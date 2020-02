DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1-EYÜPSULTAN\'DA ANNE İLE OĞLUNA KAMYONET ÇARPTI

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan\'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ile oğluna kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Otakçılar Caddesi\'nde meydana geldi. Anne ile oğlu, yaya geçidinin yaklaşık 20 metre yanından yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada Ayvansaray yönüne ilerleyen 34 UA 6163 plakalı kamyonet sürücüsü, anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğul hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan anne ve oğlu, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

17.12.2018 - 11.41-Haber Kodu : 181217059

==================================================



2-O POLİS TANIDIK ÇIKTI

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği\'ne operasyon düzennleyerek iki polis memurunu rüşvet iddiasıyla gözaltına almıştı. O polislerden H.Y. aslında kamuoyunun yakından tanıdığı biri. H.Y., Temmuz 2011 yılında İzmir Karabağlar Polis Merkezi\'nde, Fevziye Cengiz\'i yanındaki 2 memurla darp eden kişiydi. Yıllar sonra H.Y bu sefer rüşvet operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği\'ni baskın yaparak H.Y ve M.D adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memurları yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O POLİSLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Tutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar\'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz\'in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz\'i, \"polise hakaret ettiği\" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL\'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y\'yi de, Cengiz\'i dövmelerini \"basit yaralama\" kapsamında görmüştü.

Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3\'er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti.

İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-------------

-H.Y.\'nin emniyetten çıkarılması (öndeki)

17.12.2018 -11.38- Haber Kodu : 181217057

============================

3-KATAR\'A YOLLANACAK SANDIKTAN 80 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir kargo firmasından Katar\'a yollanmak üzere hazırlanan sandıktan 12 kilo 914 gram ağırlığında yaklaşık 80 bin captagon hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık\'ta Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketinden Katar\'a uyuşturucu madde yollanacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Katar\'a yollanmak üzere hazırlanan kargo gönderisinin tahta sandığının iç kısmında 12 kilo 914 gram ağırlığında yaklaşık 80 bin captagon hap ele geçirdi. Narkotik polisleri kargoyu Katar\'a göndermek isteyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Katar\'a yollanmak istenen sandığın içinden uyuşturucu hapları çıkarması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(POLİS KAMERASI)

-Kargo paketinin açılması

-Paketin içinden çıkan sandık

-Sandığın içine gizlenmiş uyuşturucu haplar

-Genel ve detaylar

17.12.2018 - 09.53-Haber Kodu : 181217025

============================

4- ARNAVUTKÖY\'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de kaçak içki üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda farklı markalara ait 188 şişe içki, içinde metil alkol bulunan 8 adet 30 litrelik bidon ve boş şişeler ile bandroller ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy\'de bir adreste sahte içki üretildiği yönünde ihbar alan polis çalışma başlattı. Ekipler 13 Aralık\'ta İmrahor Mahallesi\'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskın sırasında kaçmaya çalışan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.Ç., U.K. ve Pakistan uyruklu Z.A. yakalanarak gözaltına aldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobilde ve adreste yaptığı aramalarda farklı markalara ait dolu 188 şişe kaçak içki, farklı markalara ait 960 boş içki şişesi, içinde metil alkol bulunan 8 adet 30 litrelik bidon, 2 bin 100 kapak, 15 sayfa TAPDK bandrolü ile 2 tane 350 litrelik bidon ele geçirildi. Yapılan sorgulamada E.Ç. ve U.K.\'nın 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' kapsamında haklarında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------

(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17.12.2018 - 11.05-Haber Kodu : 181217052

=============================================

5-(ÖZEL) SARIYER SAHİLİNDE ÖLÜ YUNUS BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu.

Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ters dönmüş yunusu denizden sahile çıkardı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü anlaşıldı.

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapanların bazıları yunusun fotoğraflarını çekti, bazıları da yaklaşarak elleriyle dokundu. Göz kısımlarında kan bulunan yunus, daha sonra çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı.

\"GÖZÜNDEN YARALANMIŞ AMA NE YARASI OLDUĞU BELLİ DEĞİL\"

Tarabya sahilinde balık tuttuğunu söyleyen Zeki Gökay, \"Kıyıya çıkmış hayvan, gözünden yaralanmış. Ama ne yarası olduğu belli değil. Ben burada balık tutuyordum. Yunus kıyıya doğru geldi. Sahil güvenlik geldi kıyıya çıkardıö dedi.

