DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TOPBAŞ´TAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ESPRİLİ YAKLAŞIM

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, kalp krizi geçirdiği, rahatsız olduğu yönündeki iddialara gülerek yanıt verdi. \"Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım\" diyen Topbaş, kendisini işaret ederek \'Söylentilerin cevabı burada\" dedi. Topbaş, \"Baktılar ki \'başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak, diyorlar\' değil mi?\" diye konuştu.

SÖYLENTİLERE GÜLEREK CEVAP VERDİ

Basın mensuplarıyla birlikte İBB\'ye bağlı Ağaç AŞ´ye ait Alibeyköy´deki Bahçe Market´inde incelemelerde bulunan Başkan Kadir Topbaş, bir gazetecinin kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirtmesi ve sağlık durumunu sorması üzerine \"Söylentilerin cevabı burada, hamdolsun. Hiçbir ilaç, gözlük dahi kullanmıyorum. Doğal beslenmeye çalışıyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor\" dedi.

PROF.DR. SARAÇOĞLU´NU TAKİP EDİYOR

2004´te İBB Başkanlığı görevine ilk geldiğinde de kanser olduğu ve 6 aylık ömrü kaldığı şeklinde dedikodular çıktığını hatırlatan Topbaş, \"Oğlum annesine `bir şey mi var, bana söylemiyor´ diye sordu. Oğluma dedim ki, `Oğlum 6 ay beklersin ve yaşarsak onlar yalancı. Ama eğer 6 aya gidersek doğru söylüyorlar. Şimdi de demek ki yine öyle söylüyorlar\" dedi. Beslenmesine çok dikkat ettiğini söyleyen Topbaş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu´nun önerilerini takip ettiğini söyledi. Topbaş, şöyle konuştu:

\"Elhamdülillah hiçbir problemim yok. Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Niye? Çünkü çok hassasiyet gösteriyorum. Bizim evimize asla margarin girmez. Her yerden çikolata yenmez. Çok olmamak üzere tam buğday ekşi mayalı ekmek yeriz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buğday ve arpa karışımı ekmek yerdi. Ben de bir dilim yiyorum. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) peyniri cevizle birlikte yermiş. Buna dikkat ediyorum. Her sabah 7 tane zeytinim ve 1 incirim var. Zerdeçalım ve bir tatlı kaşağı çörek otum var. Tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe bunlara hassasiyet gösteriyorum. İnternetten özellikle İbrahim Saraçoğlu hocamızın tavsiyelerini çok dinliyorum, takip ediyorum. Kendisi büyük bir bilim adamı ve tavsiyeleri çok doğru. Size de takip etmenizi tavsiye ederim.\"

\"BAKTILAR Kİ BAŞKANA BAŞKA TÜRLÜ BİRŞEY OLMUYOR...\"

Açıklamasının ardından \"Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi?\" diyen Topbaş, soruyu yönelten muhabire dönerek, \"Ne kadar ömür biçiyorlar bana?\" diye sordu. Topbaş, \"Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak, diyorlar değil mi? Bir de sağlığımı neye borçluyum biliyor musunuz? Üzerimde çok dua olduğuna inanıyorum. Müthiş dua aldığıma inanıyorum. O başka bir şey\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

- Topbaş\'ın açıklaması

====================

2- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI



Haber-Kamera: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR /İSTANBUL DHA)

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu Atatürk Havalimanı\'nda bugünden itibaren hissedilmeye başlandı.

Türkiye\'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda bayram 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerine ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı. Atatürk Havalimanı\'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı. Bayram için şimdiden Türkiye\'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.

Görüntü Dökümü:

--------.

-Pasaport kuyruklarından görüntüler

-Havalimanından genel görünüm

23.08.2017 - 13.47 Haber Kodu : 170823080_

23.08.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170823065

========================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- KURBAN PAZARINDA HAREKET BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de 100 bin metrekarelik alanda kurulan İstanbul\'un en büyük kurban satış ve kesim bölgesinde 600 çadırda yaklaşık 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan alıcılarını bekliyor.

