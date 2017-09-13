DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntüyle)

1- İSTANBUL\'DA TAKSİ VE MİNİBÜSLERE DENETİM (3)

Haber-Kamera : İhsan YALÇIN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da taksi ve minibüslere denetim yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 38 noktada 300 ekip ile denetim yapıldı.

Denetim yapılan yerlerden biri olan Bağcılar\'da polis ekipleri, taksileri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Buradaki kontrollerde dedektör köpek \'Maya\' da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı.

Şişli Darülaceze caddesinde de yapılan uygulamada taksi ve minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin üstleri ile araçlar arandı. Yolcuların bulunduğu araçlarda, yolcuların da kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında polis köpeği Panzer de araçlarda yapılan aramada yer aldı. Yolcular ve sürücüler denetimden memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ\'DEKİ DENETİM

- Taksilerde yapılan arama

- Minibüslerde yapılan arama

- Yolcuların kimliklerine bakılması

- Sürücülerin ehliyet ruhsat denetimi

- Yolcular ve sürücülerle röportaj

- Polisin köpekle arama yapması

- Detaylar

BAĞCILAR\'DAKİ DENETİM

-Taksilerin durdurulması

-Özel harekat timlerinden detay

-Sürücülere ve yolculara üst araması yapılması

-Dedektör köpeğin araçları araması

-Genel ve detaylar

ESENLER\'DEKİ DENETİM

- Taksilerde yapılan arama

- Minibüslerde yapılan arama

- Yolcuların kimliklerine bakılması

13.09.2017 - 14.57 Haber Kodu : 170913115

13.09.2017 - 14.57 Haber Kodu : 170913116

13.09.2017 - 15.10 Haber Kodu : 170913118

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2- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE \"ATATÜRKSÜZ EĞİTİM İSTEMİYORUZ\" EYLEMİ

Haber:Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA

Eğitim -İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği\'nin de aralarında bulunduğu bazı sendika, dernek ve sivil toplum örgütleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde \"Atatürksüz eğitim istemiyoruz\" eylemi yaptı.

\"Atatürksüz eğitime hayır, Atatürksüz müfredat istemiyoruz, Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde sloganlar atan kalabalık, Atatürk posterleri de taşıdı. Sultanahmet\'teki İstanbul İl Milliği Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, \"Atatürk\'ü anlatmaya devam edeceğiz. Gerici müfredata hayır\" yazılı pankartın arkasında toplandı.

Grup adına açıklamayı Erkan Aksoy yaptı. Ders kitaplarında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı konuların yer verilmemesi ilkesinin yeni programda yer almadığını belirten Aksoy, \"9,10, 11 sınıflarda edebiyat derslerinde Atatürk\'le ilgili 23 konu başlığının yeni programda yer almadığı gözükmektedir\" dedi.

ÜMMETÇİ DERS PROGRAMLARININ SORUMLUSU BAKAN İSTİFA ETMELİ...

\" Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ümmet bakanlığına dönüştürülmesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından aldığımız güçle, fiili, demokratik, meşru zeminlerde mücadele edeceğimizi, öğretmenler, veliler, öğrenciler olarak haykırıyoruz\" diyen Aksoy, \" Ümmetçi ders programlarının baş sorumlusu Milli Eğitim bakanını derhal istifaya çağırıyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan kalabalıktan detay görüntü

- Atılan sloganlar, taşınan pankartlar

- Yapılan basın açıklaması

- Genel görüntüler

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

3- KÜÇÜK ARMUTLU\'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 3. HAMLE

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - Ali AKSOYER /İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Boğazı\'nın en güzel noktalarından biri olan Küçük Armutlu Mahallesi\'nin yıkılarak yeniden inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan hazırladı. 4 bin civarında gecekondunun bulunduğu ve yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün hemen yanındaki mahallede kentsel dönüşümü başlatmak için, 6306 sayılı Afet yasası kapsamında 2012 yılında \'riskli alan\' kararı verilmiş, ancak bu karar Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ardından aynı yer 2016 yılında ikinci kez \'riskli alan\' ilan edilmişti.

BOĞAZ SIRTINDAKİ 1 MİLYON 400 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Küçük Armutlu olarak bilinen ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Baltalimanı mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1 milyon 400 bin metrekarelik alan için yapılan 1/5 bin ölçekli Nazım ve 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Ağustos\'ta askıya çıkarıldı. Planları mahallenin muhtarları, mimar ve avukatlarla birlikte incelediklerini söyleyen Baltalimanı Muhtarı Ali Haydar Aslan \"Gördük ki bu proje halkın yararına değil, haklı buradan boşaltma amaçlı bir proje\" dedi. İmar planları 1 aylık itiraz süresince askıda kalacak.