\"ÇOK ÜZÜLDÜM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM\"

Sahilde yürüyüş yapan Kıymet Ada ise \"Ben de olduğunu anlamadım, sordum, yunus balığı kıyıya vurmuş onu da sahile çıkarmışlar. Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler. Boğazdan yunusların çok geçtiğini görüyorum ama buna ilk defa rastlıyorum. Çok üzüldüm yunuslar çok değerli hayvanlar\" dedi

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Tarabya sahilinde kıyıya çıkarılan yunus

-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi ve yunusa dokunması

-Vatandaşlarla röp.

-Yunusun kanlı gözü

-Yunusun denize atılması

-Genel ve detaylar

17.12.2018 - 09.29-Haber Kodu : 181217021

=========================

6- KALBİNDEN MANDALİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI



Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- ETİYOPYA\'DAN Türkiye\'ye iş için gelen 45 yaşındaki Bayhmekonnen Melese, arkadaşları tarafından hediye edilen check-up tedavisiyle hayata döndü. Melese\'nin kalbinden çıkarılan yaklaşık bir mandalina büyüklüğündeki 6,5 santimetrelik tümör, doktorları bile şaşkına çevirdi.

Etiyopya\'da tekstil üzerine üretim yapan bir fabrikanın sahibi olan evli ve 4 çocuk babası 45 yaşındaki Bayhmekonnen Melese, iş için Türkiye\'ye geldi. Melese\'ye arkadaşı check-up hediye etti. Hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen Memorial Bahçelievler Hastanesi\'nde check-up yaptıran Etiyopyalı iş adamı Melese\'nin kalbinde tümöre rastlandı. Acil bir şekilde ameliyata alınan Etiyopyalı hastanın kalbinin sol kulakçığındaki tümörün büyüklüğü 6,5 santimetre olarak belirlendi. Büyüklüğüyle doktorları bile şaşkına çeviren tümör, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Operasyonu Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ve Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz küçük bir kesiyle meme altından yapılan minimal invaziv yöntemle gerçekleştirdi.

\"BÖYLE BİR İMKAN AFRİKA KITASINDA YOK\"

Sadece gastrit hastalığının olduğunu ve bu kadar ciddi bir tümörün olduğunu düşünmediğini belirten iş adamı Melese, Türk doktorlarına duyduğunu güveni şu sözlerle anlattı:

\"Hiç düşünmeden ameliyat olmaya karar verdim. Türklerin misafirperverliklerine güvendiğim için ameliyat kararı almam hiç zor olmadı. Karar verdikten sonra da kendimi Allah\'a teslim ettim. Burada kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Türkiye\'ye iş için gelmiştim. Kalbimdeki bu sorun ortaya çıkınca doktorlar beni hemen ameliyata aldılar. Buradaki doktorların eğitimleri çok iyi ve çok başarılılar. Böyle bir imkandünyanın pek çok ülkesinde yok. Kalbimdeki problem beni öldürebilirdi ve bekleyenlerime, aileme kavuşamayabilirdim. Ülkemdeki bütün hastalara Türkiye\'yi tavsiye edeceğim. Türk hekimlere her şey için teşekkür ederim\" dedi.

\"ANİ ÖLÜME VE FELÇ RİSKİNE YOL AÇABİLİRDİ\"

Melese\'yi muayene ederek ameliyata karar veren Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülsüm Bingöl, hastanın geldiğinde hiçbir problemi olmadığını belirterek,check-up\'ın önemine dikkat çekti. Tümörün bulunduğu yerle ilgili bilgi veren Uz. Dr. Gülsüm Bingöl, \"Hastanın fizik muayenesinde herhangi bir bulguya rastlamadık. Fiziki muayenede saptayamadığımız ve şikayet vermeyen hastalıkları ekokardiyografi ile tespit edebiliyoruz. Ekokardiyografisini yaptığımız zaman kalbin sol kulakçığında büyük bir kitleye rastladık. Burada görülen tümörler daha çok miksoma denilen kalbin iyi huylu tümörlerine benziyordu. Tedavimizi buna göre şekillendirdik. Kalpteki tümörler, kalbin kendisinden kaynaklanan ve genelde de iyi huylu olan tümörler oluyor. Bunlar çok nadir yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, terleme gibi şikayetler yapabilir. Bu tümörler kalbin sol boşlukları arasındaki kapağı tıkayarak ani ölüme ve felç riskine yol açabilir\" dedi.

