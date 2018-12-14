DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜN VURDUK, GERİSİ GELECEKTİR - 1

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Fırat\'ın doğusunda dün akşam itibariyle Irak\'ta operasyonlarımızı yaptık\"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye-Gözlemci Devletlerin Anayasa Mahkemeleri 1. Yargı Konferansı\'na katıldı. Dolmabahçe Sarayı\'ndaki konferansa Erdoğan\'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konferanstaki konuşmasının başında makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve dün Ankara\'da gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul\'umuzda, hemen şuracıkta, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülmesi, bir kenara atılacak konu değildir. Aslında konu her yönüyle açık. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbul\'a gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok net. Olayın, operasyonun yapıldığı yer de belli. Bu 15\'in içinde fail var. Bunu siz biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap \'şu anda 18 kişiyi biz tutukladık\'. Daha sonra bunu 22\'ye çıkardılar. Şimdi de faili ortaya çıkarın. Önceleri bu suçu buraya yıkmanın gayreti içine girdiler. \'Cemal Kaşıkçı oradaki nikah muamelesi yaptı çıktı\' dediler. Halbuki yalan. Dışarıda nişanlısı var. Bu sıradan bir insan değil, düşünce dünyasında olan, kalemi olan bir insan. Oradan çıkan nişanlısını alıp gitmemesi mümkün mü? İleri gittiler ve Dışişleri Bakanlığı şunu dedi; yerli işbirlikçilerle bunu yaptılar. Bize bunu söyleyin dedik. Daha sonra \'böyle bir ifade kullandık\' diye inkar ettiler. Biz ses kayıtlarından şunu da öğrenmiş olduk; gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar, bu işte aktif rol üstlenerek aldıkları talimatı yerine getirenler. Burada her şey gün yüzüne çıkıyor\" dedi

Erdoğan, \"Fırat\'ın doğusunda dün akşam itibariyle Irak\'ta operasyonlarımızı yaptık. Ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar\'da ve Mahmur\'un etekleri Karaçar\'da buralardaki atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize bir tehdit varsa ki var; bu tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dünkü kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay ispatlamıştır. Suriye\'nin kuzeyine, malum Amerika\'nın 22 üssü var orada. Silah gönderiliyor, araç gereç gönderiliyor. Buradaki PKK, YPD, YPG bunlara geliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

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2- BAHÇELİEVLER\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Afrin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG\'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun acı haberi Bahçelievler\'de oturan ailesine ulaştı.

Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG\'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri yetkililer, babası Abubekir ve annesi Nuray Kalo\'ya şehit haberini verdi. Acı haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi ve babası, akraba ve dostlarının taziyelerini evinde kabul etti. Şehit evinin karşısında bulunan okulun bahçesine ise Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Şehit üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun evli olduğu ve eşi Yasemin Kalo\'nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit üsteğmen, yarın öğleyin Ataköy 5\'inci Kısım Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Türk Bayrakları ile donatılan sokaktan görüntü

-Eve asılan Türk Bayrağı

-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Taziye çadırının kurulması

-Genel ve detaylar

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3- ARNAVUTKÖY\'DE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-İstanbul DHA

Arnavutköy\'de sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Abdullah Gül Caddesi\'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

İBB\'den yapılan açıklamada, \"Yaklaşık 20 bin m2 büyüklüğündeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangına, İBB İtfaiyesi (Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca) 40 araç, 122 personelle müdahale etmektedir\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan görüntüler

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4- KANLICA\'DA OTOMOBİL DENİZE UÇTU (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Beykoz Kanlıca\'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

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5- TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BİR MÜDDET AYAĞIMIZI YORGANINA GÖRE UZATACAĞIZ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Ekonomi Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ın katılımıyla başladı. Zirvede konuşan Yıldırım, \"Yaşadığımız sıkıntıları üstesinden mutlaka geleceğiz. Çünkü tedbirlerini hükumetimiz alıyor. Gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından biri kabul edilen ve bu yıl ikincisi yapılan İstanbul Ekonomi Zirvesi\'ne başta TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere 10 ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen zirvede konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha kötüsünü biz gördük. 2011\'de gördük. Finans kriziydi bankaları biçti gitti. 2008 krizini gördük, Gezi olaylarını gördük, Osmanlı\'da görülmeyen faiz oranı 4.6 düşmüştü. Dünyanın en büyük ihalelerini yapıyoruz. IMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar tabiî ki bazı çevreleri rahatsız etti ve istikrar kayboluyor algısı maalesef bizim göstergelerimizi bozdu. Hemen arkasından 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı darbe girişimini gördük yetmedi 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yılmadı ve ayakta kaldı. Dolayısıyla bugünler yaşadığımız sıkıntıları üstesinden mutlaka geleceğiz. Çünkü tedbirlerini hükümetimiz alıyor. Gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım\'ın salona girişi

-Binali Yıldırım\'ın konuşması

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6- FETÖ SORUŞTURMASI: 219 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4\'ü albay, 5\'i yarbay, 10\'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51\'i üsteğmen,1\'i teğmen, 115\'i astsubay, 19\'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı. Şüphelilerin 89\'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85\'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11\'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3\'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görev yaptığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV



