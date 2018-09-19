DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- 3. HAVALİMANINDAKİ OLAYLAR: 24 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Alper KORKMAZ - /İSTANBUL DHA

3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise \"Kamu Malına Zarar Verme\", \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\", \"Polise Mukavemet\", \"İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali\" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiye ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Adli kontrol uygulanan işçiler

-Havalimanındaki olaylarla ilgili görüntüler

19.09.2018 - 09.14 Haber Kodu : 180919016

19.09.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180919017

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2- ADNAN OKTAR GRUBU İŞKENCE DAVASINDA KARAR (2)

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Adil Serdar Saçan ile birlikte 10 polis hakkında \"işkence\" suçundan zamanaşımından düşme kararı verdi. Sanık Adil Serdar Saçan hakkında ayrıca \"resmi belgede sahtecilik\", \"iftira\", \"delilleri yok etme\" suçlarından ve bir sanığın ise \"yalan tanıklık\" suçundan beraatine karar verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

19.09.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180919037

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(ÖZEL)

3- OTOMOBİL KADINA ÇARPTI; 2 ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul DHA

Pendik\'te bir otomobil, pazar dönüşü evine giderken çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansına kaza, dün saat 16.06\'da Kaynarca Mahallesi Bahattin Veled Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar dönüşü ellerinde çantalar ve yanındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem S.\'ye, Nazan G.\'nin kullandığı otomobil çarptı. Kadın metrelerce havalanarak yere düştü. Kadının bir kaç adım önünde yürüyen çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Özlem S.\'yi ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne Kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Özlem S.\'nin vücudunda ezikler oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nazan G.\'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otomobilin kadına çarparak havaya uçurması

-Kadının yere düşmesi

-Çocuğun kaçması

-Çevredekilerin toplanarak yere düşen kadına yardım etmesi

-Toplananlar

19.09.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180919024

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4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DEKİ YANGINDA 76 YAŞINDAKİ KADININ ÖLÜMÜ DAVASINDA KARAR

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'deki 2 yıl önce tartıştığı evli sevgilisinin evini ateşe vererek 76 yaşındaki babaannesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hasan Ö.\'nün (20) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, \"2 torba odun götürüp evlerini yakmışım; hayret içindeyim!\" diyerek kendisine iftira atıldığını savunan sanık Hasan Ö.\'yü, \"iyi hal\" indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oybirliğiyle alınırken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu:

Küçükçekmece\'de 20 Mart 2016\'da 4 katlı bir binada saat 04.00\'de yangın çıktı. Binanın çatı katında yaşayan 76 yaşındaki Latife Çetinkaya ise dumandan etkilendi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangının kundaklama olduğu ve yangının sebebinin kapı önlerine yığılan odun parçalarının tutuşturulması olduğunun belirlenmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Polisin yaptığı araştırmada yanan evde oturan bir başkasıyla evli olan Y.Ş.\'nin, şüpheli Hasan Ö., ile arkadaşlık yaptığını ve bir süre önce de ayrıldığını belirledi. Hasan Ö., Gebze\'de akrabalarının yanında olduğu belirlenen Y.Ş.\'ye olay gecesi \"Bu işin sonunda sen zararlı çıkacaksın, ben zevk alacağım\", \"Şahidim Allah olsun, seni ben ne olursa olsun sana çok büyük acı yaşatacağım, hayattan beklentim yok\" şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi. Polis, ölen Latife Çetinkaya\'nın oğlu İbrahim Çetinkaya ve torunu Y.Ş.\'nin ifadelerine başvurdu.

\"BU GECE HEPİNİZ DİRİ DİRİ YANACAKSINIZ\"

İbrahim Çetinkaya \"Olay gecesi alevleri gördüm. \"Yangın var\" diyerek bağırdım, evde bulunan kişileri uyandırdım, ateşi söndürdüm. Ancak çatının iyice tutuşması ve yanan parçaların aşağı düşmesi üzerine üst daireye çıkamadım. Komşulara itfaiyeye haber vermelerini istedim. Sokağa çıkarak \"Kim bu yangını çıkardıysa karşıma çıksın\" diyerek bağırdım. Binaya 100-150 metre mesafeden bir erkek şahıs \'Bu gece hepiniz diri diri yanacaksınız\' diyerek bağırdı. Sesin geldiği tarafa gittim kimseyi görmedim. Annemin ve kendi dairemin önüne hiçbir zaman odun koymadık, yakacaklarımızı bahçede muhafaza ediyor, ihtiyaç kadar dairemize odun çıkarıyorduk\" dedi.

