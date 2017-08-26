DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KİRAZLITEPE\'DEKİ EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar Kirazlıtepe\'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin son anda gelmekten vazgeçtiği tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü;

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- Müdahaleden görüntü

- Yaralanan polisten detay

- Yıkıma karşı çıkanlardan detay

- Yıkılan binadan detay

DHA FEED

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(ÖZEL)

2 - BAKANIN KATILACAĞI TÖREN ÖNCESİ PROTESTO

* Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ gerçekleştirilen \'Örnek Dönüşüm\' projesi kapsamında Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi\'nde başlayacak yıkım töreni öncesi protesto gösterisi yapıldı.

* Evlerinin değerlerinin çok altında değer verildiğini öne süren bazı mahalle sakinleri ellerindeki pankart ve dövizlerle bakana seslerini duyurmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen \'Örnek Dönüşüm\' projesi kapsamında Üsküdar\'da 4 mahalleyi kapsayan yıkımlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin katılacağı törenle başlayacak. Tören öncesi Kirazlıtepe Mahallesi Adile Naşit Sokak\'ta toplananlar, evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini öne sürerek protesto gösterisi yaptı.

\"Mülkiyet Hakkı kutsaldır\", \"Boğaziçi imar yasası değişmeden imar problemi çözülemez\" , \"Mahallelerimiz terk etmek istemiyoruz\" yazılı pankart açan grup, alkış ve düdüklerle eylemlerine devam etti.

Protestocu mahalle sakini, \"Belediye başkanımız burada TOKİ ile işbirliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla anlaştığı iddiasında bulunuyor. Kesinlikle Kirazlıtepeliler, Üsküdarlılar TOKİ ile anlaşmadı. Belediyede çalışan 3-5 kişinin evlerini yıkarak tüm Türkiye\'ye burada anlaştık izlenimi yaratıyorlar. Kesinlikle anlaşmadık. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme evet diyoruz, TOKİ ve belediyenin belirlediği bedellere hayır diyoruz\" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, \"Bize verdikleri rakam dalga geçilecek bir rakam\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Alkış ve düdüklerle protesto etmeleri

-Slogan atmaları

-Vatandaşlarla röp

-Çamlıca Camiiden görüntü

-Genel ve deta görüntüler

26.08.2017 - 14.48 Haber Kodu : 170826089_

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3- BAKAN ÖZHASEKİ: DEPREM EN GEÇ 2030\'A KADAR İSTANBUL\'U VURABİLİR

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

\"Deprem kapıda. En geç 2030\'e kadar İstanbul\'u vurabilir. Marmara\'da bir deprem bekleniyor.

\" \'Bu deprem, en az 7 şiddetinde olacak\' diyorlar. Bizim İstanbul için tedbirler almamız lazım\"

* \'Örnek Dönüşüm\' projesi tanıtım toplantısına katılan Bakan Özhaseki, Kirazlıktepe\'deki yıkım törenine ise katılmadı. Projle ilgili konuşan Özhaseki, \" Yıkıma karşı çıkanların evlerini yıkmıyoruz. Anlaştığımız insanların evlerini yıkıyoruz\" dedi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, \"100 yıl içinde kaybettiğimiz insanların sayısı 83 bin civarında. 100 milyarın üzerinde maddi kayıp var. Hepimizin müthiş bir korkuyla sarsıldığını biliyoruz. Deprem kapıda. En geç 2030\'e kadar İstanbul\'u vurabilir. Marmara\'da bir deprem bekleniyor\" dedi.



YA DEPREM PERİŞAN EDECEK, YA BİNALARIMIZI YENİLECEĞİZ\"

\" \'Bu deprem en az 7 şiddetinde olacak\' diyorlar. Bizim istanbul için tedbirler almamız lazım\" şeklinde konuşan Bakan Özhaseki, \" Bakanlık olarak yaptığımız araştırmada 99 öncesi yapılan 7.5 Milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi düşünüyoruz. Nerelerde rezerv alanı çıkaracağız bu hususu da ayarladık. Deprem gelmeden, depreme hazır binaları yapmamız lazım. İnşaatlarda yaptığımız hatalar insanları öldürüyor. İstanbul\'da 600 bin riskli bina sayısı veriliyor. Ya deprem gerçeğini gözardı edeceğiz. Bir gün ansızın gelecek deprem, bizi vuracak. Allah korusun perişan edecek. Ya da binalarımızı yenileyeceğiz\" diye konuştu.

