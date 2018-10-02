DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'DA BÜYÜK OPERASYON :417 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\", \" 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet\", \" 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet\" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM\'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışınaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, \"Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD \'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır\" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

02.10.2018 - 08.56 Haber Kodu : 181002010

02.10.2018 - 06.50 Haber Kodu : 181002008

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(ÖZEL)

2- İSTANBUL POLİSİNİN İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMIYOR

* İstanbul Emniyeti, 10 bin polise ileri sürüş eğitimi veriyor.

* Eğitim aksiyon filmlerini aratmayacak anlara sahne oluyor.

* Eğitim ile kısa sürede hem kazalar azaldı hem de tasarruf sağlandı.

* Lastik basıncı bilgilendirilmesiyle bile İstanbul Emniyeti\'nin 6 ayda 120 bin lira kar ettiği belirtildi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Anıl UÇAN, İstanbul DHA

İSTANBUL Emniyeti, 10 bin polise ileri ve güvenli sürüş eğitimi veriyor. Eğitim aksiyon filmlerini aratmayacak anlara sahne oluyor. Eğitim ile kısa sürede hem kazalar azaldı hem de tasarruf sağlandı. Lastik basıncı bilgilendirilmesiyle bile İstanbul Emniyeti\'nin 6 ayda 120 bin lira kar ettiği belirtildi. Eğitimlerle 2017 yılının Mart-Eylül dönemi ile 2018 aynı dönemi kıyaslandığında polis memurunun kusurlu olduğu kaza sayısı yüzde 39 azalma gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \'İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri\' projesiyle il emniyet müdürlüğüne bağlı şoförlük yapan 10 bin polisten bin 300\'ü eğitim gördü. 10 bin polis memurunun eğitilmesinin amaçlandığı proje için ilk olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nden 2\'si kadın 13 polis, Trafik Daire Başkanlığı\'na giderek \'İleri ve Güvenli Sürüş Eğitici Eğitimi\' aldı. Yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayan ekip, İstanbul\'a dönerek şoförlük yapan polis memurlarını eğitmeye başladı.

KAZA ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabirinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden edindiği bilgiye göre, 2017 yılının Mart-Eylül dönemi ile 2018 aynı dönemi kıyaslandığında polis memurunun kusurlu olduğu kaza sayısı yüzde 39 azalma gösterdi. DHA\'ya yapılan açıklamada 2017 yılının Mart-Eylül aylarında polis araçlarının karıştığı toplam bin 629 trafik kazası meydana gelirken, 2018 yılının aynı döneminde yani eğitimlerin gerçekleştirildiği dönemde bu oran yüzde 35 oranında azalarak bin 64\'e düştü. Buna göre 2017 yılında söz konusu dönemlerde meydana gelen yaralamalı kaza sayısı 132\'den, 2018 yılında yüzde 38 azalarak 82\'ye düştü. 2017 yılında bir polis memuru hayatını kaybederken, 2018 yılında can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarlı kazalarda ise aynı dönemlere yüzde 34 düşüş kaydedildi.

HEDEF ŞOFÖRLÜK YAPAN 10 BİN POLİSİ EĞİTMEK

Bu güne kadar yapılan eğitimler sonucunda kazaların yüzde 35\'i engellenirken, lastik basıncının önemimin öğretilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü 120 bin lira yakıt tasarrufu sağladı. Projenin hedefinde şoförlük yapan 10 bin personelin tamamının eğitilmesi için çalışmalar devam ediyor.

3 GÜNLÜK EĞİTİM HAYATİ ÖNEME SAHİP

Proje kapsamında eğitimin bir günü teorik, 2 günü pratik olarak veriliyor. Otomobil, hafif ticari araçlar, minibüs, midibüs ve kamyonet sınıfı araçlarla pratik eğitimi yapılıyor. Polislerin mesai içinde kullandıkları araçlarıyla eğitime katılması zorunlu tutuluyor. Bir haftada 80 polis ileri ve güvenli sürüş eğitimi alıyor. Eğitimde polislere slalom, geri slalom, el freniyle dönüş, dar alan geçişleri, VIP koruma eskortluğu, ağırlık transferi kullanılarak ani manevra yapma, ıslak zeminlerde kalkış ve hızlanma, kuru ve kaygan zeminde frenaj gibi uygulama eğitimleri veriliyor.

