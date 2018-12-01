DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

\"Ağlama anne, ben iyiyim\"

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de bir kadın boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Olay Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi\'nde yaşandı. Bir çocuk annesi Sinem K., kocası Ali K., tarafından sokak ortasında babasının gözü önünde 5 yerinden bıçaklandı. Ali K. olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali K. ve Sinem K., 3 yıl önce evlendi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ali K. ile Sinem K (22). arasında sık sık tartışma yaşandı. Sinem K., bir süre sonra kız çocuğunu da yanına alarak babası Murat B.\'nin Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki evine yerleşti. 6 ay sonra Ali K. eşi Sinem K., ile görüşerek uyuşturucu kullanmayacağına dair söz verdi. Kocasının söyledikleri karşısında ikna olan Sinem K., evine geri döndü. Evine geri dönen Sinem K. ile Ali K., arasında yeniden tartışma yaşandı. Uyuşturucu kullanmaya devam ettiği öne sürülen Ali K., iddialara göre eşine şiddet uygulamaya başladı.

KIZI GÖZÜNÜN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Yaklaşık 15 gün önce çocuğunu yanına alarak yeniden baba evine dönen Sinem K., kocası Ali K.\'dan boşanmak için de hazırlık yaptı. Bir markette işe başlayan Sinem K.\'nın peşini bırakmayan kocası çocuğunu görmek istediğini söyledi. Sinem K. da bu isteğe olumlu cevap verdi. Çocuğunu görmek için Sinem K.\'nın babasına ait eve gelen Ali K., eşi Sinem K.\'ya çocuğu yanında götüreceğini söyleyince çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinem K. babası Murat B. ve Ali K., birlikte evden dışarı çıktılar. Tartışma sokakta da devam edince Ali K. yanında taşıdığı bıçakla eşi Sinem K.\'yı beş yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem K., babası ve çevredeki vatandaşlar tarafından 100 metre ileride bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinem K., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BİRBİRLERİNE SARILARAK TESELLİ BULMAYA ÇALIŞTILAR

Kızının gözlerinin önünde bıçaklanmasına şahit olan baba Murat B., şoka girdi. Hastanenin acil servis kapısının önünden bir an olsun ayrılmayan Murat B., gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Tülay B.\'yi durumdan haberdar eden acılı babayı, yakınları teselli etti. Hastaneye gelen anne Tülay B., gözyaşları içinde kocasına sarıldı.

\"AĞLAMA ANNE, BEN İYİYİM\"

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Sinem K., ambulansa götürülürken annesi Tülay B.\'nin ağladığını gördü. Beş yerinden bıçaklanan Sinem K., sedyeden annesine seslenerek, \"Ağlama anne, ben iyiyim\" dedi.

Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kadının hastaneye getirilmesi

-Kadının görüntüsü

-Babasının görüntüsü

-Kadının diğer hastaneye sevki

-Annesine seslenmesi

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(ÖZEL)

- GEZİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI EN ACI ANI YAŞADILAR

- Sakarya doğru yola çıkan motosikletli gruptaki bir sürücü kaza yaptı.

- Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

- Arkadaşı ölen sürücünün elinin tutarak gözyaşı döktü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ali KEREM BENGİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bir arkadaşı ölen sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

SAKARYA\'YA GİDİYORLARDI

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya\'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Düşerek yaklaşık 34 metre sürüklenen sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin görüntüsü

-Motosikletin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Arkadaşlarını ağlaması

-Bir arkadaşının sürücünün elini tutarak ağlamsı

-Cenazenin kaldırılması

-Yaşanan trafikten görüntü

-Ölen sürücünün fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

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- BAĞCILAR\'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Bağcılar\'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1769 sokak üzerinde buluna 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binada bulunanlar büyük panik içinde evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Görüntü Dökümü:

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- Yangından görüntüler

- Detaylar

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- MERAL AKŞENER: ANKARA\'YA İKİ PARTİNİN ORTAK ADAY OLABİLİR

Meral Akşener,

\"Ankara\'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir\"

Haber-Kamera: İlkay Dikici/İSTANBUL(DHA)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir üniversite düzenlenen \"Türkiye\'de Gençlik ve Siyaset\" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, \"Belediye seçimlerine giderken İttifak\'a kimisi \'işbirliği\' diyor biz \'güç birliği\' diyoruz ama konuşmalarımız var. Bu parti kurulduğundan beri Sayın Erdoğan\'ın partisi yıkılmaz armadaydı. Bir ihtiyar ve beli bükülmüş adam düşünün iki seçimdir böyle gidiyor. Gençlere özellikle söylemek isterim kime oy verirseniz verin sandığa gidin.\" dedi

\"ORTAK ADAY OLABİLİR\"

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, \"Henüz basına yansıyan \'şu şehir, bu şehir\' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara\'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara\'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir.\" ifadelerini kullandı.

\"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA BU KONUDA SON DERECE İDDİALI.\"

Meral Akşener, \"İstanbul\'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul\'da adayını çıkarır. İzmir\'i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti\'nin 24 Haziran\'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in salona gelişi

-Akşener\'in konuşması

-Genel ve Detaylar

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- BEYLİKDÜZÜ\'NDE İRANLILARA UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1\'i kadın 3 İranlı yakalandı. Operasyonda 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü\'nde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen İranlı E.I, A.T ve E.E gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapım malzemeleri ele geçti.

İranlıların ürettikleri uyuşturucuların bir kısmını Türkiye\'de geri kalanını da Uzak Doğu ülkelerine gönderdikleri belirlendi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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//FOTOĞRAF

-ele geçirilen uyuşturucu

-Şüphelilerin fotoğrafları

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- (ÖZEL)

- İSVEÇ\'TE \'ŞANSIN YOK\' DENİLDİ, TÜRKİYE\'DE YENİDEN DOĞDU

\"BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİN\"

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İSVEÇ\'TE 5 yıl önce kadavradan böbrek nakli olan Ümit Karakeçili\'nin vücudu organı kabul etmedi. 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Karakeçili, İsveçli doktorların \'ikinci bir şansın yok\' demesiyle soluğu ülkesi Türkiye\'de aldı. Burada yapılan çapraz nakille sağlığına kavuşan Karakeçili, \"Yıllar sonra çok huzurlu ve sağlıklıyım\" dedi.

Şanlıurfa\'da çiftçilik yapan Ümit Karakeçili bundan 26 yıl önce İsveç\'e yerleşti. Türkiye ile bağını hiçbir zaman koparmayan 4 çocuk babası 54 yaşındaki Karakeçili\'ye 2009 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İsveç\'te diyaliz tedavisine başlayan Karakeçili\'ye boyun damarı içinden kalbe uzanan katater takıldı. Diyaliz tedavisinin ardından çıkarılmak istenen katater kırılınca bir kısmı boyunda kaldı. 2013 yılında İsviçre\'de kadavradan böbrek nakli olan adamın durumu katater nedeniyle gün geçtikçe ciddileşti. Karakeçili\'nin damarındaki katater enfeksiyona neden olduğu için ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. İsveç\'teki doktorların ameliyatın riskli olduğunu söylemesi üzerine Karakeçili geçtiğimiz yıl Türkiye\'ye geldi.

BİR AYLIK TEDAVİNİN ARDINDAN NAKİL YAPILDI

Katater, 8,5 yılın ardından Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Kataterin neden olduğu enfeksiyonlar ve T Hücre pozitifliği (vücudun organı kabul etmemesi) nedeniyle böbrekleri tekrar iflas eden Karakeçili\'ye bu kez İsveç\'te ikinci bir nakil şansı olmadığı söylendi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ve ekibi tarafından muayene edilen Karakeçili, bir aylık bir tedavinin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çapraz nakille sağlığına kavuştu.

