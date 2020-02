DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ

Bahçelievler\'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde Yenibosna metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Metrobüs durağına ulaşmak isteyen yolcular üst geçidin tıkanmasından dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldı.

2- ZEYTİNBURNU\'NDA FABRİKA YANGINI

Zeytinburnu\'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında yangın çıktı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmaz Sokak\'taki 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle yoğun duman olan fabrikaya müdahale etti. yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan o sırada fabrikada 5 kişinin olduğu dumanı görünce dışarı çıktıkları öğrenildi.

Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

3- İSTANBUL POLİSİ OKUL DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okulların çevresinde başlattığı uygulamalara devam ediiyor. Emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde bu sabah uygulama gerçekleştirildi. Ataşehir Dilek Sabancı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde de Mobil Okul Timleri (MOT) emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.Kurallara uymayan ya da eksikleri bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Çocukların ve gençlerin korunması amaçlı yapılan uygulamada şüpheli kişiler üzerinde GBT çalışması yapıldı.

4- BODRUM KATINDA BULUNAN UÇAK SATIŞA ÇIKARILDI



İhsan DÖRTKARDEŞ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'daki bir binanın bodrum katında yıllar sonra bulunan ve hurdacıya satılan 29 yıl önce bir gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak, yeni sahibi tarafından internet üzerinden 30 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

Kapanan Tercüman Gazetesi\'nin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar\'da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu arkadaşı Yusuf Keskin\'e hediye edildi. Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik \'Kitfox\' tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece\'deki Güzelce Mahallesi\'ndeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı. Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

ÇOCUKLUĞUNDA PLASTİK BORU VE NAYLONLARLA UÇMAYI DENEMİŞ

Yusuf Keskin, hurda uçağın tüm gelişmelerini ilk günden bu yana izleyen DHA muhabirine, uçma merakını anlatırken Sivas\'taki çocukluk yıllarında plastik inşaat boruları ve seracılıkta kullanılan naylonları kullanarak yerden 2 metre kadar havalanmayı başardığını ancak, hemen yere düştüğünü anlattı. İstanbul\'a geldikten sonra halen oturduğu Güzelce\'de verilen uçuş eğitimine bir tanıdığının yardımı ile katıldığını, paraşüt ve paramotora da çok meraklı olduğunu ifade eden Keskin, \"Aslında uçak hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Maddi olarak yetersiz kalıyorum. Bu tip uçakların motorları 5 bin 500 Euro\'dan başlıyor. Bu rakamlar beni aşıyor. Ben çalışan, 3 çocuk babası bir insanım\" dedi.

UÇAK İLANINA İLGİ ÇOK YÜKSEK

Yusuf Keskin, büyük ilgi gören ilanının aslında satış amaçlı olmadığını söyledi. Keskin, tamamen ahşap ve kumaştan yapılı uçağı bodrum katına yerleştirmede yardımcı olan kişiye ulaştığını ancak, ilk sahibine ulaşmayı istediğini anlattı. Yusuf Keskin, uçağın ilk sahibinden uçuş belgelerini, varsa ve herhangi bir yerde saklı halde duran motor veya başka parçalarını almayı, arzu ettiğini belirtti. Keskin, motor bulunduğu takdirde hurda halindeki uçağı kısa sürede havacılığa meraklı arkadaşları ile uçuşa hazır hale getirebileceklerini iddia etti. Keskin, \"Bazıları için 30 bin TL etmeyen hurda halindeki bu uçak tamamen ahşap ve kumaştan yapılmış. Havacılık tutkunu ve ellerinden iş gelen arkadaşlarımla bunu tamir ederek uçuşa hazır hale getirebiliriz. Sahibine ulaşabilmek için uçak için sembolik, cüzi bir rakam olan 30 bin TL fiyat yazdımö dedi. Komşularının çalışmalarını yakından izlediği ve desteklediği Keskin, 2 kişilik uçağın 29 yıllık hikayesini şöyle anlattı:

UÇAĞIN HİKAYESİNİ ANLATTI

\"Bu uçak 1980\'li yıllarda gazete çekilişi ile Bursa\'da bir kadına çıkıyor. Bursa\'da ki kadın uçak çıktı diye çok seviniyor. Borç alıp köyünde davet veriyor. Masraf yapıyor. Sonra uçak getiriyorlar, kadın bir bakıyor uçak iki kişilik bir uçak. Kadın çok üzülüyor. \"Ben bunu nasıl satacağımö derken, İstanbul Büyükçekmece\'den birisi bu uçağı alıyor. Alan kişi uçağı kullanarak uçmayı öğreniyor. Birkaç defa denize düşüyor. Uçak ahşap gövdeli olduğu için batmıyor. Sudan çıkartıyorlar. Daha sonra bir öğretim görevlisi bu uçağı alıp bir üniversitede çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra uçmaya meraklı birisi bu uçağı satın alarak uçmak istiyor ama uçamıyor. Daha sonra uçağın motorlarını çalıyorlar, göstergelerini çalıyorlar, parçalarını çalıyorlar, tekerlerini çalıyorlar. Uçakta sadece gövde kalıyor. Uçağı alan kişi İstanbul\'u terk edince uçağı bir binanın bodrum katına kapatıyor. Aradan zaman geçtikten sonra uçak bodrumda bulunuyor. Hurdacıya satılıyor\"



5- DÖRT HAYAT BİR AMELİYATTA CAN BULDU



Türkiye\'de ikinci kez gerçekleştirilen dörtlü çapraz böbrek nakli farklı şehirlerde yaşayan böbrek yetmezliği hastası 4 kişiyi İstanbul\'da buluşturdu. Birbirini daha önce hiç tanımayan 3\'ü Türk, 1\'i Kırgız, dört ailenin 8 ferdi, 8 saatlik zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuşarak \'böbrek kardeşi\' oldu.

Eskişehir, Tunceli, Gaziantep ve Kırgızistan... Bu şehirlerde yaşayan dört aile, böbrek yetmezliği tedavisi için İstanbul\'da bir araya geldi. Daha önce birbirlerini hiç görmeyen, isimlerini duymayan aileler birbirlerine can oldu. Medicana International İstanbul Hastanesi\'nde Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer tarafından gerekli tetkiklerden geçirilen 4 hasta çapraz nakle uygun görüldü. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla hastalar sağlıklarına kavuştu. İkinci kez gerçekleştirilmesi açısından Türk Tıp Tarihi için önem taşıyan operasyon sayesinde 4 ailenin 8 üyesi \'böbrek kardeşi\' oldu ve yeniden doğuşun resmi çizdi.

\'İLK NAKLİ KENDİM İKİNCİ NAKLİ DOĞACAK KIZIM İÇİN OLDUM\'

Eskişehir\'den gelen Tevfik And (27), 7 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. İlk naklini 15 yaşında babasından alınan böbrekle olan And, 12 yıl sonra tekrar rahatsızlanınca bu sefer imdadına annesi Ayşe And (57) yetişti. Anne ile oğul arasında yaşanan kan uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil listesine giren aileye umut olan isim ise bu kez çok uzaklardan geldi. Kırgızistanlı Assulu Sadyedievo\'nın (34) böbreğiyle hayata tutunan Tevfik And, duygularını şu sözlerle anlattı:

\"Çapraz nakil için uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğim gün eşim doğacak bebeğimizin cinsiyetini öğrendi. Bir kız bebeğim olacak. İlk nakli 15 yaşında kendim için olmuştum. Bu nakli ise doğacak bebeğim için oldum. İnşallah bir ömür sağlıkla yaşayacağız.\"

\'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİNİ VERMEYİ KABUL ETTİ\'

Nakil için Gaziantep\'ten gelen Erhan Solmaz (32) ise Tuncelili Birsel Satık\'ın (38) böbreğiyle sağlığına kavuştu. Eşinin hiç düşünmeden nakil listesine dahil olduğunu ifade eden Solmaz, \"Çocukluğumdan bu yana böbrek hastasıyım. İkinci naklimi oluyorum. İlk nakli 12 yıl önce babamdan aldığım böbrek ile olmuştum. İkinci naklim çapraz nakil oldu. Bu sefer eşimin böbreği ile hayat buldum. Eşime teklif bile etmedim kendisi verdi böbreğini\" ifadelerini kullandı.

