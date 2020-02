DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- İSTANBUL EMNİYETİ\'NİN KADIN SÜVARİLERİ İLK DEVRİYEDE

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Anıl Uçan / İSTANBUL, (DHA) OJELİ tırnakları, fönlü saçlarıyla atlara hükmederek İstanbul\'un asayişini sağlamada görev alan kadın atlı polisler, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) niçin bu birliğe katıldıklarını, aldıkları zorlu eğitimi, nelerle karşılaştıklarını anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği\'nde görevli 3 Alman, 1 Belçika atıyla 20 polis görev yapıyor. Birlikte 5 kadın polis bulunuyor. 4 kadın atlı polis, birlikte çıktıkları ilk devriye görevinde ilk röportajlarını DHA ekibine Gülhane Parkı\'nda verdi.

ATLAR GÖREVE ÖZEL ARAÇLA TAŞINIYOR

Kadın atlı polisler, güne meslektaşlarının yardımıyla Büyükçekmece\'de bulunan merkezlerinde atların fiziki muayeneleri ve tımarlarını yaptıktan sonra başlıyor. Dış göreve gidecek atlar kendilerini taşıyacak aracına yükleniyor. Atlı polisler, günlük eğitimleri için Yenikapı\'da bulunan etkinlik alanı da dahil İstanbul\'un birçok noktasını kullanıyor. Yenikapı etkinlik alanına günlük eğitimleri için gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Atlı Birlik Grup amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Taner Vural ve binicilik eğitimi almış polisler, \'Karamel\', \'Nezih\', \'Prenses\' ve \'Hashan\' isimli 4 at ile yaklaşık 3 saat boyunca günlük eğitimlerini gerçekleştirdi. Eğitimde ses ve toplumsal olay canlandırması yapıldı. Daha sonra kadın atlı polisler, atları tekrar van aracına yükleyerek devriye görevi yapmak üzere Gülhane Parkı\'na hareket etti.

AT ÜSTÜNDE KADIN POLİS GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

Bir yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde çalışan polis memuru Güneş Abiş, vatandaşların kendilerini at üstünde gördüğü zaman çok şaşırdıklarını söyledi. Abiş, \"Bir yıllık polis memuruyum ve Atlı Birlik\'in kurulduğunu duyduğumda severek ve isteyerek katıldım. Atlı Birlik\'te olduğuum için çok mutluyum. Atlı birlikte olmanın zor yönleri de var ama daha çok güzel yönleri oluyor. Mesela vatandaşlar at üstünde kadın polisleri gördükleri zaman hem çok şaşırıyorlar hem de gurur duyuyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor\" dedi.

AT EĞİTİMİ ÇOK BASİT BİR EĞİTİM DEĞİLMİŞ

1 yıldır İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ayten Yüksek de ilk başta 4 ay eğitimin çok uzun olduğunu düşündüğünü, fakat atlarla tanıştıktan sonra az bile olduğunu anladığını söyledi. Ayten Yüksek, \"İstanbul Atlı Birlik\'te göreve başlayalı 6 ay oldu. 4 ay Ankara\'da binicilik eğitimi gördük daha sonra birliğimiz açıldı. Çok zorlu bir eğitim süreci geçirdik. Çünkü at eğitimi çok basit bir eğitim değilmiş. Biz aslında binicilik eğitimine giderken \'4 aylık eğitim çok\' diye düşündük. Ama şu an anlıyorum ki, 4 ayın bile az olduğunu idrak edebildik. Önce temel binicilik eğitimi aldık, daha sonra \'At üzerinde nasıl hakimiyet kurulur?\', \'Atla nasıl dört nal yapılır?\' gibi farklı eğitimler aldık. Şimdi ise Gülhane Parkı\'nda önleyici hizmet olarak devriye görevi yapıyoruz\" diye konuştu.

KÜÇÜKKEN KÖYDE BENİ ATA BİNDİRMEDİKLERİ İÇİN BAŞVURDUM

İki yıllık polis memuru olan Emine Bozoğlan ise, \"Küçükken köyde atlar görüyordum ama beni bindirmiyorlardı. Çok korkuyordum. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde çalışırken eğitim açıldı. Çok merak ettim ve açıkçası merakımdan gittim. Ama iyi ki de gelmişim\" şeklinde konuştu.



\"800-900 KİLOLUK ATLARA HÜKMETMEK ÇOK ZOR OLUYOR\"

Ankara\'da aldıkları binicilik eğitim sürecinin çok zor olduğunu vurgulayan Emine Bozoğlan, \"Dört ay boyunca eğitimde bizi bayağı zorladılar. At üstünde gaz, sis, ses eğitimi aldık. Özellikle ses eğitimi çok zor bir süreçti. Atların toplumsal olaylarda oluşacak sese alıştırmak için çalıştılar. Eğitim süresince görev yapacağımız atlara hükmetmeye çalıştık. 800-900 kiloluk atlara hükmetmek çok zor oluyor. Görev yaptığımız atlar çok hissiyatlı hayvanlar, onlarla aramızda bayağı bağ kurduk\" dedi.

İÇİMDEKİ HAYVAN SEVGİSİ SEBEBİYLE ATLI BİRLİĞİ SEÇTİM

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde 2 buçuk yıldır polis memuru olarak görev yapan Merve Karahan ise, içindeki hayvan sevgisi sebebiyle Atlı Birlik\'e katıldığını söyledi. Karahan, \"Yaklaşık 1 önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde kurulan Atlı Birlikler Grup Amirliği\'nde görev alıyorum. Şu anda İstanbul\'da 5 kadın olarak görev yapmaktayız. Bu alanda İstanbul\'da görev yapan ilk kadın polisleriz. Bu bizim için son derece gurur ve onur verici bir durum. İşimizi çok seviyoruz, severek yapıyoruz. Atlar çok özel hayvanlar, onlarla ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek hem bize hem de onlara iyi geliyor. Atlı Birlik\'i seçmemdeki amaç tamamen içimdeki hayvan sevgisiydi ve bende bir merak uyandırdı\" dedi.

ATLI POLİS OLACAĞIMI DUYUNCA AİLEM TEDİRGİN OLDU

Merve Karahan, atlı polis olmaya karar verince durumu ailesiyle paylaştığını atların büyük ve güçlü hayvanlar olmaları sebebiyle tedirgin olduklarını vurgulayarak, \"İstanbul\'da daha önce olan bir şey değildi ve bir ilk olacaktı. \'Nasıl olur\' diye ilgimi çekti. Ben de olmak istedim ve karar verdim. Sonuçta atlı kadın polis oldum. Atlı polis olmaya karar verdiğimde bunu ilk ailemle paylaştım. Ailem ilk önce biraz tedirgin oldu. Atlar sonuçta büyük ve güçlü hayvanlar. Ama her zaman ailem arkamda durmuştur, kararlarıma saygı duymuştur. O yüzden yapabileceğime inandılar ve beni desteklediler. Gittiğimiz görevlerde de etraftaki insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın atlı polis olduğumuz için de ayrıca dikkat çekiyoruz. Çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz ve bu bizim hoşumuza gidiyor, motivasyonumuzu artırıyor\" şeklinde konuştu.



2- MARMARA\'YA YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için yağmur ve fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji\'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi\'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova\'da yağışların beklendiği belirtildi. Marmara\'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ\'da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova\'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin edeilirken, vatandaşlar su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.

MARMARA DENİZ\'İNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji\'den yapılan başka bir açıklamada ise Marmara Denizi\'nde fırtına beklendiği duyurulurken, \"Rüzgarın Marmara Deniz\'inde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.

3- MALTEPE\'DE YANAN PLASTİK FABRİKASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - MALTEPE Büyükbakkalköy\'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Büyükbakkalköy Kaşif Sokak\'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.

(ÖZEL)

4- PENDİK\'TE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TORBACI OPERASYONU



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik\'te özel harekat polisinin desteğiyle \'torbacı\' operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen Narko Tim, torbacılık yaptığı iddia edilen Ayhan K. oturduğu adresi bir süre teknik ve fizik takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmaların sonucu Narko Tim ve özel harekat polisleri belirlenen adresteki gecekonduya sabaha karşı operasyon düzenledi. İçeriye giren ekipler gecekonduda detaylı arama yaptı. Aramalarda mutfak dolabında saklanmış yaklaşık 300 gr \'Skunk\' adıyla bilinen uyuşturucu ve başka bir dolapta ise satışa hazır üç paket uyuşturucu hap bulundu.

