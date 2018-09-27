DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- POMPALI TÜFEKLE PTT SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de pompalı tüfekle PTT şubesinde soygun yapan bir kişi, polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Soygun anı ise, PTT şubesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan soygun dün, Sultangazi Yayla Mahallesi\'ndeki PTT şubesinde saat 17.00\'da yaşandı. Motosikletle gelen kasklı bir kişi, elinde bir çanta ve pompalı tüfekle PTT şubesine girdi. Soyguncu, pompalı tüfeği doğrulttuğu görevlileri etkisiz hale getirdi. Korku ve panik yaşayan görevliler kasada bulunan 365 lirayı soyguncunun uzattığı çantaya koydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi de kendi aracıyla soyguncuyu takip etmeye başladı. İhbar üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Mahalleye tüm giriş ve çıkışları kapatan polis, soyguncuyu takip eden güvenlik görevlisinin bilgilendirmesi sonucunda Habipler Pirinçci Köyü yolu üzerinde soyguncunun önünü kesti. Polisin \'dur\' ihtarına aldırmayan soyguncu, kaçmaya devam etti. Kovalamacada polis ekipleri, motosiklete çarparak, şüpheliyi durdurdu. Gözaltına alınan R.A, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. R.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PEŞİNDEK KOŞTUK AMA…

Görgü tanıklarından Ejder Gökdurak, \"O anda işyerimizde temizlik yapıyorduk. Soyguncunun motosiklete binerek kaçtığını gördük. Bekçi ve şoförün peşinden koştuğunu gördük. Biz de koştuk ama şüpheli motosikletle kaçmıştı. Mahallenin çıkışında soyguncu yakalandı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kasklı soyguncunun PTT şubesine girişi

-Tüfeği çıkarıp görevlilere doğrultması

-Çantayı açması

-Görevlilerin çantaya para koyması

-Soyguncunun dışarı çıkması

AKTÜEL

-Soygunun yaşandığı PTT şubesi

-Görgü tanıklarıyla röp.



27.09.2018 - 09.31 Haber Kodu : 180927011

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2- METROBÜS DURAKLARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU -2

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapıldı. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

09.00 sıralarında Avcılar yönüne seyir halinde olan metrobüste arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrobüs yolcuları başka bir metrobüse bindirildi. Seferler kontrollü yapılırken her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yolcular araçlardan inerek yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından arızalı metrobüs götürüldü. Seferler de normale döndü.

Görüntü dökümü

-Metrobüs durağı

-Araç kuyrukları

-Yürüyenler

-Genel ve detaylar

27.09.2018 - 10.04 Haber Kodu : 180927021

27.09.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180927017



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(ÖZEL)

3- İTÜ\'DE YÜZLER \"ANAHTAR\" OLDU

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi içinde yer alan Akıllı Görüntü ve Sinyal İşleme Laboratuvarı\'nda (ARIS) kod ve yazılımı tamamen yerli \"yüz tanıma sistemi\" geliştiriliyor. Akademisyen ve öğrencilerin bir arada çalıştığı laboratuvarda aynı zamanda yapay zeka algoritmalarında da çalışmalar yapılıyor. İTÜ\'de yer alan laboratuvara girişler ise yüz tanıma sistemi ile gerçekleşiyor. Laboratuvara girişte anahtar ya da kart kullanılmıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yüz tanıma sistemleri de giderek yaygınlaşıyor. Dünyada özellikle çalışma ofisleri, finans ve bankacılık sistemleri ile kent güvenliği alanında kullanılmak üzere yüz tanıma sistemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Türkiye\'de de \"Üniversite-Sanayi İş Birliği\" kapsamında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi binasının içinde yer alan ARIS Laboratuvarı\'nda üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılması ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla yüz tanıma sisteminin çalışmaları yürütülüyor.

YÜZ İMGELERİ YAKALANIYOR

Birçok firma tarafından kullanılan yüz tanıma sistemi, kapı geçişlerinde, şehir güvenliğinde ve termal kameralarda olmak üzere tüm kameralarda kullanılabiliyor. ARIS Laboratuvarı\'nda da düşük çözünürlüklü yüz imgeler \"yakalanarak\" yüz tanıma işleminin yapılması için bir sistem geliştiriliyor. Laboratuvarda akademisyen ve öğrenciler de bir arada çalışıyor.

