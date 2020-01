DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KILIÇDAROĞLU : UMARIM KAVGALAR OLMAZ, İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÜZMEZLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı\'nın ilk gününde İstanbul\'da. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyaret etmek için bugün öğle saatlerinde Maltepe\'ye geldi.

Cezaevine gitmeden önce Büyükbakkalköy Mahallesi\'nde bir kahvehaneye uğrayan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Kemal Kılıçdaoğlu, \"Bayramlar bizim tasada ve kıvançta beraber olduğumuz günlerdir. Bütün vatandaşlarımıza güzel, huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, insanlar birbirlerini üzmezler. Türkiye\'de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim\" dedi.

Esnafı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri Mahmut Tanal, Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş ile birlikte Berberoğlu\'nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevi\'ne gitti.

2- ZABITADAN \"KAÇAK KESİM\" OPERASYONU

- KAÇAK KESİM YAPILAN ALANDA KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI.



Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere ceza kesti. Kaçak kesim alanında kurbanlık için getirilen bir boğanın kaçması kurban sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yapılan uyarılara rağmen kaçak kesim yapanlar bu bayramda boş durmadı. Sultangazi Belediyesi\'nin zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara ceza kesti. Kaçak kesim yapanlar, belediyenin gösterdiği alanların yeterli olmadığını savunarak yazılan cezalara tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kesim alanında bulunan bir boğa yere yatırılmak istenirken kaçmayı başardı. Bir süre alanda kaçmaya çalışan boğa hayvan sahipleri tarafından güçlükle yakalandı.

Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediyenin belirlediği 93 kesim alanın olduğunu belirterek, \"Fakat yine de kamu açık yerlerde, parklarda, caddelerde kesim yapıyorlar. Biz de bunlarla ilgili \'Kabahatler Kanununa\' göre 109 lira para cezası kesiyoruz. Ayrıca çevriyi kirletmelerinden dolayı da \'Çevre Kanununa\' göre işlem yapıyoruz\" dedi.



3- İSTANBUL BOĞAZI\'NA YİNE KURBAN KANI AKTI



Kurban Bayramı\'nda İstanbul Boğazı\'nda her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi. Üsküdar ve çevresindeki kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı, kanalizasyon yoluyla İstanbul Boğazı\'na aktı. Kanalizasyonun denize açıldığı Beylerbeyi Sahili\'nin bir kısmı her Kurban Bayramı\'nda olduğu gibi kırmızıya boyandı. Büyükşehir ve Üsküdar belediyesi zabıta ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Volkan Kara bir genç her sene aynı manzaranın yaşandığını belirterek, \"Çok kötü bir görüntü. Biz buraya yakın yerde yüzmeye gleirdik.Turistler de geliyor buraya, çok kötü bir manzara\" diye konuştu.

4- ERDOĞAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Tarabya\'ya geçti. Tarabya Köşkü\'ne giderken yolda duran Erdoğan, taksicilerle bayramlaştı. Bir taksicinin tişört cebindeki sigarı gören Erdoğan, paketi alarak taksiciden sigarayı bırakmasını istedi.

Daha sonra Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi\'ne uğrayan Erdoğan polislerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.



5- ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Kurban Bayramı\'nda kendilerini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu. Sarıyer Gümüşdere\'de kurban kesmeye çalışan bir kişi de sol bileğinden yaralandı. Ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı kişi, tedavi altına alındı.

