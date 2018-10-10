DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

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1- KAŞIKÇI\'NIN GELDİĞİ GÜN SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDAKİ HAREKETLİLİK

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

2 Ekim\'de Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na girip bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 15 kişilik ekibin Türkiye\'ye giriş yaptıktan sonra konsolosluğa gidiş ve dönüşleri yer alıyor.

İLK UÇAK 03.28\'DE İNDİ

2 Ekim\'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad\'dan kalkıp Atatürk Havalimanı\'na indi.

Saat 03.28\'de 9 kişi Atatürk Havalimanı Genel Havacılak terminaline iniş yaptı. Saat 03.37\'de pasaport kontrolünden geçen ekiptekiler saat 05.05\'te Levent\'teki Mövenpick otele geliyor. Mövenpick Otel\'e sabaha karşı giren 9 kişi sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50\'de otelden ayrı ayrı gruplar halinde çıkış yapıyor.

13.14\'TE CEMAL KAŞIKÇI KONSOLOSLUK BİNASINA GİRİYOR.

Saat 12.14\'te Başkonsolosluk önünde araç hareketliliği başlıyor. Art arda gelen konsolosluk araçları binaya giriş yapıyor.

13.14\'te Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasına giriyor. Kaşıkçı\'nın konsolosluğa girişinden sonra saat 15.08\'de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor. 15.11\'de ise Mercedes Vito konsolosluk önüne geliyor. Araç kapalı garaja giriş yapıyor. Saat 17.33\'te Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice A., konsolosluk kapısında görünüyor. 19.57-20.11 saatleri arasında otelden ayrılan şüpheliler konsolosluk araçlarına binerek Atatürk Havalimanı\'na geliyor. 21.00\'da 2 özel jetle gidiyorlar.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın gelişi

-Pasaporttan geçişleri

-Otele girişleri

-Kaşıkçı\'nın konsolosluğa girişi

-Konsolosluk önünde hareketlilik

-Konsolosluktan çıkışları

-Otele girişleri

-Uçağa binmeleri

-Detaylar

10.10.2018 - 11.32 Haber Kodu : 181010049_

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2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) 2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Kaşıkçı\'nın kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde Levent\'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda inceleme yapılması bekleniyor.

Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Suudilerin evrak işlemleri için başkonsolosluğa gelişi

- Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar

10.10.2018 - 11.23 Haber Kodu : 181010040

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3- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Göktürk\'teki bir evde yakalandı. Yavaş ve Yumlu\'nun gizlenmelerinde yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltılar

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4 - BAĞCILAR\'DAKİ BİNANIN YIKIMI SÜRÜYOR

- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) 2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Kaşıkçı\'nın kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde Levent\'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda inceleme yapılması bekleniyor.

Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Suudilerin evrak işlemleri için başkonsolosluğa gelişi

- Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar

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5- TRAFİK KAZASINDA OĞLU ÖLEN BABA \'TANIK\' ARIYOR



Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Özel bir üniversitenin Plotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek\'in (21) Zeytinburnu\'nda 7 ay önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada sanığın tahliyesine karar verildi. Olay anına ait kamera kayıtlarının bulunmadığı tutanaklara geçerken, kazada oğlunu kaybeden acılı baba gözyaşları içinde tanık aradığını söyledi. Baba Ramazan Şimşek, Türkiye\'nin en genç pilot olacak oğlunu kaybettiklerini belirterek, \"Şu anda tanık arıyoruz. Tanık varsa gelsin. Sanık, 5 ay içerdeydi sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler... Adalet muhakkak tecelli edecektir\" dedi.