EN TEMEL BİYOMETRİK VERİ: YÜZ

ARIS Laboratuvarı Yönetici Direktörü Gülhan Ertürk Akgül, yüz tanımanın bir biyometrik veri olduğunu belirterek, kişinin parmak izi, avuç içi izi, göz izi gibi birçok özelliğinin olduğunu söyledi. Akgül, \"Bunlar biyometrik veridir ama yüz, en temel biyometrik veridir. Kişileri yüzlerinden tanıyarak aslında nerede olduklarını bulabilirsiniz veya suçlu bir kişi varsa tespit edebilirsiniz. Bankacılık uygulamaları ya da internette bir uygulamanıza şifreli veya şifresiz giriş için kullanabilirsiniz. Bina girişlerinde herhangi bir kilit ya da kart olmadan da kullanabilirsiniz\" dedi.

\"KİŞİLERDEN İZİN ALINMASI GEREKİYOR\"

Gülhan Ertürk Akgül, yüz tanıma sisteminin bir biyometrik veri olduğu için \"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu\" kapsamında kişinin izni olmadan toplanmasının doğru olmadığını belirterek, \"Kişilerin verilerinin toplanması birkaç şekilde yapılabiliyor. Bunlardan en önemlisi, izin alınarak. Aslında dikkat ederseniz alışveriş merkezine girişte veya herhangi bir yere girerken kameralarla izleme yapılmakta. \'Bu binaya girişte kamera izlemesi yapılmaktadır\' yazısını görürsünüz. Biyometrik veri kullanırken de böyle. Kişilerden izin alınması gerekiyor. Eğer güvenlik amacıyla bu veriler alınıyorsa, verilerin korunması ve saklanması tamamen kamu sorumluluğunda veya emniyet güçlerinin sorumluluğunda olduğu için biz bu verilerin toplanması ve saklanması kısmına asla karışmıyoruz\" diye konuştu.

\"YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ\"

Laboratuvarda yaptıkları AR-GE çalışmalarına da değinen Akgül, \"Koduna, yazılımın her aşamasına hakimiz. Yüzde 100 yerli ve milli üretim yapıyoruz. Dünya genelinde rakiplerimiz çok fazla ve çok büyük firmalar.Bunlar aslında ülkemize girebilmek için de çeşitli çabalar sarf ediyorlar. Biz buna \'yersiz\' deyip, \'dışarıdan gelen ürünler\' olarak adlandırıyoruz. Ülkemizde verilerin korunması, saklanması, kişisel verilerin, ülkemize ait olan coğrafik bilginin ülkemizde kalması gerektiğine inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI GELİŞTİRİYORUZ\"

Laboratuvarda yürütülen çalışmalarda görevli yüksek lisans öğrencisi ve AR-GE mühendisi Onur Sertkaya ise, \"Burada aslında yaptığımız iş iki koldan yürüyor; bir tarafta yazılımlarımızı geliştiriyoruz, diğer tarafta da yazılımları adapte ettiğimiz yapay zeka algoritmalarını geliştiriyoruz\" diyerek laboratuvarda yaptığı çalışmaların kendisini geliştirdiğini ifade etti.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüz tanıma sisteminin çalışmalarını yürüten isimlerden biri olan İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül de uygulamanın testi amacıyla odasına yerleştirdiği kameranın çalışma şeklinden bahsetti. Akgül, çalışma odasındaki dolabın içinde yer alan kamerayı işaret ederek, \"Kameramız, aynanın arkasında yer alıyor. Ayna da dolap camının arkasında bulunuyor. Buradan alınan görüntülerle kameramız yüz görüntüleme yapıyor\" dedi. Akgül, yüz tanıma sistemi için geliştirilen cep telefonu uygulaması ile odaya giren kişilerin yüz fotoğraflarının telefonuna iletildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Gülhan Ertürk Akgül ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Sistemlerin anlatılması

-Laboratuvarda çalışan öğrenciler ile röportajlar

-Prof. Dr. Tayful Akgül ile röportaj ve uygulamanın anlatılması

-Genel ve detaylar

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4- İSTANBUL AİRSHOW KAPILARINI AÇTI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL DHA

Bu yıl 12\'ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen İstanbul Airshow kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.

