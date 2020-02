DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- TARİHİ KULEYE ZARAR VEREN 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI...

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

İstanbul\'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi\'nde tahribata neden oldukları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedilen 3 şüpheli, müracaat savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na Muhalefet\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen İsmail Hakkı B. , Ali S. ve Karabey T. yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, Eirene Kulesi\'nin bitişiğine kaçak bir yapı yaparken duvarlara demirler çakarken görüntülenmiş bu sırada bir kişi DHA drone\'nuna tüfekle ateş etmişti.

(ÖZEL)

2- ŞİDDET MAĞDURU KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

Haber - Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de, yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan B.K., \"Defalarca şikayette bulundum. Her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı\" dedi.

Sultangazi\'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden boşandı. B.K.\'nın hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla kâbusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bülent K.\'nın geri adım atması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o günden sonra kabusun başladığını söyledi.

BEN KENDİSİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIKÇA O PEŞİMİ BIRAKMADI

Bülent K.\'nın kendisini sürekli rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., \"4 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende buna bağladım. Evlilik konusunda da geri adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bırakmadı\" dedi.

\"BOYNUM KIRILDI, DİŞLERİM DÖKÜLDÜ\"

Eski sevgilisinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren B.K., son iki yıldır defalarca eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia etti.

İki yıl içerisinde şiddetin defalarca devam ettiğini ifade eden B.K., eski sevgilisi Bülent K., hakkında birçok kez şikayette bulunduğunu belirtti. B.K., 1 hafta önce darp edildiği günü anlatarak, \"Yaklaşık 1 hafta önce evime gelerek, benim telefonumda olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı göstererek beni darp etti. Bu fotoğraf üzerinden beni tehdit etti. Müstehcen olan fotoğrafı çocuklarıma, aileme, dostlarıma göndermekle tehdit etti. Daha sonra gitti. Ben yakın bir arkadaşımı arayarak yardım istedim. Arkadaşım eve gelerek beni hastaneye götürdü. Aynı gün hastaneden taburcu olduktan sonra arkadaşımın evine gittim. 1 hafta arkadaşımın evinde kaldım. Defalarca kendisi hakkında şikayette bulunmuştum. İfadesi alındıktan sonra hep serbest bırakıldı. Uğradığım şiddet karşısında bir kaç defa hastanelik oldum. Boynum kırıldı, dişlerim döküldü\" dedi.

\"Bülent K.\'nın tehditleri halen devam ediyor\" diyen B.K. \"Bana 10 gün içerisinde İstanbul\'u terk etmem yönünde bir mesaj attı. Eğer terk etmezsem beni öldüreceğini söyledi. Yine kendisinden şikayetçi oldum. İfade için karakola çağrılmış. Bana karakoldan mesaj atarak, \'Bak yine karakoldayım. Sen de buradan gitmezsen, senin de sonun olacak. Her gün ailene o uygunsuz olan fotoğrafı yollayacağım\' diyerek tehditlerini sürdürmeye devam ediyor\" şeklinde konuştu.

3- SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR DİYE DÖVDÜLER İDDİASI

Haber: Ersan SAN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)



Esenyurt\'ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken iki kadın tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp edilen kadın suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt\'ta önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olan iddialara göre şöyle gelişti; 59 yaşındaki Melahat Çelik, sokak hayvanlarını beslemek için sokağa yem bıraktığı sırada yanına iki kadın geldi. Kadınlar Çelik\'e sokağa yemek bırakmaması söyleyerek, Çelik\'le tartışmaya başladı. Kadınlar Çelik\'i yüzüne vurmaya başladı. Daha sonra kadınlardan biri Çelik\'in parmağını ısırdı. Olayın ardından Çelik hastaneye giderek tedavi oldu. Darp raporu da alan Çelik Esenyurt İlçe Emniyeti\'ne giderek şikayette bulundu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çelik\'i darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

\"BANA BU VAHŞETİ YAPAN HAYVANA NE YAPMAZ\"

Yaşanan olayı Melahat Çelik şöyle anlattı: \"Biri elinde telefonla vurdu. Birinin elinde taş vardı. Biri saçlarımı tuttu. Suçumuz masum hayvanlara sahip çıkmak, onları koruyup kollamak. Bir lokma yemek vermek. Bana bu vahşeti yapan hayvana ne yapmaz. Herkese soruyorum. Baştaki bütün bürokratlara soruyorum\"

(ÖZEL)

4- JAPON MİMARIN ATATÜRK HAYRANLIĞI

- Yılda 20 kez Anıtkabir\'e gidiyor, 10 Kasım\'da Atatürk\'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara onu anlatıyor.

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)-

Yarın 10 Kasım. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümü. Atatürk\'ün adı dünyanın pek çok yerinde de saygıyla anılıyor. 28 yıldır Türkiye\'de yaşayan Japon yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki de Atatürk\'ün hayranlarından biri. Gazi Mustafa Kemal\'den, \"O dünyanın en iyi 5 liderinden biri\" diye söz eden 63 yaşındaki Moriwaki yılda 20 kez Anıtkabir\'e gidiyor, 10 Kasım\'da Atatürk\'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara Atatürk\'ü anlatıyor.

Türkiye\'ye geldiği ilk günlerde gittiği her şirkette Atatürk\'ün fotoğrafını, tüm okullarda heykellerini gördüğünü dile getiren Moriwaki, \"Herkes \'Atatürk Atatürk\' diyordu. Ben de nasıl bir insan olduğunu çok merak ettim. Önce iki tane Atatürk\'le ilgili Japonca kitap okudum. Okudukça, bilgilendikçe kendisini çok sevdim. Çünkü Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdı ya da çok küçük bir ülke olarak kalırdı. Dünyada Abraham Lincoln, Winston Churchill gibi sayılı liderler var. Bence Atatürk de bu liderler arasında olabilecek ve dünyanın en iyi 5 lideri arasında sayılabilecek bir isim\" sözleriyle Atatürk\'le tanışma hikayesini anlatıyor.

\"YILDA 20 KEZ ANITKABİR\'E GİDİYORUM\"

Atatürk\'ü daha iyi tanımak için Anıtkabir\'e gittiğini belirten Moriwaki, Ankara\'ya her gittiğinde Anıtkabir\'e uğradığını sadece bu sene bile 20 kere gittiğini ifade ediyor. Japonya\'dan veya başka ülkelerden gelen misafirlerine İstanbul\'daki Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarayı, Ayasofya gibi yerleri gezdirdiğini ancak zaman varsa mutlaka Anıtkabir\'e de götürdüğünü söyleyen Moriwaki, \"Çünkü Türk insanını en iyi anlatan resmin Anıtkabir olduğunu düşünüyorum\" diyor.

\"ANADOLU\'YU, ATATÜRK\'ÜN YOLUNDAN GİDEREK GEZDİM\"

Ankara dışında Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nı başlattığı Samsun\'dan başlayarak Erzurum\'u, Sivas\'ı ve diğer yerleri gezdiğini de belirten Moriwaki, \"Belki bu bir tesadüftü ama beni sırayla bu illerden çağırdılar ve Atatürk\'ün yolundan giderek bu illeri gezdim ve bu çok hoşuma gitti\" diyerek sözlerine devam ediyor.

\"EN ÇOK LİDERLİK ÖZELLİĞİNDEN ETKİLENDİM\"

Atatürk\'ün çok iyi bir lider olduğunu ve en çok bu özelliğinden etkilendiğini dile getiren Moriwaki, Osmanlı Devleti\'nin son dönemlerinde kötü bir duruma geldiğini ve topraklarının büyük kısmının yabancı devletlerin eline geçtiğini ifade ederek, \"Ama o durumda Atatürk bağımsızlık yolunda herkesi bir araya getirdi ve topraklarını geri aldı. Bu çok özel bir şey\" diyor.

\"ÖNCEDEN ATATÜRK\'E DAHA FAZLA SAYGI DUYULUYORDU\"

\"Eskiden sorduğumda herkes Atatürk\'ü seviyordu. Ama maalesef bu aralar kötü şeyler duymaya başladım. Bunun için çok üzülüyorum\" diyen Moriwaki sözlerine şöyle devam ediyor:

\"Bir insanın ölünceye kadar çok çalışması, okuması ve bir şeyler üretmesi lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapmış, bu dünyaya bir şeyler bırakmış olarak ölmek istiyorum. Atatürk\'ün de hayatına ince ince baktığımızda bu konuda çok ders alabiliriz. \"

ATATÜRK\'Ü ANMAK İÇİN DALIŞ YAPIYOR

2 yıldır 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anmak için dalış yaptığını da söyleyen Moriwaki, \"60 yaşıma kadar çok az yüzme biliyordum, dalış ise hiç yapmamıştım. \'Saygı Derin Dalış\' isimli bir grup var. Onlar her 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anmak için dalış yapıyorlar. 2 yıl önce beni de çağırdılar. Atatürk adına bir şeyler yapabilmek için hemen kabul ettim. Daha önce hiç dalış yapmadığım için önce bir deneme yaptım 10 Kasım günü ise dalışı gerçekleştirdim. 2 yıldır bunu yapıyorum, bu yıl da yapacağım\" diyerek sözlerini noktalıyor.

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 KASIM MESAJI

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80. yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayınlandı.

Erdoğan\'ın mesajı şu şekilde:

\"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal\'i ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.

İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır\"

\"Gazi\'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun \"en büyük eserim\" dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. Millî iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum\"

6- SULTANGAZİ'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10.15\'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Araç yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.

7- HASTANE ÖNÜNDEKİ PARK TARTIŞMASINDA SAĞLIK ÇALIŞANI BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.

Olay dün akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünden meydana geldi. Hastaneye gelen bir kişi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrılan alana park etmek istedi. Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasında bıçakladı. Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

8- BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NDA KENDİNİ VURAN KADIN POLİS MEMURU ÖLDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Alper KORKMAZ /İstanbul (DHA)

Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.

Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.

9- ALIŞVERİŞ ARABASINDAKİ ÇANTAYI ÇALDILAR, BOŞALTTILAR, YERİNE BIRAKTILAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta alışverişe dalan Mısır uyruklu bir kadının alışveriş arabasına bıraktığı içinde 25 bin dolar ile ziynet eşyaları bulunan çantayı çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında kadınların çantayı boşalttıktan sonra tekrar alışveriş arabasının içine bıraktıkları görüldü. 3 ay öncede benzer bir suçtan yakalanarak serbest kaldığı öğrenilen şüpheli Gaye Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN HIRSIZLIĞI SAATLER SONRA FARK ETTİ

Esenyurt, Mevlana Mahallesi\'nde 6 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda Mısır uyruklu Dına S. polise başvurarak alışveriş arabasına bıraktığı çantasını geri aldığında içinde bulunan 25 bin dolar ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ettiğini söyledi. Kadının şikayeti üzerine Alışveriş merkezi güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlığın şikayetten saatler önce olduğunu olayın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

ÖNCE ÇALIP SONRA BOŞ ÇANTAYI YERİNE BIRAKMIŞLAR

Görüntülerde iki kadın bir çocuktan oluşan hırsızlardan birinin eline aldığı bir elbise ile perdeleme yaparak alıveriş arabasından çantayı çaldığı görüldü. Daha sonra biraz uzaklaşan kadınların çantayı açarak içindeki paraları ve ziynet eşyalarını kendi çantalarına aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra boşalttıkları çantayı yine perdeleme yaparak alıveriş arabasına bıraktıkları belirlendi. Bu olay sırasında alışveriş arabasında bulunan mağdurun çocuğunun kadınları fark ettiği ancak ne olduğunu anlayamadığı görüldü.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN TANIYIP YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada çantayı yerine bırakan kadının kimliği tespit edildi. 3 ay önce de benzer bir suçlamayla gözaltına alındığı anlaşılan Gaye Y.(21) Beyoğlu\'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BU DEFA TUTUKLANDI

Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Daha önceden 17 kez polise geliş kaydı bulunan Gaye Y.\'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından bu kez tutuklandı.

10- EDİRNEKAPI'DAKİ UZEL FABRİKASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

11- CERRAHIN KUKLALI ORGAN NAKLİ FİLMİ...

- HEM TASARLADI, HEM OYNATTI...

- Doç. Dr. Melih Kara, kendi yaptığı kuklalarla kısa film çekti. Kara\'nın amacı çocuklara kadar ulaşıp organ naklinin önemine dikkat çekmek.



Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ORGAN nakli konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Doç. Dr. V. Melih Kara, yaptığı kuklalarla bir film çekti. Cesur ve Güzel\'in aşk hikayesi üzerinden böbrek naklinin anlatıldığı 7 dakikalık film, izleyenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. V. Melih Kara, organ nakli konusunda alışılmışın dışında bir girişimde bulundu. Çocukluğundan bu yana görsel sanatlara ilgisi olduğunu anlatan Doç. Dr. V. Melih Kara, çocuk hastalar için kuklalar hazırlamaya başladı. Pazardan aldığı kumaşları hastanedeki görevinden vakit buldukça tasarlayan Doç. Dr. V. Melih Kara, son olarak oluşturduğu karakterlerle ilgili bir film yazdı. Cesur ve Güzel adını verdiği kuklaların aşk hikayesi üzerinden böbrek naklini anlatan Doç. Dr. Kara\'ya çekimlerde organ nakli merkezinde görevli 20 personel destek oldu.

ÇOCUKLARIN İLGİSİ ARTINCA ORTAYA FİLM ÇIKTI

İlk zamanlarda çocukların ilgisini çekmeyi amaçladığını belirten Doç. Dr. V. Melih Kara, \"Pazardan aldığım kumaşları kendim dikip ortaya çıkardığım kuklalarla sabahları vizit yaptım. Çocuklara bu kuklalara ilgi duymaya başladı. Beyaz önlüklü bir doktoru görünce haliyle korkuyorlardı. Kuklayla gidince onlar için de bir bağ oluştu. Zamanla kukla sayımız artmaya başladı, keyifler arttı. Ardından bunun animasyon haline gelmesine karar verdik. Bir aşk hikayesi videosu çektim. İlk başta kişisel Facebook sayfamda paylaştım. İlgi artınca \'organ bağışını kuklalarla canlandıralım\' diye düşündük\" dedi.

VİDEOYU OKULLARDA KULLANMAK İSTİYORLAR

Organ bağışıyla ilgili çok sayıda video ve filmin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kara, bu filmle organ bağışı bilincini çocuk yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Kara, \"Benim esas kaynağım evdeki iki çocuğum. Beraber bir şeyleri paylaştıkça kızımın eğitiminin, bilgisi ve farkındalığının arttığını gördüm. 3 dakikalık bir paylaşım bile etkili oldu. Bunun 3 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki kişiye kadar herkesin dikkatini çekeceğini düşündüm. Bir yandan gülümseyecek diğer yandan hüzünlenecekler bir yandan da dikkatlerini çekecek. İnsan dikkati de 7 dakikayı fazla geçmez. O nedenle bunu 7 dakikaya sığdırdık. Yayınlandığından bu yana da ciddi olumlu sonuçlar geliyor. Okullardan da bu videoyu kullanmak için teklifler geliyor. Esas kitleye ulaştığımızı düşünüyorum\" diye düşündü.

CESUR VE GÜZEL\'İN DUYGULANDIRAN AŞKI

Filmin aşk hikayesiyle başladığını söyleyen Doç. Dr. Kara, organ bağışıyla ilgili farkındalığı artırmak adına yaptıkları bu filmi şu sözlerle anlattı:

\"Cesur bizim organ nakline cerrahi asistan. Bir kafede gördüğü Güzel\'e aşık oluyor ve bir evlilik kararı veriyorlar. Evlendikten sonra ilk tanıştıkları yere gittiklerinde Güzel rahatsızlanıyor ve yapılan tetkiklerde \'böbrek yetmezliği\' teşhisi konuyor. Sahneye ben çıkıp organ nakli kararı veriyorum. Cesur eşi Güzel\'e böbreğini bağışlıyor. Ameliyathane sahnemiz de var. Cesur\'dan aldığımız böbreği naklediyoruz ve çift iyileşiyor mutlu son diye bitiriyoruz. Hastanemiz çalışanlarıyla birlikte çok güzel kurgulandı. Biz çekimde çok keyif aldık eminim seyredenler de çok keyif almıştır. Organ bağışı farkındalığını ciddi derecede artırdığımızı düşünüyorum.\"

\"KADAVRADAN NAKİLLER HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR\"

Kadavra bağışlarımız ciddi oranlarda azaldığını da hatırlayan Kara, \"Eskiden bu oran yüzde 20\'lerdeydi şimdilerde yüzde 10\'lara düştü gittikçe kötüye gidiyor. Gençleri çocukları yeniden yetiştirme anlamında dikkatlerini çekmeliyiz. Biz küçüklerden başladık bu bilinç küçük yaşlarda oturuyor. Doğru bilgilerle sevgiyi ve paylaşmayı artırmamız lazım. Toplum olarak kaybımız burada. Bağıştan ziyade birbirimizin üzüntüsünü paylaşmamız lazım\" dedi.