KAZALARDA CİDDİ ORANDA DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü\'nde görevli İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitmeni Fatih Kayacan, eğitimlerin Anadolu ve Avrupa yakasında iki noktada verildiğini belirterek, \"2018 yılının mart ayında Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan\'ın talimatları doğrultusunda ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi vermeye başladık. Şu anda kadar bin 300 personelimize bu eğitimi verdik ve başarıyla tamamladılar. Hedefimiz toplamda 36 bin personelimize bu eğitimi verebilmek. Bu eğitimlerle en önemli amacımız; özellikle can kayıplarının ve sonrasında maddi kayıpların önüne geçmek. Verdiğimiz eğitimlerden sonra 2016 ve 2017 yıllarına nazaran 2018\'de emniyet müdürlüğüne ait araçlarda meydana gelen kazalarda ciddi oranda düşüş meydana geldi. Amacımız kaza oranlarını en aza indirgemek, can ve mal kayıplarını tamamen bitirmek\" dedi.

KAZALARDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 54 EMNİYET KEMERİ TAKILMADIĞI İÇİN…

Kayacan, \"Emniyet araçlarında, emniyet kemeri ve ideal sürüş pozisyonunun sağlanması temel amaçlarımız arasında. Çünkü trafik kazalarında ölüm oranının en çok yükselmesinin sebebi yüzde 54 emniyet kemeri takılmaması. Temel amacımız emniyet kemeri takılması, araç sürüş dinamiklerinin en iyi şekilde bilinmesi ve aracı çok yakından tanımak. Sürüş dinamikleri, aracın ağırlık transferi ve diğer çalışmalarımız güvenli sürüşün üzerine, ileri sürüş tekniklerini pekiştirme çalışmalarıdır\" diye konuştu.

DOĞRU LASTİK BASINCIYLA YÜZDE 20 TASARRUF

Eğitmen Kayacan, \"Özellikle lastik basınçları ve aracı tanıma konusunda arkadaşlarımıza ciddi eğitimler vermekteyiz. Lastik basınçlarının ideal seviyede olması, lastik maliyetlerinin, yol tutuşunun ve güvenli sürüşün en önemli etkenidir. Bu nedenle araç lastiklerinin ideal basınç seviyelerinde tutmakla, emniyet müdürlüğümüze ve devletimize maddi katkı sağladık. Sadece ideal lastik basıncıyla kullanılan bir araçla, lastik basıncı ideal olmayan bir araç arasında yüzde 20\'ye varan yakıt farklılıkları oluşmaktadır. Bu da ayrıca devletimize maddi açıdan ciddi oranda katkı sağlamaktadır\" şeklinde konuştu.

6 AYDA YAKLAŞIK 120 BİN LİRALIK TASARRUF

Kayacan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde bin 200 araç bulunduğuna ve bin 300 polise ileri ve güvenli sürüş eğitimi verdiklerine dikkat çekerek, \"Bu eğitimlerle, ideal sürüş ve ideal lastik basıncı sayesinde 6 ayda yaklaşık 120 bin liralık yakıt sağladığımızı ön görmekteyiz\" dedi.

\"BU EĞİTİMLE DOĞRU BİLDİĞİM YANLIŞLARI ÖĞRENDİM\"

İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ömer Berksoy, 14 yıldır araç kullandığını ifade ederek, \"9 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün farklı birimlerinde araç kullanıyordum. Bu eğitim sayesinde doğru bildiğim yanlışlar olduğunu çok net olarak gördüm. Eğitim sürecinde takip mesafesinin, emniyet kemerinin, lastik hava basınçlarının ne kadar önemli olduğunu, ıslak zeminde ve karlı havalarda 50 kilometre hızla giderken ne kadar büyük bir risk altında olduğumuzu gördüm\" dedi.