BÖBREK KARDEŞLİĞİ HAYATIMI KURTARDI

Katater nedeniyle vücudunun enfeksiyon kaptığını söyleyen Karakeçili yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

\"Böbreğim İsveç\'te yapılan nakilden 3 yıl sonra yine iflas etti. Aynı zamanda vücudumdaki katater de enfeksiyon yaptı. Vücudum şişiyor, ateşim çıkıyor, titreme oluyordu. İsveç\'te, \'bunu (katater) çıkaramıyoruz, hayatın için risk\' dediler. Bunu İsveç\'in en büyük iki üniversite hastanesi söyledi. 2017\'de Süleyman Hoca tarafından yapılan ameliyat ile katater çıkartıldı. Katater çıkınca ikinci nakil yolum açıldı. Vücudum enfeksiyon kaptığı ve bağışıklığım zayıfladığı için bir ay tedavi gördüm. Ardından Eskişehir\'de yaşayan bir aileden yapılan çapraz nakille sağlığıma kavuştum. Aile ile halen görüşüyorum. Böbrek kardeşliği çok güzel bir şey. Artık kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum.\"

\"BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİN\"

Yıllarca süren mücadelede hep eşinin yanında olan Süheyla Karakeçili (46), Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Beni Türk hekimlerine emanet edin\' sözünü hatırlatarak, \"Haftanın 3 günü diyaliz oluyordu. Eşim psikolojik olarak da bu durumdan çok etkilendi. Ameliyattan sonra yeniden doğmuş gibi olduk. Atatürk\'ün, \'Beni Türk hekimlerine emanet edin\' sözü çok doğru. İsveçli hekimlerin dediğini Türkiye\'de çürüttük. Doktorların başarısı sayesinde eşim tekrardan hayata tutundu\" diye konuştu.

VÜCUT NEDEN BÖBREĞİ KABUL ETMEDİ?

Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, hastanın vücudunun böbreği reddetme nedenini şu sözlerle açıkladı:

\"Uzun yıllar hasta olması nedeniyle Ümit Bey\'in vücudunda neredeyse açık damar kalmamıştı, bütün damarları tıkalıydı. Hastanın, tıp dilinde \'T Hücre Pozitifliği ve PRA Pozitifliği\' vardı. Bu rahatsızlık sebebiyle vücudu böbreği kabul etmiyordu. Vücudun bağışıklık hücreleri organı düşman olarak tanıyordu. Bir ay süreyle özel bir tedavi uyguladık. T Hücre Pozitifliği negatifleşti ve hastamız nakil olabildi. Birtakım yeni yöntemlerle bu hastaların hepsine nakil yapmak mümkün. İsveç\'te kullanamadıkları yöntemleri biz Türkiye\'de kullandık.\"

\"HASTALARA KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK\"

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Op. Dr. Sarper Işıksel \"Ümit Bey ümitsiz bir vakaydı. Diyaliz yapılacak son damarı da tüketilmişti. Hayatının sonu gibi görünüyordu. Bu aşamada böyle bir nakli planlayıp organize ederek başarmak ümitsiz hastalara bir ümit olacaktır\" dedi. Bizim kapımız sonuna kadar hastalara açık diyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, \"Alıcı ile verici arasında bir uygunluk bulunabilirse her iki hastaya da danışılarak nakil yapılıyor. Hastalar organ nakli merkezlerine başvurdukları zaman bizim kapımız onlara sonuna kadar açık\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ümit ve Süheyla Karakeçili çiftinden detaylar

-Ümit Karakeçili\'nin doktorlarla sohbet detayları

-Ümit Karakeçili röportajı

-Süheyla Karakeçili röportajı

-Prof. Dr. Murat Tuncer röportajı

-Op. Dr. Sarper Işıksel röportajı

-Hüseyin Kadıoğlu röportajı

-Ameliyattan detaylar