SANIK: \"...DURMAKTA OLAN ARACIN SOL ARKA ÇAMURLUK KISMINA ÇARPTIM\"

Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Sedat Yiğiter, hazır bulundu. İşçi olduğunu belirten sanık Yiğiter (22) savunmasında \" O gün yanımda arkadaşım Muharrem Ü. ile birlikte kullandığım araçla Zeytinburnu\'ndan yola çıktım, Kadıköy -Ankara yönünde seyir halindeydim. Olay yerine yaklaştığımız sırada sağ şeritten sol şeride geçmek için sinyal verdim. Bu sırada önümde seyretmekte olan kırmızı renkli bir araç aniden sol şeride geçti. O aracın sol şeride geçmesi ile birden bire yolun sağ tarafından park halinde olan aracı gördüm. Trafik akış halinde olduğu için başkaca manevra yapma şansım yoktu. Aracın sağ tarafında iki sol tarafında bir kişi aracın dışındaydı. Ben yayaya çarpmamak için sola doğru manevra yaptım. Buna rağmen aracımın sağ ön far kısmı ile durmakta olan aracın sol arka çamurluk kısmına çarptım. Aracımın hava yastıkları açılmıştı. Bu şekilde görüşüme engel oldu. Buna rağmen yine de direksiyon hakimiyetimi kaybetmeden diğer araçları tehlikeye düşürmeden kontrollü şekilde durmaya çalıştım. Yaklaşık 25-30 metre kadar sonra aracı durdurdum. Araçtan inip geriye doğru geldim. Yaralıyı görünce hemen 112 acil servisi aradım. Ambulans ile yaralıyı hastaneye gönderdik. Ben de karakola gittim\" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık Muharrem Ü. \"O gün Sedat Yiğiter\'in kullandığı araç ile Zeytinburnu\'ndan Eminönü\'ne gidiyorduk. Saat 23.00 sıralarıydı. Edirne yönü olarak tabelanın bulunduğu alanda yola çıkmak için sağ şeritten gidiyorduk. Birden önümüzde bulunan araç makas atıp önümüze doğru geçince siyah aracı taralı alanda gördük. Çocuk da aracın dışındaydı. Diğer yöne kaçamadık. Daha büyük bir kazaya sebep olabilirdik. Aracın hızı 70-80 km civarlarındaydı. Sis veya görüşü etkileyebilecek herhangi bir doğal bir şey yoktu\" ifadelerini kullandı.



SANIK ARABASINDAN İNMİŞTİ VE \'BEN NE YAPTIM\' DİYE BAĞIRIYORDU

Tanık Ali Y. , \"Olay günü arabada Mustafa E., ve Ahmet Selimhan Şimşek ile birlikteydik. Zeytinburnu kavşağına geldiğimizde Mustafa E.\'nin kullandığı araç lastik basınç arızası verdi. Trafik akıcı olduğu için diğer araçları tehlikeye sokmamak adına durabileceğimiz güvenli bir yer aradık ve refüj yani taralı bölümü gördük aracı oraya çektik. Ben şoförün yanındaki koltukta oturuyordum. Önce Mustafa E. indi arabadan daha sonra ben araçtan indim. Mustafa hızlı bir şekilde sol tarafı kontrol etti. Ben de sağ tarafı kontrol ettim. Orada yani sağ arka lastiği inik gibiydi. Mustafa\'yı yanıma çağırdım. Ben eğilmiş lastiği kontrol ederken vurma sesi duydum. Bir anda irkildim ve ileriye giden arabayı görüp gittiği yöne doğru koşmaya başladım. O sırada sanık (Sedat Yiğiter) arabasından inmişti ve dışarıda ,\'Ben ne yaptım\' diye bağırıyordu. Olay yerine toplanan halk beyaz aracın makaslayarak geldiğini söyleyenler oldu. Tanık Ali Y., arkadaşının arabadan indiğini fark etmediğini ve aracın vurma anını görmediğini sözlerine ekledi.

