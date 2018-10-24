DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - AMBULANSIN ZORLU YOLCULUĞU KAMERADA

* Kimi yol vermedi, kimi ise kazaya neden oluyordu.

* Saniyelerle yarışan ambulansın 19 kilometrelik güzergahta yaşadığı \'engeller\' kameraya yansıdı.

Haber: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'den Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine hasta taşıyan bir ambulansın engellerle dolu 19 kilometrelik yolculuğu kameraya yansıdı.

Saniyelerle yarışan 112 ekipleri, hastayı yetiştirebilmek için emniyet şeridine girdi ancak burada seyir halindeki sorumsuz sürücü ambulans şoförünün tüm ikazlarına rağmen inatla yol vermedi. Yine aynı görüntülerinin ilerleyen dakikalarında bu sefer bir kamyonet en sol şeridi dakikalarca terk etmedi ve ambulansın geçişine izin vermedi. Tüm siren ve ikazlara rağmen sorumsuz sürücü dakikalar sonra şeridi değiştirdi. Engellerle dolu yolculuk sırasında kaza tehlikesi de yaşandı. Anıt Mezar mevkiinde ambulansa yol vermeyen bir sürücü kazaya neden oluyordu. Kameralara yansıyan görüntüler 112 ekiplerinin İstanbul\'da görevlerini yaparken yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansın yolculuğu sırasında kameraya yansıyan görüntüler

24.10.2018 - 10.37 - Haber Kodu : 181024041

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2- 15 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullanıcısı olduğu tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Amasya, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Isparta, İzmir, Manisa, Mersin, Uşak ve Tekirdağ\'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 13\'ü İstanbul\'da, 2\'si Manisa\'da, Amasya, Bitlis, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli\'de 1\'er kişi olmak üzere toplam 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 36 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü;

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-Arşiv

24.10.2018 - 09.50 - Haber Kodu : 181024028

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3- TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNFAZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN AYHAN KÖKBALIK CİNAYETİ: 5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Terör örgütü PKK\'nın infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Temmuz 2016\'da öldürülen 39 yaşındaki Ayhan Kökbalık\'ın terör örgütü PKK tarafından infaz edildiğini belirleyerek çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 yıl önce Kökbalık\'ın infazıyla ilgili yapılan toplantıya ve infazına 19 kişinin katıldığını belirledi. Şüphelilere yönelik yapılan detaylı çalışmada 10 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Cinayetle ilgisi tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 Ekim Cumartesi günü TEM Özel Tim ekipleri yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEM Özel Tim ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin adreslere girmesi ve polis ekiplerinin adreslerde arama yapması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-(Polis Kamerası)

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslere girmesi

-Ardeslerde yapılan aramalar

-Genel ve detaylar

24.10.2018 - 11.44 - Haber Kodu : 181024071

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4- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAN YENİ HAVALİMANINA TAŞINMA 45 SAATTE TAMAMLANACAK



Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim\'de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı\'na (İYH) 30 Aralık saat 03.00\'de başlayacak taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı (AHL) 31 Aralık saat 00.00\'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı\'nın taşınması ve taşınma sonrası İstanbul Atatürk Havalimanı\'nın nasıl kullanılacağına ilişkin, DHA\'nın ulaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) planlarına göre, taşınma 30 Aralık 2018 saat 03.00\'de başlayacak, 31 Aralık saat 00.00\'da tamamlanacak.

Taşınmaya ayrılan 45 saatlik süre içinde; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) yalnızca base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) seferlerine açık olacak ve AHL ve İYH \"müşterek saatlik azaltılmış kapasite\" ile işletilecek. Bir başka deyişle, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 iniş, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

AHL TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00.00\'dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak.

Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00.00\'dan itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 31 Aralık 2018 saat 00:00\'den sonraki 7 gün içinde, \"ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri\" uygulanacak.

İYH\'NİN SAATLİK UÇAK KAPASİTESİ

İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.

\"Güvenli ve etkin\" bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve \"Yeni Havalimanı / Yeni Hava Sahası\"na uyum sağlanabilmesi amacıyla, 14 Ocak 2019 saat 00.00\'a kadar AHL ve İYH için kapasite azaltımları uygulanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) azaltılmış saatlik kapasite değeri, 31 Aralık 2018 saat 00.00 - 14 Ocak 2019 saat 00.00 zaman aralığında, 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.

Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenebilecek.

TAŞINMA BOYUNCA İKİ HAVALİMANI KAPASİTESİ

Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı\'na (LTFM) 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde taşınma operasyonu gerçekleşecek. Bu operasyon kapsamında 31 Aralık 2018 saat 00:00 UTC, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi.

Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 28 Ekim ila 30 Aralık 2018 tarihleri süresince, Atatürk Havalimanı\'nda (LTBA) \"IST\" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) 31 Aralık 2018 saat 00:00 UTC itibariyle Seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

Tüm çalışma ve koordinasyonlar bu programa göre gerçekleştirilecek. Taşınma boyunca, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı hava sahası azaltılmış müşterek kapasiteyle (35 iniş-35 kalkış, toplam 70 uçuş/saat) çalışacak.

Atatürk Havalimanı taşınma sırasında uçuşlar:

- 30-31 Aralık tarihlerinde üssü AHL olan taşıyıcıların intikal seferlerine açık olacak.

- 30 Aralık saat 03:00 ile 19:00 arası yalnızca üssü havalimanı olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları\'na seferlerine açık olacak.

- 30 Aralık saat 19:00 ile 02:00 arası sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

- 31 Aralık saat 03:00 ile 00:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

- 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

- 30 Aralık saat 03:00 ile 31 Aralık saat 14:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

- 31 Aralık saat 14:00 ile 19:00 arasında 5 saat süresince sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

- 31 Aralık saat 19:00 ile 00:00 arasında ise base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) yolculu seferlerine açık olacak (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal).

Görüntü Dökümü:

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-Yeni havalimanının son çekilen havadan görüntüleri

24.10.2018 - 11.43 - Haber Kodu : 181024069

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5- PENDİK\'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi

Yangın Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin bodrumunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hastane içine de sıçrama olasılığı paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralnama yada can kaybı yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-İtfiaye ekipleriinn çalışması

-Görevli ve hastaların dışarıda beklemesi

-Bir görevli ile röp

-Genel ve detay görüntüler

24.10.2018 - 09.38 - Haber Kodu : 181024023

24.10.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 181024038

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6- ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASINDA İLK DURUŞMA

* Maltepe\'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez\'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan hakkında dava açılan 17 yaşındaki U.B.Ç\'nin yargılanmasına başlandı.

* Esas hakkındaki mütalaasında sanık için 12 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, sanığın tutuklanmasını istedi.

* Mahkeme, kaçma eğilimi göstermediği gerekçesi ile savcının tutuklama talebinin reddine karar verdi.



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık U.B.Ç. ve avukatı ile Yaren Büyükölmez\'in annesi Müjde Büyükölmez, babası Timur Büyükölmez ve kazada yaralanan mağdur Sevda Civelek (40) katıldılar.

KAZA İLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Savunmasında, karıştığı ölümlü ve yaralamalı kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen U.B.Ç., \"Hakkımda düzenlenen hastane raporlarında da bu husus belirtilmiştir. Bir yıl sonra hatırlayabileceğime dair kanaate ulaştılar. Zaman zaman olay günü sabah kalktığımı, akşam eve dönüşümü hatırlıyorum, fakat kazayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay anındaki hızımı hatırlayamamakla birlikte, ailemden habersiz ayda bir aldığım bir arabaydı. Çok hız yaptığımı zannetmiyorum\" dedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Atıf Öztürk sanığa kaza anında yarış yapıp yapmadığını sordu. Sanık da bu soruyu, \"Yarış yapmıyordum\" sözleri ile yanıtladı.

U.B.Ç.\'nin Avukatı Erkan Kılıç, müvekkilinin kazadan sonra uzun süre yoğun bakımda kaldığını belirterek, \"Yan etki olarak beyinde ödem oluştu. Doktorlarla görüşmemizde 6 ay veya 1 yıl içinde hafızanın geri geleceği söylendi. Zaten 6-7 ay gibi bir zaman geçti. Yargılamayı uzatma adına böyle bir şey söylemiyorum\" dedi.