Ekipler daha sonra mutfak dolapların üst kısmında bulunan çerçevelerde arama yaptı. Burada da bir miktar para ele geçirdi. Özel harekat polisleri dışarıda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alarak araçların sokaktan geçmesine izin verilmedi. Genellikle uyuşturucuyu otomobilin içerisinde pazarladığı öne sürülen Ayhan K.\'nın aracını park ettiği yer de ekipler tarafından arama yaptı. Aracının içerisi didik didik arandı. Gözaltına alınan Ayhan K. kapıdan çıkarken \'Ben içiyorum, içiciyim birşey yaptığım yok. Gidin bonzaicileri bitirin\' dedi.

Ayhan K. polis aracına bindirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

5- HANUKA MUMLARI BARIŞ İÇİN YANDI



İSTANBUL, (DHA) -YAHUDİ toplumunun \"Işıklar\" bayramı Hanuka Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Sekiz gün süren bayramın son günü düzenlenen etkinlikte yakılan her mumun aydınlığa, barışa ve sevgiye adandığı kaydedildi.

İbrani takvimine göre Kislev ayının 25\'inde başlayıp sekiz gün süren ve tanrıya yeniden adanma bayramı olan Hanuka etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte söz alan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, etkinliğin ev sahipliği için Şişli Belediyesi\'ni seçtiklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İnönü, \"Şişli tarihi çok eski olmasa da camisi, sinagogu, kiliseleri ile birçok farklı inancın bir arada kardeşçe yaşadığı bir yer. Şimdiye kadar böyleydi. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Biz aslında farklılık diyoruz ama farklılıklarımız yok. Ufak tefek farklılıklarımız varsa da hepimiz biriz. Bu yıl yakacağımız Hanuka mumlarını tüm ülkemizi, bölgemizi ve dünyamızı sevgi, barış, kardeşlik ışığıyla aydınlatmasını diliyorum. Musevi kardeşlerimin bayramını candan kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva da, \"Muteşem olan bu tablonun Türkiye\'nin; Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmarası gibi her bölgesine, dalgalarının bütün dünyaya ve okyanuslara dağılmasını temenni ediyorum. Bu tablo, birlik ve beraberlik tablosu olarak bir numune olsun\" diye konuştu.

\"HALKA AÇIK BİR YERDE BAYRAMIMIZI KUTLAYABİLİYORUZ\"

Gerçekleştirilen kutlamayla ilgili vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Yusuf Kuruner, \"Bir Türk Yahudisi olarak halka açık bir yerde bayramımızı kutlayabiliyoruz. Mumlarımızı hep birlikte yaktık. Bizim için mucizevi bir bayram. Bu bayramı eşlerimizle dostlarımızla paylaştığımız için çok mutluyuz\" dedi.

16 yaşındaki Cevla Leva ise, \"Türkiye gibi azınlıkta olduğumuz bir ülkede bizim için böyle şeyler yapılabilmesi çok güzel. Bizi bu şekilde, rahat ve özgürce kutlamalar yapabilmemiz çok mutlu ediyor\" diye konuştu.

6- THY, İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA TRABZON VE ADANA SEFERLERİNE BAŞLIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı\'ndan iç hatlarda gerçekleştirdiği Ankara, İzmir ve Antalya uçuşlarına bugün de Adana ve Trabzon seferlerini ekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim itibariyle iç ve dış hatlarda bazı uçuşlar gerçekleştiren THY, bugün başlatacağı Adana ve Trabzon seferleriyle günlük uçuş sayısını 14\'e çıkartacak. Trabzon\'a hareket edecek uçağın kalkış saati 11.15, Adana\'ya hareket edecek uçağın hareket saati ise 18.35.

146 yolculu Trabzon seferinin ilk yolcularından biri olan ve uçuşa 3 yaşındaki kızı Nisa Havva Çiçek ile birlikte katılanTuğba Çiçek. \"İlk sefer olduğunu bilmiyorduk. O zaman biletimizi saklayalım. Kızım burayı reklamlarda görmüştü. Gitmek istedi. Onun için geldik. Eşim Trabzonlu olduğu için sürekli gidip geliyoruzö dedi.