KAMERA KAYDI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürülğü mahkemeye gönderdiği yazıda D-100 Güney transit yan yolu gören 27 Nisan 2018 tarihli kamera kaydının istendiğini, olayın yaşandığı yeri görüntüleyen kamera bulunmadığını kaydetti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü cevap yazısında kamera kayıt süresinin 30 gün olduğundan istenilen görüntülere ulaşılamadığını bildirirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü ise olay tarihinde kamera kaydının bulunmadığını gönderdiği yazıda ifade etti.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmayışı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklamadan beklenen amacın hasıl oluşunu nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanık Sedat Yiğiter\'in tahliyesine karar verdi.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnun\'da 27 Nisan 2018\'de meydana gelen olay şöyle oldu: Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya\'dan Ankara\'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., yan yolda Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımında , taralı alanda aracını durdu. Mustafa E., lastikleri kontrol etmek için araçtan indi, önce sol taraftaki lastikleri kontrol etti daha sonra da sağ taraftaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği o sırada araçta yolcu olarak bulunan maktul Ahmet Selimhan Şimşek de araçtan indi. Bu esnada sürücü Sedat Yiğiter\'in sevk ve idaresindeki araçta hızlı seyrederken aracın hakimiyetini kaybetti. Durmakta olan aracın sol arka çamurluk ve teker kısmına ve de araçtan inen ve aracın yanında bulunan Ahmet Selimhan Şimşek \'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianamede şüpheli Yiğiter\'in \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BABA: ŞU ANDA TANIK ARIYORUZ

Adliye önünde açıklama yapan Ramazan Şimşek \" Genç yaşta Türkiye\'nin en genç pilot olacak oğlumu kaybettik. Şu anda bizim oğlumuzun kazasını görüp yarışan insanların çarpması, makas atması neticesinde genç yaşta pilot olmasıyla gurur duyacağım oğlumun....Tanık arıyoruz. Şu anda tanık arıyoruz. Türkiye\'nin en akıcı trafiğin olduğu yerde EDS - KGS kamerasının olmasına rağmen hiçbir tanık yok. Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz. Tanık varsa gelsin. Biz oğlumuzu artık kaybettik. Başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Tek beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Sanık 5 ay içerideydi sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler... Adalet muhakkak tecelli edecektir. Bir vatandaş \'Gördüm\' diyecektir\" dedi.

ANNE: VİCDANLARA SESLENİYORUZ

Anne Havva Nur Şimşek, \"Vicdanlara sesleniyoruz.. Yarış yapan trafik magandası, şehir teröristlerine fırsat vermeyelim. Sizin de canınız yanmasın. Mutlaka kazayı gören, bilen duyan vardır. Onlarca araba geçiyor o trafik akan bi trafik... Gören varsa lütfen gelsin\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Anne ve baba ile röportaj

-Adliyeden görüntü

-Ahmet Selimhan Şimşek\'in fotoğrafları

-Genel ve detaylar

10.10.2018 - 11.06 Haber Kodu : 181010032_

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6- KANADA\'YA YOLLANACAK MASA ÖRTÜLERİNDEN AFYON SAKIZI ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Kanada\'ya yollanacak masa örtüleri arasında 14.5 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy\'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi günü kargo firmasına düzenlediği operasyonda Kanada\'ya gönderilmek istenen bir kutu içindeki 10 masa örtüsü astarına emdirilmiş 14.5 kilo afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki kutuyu açması ve masa örtüleri içine emdirilmiş afyon sakızlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin masa örtülerini çıkartması

-Masa örtülerin astarlarının kesilmesi ve uyuşturucu maddelerin bulunması

-Genel ve detaylar

10.10.2018 - 10.30 Haber Kodu : 181010020_

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7- 92 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Osmanlı\'dan Cumhuriyet\'e geçişteki ilk ve tek resmi müzik okulu konumunda olan İstanbul Üniversitesi\'ndeki (İÜ) konservatuvarın kökeni \'Darülelhan\' (Melodievi), kapatılmasından 92 yıl sonra kurulan Türk Müziği Ana Sanat Dalı ile kapılarını yeniden Türk Müziği\'ne açtı. İÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Armağan Elçi, Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı\'na getirildi. YÖK onayı ile kurulan bu dala ilk öğrenciler 2019-20 öğretim yılı Eylül ayında alınacak.

Prof. Dr. Elçi, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Müzik Bölümü\'ne bağlı Türk Müziği Ana Sanat Dalı\'nda 3 arkadaş bu bölümde hizmet vermeye başladık. Bundan da onur ve gurur duyuyoruz. Çok önemli bir görevle birlikteyiz. 2019-20 öğretim yılı Eylül ayında ilk öğrencilerimizi alacağız. Bunun hem heyecanı, hem de hazırlıkları içerisindeyiz. Türk Sanat ve Türk Halk Müziği çerçevesinde öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz\" dedi.

