DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ek görüntüyle)

1- ŞAHİNLER VE SARALLAR ADLİYEDE BİRBİRİNE GİRDİ (2)

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Sedat Şahin grubu ve Sarallar grubu arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın görüldüğü Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda taraflar birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgaya polis müdahale etti

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu.

Mahkemenin duruşmayı ertelenmesinin ardından adliye koridorları bir anda karıştı. Adliye koridorunda karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Gerginlik adliye önünde de devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Koridordaki kavga

-Polisi ve güvenliğin müdahalesi

-Adliye önündeki olaylar

15.09.2017 - 14.29 Haber Kodu : 170915096

15.09.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170915098_

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2- TOPBAŞ\'IN ŞİLE\'DE ZOR ANLARI

* ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracına binen Kadir Topbaş düşmekten son anda kurtuldu.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Şile\'deydi. Topbaş, ilçede çeşitli programlara katıldı.

Topbaş, Şile bezinin üretim aşamalarını da inceledi. Kadir Topbaş, Şile Kumbaba plajına ATV olarak bilinen 4 tekerlekli arazi aracıyla geldi. Topbaş, plajdaki kazanlarda pamuk ipliklerinin kaynatılması ve Şile bezinin üretim aşamalarını tek tek anlattı.

Topbaş incelemelerinin ardından plajdan ayrılmak için geldiği ATV\'ye bindi. ATV sürücüsü aniden gaza basınca Topbaş düşme tehlikesi geçirdi. Kadir Topbaş\'ı bacaklarından tutan araç sürücüsü düşmesini engelledi.

Görüntü Dökümü:

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-Topbaş\'ın ATV ile plaja gelişi

-Topbaş\'ın plajdaki incelemeleri

-ATV\'ye binişi

-Düşme tehlikesi geçirmesi

-Detaylar

15.09.2017 - 14.15 Haber Kodu : 170915093

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3- FATİH\'TE DURDURULAN KAMYONETTEN 48 KAÇAK ÇIKTI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin kamyonetle yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti. Takibe alınan kamyonet operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı palanladıkları belirlenen İran uyruklu R.K. (22) ile Irak uyruklu A.K. (24), Z.K. (23) ve K.S.T.T. (33) ile 12\'si çocuk toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 adet deniz botu, 4 adet kürek ve 2 adet pompa ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüsü

-Kaçaklar

-Yakalanan şüpheliler

15.09.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170915099_

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4- İKİ KIZI ÖLDÜRÜLEN ACILI ANNE O ANLARI ANLATTI

\"Kızımın \'ne demek istiyorsun sen\' dediğini duydum. sonra takır takır sesler gelmeye başladı\"



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de, damadı Kamil Emre Güvener tarafından iki kızı öldürülen acılı anne Melahat Demir gözyaşları içinde o anları anlattı. Kızının eşiyle boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, \"Kızımın \'Ne demek istiyorsun sen\' dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı\" diye konuştu.

Kağıthane\'de dün akşam eşi Kamil Emre Güvener tarafından öldürülen Zerrin Demir Güvener (22) ve kız kardeşi Betül Demir\'in cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Acılı anne Melahat Demir, iki kızının cenazesini beklerken gözyaşları içinde konuştu. Cinayet sırasında evde bulunan anne Demir yaşananları anlattı. Kızı ile damadının boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, \"Mahkememiz ertelendi. \'Tekrar beraber olalım\' diye geldi. İkimiz dışarı çıkmıştık Betül ile birlikte. Geldikten sonra damat gelmiş. \'Hoş gelmiş\' dedim. Lavaboya gittim. Lavaboda büyük kızımın \'Ne demek istiyorsun sen\' dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı. Sandalyeyi yere vuruyor zannettim. Çıktım baktım ki kapı ardına kadar açık. Öbür tarafa baktım iki kızım koyun koyuna \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Demir\'in konuşması

-Adli Tıp Kurumu

-Detaylar

15.09.2017 - 11.45 Haber Kodu : 170915082_

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5- BEYOĞLU\'NDA KİLİSEDE HIRSIZLIK

- Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir kilisiye giren 4 hırsız buradan heykel, haç ve tablo ile çeşitli dini kitapları çaldı. Hırsızlar tablo ve haçı taksiye koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan 4 hırsız diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karaköy\'deki uluslararası insani yardım örgütü Caritas tarafından kullanılan ve 5 yıl önce de restore edilmek üzere kapatılan binada bulunan Latin Katolik Kilisesi\'nde meydana geldi. Kapıyı kırarak binaya giren hırsızlar içerideki kiliseden heykel, haç, dokuma tablo ve dini kitapları çaldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra çaldıkları parçaları sırtlarında dışarı çıkarıp bir taksiye yüklemeye başladı. Bu sırada hırsızlar çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan şüpheliler çaldıkları diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tablo ve haçı muhafaza altına alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hırsızları gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyleyen otopark görevlisi Engin Kılıç, \"Taksi çağırdılar. Haç ve tablo taksiye sığmadı. Beni farkedince de haç ve tabloyu bırakıp kaçtılar\" diye konuştu. Mahalle sakini Rıskullah Bayır ise, \"Kiliseye girmişler. Buradan dokuma tablo, heykel ve kitapları almışlar. Bu kilise 1861 yıl yapımı. Son 5 yıldır kapalıydı. Geçtiğimiz günlerde de beyaz eşyaları çalmışlardı\" dedi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tablo ve haç

-Kliseden detay

-Polislerden detay

-Röpler.

-Tablo ve hacın polis aracına konulması

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

15.09.2017 - 11.50 Haber Kodu : 170915052

15.09.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170915080

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6- ŞORTLU ÜNİVERSİTELİYE SALDIRAN ERCAN KIZILATEŞ TAHLİYE EDİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam\'a saldırdığı davada Salı günü açıklanan karar ile birlikte tahliye edilen Ercan Kızılateş\'in, Vergi Usul Kanunu\'na (VUK) muhalefet suçundan hükümlü olarak tutulduğu cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında Çarşamba günü tahliye edildiği öğrenildi.

Asena Melisa Sağlam\'a şort giydiği gerekçesi ile saldırdığı davanın Salı günü görülen karar duruşmasında, \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" ve \"Cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine müdahale etmek\" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan Kızılateş, karar ile birlikte bu davadan tahliye edilmişti.

HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZADAN DA TAHLİYE EDİLDİ

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Vergi Usul Kanunu\'na (VUK) muhalefet suçundan kesinleşen 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle tutukluluğu devam eden Ercan Kızılateş\'in, geçen yıl gerçekleşen darbe girişiminden sonra çıkarılan 671 Sayılı KHK\'dan yararlanarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

86 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Bu KHK ile 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlarda denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilme şartı 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. VUK Kanunu\'na muhalefet suçundan kesinleşen 3 yıl 9 aylık cezası nedeniyle 20 Haziran 2017 tarihinde cezaevine giren, tahliye edildiği 13 Eylül 2017 tarihine kadar 86 gün cezaevinde kalan Kızılateş\'in, İnfaz Kanunu\'na göre cezaevinde kalması gereken süresi 1 yıl 10 ay 17 gün. Bu süre 671 Sayılı KHK ile getirilen son 2 yılın denetimli serbestlik kapsamında tahliyeyi öngören sınırın kapsamında bulunduğu için 13 Eylül Çarşamba günü tahliye edildiği öğrenildi.

YA KAMU YARARINA ÇALIŞACAK YA DA KARAKOLDA İMZA ATACAK

Denetimli serbestlik kapsamında dışarıya çıkan Kızılateş\'in, denetimli serbestlik kapsamında kalan 1 yıl 10 ay 17 günlük süre için önünde iki seçenek bulunuyor. Kızılataş ya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün belirleyeceği kamu yararına olan bir işte çalışacak ya da haftanın belirli günü veya günleri karakola giderek imza atacak.

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7- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

Ankara\'daki yoğun programının ardından dün gece İstanbul\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi Üsküdar Kısıklı\'daki konutunda geçirdi. Öğlen saatlerinden konutundan çıkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Beşiktaş\'taki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü\'ndeki ofisine geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanının konvoyunun Kısıklı\'dan çıkışı

- Camiiden detaylar

- Cumhurbaşkanının Hz Ali Camiinden ayrılması

15.09.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170915100