2012 yılında kadar Airex adıyla düzenlenen fuar, Türk Hava Yolları\'nın talebiyle İstanbul\'un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından bu yana İstanbul Airshow adıyla organize edilmeye başladı. Bu sene gerçekleşecek olan fuarda Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ katılacaklar arasında yer alacak. Fuar ilk 3 günü profesyonellere, bürokrat ve iş dünyası yetkililerine, konuyla ilgili eğitim gören veya görmek isteyen öğrencilere varan bir yelpazede havacılık camiasını ağırlayacak. Ziyaretçi sayısının 30 ile 35 bin arasında olması bekleniyor. Mint Fuarcılık ve Organizasyon tarafından düzenlenen fuarda. 150\'nin üzerinde firma ve 4 günde 40\'ın üzerinde hava aracını fuarda sergileyecek.

Görüntü Dökümü

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-Air Show 2018\'e katılan uçaklar

-Genel Havacılık apronunda sergilenen özel jetler

-ANKA uçağı

-Hürjet\'ten görüntüler

-Fuar ziyaretçileri

-Helikopterlerden görüntüler

-Sergilenen hava araçları

-Genel ve detaylar

27.09.2018 - 11.14 Haber Kodu : 180927049

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(ÖZEL)

5- DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde bir otomobil sürücüsü yaptığı drift ile trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bağdat Caddesi\'nde özellikle gece saatlerinde yarış yapan ve tehlikeli araç kullanan sürücülerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Benzer bir olay geçtiğimiz 9 Eylül Pazar gecesi yaşandı. Çetin Emeç Bulvarı Bostancı istikametine ilerleyen beyaz bir otomobilin sürücüsü bir anda otomobili ile drift yapmaya başlıyor. Bir süre sonra trafik ışıklarında duran sürücü yoldaki diğer sürücülere aldırmadan tekrar drifte başlıyor. Trafik magandasının yaptığı bu tehlikeli hareketler o sırada bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Trafik magandasının yaptığı bu tehlikeli hareketler, otomobilin Erenköy sapağına girmesiyle son buluyor.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



BAĞDAT CADDESİNDE VE SAHİL YOLUNDAKİ EDS VE PLAKA TANIMA SİSTEMİNDEN CEZA KESİLEBİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi Kontrol Merkezinde yeni bir uygulama geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Artık İstanbul genelinde bulunan 763\'ü trafik izleme, 455\'i EDS ve 191\'i Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere toplam bin 409 kameradan, trafikte birden fazla ihlal yapan sürücülere aynı anda ihlal sayısı kadar ceza kesilebiliyor



Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Beyaz otomobili aracını tehlikeli şekilde kullanması

-Otomobilin bir sağa bir sola yalpalaması

-Otomobilin yanlaması

AKTUEL GÖRÜNTÜ

-Bağdat Caddesi ve Sahil yolu

-Cadde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi

-Kameralardan detaylar

-Sahil yolundaki Plaka Tanıma Sistemi

-Sahil yolunda ve Bağdat caddesindeki hız levhaları

-Genel ve detaylar



27.09.2018 - 11.16 Haber Kodu : 180927045

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6- ANNESİ İLE AYNI OKULDA DERS VERİYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar\'daki Ali Karay Ortaokulu\'nda ikisi de fen bilgisi öğretmeni olan Hazel Kahraman ile oğlu Kamuran Kahraman\'ın ana-oğul olduğunu öğrenenler şaşırmaktan kendilerini alamıyor. Kamuran Kahraman, \"İnsan 30 yıllık annesine \'Hocam\' diyemiyorö dedi.

Bulgaristan\'da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990 yılında Türkiye\'ye zorunlu göçle gelerek Küçükçekmece\'deki Söğütlüçeşme Lisesi\'nde fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlayan Hazel Kahraman, kendisinin izinden yürüyerek aynı mesleği ve branşı seçen oğlu Kamuran Kahraman ile Avcılar\'daki Ali Karay Ortaokulu\'nda görev yapıyor. Hazel Kahraman, aynı eğitim kurumunda oğlu ile birlikte öğretmenlik yapmanın müthiş bir duygu olduğunu anlatırken, \"Onunla arkadaş gibiyiz. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Her türlü etkinliklerimizi birlikte yapıyoruz. Çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum\" dedi.