Aynı bölümde görev alan öğretim üyelerinden Dr. Yusuf Benli de İÜ\'nün tarihi misyonuna uygun olarak, Türk Müziği Ana Sanat Dalı\'nın neredeyse 100 yıl sonra yeniden açılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. Benli, şöyle dedi:

\"Türk Müziği zengin melodik, ritmik yapısıyla ve özellikle de felsefi boyutu ile hümanizmasıyla çok önemli. Bu nedenle vizyon ve misyonumuz son derece önemli. Uygarlığın beşiği Anadolu topraklarındaki yaşamış pek çok medeniyetin kültürlerinin de bileşkesi olan müziğini İÜ\'nün tarihi misyonuna yakışır biçimde yeniden dünyaya aktarmak ve taşımak gerekiyor. Bu anlamda üzerimizde çok ciddi bir görev düştüğünü düşünüyorum. Anadolu toprakları ve bizim ulusal müziğimizi dünyaya tanıtmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Bu misyonun bize gelmesinden de onur duyuyoruz\"

Dr. Seda Düzyol Yılmaz da, Türk Müziği Ana Sanat Dalı\'nın açılması nedeniyle çok heyecanlı olduklarını anlatırken, \"Dârülelhan\'ın tekrardan, yeniden yaşatılması bizim için onur verici. Nice sanatçılar yetiştireceğiz burada. Bölümümüz adına gerçekten gurur verici. Türkiye\'deki konservatuarlar da hepsi ayrı bir değer. Ama biz İÜ çatısı altında kıymetli öğrenciler yetiştireceğimiz için çok mutluyuz, heyecanlıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Elçi, Yılmaz ile Yusuf Benli

-Şarkı söylemeleri

-Röportajlar

-Detaylar

10.10.2018 - 10.13 Haber Kodu : 181010019_

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8 - TÜRKİYE\'DE İLK KEZ UYGULANAN YÖNTEM REFLÜ KABUSUNA ÇARE OLACAK

*Prof. Dr. Cengiz Pata,

\"Bu, kalıcı bir tedavi yöntemi ve başarı oranı yüzde 90\'larda. Reflü sorununu bu tedavi şekliyle tamamen çözeceğiz\"



Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK toplumunun yüzde 25\'inin kabusu olan reflü hastalığının tedavisinde ilk kez uygulanan yöntemle yüzde 90 oranında başarı sağlandı.

Ameliyatsız Reflü tedavisi MUSE, 2010 yılından beri dünyada uygulanıyor. Türkiye\'de tedaviyi uygulayan ilk isim Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata. 45 ila bir saatlik bir endoskopi operasyonu sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Pata, \"Bu, kalıcı bir tedavi yöntemi ve başarı oranı yüzde 90\'larda. Reflü sorununu bu tedavi şekliyle tamamen çözeceğiz\" dedi.

\"DÜNYADA ÇOK SIK KULLANILIYOR\"

Ameliyatsız Reflü tedavilerinin son yıllarda dünyada sıkça uygulandığını anlatan Prof. Dr. Cengiz Pata, \"Reflü hastalığı çok sık görülen bir hastalık ve toplumun neredeyse yüzde 25\'ini etkiliyor. Bizim bu kronik hastalığı ilaçlarla kesin tedavi etme şansımız yok. Kesin tedavi ya ameliyat ya da son yıllarda Ameliyatsız Reflü Tedavisi dediğimiz birtakım endoskopik anti Reflü (EART) tedavi yöntemlerinin kullanılması söz konusu oldu. Aslında bunlardan bir tanesi yemek borusunun alt ucuna yüksek derecede elektrik akımı verdiğimiz bir tedavi yöntemiydi. Bu yöntemi yıllarca kullandık. Birçok hastamızda başarılı sonuçlar elde ettik. Ama tabi tıp sürekli gelişiyor ve yeni tedaviler ortaya çıkıyor. Endoskopik Anti Reflü Tedavisi bunlardan bir tanesi. Hatta şu günlerde dünyada çok sık kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi\" ifadelerini kullandı.