\"22 SANTİMLİK KESİ YERİNE 6 SANTİMLİK KESİ YAPILDI\"

Hastanın 6,5 santimetrelik tümörünü gördükten sonra şaşırdıklarını dile getiren ve operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü\'nden Doç. Dr. AşkınAli Korkmaz, kalp tümörlerinin normal şartlarda bu kadar büyük boyuta ulaşamadığını söyledi. Hastanın hızlı iyileşmesine katkıda bulunmak için minimal invaziv yöntemle tümörü çıkarttıklarını anlatan Korkmaz, \"Hasta büyük kesi istemeyince 6 santimlik bir kesiden tümörü çıkarttık. Klasik yöntemde göğüs ön duvarında yaklaşık 22-25 santimlik bir kesi olacaktı. Onunla kıyaslandığında minimal invaziv çok büyük bir avantaj. Hasta solunum egzersizlerine devam edip, yürüyüşler yapacak. Özel hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan normal hayatına devam edebilecek\" diye konuştu.

\"HASTALAR PSİKOLOJİK AÇIDAN KENDİNİ RAHAT HİSSEDİYOR\"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü\'nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz ise hastaya uyguladıkları yöntemin hastayı psikolojik açıdan olumlu etkilediğini söyledi ve minimal invaziv yöntemin avantajlarını şöyle anlattı:

\"Klasik kesiye göre hastanın iyileşme süresi ve ameliyathanede, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi inanılmaz derecede hızlı oluyor. Minimal invazivin kozmetik bir artısı da vardır. Hastaların psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettiği ve hayatlarına daha kolay adapte oldukları gözlemlenebilir. Diğer yöntemlere göre biraz daha tecrübe gerektirir. Hasta ve ameliyat sonrasındaki süreç açısından çok büyük avantajları vardır. Kalp tümörleri nadir görülür genelde genç yaşlarda yakalayabiliriz. Daha öncesinden kalp kontrolünden geçmiş olsaydı, hastanın tümörü bu kadar büyümeden de tedavi edilebilirdi.\"



Görüntü Dökümü

--------

Doktor teşhis detayları

Hasta ve doktor muayene detayları

Hasta Bayhmekonnen Melese ile röportaj

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülsüm Bingöl röportajı

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü\'nden Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz röportajı

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü\'nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz röportajı

Hasta detayları, odadan çıkışı

17.12.2018 -11.24- Haber Kodu : 181217055

======================================================

7-ARKADAŞINI KAYBEDİNCE KARAR VERDİ, \'PARKİNSON SAATİ\' GELİŞTİRDİ

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- PARKİNSON hastalarının tedavilerinin takip edilebilmesi ve onların yaşam kalitesinin artmasını hedefleyen üç girişimci, \'parkinsonu ölçen saat\' tasarladı. Bir yıllık çalışma sonucunda saati geliştiren genç girişimciler seri üretime geçebilmek için destek bekliyor.

Dünya genelinde 5 milyonun üzerinde, Türkiye\'de ise yaklaşık 110 bin parkinson hastası bulunuyor. Hastalığın en önemli ve ilk belirtilerinin başında ise el titremesi geliyor. Bu doğrultuda yıllar önce epilepsi hastalığı nedeniyle arkadaşını kaybeden İş Geliştirme Uzmanı Can Aksu, eldeki titremeleri ölçen bir saat geliştirmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde Titreşim üzerine Master yapan kardeşi Çağlar Aksu ile konuşan Can Aksu, bu titreşimin Parkinson hastalarını daha çok rahatsız ettiğini düşünerek, Parkinson titreşimi üzerine yoğunlaştı. Can Aksu, Çağlar Aksu ve Biyomedikal Uzmanı Esra Sendel, giyilebilir teknoloji ve sağlık alanında çalışan TÜBİTAK BİGG\'in (Bireysel Genç Girişimci) desteğini alarak bir teknoloji firması kurdu. 3 girişimci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik platformu Erken Aşama Kuluçka Merkezi\'nde çalışmalarını gerçekleştirdi.

\"ARKADAŞIMI KAYBEDİNCE KARAR VERDİM\"

Birkaç yıl önce epilepsi nöbeti sırasında arkadaşını kaybettiğini söyleyen Can Aksu, \"Bunun üzerine \'titremeleri ölçüp doktorlara bir veri sağlayabilir miyiz?\' diye düşündüm. Kardeşim de bu sırada İTÜ\'de titreşim üzerine master yapıyordu. Makine titreşimini insan titreşimine uyarladık. İki konuyu birleştirmeye karar verdik. Biraz daha ilerledik ve sonrasında parkinsona yönelik çalışmaya karar verdik. Çalışmamızda Parkinson titreşiminin frekanslarını inceledik. Bunu ölçebileceğimizi fark ettik ve insanların bileklerine takabilecekleri saat şeklinde bir ürün ortaya çıkardık. Böylece insanların el titremelerini ölçebildik. Yaklaşık bir sene kadar bununla uğraştık. Ürünümüzü şu anda kullanılabilir hale getirdik. Yakında klinik çalışmalara başlamayı düşünüyoruz\" dedi.

KLİNİK ÇALIŞMALAR İÇİN MADDİ DESTEK BEKLENİYOR

Parkinson alanında çalışan uzman doktorla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Çağlar Aksu ise etik kurulun onayını aldıktan sonra klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Bunun için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aksu, \"Bu noktada bir yatırım arayışımız var. Önümüzdeki bir sene içerisinde yaklaşık 55 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun sonrasında seri üretime geçmek için herhangi bir engelimiz yok. Bütün tasarımlarımız hazır. Şu an biz bu hastalığın ölçümünü yapıp bunu doktora iletiyoruz. Ama burada aldığımız veri çok değerli. Bu veri gelecekte belki parkinson hastalığını aydınlatacak ki bilinmezlerle dolu bir hastalık. Titreşim dataları izlenerek gelecekte hastalığı da aydınlatabilir\" diye konuştu.

SAAT NASIL ÇALIŞIYOR?

Tedaviden verimli bir sonuç alınabilmesi için hastaların doktorlarına geri bildirim vermesi gerekiyor. Genç girişimcilerin \'Trackmore\' ismini verdiği Parkinson takip bilekliği hastalığın takibini sağlıyor. Doktorlar hastalığı daha net takip edebildiği için hastalarına daha verimli bir tedavi uygulayabiliyorlar. Bu saat sensörler aracılığı ile hastadan veriler toplayarak yazılımı sayesinde veriler tıbbi literatüre göre işliyor. Bu veriler sunucularında depolanarak mobil ve web arayüzleri sayesinde doktorun ve hastanın gözlemine sunuluyor. Geliştirilen bu saat, hastaların yaşam kaliteleri yükselterek gereksiz ilaç kullanımları minimum seviyeye çekmeyi amaçlıyor. Genç girişimciler ilerleyen aşamada ise bu saati bir akıllı saat firmasıyla beraber çalışarak o saatlere entegre etmeyi hedefliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalışma alanından detaylar

-Parkinsonu ölçen saatten detaylar

-Can Aksu röportajı

-Çağlar Aksu röportajı

-Detaylar

17.12.2018 -11.33 Haber Kodu : 181217056

=========================================

8-MİLLİ PİYANGO\'NUN \"ASIL TALİHLİLERİ\" MİLYONLAR KAZANAN ÜNLÜ BAYİLER

Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık\'ta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu. Tanınmış bayiler, sattıkları onbinlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyorlar.

Milli Piyango\'nun 29 Kasım\'dan itibaren satışta olan yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren, tanınmış bayilerin önünden umut kuyrukları eksik olmuyor. Özellikle İstanbul Eminönü\'ndeki Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar da gün geçtikçe artıyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı çekilişi satış geliri 500 milyon TL\'yi geçecek

Milli Piyango İdaresi\'nin piyango satış gelirlerinin yüzde 60\'dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresi\'nin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

GEÇEN YIL BİLET SATIŞINDAN 804 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5\'i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59\'u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden 64 milyon 828 bin 430\'u satıldı.

İKRAMİYELER, OYUN SATIŞ GELİRLERİNİN YÜZDE 26\'SINI OLUŞTURUYOR

Geçen yıl satılan biletlerden 60 milyon 216 bini çeyrek, 3 milyon 463 bini yarım, 1 milyon 148 bini tam biletlerden oluştu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin şans oyunları toplam satış gelirleri içindeki payı yüzde 26 oldu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 62\' si Yılbaşı Özel Çekilişinden sağlandı. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil 494 milyon 818 bin 530 TL satış geliri elde edildi. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali, normal çekilişlerde 1/600,000, özel çekilişlerde 1/700,000 ve 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ise 1/10,000,000 olarak gösteriliyor.

2017\'DE ŞANS OYUNLARINDAN KAMUYA 653 MİLYON 901 BİN TL

Şans oyunlarından kamuya ise geçen yıl 653 milyon 901 bin lira aktarıldı. Şans oyunlarından 2017 yılında; Katma Değer Vergisi 466 milyon 497 bin 662 lira, Şans Oyunları Vergisi 261 milyon 198 bin 367 lira, AYGET (Araştırma, Yenileme Geliştirme ve Eğitim Teşviki) 12 milyon 593 bin 987 lira, Kamu Payı 653 milyon 901 bin 869 lira olarak gerçekleşti. Genel toplam ise 1 milyar 394 milyon 191 bin 887 lira oldu. Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Maliye Bakanlığı\'nca aktarılıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Piyango bayiindeki kuyruk (dün çekilen görüntüler)