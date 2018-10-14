DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'UN HAFIZASI BU KÜTÜPHANEDE

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul\'un tarihi Çelik Gülersoy Vakfı\'nın \"İstanbul Kitaplığı\" adıyla kurduğu kütüphanede toplandı. 500\'ü nadir olmak üzere 14 binden fazla eserin bulunduğu kitaplıkta bir de el yazması eser bulunuyor. Kütüphanenin 28 yıldır İstanbullulara hizmet verdiğini ancak son yıllarda ilginin azaldığını belirten kütüphane yöneticisi Deniz Yalav, \"Bu kütüphanede her dilde İstanbul\'a dair yazılmış kitap var. En eski eser 1541 yılına ait\" dedi.

Sultanahmet Soğukçeşme Sokak\'taki tarihi konakta bulunan İstanbul Kütüphanesi\'nde, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 14 binden fazla kaynak bulunuyor. Turizmci ve yazar Çelik Gülersoy\'un topladığı koleksiyondan oluşan vakıf kütüphanesi, 1990 yılından beri İstanbullulara hizmet veriyor. İstanbul\'a dair eser ve görsel malzemelerin bulunduğu kütüphane, edebiyat ile şehircilik alanındaki kitap ve dergilerle de Türkiye\'nin en zengin koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Koleksiyonda Osmanlı\'nın 31\'inci Padişahı Abdülmecit tarafından İstanbul\'a davet edilerek başta Ayasofya olmak üzere çok sayıda restorasyona imza atan İtalyan Mimar Gaspare Fossati\'den tutun da gerçek adı Lois Maria Julien Viaud olan Fransız Roman yazarı Pierre Loti\'ye kadar yerli ve yabancı birçok ismin eserleri bulunuyor. Kütüphanede ayrıca arşivdeki gravürleri, incelemek de mümkün.

\"KİTAPLIKTA HER DİLDE YAZILAN ESER VAR EN ESKİSİ 1541 YILINA AİT\"

Çelik Gülersoy Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan kütüphane yetkilisi Deniz Yalav, şehrin belleğini oluşturan İstanbul Kitaplığı\'nı DHA\'ya anlatırken şunları söyledi: İstanbul kitaplığı, 1990 yılının Ocak ayında açıldı. Burası başlangıçta şehir hakkında bilgi sahibi olmak, İstanbul hakkında araştırma yapmak isteyenler için açıktı. Daha sonra kapıyı herkese açtık. Başlangıçta gelen giden, okuyucu sayısı çok fazlaydı. Ancak son 5 yılda bu sayı giderek azaldı. Tabii bunda internetin de rolü olabilir . Kütüphane İstanbul için başvurulacak çok önemli bir merkez. Yaklaşık 14 bin kitap bulunuyor ve içlerinde 500\'ü sadece müzayedelerde görebileceğiniz nadir eser kategorisinde. Kütüphanede hemen hemen her dilde İstanbul\'a dair yazılmış kitap var. En eski eser 1541 yılına ait. Bu eser, Osmanlı dönemini kapsayan bir kitap. Kitaba 25 bin lira değer biçiliyor. Bunun yanı sıra şehir tarihinde belge olarak kullanılabilecek çok sayıda kitap da bulunuyor.

\"NADİR ESERLERİ DİJİTALE AKTARACAĞIZ\"

Kütüphanedeki nadir kitapların dijital ortama aktarılmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Yalav şunları kaydetti:

\"Kitapların dijitale aktarımı biraz uzun olacaktır. Ancak aktarılması gerekir. En önemli bölümümüzü Roma -Bizans Dönemi yazılmış eserler oluşturuyor. Bu bölüm hayli zengin. Bizans dediğimiz Doğu Roma, neredeyse bin küsur yıl bu topraklara hükmetmiştir. Zaten şehrin tarihsel, kültürel ve dinsel topografyasına şöyle bir bakıldığı zaman bu izleri halen görmek mümkün. Örneğin, geç antik çağın kara surları, o dönemin en önemli askeri mimari örneklerinden biri. Ayrıca günümüze şu veya bu şekilde gelmiş, bir kısmı halen yaşayan kiliseler. İşte tüm bunlar hakkında fikir sahibi olacağımız bir kitaplık burası. Osmanlı İstanbul\'una dair pek çok kaynak da var. Burası ünlü bir seyyahın dediği gibi, \'Palimpsest\' bir kent. Yani üst üste tabakaların bulunduğu bir kent. İnsan bu zenginliği böyle kütüphanelerde öğrenir. Dışarıdan biri gelip şehri gezdiği zaman, bu tabakaları eşzamanları keşfedebilir. Tüm bu zenginliği yansıtabilecek bir kütüphane burası\"

Görüntü Dökümü

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-Kütüphane\'nin dışarıdan görüntüsü

-Kütüphane içinden ayrıntılar

-Kitaplıktaki nadir eserler

-Muhabir anonsu

-Deniz Yalav röportajı

-Deniz Yalav\'dan ayrıntılar



14.10.2018 - 10.03 Haber Kodu : 181014013

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2- \'ARAMA-KURTARMA\'LARDA GÖNÜLLÜ GÖRÜNTÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAKLAR



Haber-Kamera: Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / EDİRNE DHA

Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek bir çalışma başlattı. Proje kapsamında hazırlanan sisteme girip kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü drone desteği sağlamayı hedefliyor.

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan dronelar birçok farklı amaca hizmet ediyor. Nitekim Türkiye\'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış dronelara olan ilginin arttığını gösteriyor. Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor.

Gelecekte hayatımızda daha fazla yer alması ön görülen dronelar fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra artık askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda da faaliyet veriyor.