BOĞAZDAN GÖRÜNEN KISIMLARA 4 KAT, ARKA KISIMLARA 5 KAT

İstanbul\'un incisi Boğaziçi, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hazine\'ye ait arazilerin bulunduğu Armutlu Mahallesi için hazırlanan planlar geri görünüm ve etkilenme bölgesi olarak ikiye ayrıldı. Her iki bölüm için farklı imar uygulaması planlandı. Buna göre geri görünümde bulunan yerlere \"siluet kararlarına uyması kaydıyla\" en çok 4 kat ve 12,5 metre yükseklik verildi. Daha geride kalan bölgede ise en çok 5 kat, 15,5 metre yüksekliğinde binaların yapılması için plan hazırlandı.

MAHALLE SİL BAŞTAN İNŞA EDİLECEK

Yeni planlamada mahallenin büyük bir kısmı rezidans, alışveriş merkezi ve konut gibi yapıların yapılabileceği anlamına gelen \'ticaret-konut alanı\' olarak belirtildi. Mahallenin kadastral planlaması baştan aşağıya değişti, yollar yeniden çizildi. Mahalleyi doğu-batı aksında kesen 34 metre genişliğinde ana yol açıldı, mahalleyi dik kesen 30\'ar metre genişliğinde yollar açıldı. Öte yandan bodrum katlar emsale dahil edilmezken, 2 katı geçmeyecek şekilde sınırlandı.

PLANLARA İTİRAZ EDECEKLER

Muhtar Ali Haydar Aslan halkı bilgilendirmek için komisyonlar kurduklarını, planları mahalledeki diğer muhtarlar, cami ve cemevi dernekleri, avukat ve mimarlarla değerlendirdiklerini söyleyerek, \"Bu projenin halka bir şey kazandırmadığını gördük. Gördük ki bu proje halkın yararına değil. Halkı buradan boşaltma amaçlı bir proje\" dedi. Mahallelinin itirazlarını iletmek üzere sürekli muhtarlığa geldiklerini belirten Aslan planlara itiraz edeceklerini duyurdu. Projelerin kapalı kapılar ardında hazırlandığını ve muhtarlıklara konuyla ilgili bilgi verilmediğinden yakınan Aslan, \"Planlar hazırlanıyor, uygulanıyor, askıya çıkana kadar bizim haberimiz olmuyor. Muhtarlara neden bilgi vermiyorlar\" diye yakındı.



\"ARAZİNİN RANTI BÜYÜK OLDUĞU İÇİN BU HALKI BURADAN ÇIKARTMAK İSTİYORLAR\"

Vatandaşların kaygılarını aktaran Aslan, \"Lüks binalar yapacaklar ama bu insanlar o binalarda nasıl oturacak? Bir daire iki-üç trilyon olacak. Bu insanlar o rakamları nasıl ödeyecekö diye sordu. Mahalle için daha önce yapılan planları hatırlatan muhtar Aslan, \"Üst üste neden bu hataları yapıyorlar, neden bu insanları rahatsız ediyorlar anlamış değilim. Bundan anlağım şey, bu arazinin rantı büyük olduğu için bu halkı buradan çıkartmak istiyorlar\" dedi.

\"BURALARI TIRNAKLARIMIZLA KAZIYA KAZIYA YAPTIK\"

Kendilerinin konu hakkında bilgilendirilmediğini söyleyen Hakkı Karabulut \"Hiçbir devlet yetkisi, hiçbir kurum halka açıklama yapıp olacakları anlatmamıştır. Burada nasıl kalıcı olacağız, ödeyebilecek miyiz bilmiyoruz. Benim varım yoğum bir tek evim. Gidecek bir yerim yok\" dedi.

30 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen ve mahallenin eski günlerini anlatan Arife Engin \"Burayı kimseye yıktırmayız. Buraya çamurlu iken geldik, buraları tırnaklarımızla kazıya kazıya yaptık\" dedi. İstanbul\'daki Fikirtepe ve Sulukule gibi kentsel dönüşümün yaşandığı mahallelerin durumunu hatırlatan Selahattin Turan, \"İstedikleri bir taşla iki kuş vurmak. Hem daha güzel evler yapacağız diye kandırıp elimizden evlerimiz almak ikincisi de bağlarımızı koparmak\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Mahallenin havadan görüntüsü

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- Mahalleden görüntü

- Muhtar Ali Haydar Aslan ile röp.