\'KIRGISİZTAN\'DAN GELEREK CAN OLDULAR\'

Tuncelili Cahit Satık (48) Eskişehirli Ayşe And\'ın, Kırgızistanlı Azamad Sadyadievo (36) ise Gaziantepli Nuray Solmaz\'ın (38)böbreğiyle hayata tutundu.

4 bin 670 kilometre uzaklıktan Türkiye\'ye gelerek hem sağlığına kavuşan hem de bir aileye can olan Sadyadievo Ailesi, nakil sonrası mutlu olduğunu dile getirdi.

\'TÜRK TIBBI AÇISINDAN GURUR VERİCİ\'

Dörtlü çapraz naklin aralarında kan uyumu tespit edilen sekiz kişi arasında gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, \"Hastalar, Türkiye\'de ikinci kez yapılan dörtlü çapraz nakille sağlıklarına kavuştular. Bu 4 kişinin çapraz nakilden başka şansı yoktu. Özellikle 2 hastanın durumu son derece kritikti. Türk Tıbbı adına gurur verici bir operasyon oldu. Operasyon beklediğimizden kısa bir sürede sona erdi. Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi ameliyatları kısa sürede gerçekleştirdi. Hastalar ameliyatın üçüncü gününde böbrek fonksiyonlarına kavuştu, beşinci gün ise taburcu oldular. Her biri birbirinden daha iyi durumda\" dedi.



\'DOMİNO NAKİLLERİ HEDEFLİYORUZ\'

Çapraz nakil ile daha çok hastanın hayatını kurtarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Tuncer, \"Böbrek yetmeliği ülkemizde ciddi bir halk sağlığı problemi. Rakamlara göre günde 26 hasta hayatını kaybediyor. Hastalarımızın hayatını kurtarmak adına biz hekimler böbrek nakli sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çapraz nakil ise bu sayıyı artırma adına önemli bir basamağı oluşturuyor. Özellikle vericisi olup da kan grubu uyumlu olmayan veya nakil şansı bulamayan hastalara çapraz nakil yapabiliyoruz. Dörtlü çapraz nakil için listenizin çok büyük olması gerekiyor. İkincisi ise hastane alt yapısının buna uygun olması şart. Çünkü aynı anda 4 ameliyatı birden yapmanız gerekiyor. Kişilerin canlı vericileri var ve kan grupları uyumsuzsa hastalar çapraz nakle başvursunlar ve organ naklinden umutlarını kesmesinler. Hedefimiz gün içinde 11 hastanın hayatını kurtaracağımız domino nakiller yapmak\" diye konuştu.

\'MUTLULUĞA ORTAK OLDULAR\'

Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ise \"Aynı ameliyatı 4 defa yaptık diyebiliriz. Kendi vericilerinden organ alamayan 4 hastaya bunu uyguladık. Çaprazlama olmasaydı bu hastalarımız sağlığına kavuşamayacaktı. Hem verici hem de alıcılar itibariyle hepsinin durumu çok iyi. Çapraz nakilde birbirini daha önce hiç görmemiş insanlar bu tedavi için bir araya geldiler ve tanımadıkları insanlara organlarını verdiler. İnsanlar birbirlerinin mutluluklarına ortak oldu\" ifadelerini kullandı.

6- CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ KIYAFETİ ÇALDILAR

*Elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı.

*Hırsızlık anı kamerada

Bayrampaşa\'da alışveriş merkezindeki bir mağazaya giren hırsızlar cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Topçular Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren 4 kişi, cansız mankenin üzerine giydirilmiş bir kıyafeti çıkardı. Zanlılardan biri önce kıyafeti üzerine giydi ardından da çıkarıp arkadaşına verdi. Diğer hırsız elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı. 4 zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

