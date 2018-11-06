DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- BAĞIŞLAYICI AİLE, 1 YIL SONRA ÇOCUKLARININ KALBİNİ DİNLERKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Haber:Buse ÖZEL-Kamera: İSTANBUL, (DHA)

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk akranının göğsünde duydu. İliya Zhekov, geçen yıl Türkiye\'de geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından komaya girdi, beyin ölümü gerçekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi, hayatlarının en zor kararını alarak, oğullarının organlarını bağışladı. Türkiye\'de bir Türk kızı ile nişanlı olan Zhekov\'un kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok\'a nakledildi. 1 yıldır evlat acısı yaşayan anne, Türkiye\'ye gelerek, bir çocuk babası Ok ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını dinledi. \"Oğlumun çok iyi bir kalbi vardıö diyen anne Plamena Zhekova gözyaşları içinde \"Bağışladığımız ilk günden beri, bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim\" dedi.

ORGAN BAĞIŞI TEKLİFİNİ AİLE YAPTI

Babası gibi avukat olan İliya Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen genç, ameliyat için Türkiye\'ye geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence, ilaçlı MR ile görüntüleme yapıldı. MR 40 gün sonra tekrarlandı ancak ikinci görüntülemede Zhekov\'un vücudu ilaca tepki verdi. İliya Zhekov beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zhekov\'un tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aile, doktorlara organ bağışı yapmak istediklerini söyledi. Doktorların da onayıyla baba Boyan Zhekov, \"Hayatımın en zor imzası\" dediği oğlunun organlarını bağışladığını gösteren imzayı attı.

KALBİ, 7 AYDIR YOĞUN BAKIMDA OLAN TÜRK GENCE NAKLEDİLDİ

İliya Zhekov\'un kalbi, 7 aydır yoğun bakımda organ bekleyen Hakan Ok\'a nakledildi. Aradan 1 yıl geçti. Oğlunun kalbinin nakledildiği genci merak eden anne Plamena Zhekova\'nın bu isteği doktorları tarafından Hakan Ok\'a iletildi. Daha önce bir güvenlik şirketinde bir süre çalışan Ok\'un da kabul etmesi üzerine anne, eşi ve küçük oğluyla İstanbul\'a geldi. Aile, Hakan Ok ile kalp nakli ameliyatının gerçekleştiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde buluştu.

STETOSKOPLA OĞLUNUN KALBİNİ DİNLEDİ

Anne Plamena Zhekova, karşısında Hakan Ok\'u görünce gözyaşlarını tutamadı. Stetoskopla oğlunun kalp atışlarını dinleyen acılı anne, \"Bağışladığımız ilk günden beri bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim\" diyerek, \"Benim genç, yakışıklı bir oğlum vardı ve sapasağlam gitti. Bağışın ilk gününden beri alıcıyı çok merak ediyordum. Onların sağlığı için her gün dua ettim. Dualarım sonucunda onların da sağlıklı olacağından ve bir gün karşılaşacağımızdan emindim. Oğlumun beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde doktorlara bu kararı biz önerdik\" şeklinde konuştu.

\'OĞLUMUZUN ÇOK \'İYİ\' BİR KALBİ VARDI\'

Oğlundan Hakan Ok\'a sadece \'iyilik\' geçmiş olabileceğini söyleyen baba Boyan Zhekov da \"Oğlumuzdan çok iyi şeyler aldığını düşünüyoruz çünkü oğlumuzun çok iyi bir kalbi vardı. O çok iyi bir insandı. Organ bağışı için dini ya da kültürel açıdan hiçbir engel yok. Organ bağışı teşvik edilmeli\" dedi.

\'ORGAN BEKLEYEN BİRÇOK ARKADAŞIMI KAYBETTİM AMA BEN ŞANSLIYDIM\'

Organ beklerken zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirten 27 yaşındaki Hakan Ok ise \"Her şeyden önce ailemi düşünüyordum. Bir çocuğum ve eşim var. Bu bekleyiş çok zor geçti. O yüzden organ bağışı çok önemli. Organ bekleyen birçok arkadaşımı kaybettim. Ben şanslıydım ve nakil oldum. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Bana yeniden bir hayat verdiler\" diye konuştu.

\'TÜRK DOKTORLARI ORGAN NAKLİNDE BAŞARILI ANCAK BAĞIŞ SAYISI AZ\'

Türkiye\'deki kalp nakil ameliyatlarının yaklaşık yüzde 40\'ının gerçekleştirildiği ve 2018 yılı içerisinde 26 kalp nakli ameliyatının yapıldığı İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası olduğuna dikkat çekerek, organ naklinin önemine vurgu yaptı. Başhekim Kırali, Hakan Ok\'un sağlığının son derece iyi olduğunu belirterek, \"Türk doktorları nakil ameliyatlarında dünyaya oranla oldukça başarılı. Ancak bağış yetersizliğinden dolayı birçok hasta hayatını kaybediyor. Türkiye genelinde 2018 yılında yapılan kalp nakli ameliyatı sayısı yaklaşık 70. Bu sayı oldukça az. Bu rakamın 200-300 olmasını isterdik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Organı bağışlayan Zekhova ailesi ile nakil olan Hakan Ok\'un buluşması

- Anne Plamena Zekhova ve kardeş Peyo Zhekov\'un kalp atışlarını dinlemesi

- Anne Plamena Zekhova ile Hakan Ok\'un sarılması

- Baba Boyan Zekhov, anne Plamena Zekhova ve Peyo Zhekov ile Hakan Ok\'un sohbeti

- Aile bireyleri ve Hakan Ok ile röportaj

- Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali ile röportaj

06.11.2018 - 11.27 - Haber Kodu : 181106046

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- ÜSKÜDAR\'DA İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KALINTILARA RASTLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar Meydanı\'nda İSKİ\'nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı.

İSKİ, Üsküdar Meydanı\'nda yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor. Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.

Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi\'nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışma yapılan alanın havadan görüntüleri

-Çalışmalardan detaylar

-Tarihi buluntular

06.11.2018 - 10.24 - Haber Kodu : 181106024

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(geniş haber)

3- VASİP ŞAHİN İSTANBUL\'A VEDA ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL-DHA

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Ankara Valiliği\'ne atanan Vasip Şahin, 4 yıl görev yaptığı İstanbul\'dan Ankara\'ya uğurlandı. Vasip Şahin, \"Tüm İstanbullulara, görev yaptığım dört yıl boyunca vermiş oldukları destekten dolayı ve katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Vasip Şahin, Ankara\'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Şahin, \"Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Valiliği\'ne başlamak üzere İstanbul\'dan ayrılıyorum. Tüm İstanbullulara, görev yaptığım dört yıl boyunca vermiş oldukları destekten dolayı ve katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize, askeri, mülki ve adli bütün paydaşlarımıza, başsavcılıklarımıza teşekkür ediyorum. Tabiki bu kararda takdirini Ankara\'ya kullanan sayın Cumhurbaşkanımıza, hem İstanbul\'da hem Ankara\'da görev yapma onuru verdiği için şükranlarımı arz ediyorum\" dedi.

ÖĞRENCİLERİN ESPRİLİ YAKLAŞIMI

Ankara\'ya atanması kararının ardından sosyal medyada öğrencilerin, \'kar tatili yapsaydınız da gitseydiniz şeklindeki\' esprili yaklaşımlarının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, \"Çocuklarımız, öğrencilerimiz 4 yıl boyunca çok sempatik, çok sıcak, çok zeka ürünü espriler yaptı. Güzel bir iletişimimiz oldu çocuklarımızla, öğrencilerimizle ve dolayısıyla öğretmenlerimizle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar güzel şeylerdi ama biliyorsunuz biz kar yağdığında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, aileler zarar görmesin, mağdur olmasın diye almamız gereken bir karardı. Onu öylece aldık. Ama bu bizim çocuklarla sıcak bir ilişki kurmamızın vesilesi oldu ben bütün çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL\'UN ARDINDAN ANKARA VALİLİĞİ GÖREVİNİ YAPACAK

İstanbul\'un ardından başkent Ankara\'da görev yapacak olmasıyla ilgili bir soru üzerine Şahin, \"İkisi de benim için büyük bir onur; hem İstanbul\'da hem Ankara\'da çalışıyor olmak. İnşallah milletimize, ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. En verimli hizmetleri üretmeyi konusunda Cenabı Hak bizim önümüzü açsın\" değerlendirmesinde bulundu.

KIZLARI VE TORUNU UĞURLAMAYA GELDİ

Vasip Şahin\'i Ankara\'ya gidişinde uğurlamaya gelenler arasında kızları Fatma Zehra ve Zeynep Şeyda ile torunu Ayşe Sena yer aldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da uğurlayan isimler arasındaydı. VIP Salonundaki personeli ile de vedalaşan Vasip Şahin, basın mensuplarına da teşekkür ederek THY\'nin tarifeli uçağıyla İstanbul\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vasip Şahin\'in VIP Salonu\'nda açıklaması

-Vali Şahin\'in VIP personeli ile vedalaşması

-Uğurlamaya gelenlerle vedalaşması

-Genel ve detaylar

06.11.2018 - 10.48 - Haber Kodu : 181106026

06.11.2018 - 11.04 - Haber Kodu : 181106036

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4- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı. Başkonsolosluğa bugün saat 10.30 civarında bahçe çiçekleri yüklü bir ticari araç geldi. Araçtaki çiçekler konsolosluğun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere görevliler tarafından araçtan indirilerek konsolosluğa taşındı.

Görüntü Dökümü:

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-Arabistan konsolosluğuna çiçek yüklü aracın gelişi

-Çiçeklerin araçtan inririlmesi ve içeri taşınması

-Arşiv konsolosluğun havadan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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5- BEYKOZ\'DA VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz\'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.

ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ

Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü. Kurulan sistemle saksıdaki hint keneviri özel aparatlar, havalandırma ve özel ışık ile büyütüldüğü, Avrupa\'dan getirilen özel kimyasal maddelerle güçlendirilen hint kenevirinin, daha çabuk büyümesinin sağlandığı tespit edildi. Son aşama olarak ise, özel kurutma makineleri ile kurutulup isteyene toz halinde(kubar) isteyene ot halinde hazırlanıp paketlenerek satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Polis, yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri bitkisi, yaprakları, bitki parçaları, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilo kimyasal sıvı ile hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler ele geçirildiğini bildirdi. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin bir kısmının çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.

Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli emniyete getirilerek sorgulanmasına başlandı.

2 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.

Polisin yapılan operasyonla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evin görüntüsü

-Odalardaki hint keneviri

-Kurulan özel düzenek

-Havalandırma sistemi

-Hassas teraziler

-Uyuşturucu kullanımında kimyasal sıvılar

-Genel ve detay görüntüler

05.11.2018 - 22.31 Haber Kodu : 181105195

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(ÖZEL)

6- OYUN OYNARKEN DUVARIN ALTINDA KALAN ÇOCUK YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda oyun oynadığı sırada üzerine istinat duvarı yıkılan bir çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından duvarın altında çıkartılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi\'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arsada oyun oynayana 14 yaşlarındaki bir çocuğun üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Çevredekilerin yardımıyla çocuk kaldığı tuğlaların altından çıkarttı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Duvarın yıkılması nedeniyle polis, sokağı araç trafiğine kapattı.

Olay sırasında sokakta bulunan Serkan Altıncı, \"Çocuk duvarın dibinde oynuyordu, duvarın üstüne çıktı zannedersem. Çocukta ciddi bir şey yok. Bacağında biraz şişlik vardı. Duvar zaten çok sağlam değildi, çocuk oynarken yıkılmış. Arkam dönüktü güm sesiyle döndüm baktım, çocuk duvarın altında. Duvarın altından kurtardık, ambulans geldi götürdü\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın sokaktan çıkışı

-Ambulansın gidişi

-Yıkılan duvardan detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Boş arsadan detay görüntü

-Yıkılan tuğlalardan detay görüntü

-Serkan Altıncı ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

05.11.2018 - 18.51 Haber Kodu : 181105171

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7- EZHEL YİNE HAKİM KARŞISINDA

-UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEKTEN YARGILANIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Daha önce hakkında \"Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme\" suçundan açılan davadan beraat eden Ezhel hakkında aynı suçlama ile açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı.

Müzik dünyasında Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu savunmasında, \"Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum\" dedi.

Daha önce şarkılarında ve kliplerinde, \"Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme\" suçundan hakkında dava açılan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Ezhel lakaplı şarkıcı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan ikinci davaya başlandı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

TEK CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI

Kimlik tespitinin ardından Ezhel\'in savunmasına geçildi. Sanatçı olduğunu söyleyen Ezhel, \"Benim kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum\" dedi.

Müvekkili hakkında aynı suçlamayla iki soruşturma yapıldığını, bu soruşturmalardan açılan davalardan birinin beraat ile sonuçlandığını söyleyen Avukat Fuat Ekin, \"Yargılamanın konusu sanat eserleridir, şarkılardır. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır, sayın mahkemenizce beraate hükmedileceği inancındayız\" dedi.

İDDİANNAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu\'nun internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği belirtiliyor. Şüphelinin evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin kan örneğinde ise esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduğu belirtildi. Şüphelinin seslendirdiği şarkılarda ve şarkı sözlerinin bütünündeki anlatımda uyuşturucu maddenin kullanımını özendirdiği savunulan iddianamede, \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.



Görüntü dökümü:

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-Ezhel\'in arşiv görüntüleri