- Mahallelilerle röp.

13.09.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170913125

13.09.2017 - 15.32 Haber Kodu : 170913126

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(ÖZEL)

4- BONZAİ İÇEN GENCE, YAŞLI KADINDAN ÖNCE YARDIM SONRA ÖĞÜT



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bonzai içtiği belirtilen bir genç için mahalleli seferber oldu. Bir kadın, hiç tanımadığı gencin elini yüzünü yıkayıp öğütlerde bulundu.

Çatma Mescit Mahallesi Yunus Kaptan Sokak\'ta bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeden içen 25 yaşlarındaki genç, krize girerek titremeye başladı. Gencin bu durumunu gören ve önce hasta olduğunu sanan mahalleden bir kadın evinden getirdiği suyu gence içirdi. Gencin kendine gelmesi için yüzünü ve elini de yıkayan kadın \"Yazık delikanlılarımızı böyle perişan ediyorlar. O kadar da güzel çocuk. İlk kez görüyorum. Ben hiç dayanamam en tehlikeli yer de olsa yardım için atarım kendimi\" diye konuştu. Kadının ilgisi ve yardımlarıyla kendine gelen genç, ayağa kalkarak sokaktan ayrıldı. Bir kaç dakika sonra hemen yan sokakta yine elinde bonzai ile sendeleyerek yürüyen genci, gören çevredekiler yardım için seferber oldu. Çevredekiler yardım için çağırdığı sağlık ekipleri beklenirken bir anda ayağa kalkan genç koşarak uzaklaştı.

Görüntü dökümü

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-Yerde yatan genç

-Krize giren gencin titremesi

-Evinden su getiren kadının gence ilgi göstermesi

-Su içirmesi

-Kadının konuşması

-Gencin elini yüzünü yıkaması

-Kendine gelen gencin gitmesi

-Kadın ile röportaj

-Kadının evine girmesi

-Gencin bir sokak ötede elinde bonzai ile sendeleyerek yürümesi

-Vatandaşların gence yardımcı olmaya çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

13.09.2017 - 15.39 Haber Kodu : 170913132_

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(ÖZEL)

5- ÇOCUKLARIN FISKİYEYLE SERİNLEME KEYFİ

* İstanbul\'da sıcak havadan bunalan çocuklar Göztepe Parkı\'ndaki fıskiyelerde serinledi.

* Çocuklar suyla oyun oynarken aileleri de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

İstanbullular son günlerde etkili olan sıcak havayla bunalıyor. Çocuklarsa her durumu oyuna çevirmeyi başarıyor. Süs havuzları ve fıskiye alanları çocuklarla doldu . Göztepe Parkı\'ndaki fıskiyelerinin altında oyunlar oynuyor. Kimisi elbiseleriyle serinledi, kimisi mayosunu giydi fıskiye altına koştu. Çocukların eğlencesine anneleri de eşlik etti. Suyun altında sevinç çığlıkları atan minikler, çevreden geçenlerin meraklı bakışları altında serinlemenin tadını çıkardı. Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan minikler, birbirlerine su atarak oyunlar oynadı. Suyun içine girmeye cesaret edemeyenler ise uzaktan izlemeyi tercih etti. Aileleriyse bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Çocukların çok keyif aldığını söyleyen Fatma Kara, \"Çok mutlular çok seviyor suyu\" diye konuştu. Başka bir anne ise \"Sıcakta iyi oluyor çocuklar için. Ayrı bir eğlence, suyu seviyor\"\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Suyun altında oynayan çocukların görüntüsü

-Fıskiyeden çıkan su

-Suya girmekte çekinen çocukların görüntüsü

-Çocuklar ve aileler ile röp

-Ailerin fotoğraf çekmeleri

-Genel ve detay görüntüler

13.09.2017 - 14.35 Haber Kodu : 170913109

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6- THY\'NİN YERLİ SİMULATÖR CİHAZI HİZMETE GİRDİ



Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Eğitim merkezinin açılışında bir ilk yaşandı ve Havelsan tarafından yapılan ve Türkiye\'nin ilk yerli malı simulatör cihazı da pilotların hizmetine sunuldu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tören sırasında Atatürk Havalimanı\'nda 40 yıla yakın gazetecilik yapan Faik Kaptan\'ın, Doğan Haber Ajansı\'ndan (DHA) emekli olduğunu öğrenerek kendisini kürsüde konuşmaya çağırdı. Kaptan\'ın fotoğraf makinesini eline alan Aycı, onu konuşma yaparken de fotoğrafladı.