\"BÜTÜN POLİSLERİMİZİN BU KURSU ALMASINI TAVSİYE EDİYORUM\"

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan bir diğer polis memuru Yaşar Demirel ise 15 yıldır araç kullandığını belirterek, \"Bu kurs öncesinde iyi teknik bilgiye sahip olduğumu düşünüyordum. Ancak bu tarz bir eğitimi almamıştım. Kursun bana en büyük faydası, emniyet kemerinin, direksiyonu iki elle tutmanın önemini öğretmesi oldu. Bütün polislerimizin bu kursu almasını tavsiye ediyorum. Trafikte sivil ya da resmi çalışan bütün arkadaşlarımın bu kursu alması hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de kendi can güvenliğimiz için çok önemli\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

(AKTÜEL VE HAVA ÇEKİMİ)

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-İleri ve güvenli sürüş eğitimi teorik derslerinden görüntü

-Sınıfta ders gören polis memurları

-Derslerde notlar alınması

-Eğitmen Fatih Kayacan (Siyah tişörtlü) ile röportaj

-Eğitimlerin havadan farklı açılardan görüntüleri

-Eğitimlerin yerden farklı açılardan görüntüleri

-Slalom ve geri slalom yapılması

- El freniyle dönüş ve dar alan geçişleri uygulamaları

-VIP koruma eskortluğu uygulamasından görüntü

-Islak ve yarı ıslak zeminlerde frenaj uygulaması

-Kursiyer polis Ömer Berksoy (Siyah saçlı) ile röportaj

-Kursiyer polis Yaşar Demirel (Deri mont mavi kazak) ile röportaj

-Genel ve detaylar



02.10.2018 - 10.58 Haber Kodu : 181002048

02.10.2018 - 10.52 Haber Kodu : 181002041

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(aktüel görüntülerle geniş haber)

3- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1\'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları \"Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk\" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Ambulanstaki yaralılar

-Otomobilin görüntüsü

-Duraktan görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

02.10.2018 - 09.30 Haber Kodu : 181002014

02.10.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181002011

02.10.2018 - 09.57 Haber Kodu : 181002016

02.10.2018 - 09.58 Haber Kodu : 181002017

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4- OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gittiği sırada yaya geçidi olmayan yerden yolun karsına geçmeye çalışan Halil Çınar\'a (58) otomobil çarptı. Çarpan otomobilin ön camı üzerinde kalan Çınar yaklaşık 10 metre ileride yere düştü. Sürücü polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Çınar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Çarpan araçtan görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

02.10.2018 - 09.27 Haber Kodu : 181002013

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5- 16 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ÖLDÜRÜLÜMESİ: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Ali AKSOYERİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz\'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olayla ilgili görüntü

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6- AİLESİ İÇERİDEYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de bir süredir psikolojik sorun yaşadığı öne sürülen 31 yaşındaki M.G., ailesini darp ettikten sonra birlikte oturdukları gecekonduyu ateşe verdi.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddialara göre, M.G., Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı evinde anne, babası ve yengesi ile kavga etti. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen M.G., evde ailesini ve yengesini darp etti. M.G. ardından yaşadıkları evi, ailesi de içerideyken ateşe verip kaçtı. M.G.\'nin ailesi de yangın sırasında kendisini dışarı attı. M.G.\'nin yengesi N.G., yaşadıklarını gözyaşları içinde komşularına anlattı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Komşuların haber vermesi üzerine yanan eve itfaiye çağrıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Ölümden dönen G., ailesi, M.G.\'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.G.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yakıldığı iddia edilen ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar



02.10.2018 - 10.46 Haber Kodu : 181002034

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(ÖZEL)

7- TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ...

- TÜRK PROFESÖRÜN AMELİYAT TEKNİĞİ AVRUPA\'DA YAYILACAK



Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - PROSTAT kanseri konusunda geliştirdiği \"Tuğcu Bakırköy Tekniği\" ile tıp literatürüne giren Prof. Dr. Volkan Tuğcu, İtalya Bari Tıp Fakültesi\'nden gelen hekimlere bu yöntem konusunda uygulamalı eğitim verdi. İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ve Antonia Vitarelli tekniği üniversitelerinden tüm Avrupa\'ya yaymayı hedeflediklerini söylerken, Prof. Dr. Tuğcu ise yöntemi anlatmak üzere ABD\'den de teklif aldığını belirtti.

