık. 27. Akbank Caz Festivali\'nin cazseverlere yeni keşifler sunmasını diliyorum.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Basın toplantısındaki açıklamalar

-Basın toplantısından detaylar

-Akbank Caz Festivali\'nin tanıtım filmi

26.09.2017 - 13.24 Haber Kodu : 170926106

============================

7- \"TAKSİM HOLD\'EM\" TOKYO FİLM FESTİVALİ\'NDE YARIŞACAK

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Senaryosunu ve yönetmenliğini Michael Önder\'in yaptığı \"Taksim Hold\'em\" filmi, 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali\'nde yarışacak.

Türkiye ve İngiltere\'de birçok kısa film, reklam ve müzik klibi çeken Michael Önder\'in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi \"Taksim Hold\'em\", Asya\'nın en önemli film festivallerinden biri kabul edilen ve bu yıl 30\'uncu yılını kutlayan Tokyo Uluslararası Film Festivali\'nde yarışacak.

25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin \"Asian Future\" bölümünde iki ödül için yarışacak film, 27 Ekim Cuma günü festival kapsamında izleyiciyle buluşarak dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bu yıl jürisinde San Sebastian Film Festivali\'nin direktörü Jose Luis Rebordinos, Jung-Wan Oh ve Isao Yukisada\'nın olduğu \"Asian Future\" bölümünde 8 ülkeden 10 film yarışacak. Festivale, yönetmen Michael Önder, başrol oyuncusu Kenan Ece ve yapımcılar da katılacak.

Başrollerinde Kenan Ece, Damla Sönmez ve Nezih Cihan Aksoy\'un yer aldığı \"Taksim Hold\'em\", Taksim\'de bir evde düzenlenen bir poker partisi üzerinden insanlığa dair bir panorama sunuyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Taksim Hold\'em filminin fragmanı



26.09.2017 - 13.23 Haber Kodu : 170926105