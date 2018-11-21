DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TUZLA\'DA OTOMOBİL İÇİNDE CİNAYET

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla\'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu. Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenaze olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



EK GÖRÜNTÜ

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-Levent Kırcalar\'ın fotoğrafları

-Olay yerine gelen yakınları

-Cenazenin araca konması

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Araç içindeki cesedin görüntüsü

-Polis ekiperinden görüntü

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Savcının incelemeleri

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

2 - 160 KİLOMETRE HIZLA GELEN KAZADA MUCİZE KURTULUŞ

- Tek teker şov yapmak isterken kaza yaptı, şans eseri ölümden döndü.

- O anlar kameraya yansıdı

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Motosikletinin önünün kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü kazayı mucize eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza Zonguldak Ereğli\'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel\'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti. Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu. Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.Suat K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K. ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin kaza anı

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3- MİNİBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE BÖYLE YETİŞTİRDİ

İstanbul DHA

Pendik\'te seyir halindeki minibüste fenalaşarak baygınlık geçiren yolcu, şoför tarafından güzergâh değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Pendik-Kurtköy hattında çalışan minibüste meydana geldi. Minibüse binen genç bir yolcu, minibüs seyir halindeyken yol ücretini şoföre uzattıktan sonra fenalaştı. Baygınlık geçiren genç yolcuyu şoför ve diğer yolcular koltuğa aldı. Ardından minibüsün şoförü Adem Güvenli (38), güzergahını değiştirerek baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki minibüste ücretini şoföre uzattıktan sonra yolcunun fenalaştığı ve ardından baygınlık geçirdiği görülüyor. Şoför ve diğer yolcuların baygınlık geçiren yolcuyu koltuğa aldığı ve ardından şoförün hastaneye doğru yol aldığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Yolcunun ücretini şoföre uzatması

-Yolcunun fenalaşması

-Şoför ve diğer yolcuların fenalaşan yolcuyu koltuğa alması

-Şoförün aracını hastaneye doğru sürmesi

AKTÜEL

-Minibüs şoförü ile röp.



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(ÖZEL)

4- KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

- OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de iki grup arasında kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklandı.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda henüz belirlenemeyen sebeple kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan Suriyeli tekstil işçisi Muhammed Salih (38) sol bacağından yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Salih, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 16-18 arasında değişen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşten çıkan Muhammed Salih, servis aracını beklerken kavga eden grubu uyarmak ve kavgayı ayırmak için araya girdi. Kendilerine müdahale eden Muhammed Salih ile tartışan gruptan bir kişi tekme tokat Salih\'e saldırdı. Daha sonra koşarak gelen bir kişi elindeki bıçakla Muhammed Salih\'e saldırdı. Saldırgan Salih\'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı sonucu yaralanan Salih 100 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Sol bacağından yaralanan Muhammed Salih\'in yardımına çevredeki vatandaşlar ve tesadüfen olay yerine yakın bir yerde bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı motorize ekipler koştu. Motorize ekipler, kısa sürede olay yerinden kaçan saldırganların peşine düştü. Bir saldırgan ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan Muhammed Salih, önce özel bir hastaneye daha sonra Şişli Etfal Hastanesi\'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Salih\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bıçaklı saldırı ve ardından yaşanan kargaşa ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Kavgadan görüntü

-Salih\'in bıçaklanması

-Bıçaklayan kişinin kaçması

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden detaylar

-Caddeden görüntüler

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5 - DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER KABUSU OLDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de hareket halindeki kamyonetin açılan kapağı, park halindeki bir otomobilin ön camına çarptı. Ön camları kırılan otomobilin sahibi Ender Tandoğan, yaşananların ilk olmadığını söyledi.

Yunus Emre Mahallesi\'nde yaşayan Ender Tandoğan\'ın son günlerde dikkatsiz sürücüler ile başı dertte. Geçtiğimiz günlerde aracını evinin önüne park eden Tandoğan, yarım saat sonra ön camının kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tandoğan, seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağının aracının ön camına çarptığını gördü.

TEK TESELLİMİZ ARACIN İÇİNDE KİMSENİN OLMAMASI

Araç sahibi Ender Tandoğan, yaşananların ilk defa yaşanmadığını belirterek, \"Aracımı park ettikten sonra eve çıktım. Yarım saat sonra ise aracımın ön camının çatladığını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimde, bir ihmalsizlik olduğunu gördüm. İyi ki o an aracın içinde kimse yoktu. Aksi takdirde daha kötü sonuçlar olabilirdi. Tek tesellimiz bu\" dedi.

BİR İNSANA DA ÇARPABİLİRDİ

Mahalle sakinlerinden Tayfun Aslan ise benzer bir durumun kendisinin de yaşadığını dile getirerek, \"Genelde mahallemizde sık sık bu durumlarla karşılaşıyoruz. Gerek araç hırsızlığı olsun, gerek ise dikkatsiz sürücülerin ihmalsizliği olsun başımıza sürekli gelen şeyler. Bazı insanları daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamyonetin açılan kapağı bir insana da çarpabilirdi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Aracın görüntüsü

-Tandoğan ve Aslan\'ın açıklaması

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6- İBB\'NİN ÜSKÜDAR\'DA SATIŞA ÇIKARDIĞI ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Bulgurlu mahallesinde, Ünalan metro ve Uzunçayır metrobüs istasyonlarının yakınındaki arazisini satışa çıkardı. 29 bin 664 metrekarelik arazinin muhammen bedeli 385.6 milyon lira, geçici teminatı ise 11.5 milyon lira olarak açıklandı. İhale 5 Aralık\'ta, belediyenin Saraçhane\'deki binasında gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Arazinin havadan görüntüleri



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7- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA BİR İLK DAHA

-TÜRKİYE\'DE İLK KEZ BİR HAVALİMANINDA METEOROLOJİ KULESİ OLDU

Haber: Gökhan ARTAN/Kamera:İSTANBUL/(DHA)

29 Ekim\'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı\'nda Meteoroloji Kulesi ile ilkler devam ediyor. Türkiye\'de ilk kez bir havalimanına yapılan Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilebiliyor.

Türkiye\'de ilk kez bir havalimanına Meteoroloji Kulesi yapılarak 29 Ekim\'de faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren THY\'nin 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı\'na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı. Kule sayesinde havayolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.

PİSTLERİ GÖZLE GÖREREK DE GÖZLEM YAPIYORLAR

Meteoroloji Kulesi yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre oldu. Meteoroloji Kulesi\'nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları gibi aynı zamanda da havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi Türkiye\'de de bir ilk oldu. Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul Havalimanının arşiv görüntüsü

-Kulenin fotoğrafları