Tuğcu Bakırköy Tekniği ile bağırsakla yumurtalık arasında küçük bir kesik açarak robotik cerrahi ile prostatı ve lenf nodlarını çıkabildiklerini anlatan Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Profesörü Dr. Volkan Tuğcu, bağırsakla temas olmadığı zaman, hastanın ameliyat sonrasında gaz sıkıntısı ve karın ağrısı çekmediğini ifade etti. Prostatın, erkeklerin başına en çok gelen hastalık türlerinden biri olduğunu ifade eden Profesör Dr. Volkan Tuğcu, geliştirdiği yöntemi İtalya Bari Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden gelen iki hocaya anlattı.

Yöntemi prostat kanseri hastalarına uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Volkan Tuğcu, \"Prostat kanseri hastalarına normal robotik cerrahiden farklı bir teknik uyguluyoruz. Başlangıçta daha önce ameliyat olmuş ve karından girilemeyen hastalara bu tekniği uyguluyorduk. Şimdi ise bütün prostat hastalarına uyguluyoruz. Diğer prostat ameliyatlarından farkı karnı ve bağırsakları ameliyat esnasında hiç görmüyoruz. Bağırsakları hiç görmediğimiz için de bununla ilgili bir komplikasyon yaşamıyoruz. Normal robotik cerrahide karın içinden prostata ulaşıyoruz. Bu da ameliyat sonrası hastaların karın ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Ayrıca bu ameliyatta port kesilerinden dolayı operasyon ve operasyon sonrası kanama riski oluşmaktadır. Bizim Tuğcu tekniğinde bunları yaşamıyoruz. Bizim metotla ameliyat ettiklerimiz diğer robotik cerrahiye göre daha erken taburcu oluyorlarö dedi.

\"SON DERECE OLUMLU SONUÇLAR ALDIK\"

Prostat kanserine ilave olarak operasyon sırasında lenflere de ulaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Tuğcu, \"Biz bu metotla prostat kanserini lenfleriyle birlikte alıyoruz. Bu konuda dünyada tekiz. Zaten o nedenle benim adım \"Tuğcu Bakırköy Tekniği\" olarak dünya literatürüne girdi. Bu İtalyan hocalar da Bari Tıp Fakültesi hocaları sırf bu tekniği öğrenmek için Türkiye\'ye geldiler. Diğer operasyonlardan sonra hastanın erken dönemde idrar kaçırma riski vardı. Ancak bizim yöntemle hasta idrarını erkenden tutabilmeye başladı. Diğer robotik cerrahilerle karşılaştırdığımızda sonuçlarımız çok daha iyi. Bugüne kadar 110 vakamız oldu. Böyle bir tekniği dünyaya kazandırdığımız için mutluyuz\" diye konuştu.

Prof. Dr. Tuğcu, tekniği öğrenmek adına Amerika\'dan da teklif aldığını açıkladı.



\"BU TEKNİĞİ AVRUPA\'YA YAYACAĞIZ\"

Tekniği San Francisco\'da düzenlenen üroloji kongresinde Tuğcu\'nun sunumundan öğrendiğini anlatan İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ise, \"Prof. Tuğcu\'nun tekniğinin oldukça yenilikçi olduğunu düşündüm ve etkilendim, bu yüzden söz konusu tekniği kendi hastanemde uygulamak için kendisiyle bir araya geldim. Temel olarak bu yeni tekniğin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. Tuğcu\'yu birkaç operasyon gerçekleştirmesi için kendi üniversiteme davet edeceğim. Eğer her şey iyi giderse bu yeni tekniği tüm Avrupa\'ya yayacağız\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ameliyattan detaylar

-İtalyan doktorların ameliyat hakkında bilgi alma detayları

-Prof. Dr. Volkan Tuğcu röportajı

-İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna röportajı