EMSAL İSTEĞİNE ELEŞTİRİ

Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşümle ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, vatandaşların emsallerin arttırılması talebinin İstanbul\'u yaşanmaz kılacağını söyledi. Bakan Özhaseki, \" Sokaklar aynı kalacak. Ama konut sayısı iki misli, insan sayısı iki misli. Bunu yapmamız mümkün değil. Biz fedakarlık edeceğiz. Onların evlerini yenileceğiz. Bire bir vermeye çalışacağız. Onları mahallerinden çıkarmayı asla düşünmüyoruz. O yeni yapılar ortaya çıktığında herkesin şunu bilmesi lazım. Eski evinin değeri 1 ise yenisi yapıldığında evenin değeri en az 3 olacak\" şeklinde konuştu.

\"KİMLİKLİ YAPILAR YAPACAĞIZ\"

Tapusuz evlerinde bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, \" Her bir vatandaşımıza bir ev vermeye gayret edeceğiz\" dedi.

Bölgede gerçekleşecek yenilemeyle yapıların yüzde 80\'inin vatandaşa verileceğini sadece yüzde 20\'lik kısmın TOKİ\'ye kalacağını söyleyen Özhaseki, \" Yıkıma karşı çıkanların evlerini yıkmıyoruz. Anlaştığımız insanların evlerini yıkıyoruz. Hayırlı bir işe başlıyoruz. Evlerini sağlıklı hale getireceğiz. Kimlikli yapılar yapacağız\" dedi.

BAKAN KATILMADI

Bu arada Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşüm projesinin başlangıcı için gerçekleştirilecek yıkım törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, son anda katılmama kararı aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Basın toplantısından detaylar

- Özhaseki\'nin açıklamaları

26.08.2017 - 15.46 Haber Kodu : 170826116_

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4- İŞÇİLERİN ÜZERİNE KALAS DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Eyüp\'te, yapımı devam eden sitenin inşaat alanında işçilerin üzerine kalas düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Alibeyköy\'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında meydana geldi. Şantiye alanında henüz bilinmeyen nedenle 4 işçinin üzerine yüksekten kalas düştü. Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İşçiler, daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Mahmut Göl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer işçilerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Şantiye girişinden detay görüntüler

-Şantiye içinde çalışan işçilerden görüntüler

-İnşaat alanından çıkan polis araçları

-Detaylar



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(ÖZEL)

5- ŞEHİR EŞKİYALARININ SİLAHLI SOPALI SANAYİ SİTESİ BASKINI KAMERADA

* Başakşehir\'de bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı.

* Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı.

* Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı.

* O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA

Başakşehir\'de, sanayi sitesinde park etme tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sanayi sitesini basan grup , iş yerlerine ve araçlara pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Sopa ve kesici aletlerle de dehşet saçan saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir\'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor. Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı. Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi. Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Bir zanlının elindeki pompalı tüfek

-Saldırganın işyerine doğru art arda ateş açması

-Bir zanlının elindeki kesici alet

-Çevredeki kalabalık

-Genel görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarından görüntüler

-Zarar gören işyerleri ve arabalar

-Yerdeki boş fişekten görüntü

-Çalışanlarla röportajlar

-Detaylar

26.08.2017 - 15.56 Haber Kodu : 170826124

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6- OTOGARDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

* Peronlar ile otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluştu.

* Polis, otogar çevresinde denetimler yaptı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Bayram tatilinin dün mesai bitiminin ardından başlamasıyla birlikte Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. 10 günlük bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogara, taksi ve özel araçların giriş yaptığı yolda trafik olduğu görüldü. Otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koyarken, bazı otobüs şoförleri de İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde doluluk oranının gelişlere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Otobüs şoförü Ayvaz Akın, \"10 günlük bayram tatilinde herkes memleketine tatil yapmaya gidiyor. Yoğunluk İstanbul\'dan gidişlerde yaşanıyor. Gelişler zayıf diyebiliriz\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri de otogar içinde trafikteki araçlara yönelik denetleme yaptı. Çok sayıda araç durdurulup arandı, sürücüler ve araçta bulunanlar arandı.

Görüntü Dökümü

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-Otogar tabelasından görüntü

-Otogara gelen araçlar

-Polisin uygulama yapması

-Firma yazıhanelerinin önünde bekleyen yolcular

-Otobüse bavullarını teslim eden yolcular

-Yolcular ile röportaj

-Otobüs şoförleri ile röportaj

-Hareket eden otobüsler

-Genel ve detaylar

26.08.2017 - 15.47 Haber Kodu : 170826118_