Droneların özellikle son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin de adeta vazgeçilemez birer yardımcısı olmuş durumda. Bu anlamda sosyal medyada bir araya gelen bine yakın drone pilotu hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine destek olabilecek bir çalışma başlattı. Projenin kurucularından üniversite öğrencisi Furkan Eryılmaz yaptıkları bu çalışmayı DHA\'ya anlattı.

DRONE\'LARA KARŞI ÖNYARGIYI KIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Türkiye\'de drone kullanımının gittikçe yaygınlaştığını fakat drone\'lara karşı bir önyargı olduğunu belirteren Eryılmaz, \"Çünkü haberlerde sürekli teröristlerin kullandıkları droneları ya da ceza haberlerini izledikleri için. Biz de sosyal medyada drone kullanıcıları olarak toplandık ve \'bunun için ne yapabiliriz?\' dedik. Hem kolluk kuvvetlerimize hem de arama kurtarma ekiplerimize yardımcı ve destek olabilecek bir çalışma yapmaya karar verdik. Ayrıca bu çalışmayla birlikte toplumdaki bu önyargıyı kaldırmak istedik\" şeklinde açıklamada bulundu.

LİSTE 81 İLE GÖNDERİLECEK

Drone kullanıcıları olarak sosyal medyada 20-25 bin kadar kişi olduklarını ifade eden Eryılmaz, \"Biz şahsi olarak kolluk kuvvetlerimize \'size destek olmak istiyoruz, ihtiyacınız olduğu anda bize ulaşabilirsiniz\' diyerek dilekçelerimizi veriyoruz. Fakat bunu toplu olarak yaparsak daha faydalı olabileceğini düşündük. Bu anlamda başlattığımız projeye yaklaşık bin kişi kadar bir katılım oldu. Drone kullanıcıları oluşturduğumuz haberhavada.com adresine girip iletişim bilgilerini kaydediyorlar ve bu da bizim sistemimize düşüyor. Proje bitiminde oluşacak bu listeyi 81 il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine dağıtmayı amaçladık. Ayrıca sadece kolluk kuvvetlerine değil arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerine de bu listeyi dağıtmayı hedefledik\" dedi.

\"İHTİYAÇ HALİNDE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ\"

Kolluk kuvvetlerinde insansız hava araçlarının zaten var olduğunu ancak bazı zamanlarda cihaz ve pilot yetersizliklerinin olabileceğini kaydeden Eryılmaz, \"Bizim amacımız bu zamanlarda kolluk kuvvetlerimize destek olmak. Zaten onların böyle bir gücü var. Ama yetersiz kalındığı zamanlarda onlara tüm gücümüz ve ekipmanımızla destek vermek istedik\" diye konuştu.

\"PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

\"Yavaş yavaş emniyet müdürlerimizi ve komutanlarımızı gezerek, böyle bir listenin olduğunu söyleyip, onları bilgilendiriyoruz\" diyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti:

\"Şuan bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda proje amacına ulaşınca bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Örneğin bütün drone kullanıcılarını bir araya toplayıp, kolluk kuvvetlerine destek verebileceğimiz bir mobil uygulama tarzında düşüncelerimiz de var. Tabi öncelikle bu projeyi bitirmeye bakıyoruz. Proje bitiminden sonra hepsini gerçekleştirmek istiyoruz.

Görüntü Dökümü:

-Furkan Eryılmaz röp.

-Arama kurtarma çalışması detayı

-Drone detayı



14.10.2018 - 10.17 Haber Kodu : 181014017

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3- (ÖZEL) JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK TRAFİK DENETİMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri, TEM otoyolunda ortak trafik denetimi yaptı.

TEM Otoyolu giriş ve çıkışlarındaki denetim dün akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar sürdü. Denetimlerde 71 sürücüye emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan, 9 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken 6 otomobil de trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 32 bin 542 TL ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Denetim noktası

-Denetime takılan sürücüler

-Sürücülerin alkolmetreyi üflemeleri

-Ehliyet ve ruhsatlardan detay

-Yazılan cezalardan detay

-Alkolmetreden detaylar

-Genel ve detaylar

14.10.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181014024

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4-(ÖZEL) MALTEPE\'DE BİR AİLENİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERAYA YANSIDI

Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de motosiklet üzerinde biri bebek biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Dün akşam saat 18.00\'da kaydedilen tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Trafiğin yoğun olduğu caddede plakasız motosiklet üzerinde kask takmayan bir baba ve eşinin, kundaktaki bebekleri ve çocuklarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Aile küçük kızlarını aralarına aldı. Anne ise kundaktaki bebeğine sarılarak yolculuk etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aile bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğuna devam etti.



Görüntü Dökümü:

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Anne ve babanın motorsiklette yolculuk yapması

Plakasız motorsiklet

Ana caddede seyir halinde giden motorsiklet

Genel ve detaylar

14.10.2018 - 10.06 Haber Kodu : 181014014

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5 -(gündüz görüntüsü) BAĞCILAR\'DA LOKANTADA PATLAMA SONRASI YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Lokantanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Gündüz çekilen görüntüde patlamanın boyutunu ortaya koydu.

Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde kapalı bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri iş yerinin alev alev yandığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğalgazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi.

ALEV ALEV YANDI

İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Lokantadan görüntü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

-Alev alev yanan lokanta

- Genel ve detaylar

14.10.2018 - 06.31 Haber Kodu : 181014003

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6 - (YENİDEN) POLİSTEN \"KAÇAK TÜTÜN\" OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 455 bin TL değerinde 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de işyerlerine operasyon düzenledi. Polis, operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2.525 kg kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında \"Kaçakçılık Kanununa Muhalefet\" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen tütünden görüntü

-Depodan görüntü

-Genel ve detaylar

14.10.2018 - 10.43 Haber Kodu : 181014023