Havadan bakıldığında adeta bir çadırkent görünümündeki Sultangazi Belediyesi tarafından oluşturulan dev kurban satış ve kesim merkezi, bu yıl da yurdun çeşitli yerlerinden getirilen kurbanlıklarla doldu. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulan kurban satış ve kesim merkezinde 600 çadır bulunuyor ve burada belediye tarafından sürekli bir veteriner hekim bulunduruluyor. Merkezde AB standartlarında kesim konteynırları da bulunuyor. Merkezde ayrıca satıcılar için banyo ve tuvaletler ile vatandaşlar için otopark, mescit ve kafetaryalar da var.

Bu arada,kurbanlık hayvan sahipleri, satışlarının iyi gittiğinini, bayramın yaklaşmasıyla bunun daha da hızlanmasını beklediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Havadan görüntülerle kurban pazarı

23.08.2017 - 14.45 Haber Kodu : 170823101

========================

(ek görüntü ve bilgiyle)

4- 8 İLDE \"GEVŞEK BANDROL\" OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik saat 14.00\'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri İstanbul merkezli yapılan operasyonda Tekirdağ, Kırıkkale, Zonguldak, Nevşehir, Balıkesir, Aydın ve Ankara\'da belirlediği şarap firmalarının, mantar tapayı kapatan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığını, kaplama üzerine yapıştırılan TAPDK (Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrollerinin ürünler satıldıktan sonra toplatıldığını ve yeni üretilen şaraplara takılarak pazarlandığını tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonda 15 bin 829 şişe şarapta bulunan TAPDK bandrollü kapüşonların tekrar kullanıldığını, 233 tane TAPDK bandrolü bulunan kapüşon, 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, şarap fabrikalarının yöneticileri, dağıtımcıları ve şarap satışı yapan şüpheliler hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' ve \'Vergi Kaçakçılığı\' suçlarından işlem başlattı.

POLİS, TAPDK BANDROLLÜ KAPÜŞONLARININ NASIL DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ KAMERAYA GÖSTERDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir işyerine yaptığı baskında satışa hazır şişelenmiş şarap görüntülendi. Polis ekipleri bir şişe üzerinde bulunan TAPDK bandrollü kapüşonu çıkartıp boş şişelere takılmasını göstermesi görüntülere yansıdı.



2 OPERASYONDA 68 BİN 309 ŞİŞE ŞARAPIN BANDROLLÜ KAPÜŞONLARININ TEKRAR KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ağustos\'ta yaptığı operasyonla birlikte toplam piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 68 bin 309 şişe şarabın TAPDK bandrollü kapüşonlarının tekrar kullanıldığını, 13 bin 123 tane piyasadan üreticiler tarafından toplanan TAPDK bandrolü bulunan kapüşon ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

----------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin bir işyerine yaptığı baskın

-Şarap şişesinde bulunan bandrollü kapüşonunun boş bir şişeye takılmasının gösterilmesi

-Genel ve detaylar

23.08.2017 - 13.46 Haber Kodu : 170823079

======================

5- \"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ\'NDEKİ FETÖ\" DAVASINDA 4 TAHLİYE…

Özden ATİK, İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan yargılandığı davada biri profesör, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 11. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Bünyamin Yağcıtekin, Fatih Karabiber, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Veli Çolak ve Yusuf Duran getirildi. Sanıklardan 1\'i duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken 11 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu.

4 SANIĞA TAHLİYE

Duruşmada savunmasını yapan araştırma görevlisi sanık Veli Çolak, \"Pensilvanya\'dan Bank Asya\'yı kurtarın talimatı üzerine yüklü miktarda para yatırdığı\" yönündeki iddiayı reddetti. Çolak, \"Kesinlikle talimatla ilgisi yok. Bankayı ticari amaçla kullandım. Hesap hareketlerimden de bu anlaşılacaktır\" dedi. Tanıkların dinlendiği duruşma sonrasında mahkeme heyeti, sanıklardan Doç.Dr. Deniz Güney\'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi, Mustafa Başıbüyük\'ün sağlık durumu, Prof. Dr. Celal Kocatepe ve Veli Çolak\'ın mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 3 sanık hakkında imza atmak şeklindeki adli kontrol kararını kaldıran heyet, 13 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 20 Kasım\'a erteledi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıkların \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.