Müşteki Müjde Büyükölmez sanığın kaza anında yalnız olmadığını savunarak, \"Kazadan hemen sonra, kızım henüz aracının içindeyken yola savrulan sanığa doğru koşan gençler \'sen ölemezsin\' diyorlar. Bence bu hususun gösterdiği şudur; sanık olay anında yalnız değildir. Yanında arkadaşları vardır. Muhtemelen yarış yapıyorlar. Şikayetimi tekrar ediyorum\" dedi.

Yaren Büyükölmez\'in babası Timur Büyükölmez de sanığın kaza anında yarıştığını iddia ederek, \"Kızım henüz 20 yaşında idi. Şikayetçiyim\" dedi.

MAĞDUR OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur Sevda Civelek, sanığın aracıyla çarptığı ikinci aracı kendisinin kullandığını belirterek, aracında 17 ve 7 yaşında iki kızının bulunduğunu söyledi. Kazadan önce çok hızlı bir arabanın kendilerini geçtiğini söyleyen Sevda Civelek, \"Bize çarpan araba bu araba değildi. Sanık o kadar hızlı geliyordu ki, müthiş bir hızı vardı. Dikkatimi çekti. Bir ses duydum. Bizim tarafı resmen uçtu. Refüje uçarak Yaren\'in arabasına vurdu. Sonra benim aracıma vurdu. Şikayetçiyim\" dedi.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti. Savcı ardından esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanığın kullandığı aracın olay anında kilometre saatinin 150 kilometreye sabitlendiğini belirten savcı, aşırı hızla giden sanığın orta refüjü geçerek karşı yöne girdiği ve kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Savcı, sanığın, \"Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME \'KAÇMA EĞİLİMİ YOK\' DİYE TUTUKLULUK TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, kaçma eğilimi göstermemesi gerekçesi ile reddederek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki U.B.Ç.\'nin, 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe\'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükşahin\'in ölümüne, Sevda Civelek\'in de yaralanmasına (40) neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.\'nin kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, \"Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması\" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

24.10.2018 - 10:57 - Haber Kodu : 181024051

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7- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda \'Yunuslar\' olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramalarda 570 gram esrar, 27 ecstasy hap ile bir miktar para ele geçirdi. Olayla ilgili 1\'i Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Beyoğlu\'nda yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A.(23) ve A.K.(35)\'nın yapılan üst aramasında 27 ecstasy hap buldu. Otomobilde de arama yapan ekipler, paspasın altında ve vites kutusunun önünde bulunan bölmede 570 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 60 lira, 200 dolar ve 50 euro ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 17 Ekim\'de adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu M.A. ile A.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yunus polisinin otomobilde yaptığı arama ve uyuşturucu maddeleri bulması polis kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Yapılan arama

-Ele geçirilenler

-Şüpheliler

24.10.2018 - 11.45 - Haber Kodu : 181024072

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8- İPE ASILI YAVRU KEDİYİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ KURTARDI

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ-Kamera: İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'daki Tahtakale Mahallesi\'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin boynundan ipe astıkları yavru kedi, şans eseri kurtarıldı.

Doruk Sokak\'ta çalışma yapan Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri, bir barakanın önünde asılı olduğu ipte çırpınan kedi yavrusu ve onu kurtarmak için yerde çırpınan annesini görünce harekete geçti. Ekibin başındaki Bedrettin Güvenç, yavruyu kurtarmak isterken anne kedi, görevlileri tırmıklamaya çalıştı. Boynundaki ip kesilince kurtarılan yavru kedi, hızla uzaklaştı. Bedrettin Güvenç, arkadaşları ile rutin temizlik çalışması yaparken yavru kediyi ipe asılı halde bulduklarını belirterek \"Hemen cebimdeki çakı ile ipi kesip çırpınan yavruyu kurtardım. Annesi yavrusuna zarar verileceğini düşünerek hırçındı. Tırmalamak istedi. Kurtulan yavru hızla uzaklaştı. Bu insanlık dışı. Geç kalsak yavru ölebilirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kedi iple asılı halde

-Diğer kediler ve annesi

24.10.2018 - 10.33 - Haber Kodu : 181024039

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