DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



- POLİS KAYITLARI GÖRE VATAN ŞAŞMAZ BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ



Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta sunucu Vatan Şaşmaz\'ın 4 kurşunla vurulması ardından olayı gerçekleştiren Filiz Aker\'in intihar etmesi, polis kayıtlarına \"Faili belli, tabanca ile öldürme ve intihar\" olarak geçti. Olayla ilgili hazırlanan Emniyet Müdürlüğü bilgi formatında olay saati 19.00, olay bildirim saati ise 19.47 olarak belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda Vatan Şaşmaz\'la Filiz Akel\'in 2009 yılında bir birliktelik yaşadıkları, daha sonra ayrıldıkları, Filiz Aker\'in 2011 yılında intihara teşebbüs ettiği ve platonik aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz\'ı takıntı haline getirdiği belirtildi. Beşiktaş,\'ta yaşanan olay polis kayıtlarına göre Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi no.5 de bulunan otelde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Polis bilgi notunda olayın mağduru olarak görülen Vatan Şaşmaz\'ın Üsküdar, Kandilli\'de oturduğu ve olay sırasında sırt bölgesine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti. Polis kayıtlarında \"şüpheli-müntehire\" olarak belirtilen Filiz Aker\'in ise sağ kulak üstünden başına giren bir kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın tanığı ve bilgi sahibi olarakta biri yeğeni iki kişi polis kayıtlarına geçti.



POLİS KAYITLARINA GÖRE OLAYIN ÖZETİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda ise Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, aralarında anlaşmazlık çıktığı ve ayrıldıkları belirtildi. Ancak Filiz Aker\'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği belirtildi.Filiz Aker\'in yeğenine sürekli Vatan Şaşmaz\'ı çok sevdiğini, evlenmek istediğini söylediği ayrıca zaman zaman da intihar etmek istediğini söylediği belirtildi. Olayın özet kısmında ayrıca Filiz Aker\'in 2011 yılında ilaç ederek intihara teşebbüs ettiği yazıldı. Olayın bilgi notunda 1,5 aydır otelde kaldığı otele 27 Ağustos 2017 günü yeğeni ve eşini davet eden Filiz Aker\'in onlarla saat 12.30\'da otelin cafeteryasında buluştuğu belirtilirken, bir süre sonra Filiz Aker\'in alkol almaya başladığı yazıldı. Saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini söyleyerek Filiz Aker\'in yeğeni ve kocasının yanından ayrıldığı, giderken \"Beni burada bekleyin yarım saat sonra geleceğim\" dediği polis kayıtlarına geçti. Ancak Filiz Aker\'in geri dönmemesi üzerine otel görevlileri ile birlikte içeri giren tanıkların cesetleri bulduğu tespit edildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda içeri girildiğinde Vatan Şaşmaz kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde bulunduğu yapılan inceleme sonucunda 4 kurşunla vurulduğu anlaşılmıştır yazarken, Filiz Aker\'in ise yatak üzerinde kanlar içinde bulunduğu belirtildi. Filiz Aker\'in elinde tabanca bulunduğu yazıda yer aldı.

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- VATAN ŞAŞMAZ\'I BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHI İLE ÖLDÜRMÜŞ



Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Eski manken Filiz Aker\'in Vatan Şaşmaz\'ı ve kendisini bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Bulundurma ruhsatlı silahını yasa gereği sadece kayıtlı olduğu Fulya\'da bulunan ev adresinde bulundurabilecek Filiz Aker\'in silahı gizlice otele soktuğu düşünülüyor.

Conrad otelinde meydana gelen olayla ilgili Filiz Aker\'in elinde bulunan Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Polis kriminal polis laboratuarında incelemesi süren silahın Filiz Aker\'in üzerine \"Bulundurma\" ruhsatlı olduğu belirlendi. Silahın Filiz Aker\'in müracaatında belirttiği fulya mahallesindeki evinde bulundurmak üzere alındığı öğrenildi. Polis cinayeti planlayan Filiz Aker\'in silahı gizlice otele sokmuş olabileceği düşünülüyor.

BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH NASIL TAŞINIR

Yasalar gereği bulundurma ruhsatlı silahlar sadece müracaat sırasında verilen adreste bulundurulabiliyor. Eğer bu adreste bir değişilik olduysa, silah sahibi karakola müracaat ederek buradan düzenlenen belgeyle silahı kutusunda karakolda mühürlenmiş bir şekilde yeni adrese götürübeliyor. Silah her dışarı çıktığında mutlaka bu işlemin tekrar edilmesi geriyor.

