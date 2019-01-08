DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- BEYOĞLU\'NDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, ÇARPMA ANI KAMERADA

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Beyoğlu\'nda dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BRB 457 plakalı otomobili kullanan Kenan Şenol, Şişli istikametine seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Mohammed Alimoradi\'ye çarptı.

HAVADA TAKLALAR ATARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak metrelerce yolda sürüklenen Alimoradi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görerek yaralının yardımına koştu. Kaza yerine duba koyarak önlem alan vatandaşlar daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLARIN AMBULANSIN GEÇ GELDİ İDDİASI

Otomobilin çarptığı Alimoradi kanlar içerisinde yerde yatarken çağırılan ambulansın geç geldiğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Kaza yerine gelen ambulansla Alimoradi sedyeye konularak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Alimoradi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan İranlı turist metrelerce sürükleniyor

\"45 DAKİKADIR AMBULANS BEKLİYORUZ\"

Yayaya çarpan aracın sürücüsü Kenan Şenol da ambulansın geç geldiğini iddia ederek, \"Ben 50-60 ile gidiyordum. Karşıdan vatandaş koşarak aracın önüne atladı. 45 dakikadır ambulans bekliyoruz ambulans daha yeni geldi. Yerde 45 dakikadır canla mücadele ediyordu adam\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya

-Otomobilin yayaya çarpması

-Yayanın havada taklalar atarak metrelerce sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yerde kanlar içerisinde yatan yaralı

-Vatandaşların trafiği yönlendirmesi

-Vatandaşların sağlık ekiplerini aramaları

-Trafikten görüntü

-Ambulansın gelmesi

-Sürücüyle röp

-Vatandaşların ambulansın geç gelmesine tepki göstermesi

-Ağır yaralanan kişinin sedyeye konularak ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar

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2- BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL SİTE GİRİŞİNE SIKIŞTI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu. Buzlanan sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi\'nde bulunan bir sitede seyir halindeki bir otomobil, buzlu yolda kayarak sitenin girişine sıkıştı. Aracın sürücüsü Abbas Dündar, \"Buzda kaydım. Yol bir saat önce bayağı kaygandı. Araba da döndü, sağ taraftan kaldırımın üstüne çıktıktan sonra dönerek kapının önünde sıkıştı\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sıkışan araç

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay



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3- İSTANBUL\'DAN KAR MANZARALARI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Tarihi yarımadadan çekilen görüntülerde evlerin çatıları, tarihi camiler ve surlar beyaza bürünerek, görenleri hayran bıraktırdı. Gün doğumunun da bu görüntülere eklenmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Kar manzarasından görüntü

-Tarihi yarımadadan görüntü

-Genel ve detaylar



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4- BEYAZA BÜRÜNEN ANADOLU YAKASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler

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5- BEYLİKDÜZÜ\'NDE BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü\'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi.

Karın ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Beylikdüzü\'nde havadan çekilmiş görüntüler

-Beyaz örtü

-Yollar

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6- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI SONRASI SABAH TRAFİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00\'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-15 Temmuz şehitler köprüsünden trafik görüntüsü



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-Çamlıca Tepesinden görüntüler

-Kar topu oynayanlar

Ara sokakalardan görüntü

-Kar manzaraları

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi

-Köprüdeki trafikten görüntü

-Detaylar

08.01.2019 - 07.07 Haber Kodu : 190108010

08.01.2019 - 03.55 Haber Kodu : 190108006

07.01.2019 - 20.38 Haber Kodu : 190107256

07.01.2019 - 18.21 Haber Kodu : 190107241

07.01.2019 - 17.50 Haber Kodu : 190107228

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7- BİNALİ YILDIRIM\'DAN İMAM HATİP LİSESİNE ZİYARET

istanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar\'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız

Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Yıldırım, okul sırasına da oturup öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım, Türkiye\'de alfabe okuryazarlığında yüzde 98\'lere ulaşıldığını bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60\'larda bulunduğunu söyledi. Yıldırım, \"Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz, bankadan emekli maaşını çekemez... Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz size nasıl yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur yazarı, bilgi toplumu bireyleri haline getireceksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

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8- HAVALİMANLARININ 2019 OTOPARK TARİFELERİ DE BELLİ OLDU

Haber: Gökhan ARTAN Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı\'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL\'den 21 TL\'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL\'den 63 TL\'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı\'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL\'den 444 TL\'ye yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında Havalimanı/Terminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanları/terminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı\'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL\'den 21 TL\'ye, 1-3 saat 24 TL\'den 25 TL\'ye, 3-6 saat 37.75 TL\'den 39.50 TL\'ye, 6-12 saat 44.75 TL\'den 47 TL\'ye, 12-24 saaıt 60 TL\'den 63 TL\'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL\'den 182 TL\'ye, 7 günlük abonman 284 TL\'den 298 TL\'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL\'den 407 TL\'ye bir aylık ise 423 TL\'den 444 TL\'ye yükseldi.

İstanbul Havalimanı(ISL) ---- Atatürk Havalimanı(AHL) iç/dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat: 21 TL(ISL) 15 TL(AHL)

1-3 saat: 25 TL(ISL) 19.50 TL(AHL)

3-6 saat: 39.50 TL(ISL) 30.50 TL(AHL)

6-12 saat: 47 TL(ISL) 36.25 TL(AHL)

12-24 saat: 63 TL(ISL) 48.50 TL(AHL)

Abonman (otomobiller için)

4 gün: 182 TL(ISL) 140 TL(AHL)

7 gün: 298 TL(ISL) 229.50 TL(AHL)

15 gün: 407 TL(ISL) 313 TL(AHL)

Aylık: 444 TL(ISL) 342 TL(AHL)

İstanbul Havalimanı İç/Dış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:25 TL

3-6 saat:39.50 TL

6-12 saat:47 TL

12-24 saat:63 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün:182 TL

7 gün:298 TL

15 gün:407 TL

Aylık:444 TL

Motor, motosiklet

0-1 saat:9.50 TL

1-3 saat:13 TL

3-6 saat:19.50 TL

6-12 saat:24 TL

12-24 saat:32 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün:91,50 TL

7 gün:149 TL

15 gün:203.50 TL

Aylık:222.50 TL

İstanbul Havalimanı açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat:8 TL

1-3 saat:9.50 TL

3-6 saat:13.50 TL

6-12 saat:16 TL

12-24 saat:22 TL

Abonman aylık:169.50 TL

Minibüs/pikap (açık otopark)

0-1 saat:18 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:31.50 TL

6-12 saat:37.50 TL

12-24 saat:52 TL

Abonman aylık:376.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:28.50 TL

3-6 saat:35.50 TL

6-12 saat:44.50 TL

12-24 saat:60 TL

Abonman aylık:422.250 TL

Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek.

Antalya Havalimanı otopark tarifesi(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık:291.50 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:14.50 TL

1-3 saat:20 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:33 TL

12-24 saat:47.50 TL

Abonman

4 gün: 102 TL

7 gün: 164 TL

15 gün: 224.50 TL

Aylık: 258 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık:263.50

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:23 TL

3-6 saat:31 TL

6-12 saat:38 TL

12-24 saat:54 TL

Abonman

4 gün: 115 TL

7 gün: 176 TL

15 gün: 246 TL

Aylık: 348.50 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:13 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:26.50 TL

6-12 saat:30 TL

12-24 saat:44 TL

Abonman aylık:289 TL

Otoparklardan ücretsiz yararlananlar

Devlet Personel Başkanlığının \"Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasındaö listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı/bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.



Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntü