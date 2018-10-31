DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- SUUDİ BAŞSAVCININ KALDIĞI OTELDE GECE YARISI HAREKETLİLİĞİ

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb\'in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı.

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb\'in kaldığı otelden gece saat 00.10\'da araç konvoyu çıktı. Konvoy, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı\'na geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun girişi

31.10.2018 - 08.49 - Haber Kodu : 181031010

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2- 12 İLDE FETÖ OPERASYONU: 32 GÖZALTI KARARI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 12 ilde 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde polis ekipleri İstanbul merkezli, Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yönetmek\' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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3- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA İLK UÇUŞ HEYECANI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı\'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle bugün başlıyor.

İlk uçuşa tanıklık edecek olan yolcular sabah erken saatlerinde havalimanına geldi.

THY saat 11.30\'da gerçekleştirilecek ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yapacak. İlk uçuşta 340 yolcu olacağı belirtildi.

İkinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı\'na olacak. İstanbul Havalimanı\'na ilk inecek uçak ise saat 14.15\'te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı.

İLK UÇUŞUN İLK YOLCULARI

Tarihi uçuş için havalimanına gelen yolcular heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

İsmail Arat, \"Ankara\'da yaşıyorum. İstanbul Havalimanı\'ndan yapılacak ilk uçuşta yer aldığım için çok mutluyum. Havaist otobüsleriyle Atatürk Havalimanı\'ndan buraya geldim. İlk otobüsle sabah saat 06.00\'da hareket ettim ve 40 dakikada İstanbul Havalimanı\'na geldik\" dedi.

Alman vatandaşı Tino Delker ise, \"Çok heyecanlıyım. Birinci yolcu da oldum çok mutluyum. Havalimanının dizaynı çok güzel ona dikkat ettim. Çoğu şeyi modern ve yepyeni\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Kontuarlardan görüntüler

-Yolcuların check-in işlemleri

-Yolculardan röp.

-Detay görüntüler-

31.10.2018 - 09.14 - Haber Kodu : 181031014

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4- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: 1 OCAK İTİBARİYLE TAM KAPASİTE İSTANBUL HAVALİMANINDAYIZ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı\'ndan bugün gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferinde yer alacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı\'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

THY\'nin Boeing 777 tipi uçağıyla gerçekleştirilecek İstanbul-Ankara seferinde yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün yapacakları ilk seferle tarihi bir ana tanıklık yapacaklarını ifade eden Ekşi, \"Hakikatten Türk milletine gurur veren bir proje. Havacılık kuralları gereği 30 Ekim\'de burası güvenlik taramasına tabi tutuldu. Bugünde ilk seferimize başlıyoruz. Bugün 11.10\'da Ankara\'ya seferimiz olacak daha sonra 17.30\'da Lefkoşa\'ya ikinci seferimiz olacak ve bugünü böyle tamamlayacağız. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir birer sefer ve Lefkoşa\'ya bir sefer yapacağız. 8 Kasım\'dan itibaren ise Bakü seferlerimizi de ilave edeceğiz. Dolayısıyla günde 5 seferle iki ay boyunca deneme uçuşlarımız devam edecek. Buradaki esas amacımız en küçük eksiğimiz olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden Atatürk Havalimanı\'ndaki bütün operasyonumuzu 1 Ocak itibariyle buraya taşımayı düşünüyoruz\" dedi.

\"BİZ YENİ HAVALİMANIMIZI ÇOK SEVDİK\"

İstanbul Havalimanı\'nın THY\'ye büyük değer katacağını ifade eden Ekşi, \"42 ayda bu kadar devasa bir projenin bitmesini Türk mucizesi olarak görüyorum. Global bir aktarma merkezi haline gelecek bir yerde duruyoruz şu an. Dünyadaki İpekyolu dediğimiz aktarma merkezlerinin burayla gelip buradan dağılacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Biz o yüzden yeni havalimanımıza yönelik olarak vizyon çalışmamızda yeni bir konsept geliştirdik. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor buradan dağılacak. Bu değişikliği bu konsepti yeni yapılacak özel salonumuzda hem de uçaklarımızda göreceksiniz. Biz yeni havalimanımızı çok seviyoruz. Burası hem THY\'ye değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Bilal Ekşi röportaj

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5- KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE OTOMOBİL ÇARPTI

- Kaza anı kamerada

İstanbul DHA

Maltepe\'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kaza anı trafik kamerası tarafında görüntülendi.

Maltepe Süreyyapaşa sahil yolundaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Trafik ışıklarından karşıya geçmek için bekleyen bir kişi yaya butonuna basıp beklemeye başladı. Ancak yayalar için yeşil ışık yanmadan koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir araç bu kişiye çarptı. Havaya fırlayan kişi yaralandı. Kaza anı trafik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

31.10.2018 - 09.51 - Haber Kodu : 181031022

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(ÖZEL)

6- TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI; KASKIYLA OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDI

*Kırılan kaskını da çöpe atıp yoluna öyle devam etti.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta motosiklet sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden şoförüyle tartıştığı otobüsün kapı camlarını yumruklayıp kaskıyla kırdı.

Olay, Barbaros Bulvarı\'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 35 AN 5560 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Y. seyir haldeyken, İstanbul Otobüs A.Ş.ye bağlı 129T hatlı otobüs şoförü Durmuş Çömlek ile trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otobüsün kapı camını yumruklamaya başladı. Motosiklet sürücüsü, yumrukla kıramayınca kafasından çıkardığı kaskla vurarak camları kırdı.

Olay sırasında kısa süreli panik yaşayan otobüsteki yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak sakinleştirdi. Otobüs şoförü, kırılan camları fırça ile temizledi. Polis ekipleri olaya ilişkin tutanak tutarken, otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü yollarına devam etti. Motosiklet sürücüsü ayrılırken kaskını çöpe attı.

Otobüs şoförü Durmuş Çömlek, \"Yukarıdan aşağıya geliyorduk. Motosiklet sürücüsü solumdan geçerken cama yumruğu ile vurmaya başladı. Cama vurmaya başlayınca sol ön tarafa tekerlek takıldı. Ben durdum ne oldu diye? Aşağıya indi yumruğu ile cama vurmaya başladı. Yumruğu ile camı kıramayınca kafasından kaskı çıkarttı, kaskla vurdu.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün camlarının kırık hali

-Otobüs şoföründen detay görüntü

-Şoförün camları temizlemesi

-Motosikletten detay görüntü

-Motosiklet sürücüsünden detay görüntü

-Motosiklet sürücüsünün kaskı çöpe atması

-Motosiklet sürücüsünün gidişi

-Genel ve yakın detaylar

31.10.2018 - 09.55 - Haber Kodu : 181031023

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(EK GÖRÜNTÜLERLE)

7- AVCILAR\'DA TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Avcılar D-100 yan yolda bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar\'dan Topkapı yönüne ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada hafif yaralanan Ozan Kaya yoldan geçen başka bir araç ile özel bir hastaneye götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntü

-Takla atmış araç

-Polis ekipleri

-Aracın çekiciye alınması

-Genel ve detay

31.10.2018 - 10.33 -Haber Kodu : 181031033

31.10.2018 - 10.46 - Haber Kodu : 181031036