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- VATAN ŞAŞMAZ\'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OTEL ODASINA GİRERKEN SON GÖRÜNTÜLERİ

İstanbulDHA

Şaşmaz\'ın öldürüldüğü oteldeki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Otelin girişi ve cinayetin işlendiği kattaki kameralara yansıyan görüntülerde kırmızı gömlekli ve güneş gözlüklü Vatan Şaşmaz\'ın güvenlik kontrolünden geçerek otele girişi görülüyor. Kattaki kamera kaydında da Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in art arda odaya girişi görülüyor. Daha sonraki görüntüler Vatan\'ı öldüren Aker\'in aynı silahla intihar etmesinden sonrasına ait. Görüntülerde kısa süre önce Aker\'le aynı masada yemek yiyen yeğeninin ihbarı üzerine otel görevlilerinin odanın bulunduğu kata geldikleri, onların arasında yeğen Dora Ercan\'ın da olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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giriş ve kattaki güvenlik kamerası kayıtlarından olayın öncesi ve sonrası

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- VATAN ŞAŞMAZ\'IN EVİNDE SESSİZLİK HAKİM

Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda alınarak Karacaahmet morguna götürüldü. Şaşmaz\'ın Beykoz\'da Ardiçen Evleri sitesindeki villasında da sessizlik hakim. Vatan Şazmaz\'ın yakınlarının taziye için eve geldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sitenin dış görüntüsü

-Sitenin tabelası

-Siteye giren araç

-Siteden ayrılan araç

-Güvenlik

-Genel ve detay

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- FİLİZ AKER\'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Sinan BİLGİLİ/ İstanbul DHA

Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in otopsi işlemleri tamamlandı. Aker\'in cenazesi bir yakını tarafından alınarak Kartal Soğanlık Gasilhanesi\'ne götürüldü.

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YENİ EVLİ ÇİFTİ MOTOSİKLET KAZASI AYIRDI



Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA

Bahçelivler\'deki motosiklet kazasında her ikisi de 25 yaşındaki 1 yıllık evli çiftten koca hayatını kaybetti eşi yoğun bakımda.

Kaza saat 09.25 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme\'de meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda çalışan çift 75 BA 425 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Sürücü Volkan Ercan Çobançeşme mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasında oturan eşi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti Sefaköy\'deki bir hastaneye kaldırdı. Volkan Ercan hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti, Esra Ercan yoğun bakıma alındı. 1 yıllık evli çiftin Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services\'de (TGS) çalıştıkları öğrenildi. Ercan\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Adli Tıp Kurumu

-Çiftin fotoğrafları

-Detaylar

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- METEOROLOJİ UYARDI MARMARA DENİZİ\'NDEN YARIN FIRTINA BEKLENİYOR.

İstanbulDHA,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi\'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini, akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız - Poyraz fırtınasının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), olacağı tehmin ediliyor.. Fırtınanın Çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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- İKİYE BÖLÜNEN GEMİNİN ÖN BÖLÜMÜ BATTI...

- GEMİNİN KARAYA OTURAN KISIMDAKİ 22 TON YAKITI BOŞALTMA İŞLEMİ YAPILACAK

* İkiye bölünen geminin bir parçası gece Kilyos açıklarında sulara gömüldü.

* Kaptan köşkü ve makina dairesinin bulunduğu kısımda yakıt boşaltma işlemi yapılacak. Yakıt boşaltıldıktan sonra da gemi parçalara ayrılarak buradan taşınacak.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leanordo\' isimli kuru yük gemisi Sarıyer\'de Cumartesi günü gece saç atması sonucu yardım istemişti. Geminin 11 kişilik mürettebatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu.

GEMİNİN ÖN KISMI SULARA GÖMÜLDÜ

Geminin yaklaşık 1 kilometre açıkta demir attırılan ön bölümü gün boyu su aldıktan sonra gece saatlerinde battı. Geminin arka kısmı ise halen Kilyos sahilinde karaya oturmuş halde duruyor.

YAKITI BOŞALTILIP PARÇALANACAK

Kıyı Emniyeti\'ne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren gemi çevresinde botlarla keşif yaptı. Uygun biranda da geminin deposundaki 22 ton yakıtı boşaltma işlemi yapılacak. Yakıt boşaltıldıktan sonra geminin parçalara ayrılarak buradan kaldırılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Kilyos açıklarından detay

-Karaya oturan geminin parçası

-Kıyı Emniyeti ekiplerinin keşif yapması

-Genel ve detaylar

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- ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Ezgi ÇAPA - Özgür EREN, İstanbulDHA

Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattığına göre Mehmet Güler, kullandığı kamyonetiyle Kıyı Emniyetin Hasdal Yerleşkesi önündeki trafik ışıklarında sola dönmeye çalışırken Ferhat Sezer yönetimindeki 51 HK 223 araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen Fahri Uslu yönetimindeki hafriyat kamyonu da önce hafif ticari araca, ardından da yol kenarındaki tabelalara çarparak durdu. Zincirleme kazada hafif ticari araçta yolcu koltuğunda oturan Talha Demirci yaralandı, hafriyat kamyonunun sürücüsü de bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ambulansta yapıldığı yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle üç şeritli yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Kemerburgaz Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat sonra kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı ardından trafik normale döndü..Görgü tanığı Samet Eşkioğlu \'Kamyonun buradan dönüş yapmasıyla oluştu. Kamyon U dönüşü yapıyorken kapalı kasa araca çarptı. Kamyon da arabalara çarparak daha büyük bir şey oluşmaması için kendini sağa atmayı düşündü herhalde. Kamyonu kullanan kişi araçta sıkışınca çıkartılmasına yardımcı olduk\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araçlarında kaldırılması

-kaza nedeniyle oluşan trafikten görüntü

Samet Eşkioğlu ile röportaj

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KADİR TOPBAŞ: İSTANBUL\'DA GÜNDE 3 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası\'nın ilk yerli üretim el değmeden ekmek kasalama robotunun hizmete alımı ve gulitenli ekmek tanıtımında yaptığı açıklamada, İstanbul\'da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çekti.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.\'nin Kartal Cevizli\'deki fabrikasını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, el değmeden ekmek kasalama robotunun hizmete alımı ve gulitenli ekmek tanıtımını yaptı. Üretilen ürünler hakkında bilgi veren Başkan Topbaş, imalat yapılan yerleri gezdi. Topbaş, ürünleri tanıtırken yaptığı açıklamada piyasada 40-50 liraya satılan guitensiz unu 8,5 liraya satışa sunduklarını belirtti.

Kadir Topbaş, daha sonra el değmeden ekmek kasalama robotunun tanıtımı gerçekleştirildi. Fabrikanın her yerini adım adım gezerek gazetecilere anlattı.

\"DÜNYADA İLK, YERLİ VE MİLLİ...\"

Fabrika gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Topbaş, \"Büyükşehir belediyemizin hizmete yönelik en önemli şirketlerinden bir tanesi de Halk Ekmek\'tir. Halk sağlığı için önemli AR-GE\'sini oluşturan ve bu konuda temel gıda maddemiz olan ekmek üretimini başarılı bir şekilde yapan, diğer fırıncılara ve ekmek üretenlere model olan bir kuruluştur. Eskiden kasa başında insanlar duruyordu ve bu ekmekler kasalara ellerle dolduruluyordu. Ama şimdi el değmeden bu robotlarla ekmekler el değmeden kasalanıyor. Özellikle robotik bir sistem. Dünyada ekmek türünde ilk kasalama sistemi. Bu robotik sistem, yazılım olarak ve cihaz olarak tamamen yerli ve milli. 2018 yılında daha ileri kapasiteye kadar ulaşacak ve ambalajdan paketlemeye kadar sistemin tamamını bu hale getirmek istiyoruz. Zaten hamur başlangıcından itibaren ekmeğin çıkışına kadar el değmeden yapılıyordu. Kasalama sistemi elle yapılmaktaydı daha önce. Şimdi onu da robotik sistemle yaparak hiç el değmeden kasalamaya, daha sonra da paketlemeye geçilecek\" dedi.

\"EKMEĞİ İSRAF ETMEYİN\"

Başkan Kadir Topbaş, İstanbul\'da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiğinin altını çizerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Düşününüz, 2-3 lokma daha ekmek bulup bir gün daha yaşam mücadelesi veren bir dünyada, ekmek israfının önüne geçmek zorundayız. Yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Bir lokma ekmek bile çöpe gitmemesi lazım. Fakir, zenginin israf ettiği ölçüde aç kalır. İsraf etmeyeceğiz. Ekmek bizim için başka bir şey, başka bir değer. Biliyoruz ki ekmek bir alın teri olarak bilinir. Nimet olarak bilinir. Yine paylaşmanın ve bereketin adı; ekmek. Büyük bir nimet. Günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa İstanbul\'da, bir lokma ekmek bulup, bir gün daha yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak lazım. Çocuklarımız lütfen bunu öğretelim. Bu büyük bir ekonomik kayıptır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kadir Topbaş\'ın Halk Ekmek ürünlerini tanıtması

-Fabrikanın gezilmesi

-Ekmekler

-Fabrika

-İşçilerin çalışması

-Ekmek makinesi

-El değmeden ekmeğin üretilme işlemi

-Topbaş\'ın açıklaması

-Genel ve detay