Atatürk Havalimanı yanında Florya sınırları için yapılan THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi\'nin açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yeni simulatör cihazının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek artık seri imalat zamanının da geldiğini söyledi. İlker Aycı şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminden itibaren \"milli ve yerli sanayiyi geliştirme hamlesi\" başlatıldığını söyledi. Aycı, bunun savunma alanında taçlandırıldığını, aynı dönemde sivil havacılıkta da tarihi adımlar atıldığını belirtti. THY ile birlikte Türk sivil havacılığında inanılmaz bir büyüme yaşandığına dikkati çeken Aycı, bu gelişmelerin Türkiye\'yi dünyada farklı yerlere getirdiğini bildirdi.

Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sürekli \"milli, yerli ve değerli duruşun önemine dikkati çektiğini\" anımsatarak, HAVELSAN yetkililerinin de büyük bir cesaretle bu işleri sahiplenerek, projeyi yaptıklarını belirtti.

\"Ülkemizi havacılık sektörünün merkezi durumuna getirecek üçüncü havalimanı ile birlikte, eğitimli uçuş ekibi ihtiyacında da ciddi bir artışın kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Ülkemizin uçuş eğitiminde dışa bağımlılığını sonlandıran Uçuş Eğitim Merkezimiz ile uluslararası platformda rekabet gücümüzü ve dolayısıyla eğitim satışındaki payımızı artırarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri olma hedefimize, açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni yerleşkemiz ile ilerliyoruz\" dedi.

AYCI, DHA\'DAN EMEKLİ OLAN FAİK KAPTAN\'I KÜRSÜYE DAVET ETTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kürsüde konuşmasını tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı\'nda 40 yıla yakın gazetecilik yapan Faik Kaptan\'ın Doğan Haber Ajansı\'ndan (DHA) emekli olduğunu öğrendiğini belirterek, kendisini kürsüye davet etti. Faik Kaptan konuşmasında \" İlk simulatör cihazını Singapur Hava Yolları tesislerinde gördüm. Orada eğitim yapan THY pilotlarını gördüm. her ay sırayla Singapur\'a gidip eğitim aldıklarını öğrendim. Singapur\'dan dönünce de dönemin genel müdürü Cem Kozlu\'ya bir basın toplantısında sordum. Kendisi de yeni bir simulator cihazı alınacağını belirterek, \'Bunu 3 ay sonra söyleyecektim\' dedi. Bu gün ise kendimizin yaptığı simulatör merkezinin açılışını yapıyoruz. Mutluyum\" dedi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise, \" Atatürk Havalimanı, Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren Türk Hava Yolları, yeni Uçuş Eğitim Merkezi yatırımıyla mevcutta 10 adet olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14\'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90\'a çıkarmış oldu. Temin aşamasındaki 10 adet simülatör ile kısa bir sürede 24 adet tam uçuş simülatörüne ulaşılması hedeflenmektedir. Yeni eğitim merkezi ile birlikte 1520 olan kişi kapasitesinde de yüzde 48\'lik bir artış gerçekleşti. Böylece yeni eğitim merkezinde aynı anda 2260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek. İhalesi 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan 55 bin 369,48 m2 yerleşke alanı içerisinde 26bin 500 m2 kapalı alana sahip merkezde, güç kaynağı dinamik UPS ile kesintisiz eğitim hizmeti sağlanırken; otomasyon sistemi ile akıllı bina konseptinde tüm - noktalar ve tüm cihazlar izlenebilir ve kontrol edilebilir duruma getirildi\" denildi.

SİMULATÖR NEDİR?

Pilotların uçuş eğitimlerinin önemli bir kısmını yaptıkları simülatörler, pilotlara gerçek uçaktaymış gibi eğitim sağlıyor. Simülatörler, gerçek uçağın birebir aynısı olan bir kokpit, dış dünyadaki görüntüleri aslına çok yakın uyarlayan bir gösterim sistemi, uçağın aerodinamik modelinin bulunduğu ve uçak sistemlerinin davranışlarını simüle eden ana simülasyon yazılımı gibi birçok alt-sistemlerden oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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-THY FLİGHT akademi logosu görüntüsü

-Simulator cihazından görüntü

-THY yönetim kurulu başkanı İlker AYCI açıklaması

-Faik Kaptar ve İlker Aycı görütüsü

-Kurdale kesimi görüntüsü

-simulator içinden görüntü

-genel ve detay görüntü

13.09.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170913111