\"REFLÜ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ\"

Hastaya genel anestezi verdiklerini ve aynı gün taburcu ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cengiz Pata, işlem hakkında şu bilgileri verdi:

\"Hastayı tamamıyla uyutuyoruz ve cerrah arkadaşlar dışarıdan yemek borusunu sararak daraltıyorlar. Biz de endoskopi ile içeriden yemek borusuna zımba diye tabir edebileceğimiz birtakım dikişler var bunları atarak geniş alanı daraltma tekniğini uyguluyoruz. Burada bir ameliyat, karında kesi olmadığı için hastayı aynı gün içerisinde taburcu ediyoruz. Geçmişte kullandığımız endoskopik lazer yöntemlerinin başarısı yüzde 50-60\'larda iken bu yöntemin başarısı yüzde 80-90\'larda. Şimdiye kadar iki hastaya uyguladık sonuçlar da son derece başarılı. Hastaları hemen de taburcu ettik. Reflü sorununu bu şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum.\"

\"HER REFLÜDE BU TEDAVİYİ UYGULAYAMAYIZ\"

Tedavinin kalıcı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Cengiz Pata, \"Daha dirençli ve uzun vadede başarılı sonuçlar elde edebileceğimiz bir tedavi. Gelecekte daha çok tercih edeceğiz diye düşünüyorum. Her reflü için \'gelin tedavi edelim\' demiyoruz. Birçok semptom reflü ile karışabilir o nedenle kesin tanının koyulması lazım. Bunun için doğru bir gastroskopi, doğru bir PH metre testi ve gerekiyorsa manometri testi yapılması gerekiyor. Bunlardan sonra eğer reflü tanısı varsa sıra doğru tedaviyi seçmeye gelir. Önce hastayı doğru seçeceğiz ardından da doğru bir tedavi uygulayacağız\" dedi.

\"45 DAKİKALIK BİR İŞLEM\"

İşlemin hasta açısından son derece kolay olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cengiz Pata, \"Hasta, endoskopiye gelmiş gibi önce hafif bir ilaç vererek hastamızı uyutuyoruz. İşlem sırasında normal gastroskopiden biraz daha geniş bir cihazla boğazdan giriyoruz. Genel anestezi ile 45 dakika ile bir saat arasında süren bir işlem uyguluyoruz. İşlem sonrası hasta 4 ile 6 saat arası gözlemleniyor. Her şey yolunda ise hastayı taburcu ediyoruz. O gün hastada sadece biraz boğaz ağrısı olabilir\" ifadelerini kullandı.

REFLÜNÜN NEDENLERİ NELER?

Gastroözofageal Reflü hastalığının adeta bir salgın gibi yayıldığını anlatan Prof. Dr. Cengiz Pata, \"Toplumda 4 kişiden birinde görülüyor. Ciddi bir sağlık sorunu; neden daha sık görülmeye başlandı? Elbette kesin konuşmak için geniş epidemiyolojik çalışmalar gerekli. Ancak, obezite ciddi sorun ve sürekli kilo alıyoruz. Avrupa\'ya baktığımızda, Türkiye obezitede neredeyse birinci sıradadır. Obezite, reflüyü birinci dereceden etkiliyor. Harekete ve spora vakit ayırmıyoruz. Ötesi beslenme alışkanlıklarımız değişti, klasik sulu gıdalar yerine fastfood diye tabir edebileceğimiz kuru gıdaları daha sık tüketiyoruz. Biliyoruz ki bunlar reflü artışına yol açmaktadır. En önemli önlem az az ve sık sık yemektir. Su dahi içiyorsanız buna dikkat etmelisiniz. Akşam yemeğinin hafif yenmesi önemlidir. Yatmadan 2 saat önce yeme içmeyi kesin. Biraz yüksek yastıkta yatmaları hastalara konfor sağlayacaktır\" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Ameliyatsız reflü tedavisinden detaylar

- Prof. Dr. Cengiz Pata röportajı

-Hastadan detaylar



10.10.2018 - 11.18 Haber Kodu : 181010038