Fen Bilgisi öğretmeni Kamuran Kahraman, 37 yıllık meslek hayatını geride bırakan annesinin göreve ilk başlayan bir öğretmenden farksız olduğunu, derse girmeden önceki akşam yaptığı hazırlıkla yetinmeyerek sabah buna devam ettiğini söyledi. Kahraman, \"Annem 37 yıllık değil de sanki bu yıl göreve başlamış gibidir. Onu örnek olarak sürekli hareket etmeye çalışıyorum. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da onun enerjisini gördüğünde \'Size gıpta ediyoruz\' derler. İş bizim tamamen hayatımız oldu. İkimiz de öğretmen, aynı okulda, aynı branşta olduğumuz için zümre, kurul toplantısı bizim için okulda başlar, evde devam eder. Annem gecenin bir saatinde odamın kapısını çalıp \'Bu soruyu nasıl yapacağız\' diyebiliyor veya ben ona \'Bu konuyu nasıl anlatacağız\' diye sorabiliyorum. Annemin izinden yürüyorum. Ana-oğul ilişkimizin yanı sıra branş öğretmenliğimiz, iş arkadaşlığımız günlük hayatım oldu\" dedi.

Kamuran Kahraman, okula 5 yıl önce gelen müfettişin özellikle kendileri ile görüşmek istediğini anlatırken, şunları ekledi:

\"Müfettiş, \'30 yıllık meslek hayatımda aynı okulda görev yapan anne ve oğluna ilk defa karşılaştım\' dedi. Ben de başka bir örneği var mı diye merak ediyorum. Biraz daha rahat muhabbet edebildiğimiz öğrencilerimiz, \"Hocam sizi annenize şikayet edeceğim\" diye espri yapabiliyor. Gerçekten kutsal bir meslek olan öğretmenlikte annemle çalışmak nasip oldu. Gerçekten güzel bir duygu. Umuyorum herkes için bu duyguyu yaşamak kısmet olur. Öğretmenler odasına girdiğimizde herkes birbirine \'Hocam nasılsınız? diye hitap ederken benim \"Anneö diye hitap ettiğimi görünce şaşırıyorlar. İnsan tabii 30 yıllık annesine \'Hocam\' diyemiyor. \"

Göreve kısa süre önce başlayan okul müdürü Volkan Gökçe de öGerçekten örnek gösterilebilecek bir durum. Okulumda annesi ile birlikte çalışan bir öğretmenim var. İkisi de Fen Bilgisi zümresinden. Bu çok farklı bir durum. Beni de açıkçası hem mutlu etti hem değişik duygular içerisine soktu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hazel Kahraman ve oğlu Kamuran Kahraman ile röportaj

-Okul Müdürü Volkan Gökçe ile röp

-Anne ve oğlu, sınıfta öğrencilerle ve okul bahçesinde

-Öğrencilerden görüntü

-Detaylar

27.09.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180927026

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7- PREVEZE DENİZ ZAFERİ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ KUTLANDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Taner YENER İSTANBUL DHA

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü\'nün 480\'inci yıl dönümü nedeniyle Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile askerler katıldı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı\'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal\'ın yayınlamış olduğu mesajlar okundu. Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem anıt özel defterini imzaladı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa\'nın Türbesi\'nin ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.



Görüntü Dökümü:

Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanılması

Barbaros Hayrettin Paşa ve Leventler

Anıta çelenk konulması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Saygı atışı

Anıt özel defterinin imzalanması

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi\'nin ziyaret edilmesi

Genel ve detaylar

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8- \"DAİREYE AKAN SU CİNAYETİ\"NDE SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de geçen yıl daireye akan su yüzünden tartıştığı komşusu Ertem Karaman\'ı (36) kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Abdullah Kocamanoğlu (53) müebbet hapis ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kocamanoğlu\'nun cezasında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

SANIK: ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIOYORUM

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada sanık Abdullah Kocaman taksicilik yaptığını belirterek, olay gününü şöyle anlattı: \"Ne maktulün ne de Nezahat Durur\'un isimlerini dahi bilmiyorum. Cinayet suçundan dolayı firar ettim. Bakırköy\'de ev kiraladım. Ertem alt komşumdu. Olay günü saat 03.30\'a doğru bir kapı çalındı. Alkollüydüm, kapıyı açtım alt komşum Nezahat Durur idi. \'Ağabey banyodan lavabodan aşağıya üstümüze pislik yağıyor\' dedi. Ben de \'Abla şu anda benden başka kimse yok girip bakabilirsiniz\' dedim. Odaya geçtim. Kapıyı açık bıraktım. O arada aradan 30 saniye bir dakika geçmemişti ki Ertem geldi. Kadına \'Ne işin var senin burada?\' diyerek sordu. O da \'Üstümüze pislik yağıyor, onu söylemeye geldim\' dedi.

Müdahil bile olmadım, ikisi konuşarak aşağıya indiler. Kapıyı kapatıp oturdum. Aradan yarım saat geçti geçmedi kapı tekrar çalındı. Kapıyı açtım Ertem gelmişti. \'Ağabey kusura bakma gel aşağıya birlikte oturup konuşalım\' dedi. Hasım sahibi olduğum için bir silahı belime taktım, aşağı indim. \'Ne içiyorsunuz?\' dedim. \'Kadın beraber içeriz\' dedi. Kaç duble içtiğimi hatırlamıyorum. Ondan sonra zaten ben de film kopmuş.... Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyorum. Aradan 2 saat geçti. Eve gelirken nereye gittiğimi de bilmiyordum. Eve 20-25 metre kala beni durduran polise silahımı verdim. Ben maktüle ateş ettiğimi olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum.\"

\"DURDUK YERDE NEDEN ÖLDÜREYİM\"

Sanık Kocaman, \"Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Nedir bilemiyorum. Öldürüp öldürmediğimi dahi bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim. Maktule ateş ettiğimi hatırlamıyorum, kadını tehdit ettiğimi de hatırlamıyorum. Nezahat Hanım bir kurban arıyordu, kurban olarak da beni seçti. Nezahat Hanım rahmetliden kurtulmak istemiştir ve bu sonuca gelinmesini bilerek ve isteyerek sağlamıştır diye düşünüyorum.\"

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Abdullah Kocamanoğlu\'nu \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Kocamanoğlu\'nu \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" , \"Silahla tehdit\" ve \"Resmi belgede sahtecilik\" suçlarından da toplam 8 yıl hapis cezası verdi. Sanık Kocamanoğlu\'nun tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre Bakırköy\'de meydana gelen olay şöyle oldu:

Ertem Karaman birlikte yaşadığı Nezahat Durur (49) gece saat 05.30 sıralarında birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Nezahat Durur tuvalete gittiğinde üst kattan su damladığını fark etti ve üst kat komşusunu uyarmaya gitti. Nezahat Durur\'a kapıyı Abdullah Kocamanoğlu\'nun(53) açtı. Nezahat Durur, Kocamanoğlu\'na tuvaletlerinin aktığını söyledi, Kocamanoğlu da \"Tamam ben arızayı yaptırım\" dedi. Bu diyaloğun ardından Nezahat Durur birlikte yaşadığı Ertem Karaman\'ın yanına gitti. 15 dakika sonra Abdullah Kocamanoğlu, Ertem Karaman ve Nezahat Durur\'un yaşadığı daireye indi. Kapıyı açan Ertem Karaman, Abdullah Kocamanoğlu\'nu içeri davet etti ve ikili bir süre sohbet etti. Kocamanoğlu, \"Ben Osmaniye çocuğuyum\" diyerek belindeki silahı Ertem Karaman\'a gösterdi. Kocamanoğlu, daha sonra silahı Ertem Karaman\'a doğrultarak \"Seni vururum!\" dedi. Bu sırada Nezahat Durur da Kocamanoğlu\'na \"Silahı cebine sok bir kaza çıkarabilir\" dedi. Tam bu sırada Kocamanoğlu elinde bulunan silahla yakın mesafeden Ertem Karaman\'ın kafasına doğru bir el ateş etti. Kocamanoğlu, Nezahat Durur\'a silah doğrulttu ve \"Polise gidersen seni öldürürüm\" dedi. Olayın ardından Kocamanoğlu olay yerinden uzaklaştı. Ertem Karaman olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yaptığı çalışmada, şüpheli Kocamanoğlu\'nun yaşamış olduğu Ertem Karaman\'ın üstünde bulunan daireyi sahte kimliğe dayalı olarak kiraladığını tespit etti, ardından da şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Abdullah Kocamanoğlu hakkında \"Resmi belgede sahtecilik\", \"Kasten öldürme\" , \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" ve \"Silahla tehdit\" suçlarından müebbet hapis cezası ve 5 yıldan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Detaylar

27.09.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180927042

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9- İDO VE BUDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO\'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri BUDO\'nun ise 09.00 ve11.00 saatlerindeki Mudanya-Eminönü 09.30 Armutlu-Eminönü, 10.30 ve 12.30 Eminönü-Mudanya 11.00 Mudanya-Eminönü seferleri yapılamayacak.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Detaylar

27.09.2018 - 09.32 Haber Kodu : 180927012_