HASAN Ö., TUTUKLANDI

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, ortak arkadaşları vasıtasıyla Hasan Ö. ile tanıştığını belirten Y.Ş. de şüphelinin kendisini ailesiyle tehdit ederek görüşmeye zorladığını, 20 Mart 2016 tarihine kadar aralıklarla görüştüğünü, şüpheliden uzaklaşmak için Gebze\'ye gittiğini anlattı. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden şüpheli Hasan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda savcılık, ölüme sebebiyet veren yangının şüpheli Hasan Ö., tarafından çıkarıldığına ilişkin yeterli delil ve tespit bulunduğunun anlaşıldığını belirtti ve şüpheli hakkında \"Yangın kullanarak öldürme\" suçundan dava açtı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşmasında söz alan Hasan Ö., kendisine iftira atıldığını, kız arkadaşı Y.Ş.\'nin telefonda küfür etmesi üzerine mesaj gönderdiğini belirterek, \"Kendisi beni çağırdı. Evlerinin kapısı kapalıydı. Geriye döndüm. 2 defa evlerine gittim. 2 torba götürüp evlerini yakmışım hayret içindeyim\"diyerek suçlamaları reddetti.

İYİ HAL İNDİMİ UYGULANDI; SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanığı, \"Yangın kullanmak süretiyle nitelikli kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemeye saygısız bir davranışı bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, sanığa \"iyi hal\" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Kararı oybirliğiyle alan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

AVUKAT: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Kararın ardından konuşan sanık Hasan Ö.\'nün avukatı Pakay Salmanoğlu, karara itiraz edeceğine belirterek, \"Ceza yargılamalarında hüküm kurulurken her türlü şüpheden uzak somut ve kesin delillere dayanılarak hüküm kurulur. Duruşmada kurulan hüküm ne yazık ki somut delillere dayanmamaktadır. Ceza yargılamalarında \'şüpheden sanık yararlanır\' ilkesi gereğince yüzde bir şüphenin varlığında bile kesin hüküm kurulamaz. Ancak mahkeme dosyadaki müşteki beyanlarına dayanarak şüpheli bir karar tesis etmiştir. Verilen bu kararın Yargıtay incelemesinde sonra bozulacağını ümit ediyoruz. Yargıtay\'a başvuru yollarımızı kullanacağız. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuzdur\" dedi.

Görüntü Dökümü :( arşiv)

-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

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5- OTİZMLİ TUĞÇE\'YE 35 BİN FEETDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla Zürih\'ten İstanbul\'a gelen otizm hastası 19 yaşındaki Tuğçe Tan\'a görevli kabin memurları 35 bin feette doğum günü sürprizi yaptı.

19 yaşındaki Tuğçe Tan, annesi ve kardeşleriyle birlikte 13 Ağustos günü İstanbul\'a gelmek için Zürih\'ten Türk Hava Yolları uçağına bindi. Uçuş korkusu olan Tuğçe, uçakta boş bulunan bir koltuğa oturdu. Tuğçe\'yi annesi ve kabin memurları bir türlü oturduğu yerden kaldıramadı. Annesinin \'Kızımın dün doğum günüydü\' sözleri üzerine uçakta görevli kabin memurları Tuğçe Tan\'a kısa bir sürede sürpriz hazırladı. Uçakta bulunan pastayla birlikte Tuğçe\'nin oturduğu koltuğa geldi. Yolcular da bu sürpriz doğum gününe eşlik etti. Kabin memurlarının hazırladığı pastayı üfleyen Tuğçe\'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

TUĞÇE ÇOK MUTLU OLDU

Doğum günü pastası hazırlayan THY Kabin memuru Büşra Güzelses, \"Yolcunun annesi geldi arkaya, çocuğun çok korktuğunu başka koltuğa oturduğunu ve bizim yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Sonra biz de ekip olarak birkaç arkadaşımız ile yardım etmeye gittik. Sonra annesi ile konuşurken, tabii kaldıramadık yerinden ama onu olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Yine de kaldıramadık ama sonuçta çocuk çok mutlu oldu. Annesi de bize laf arasında \'dün kızım 19 yaşına bastı\' demişti. Biz de onu öğrenip ona göre bir sürpriz organize ettik. Çok da güzel oldu. Sonra hep birlikte arkadaşlarla \" iyi ki doğdun Tuğçe\" diye kabine gittik. Yolcularımız da bu mutlu günümüzde bizlere alkışlarıyla eşlik etti.\" dedi.

BİLEKLİK HEDİYE ETTİK

Güzelses, \"Tuğçe, mutluluktan yaklaşık 20 dakika yerinde zıpladı. Biz küçük bir hediye verelim dedik yanımızda hediye de yoktu. Küçük bir bileklik verdik. Kabul bile etmedi. Beni en çok etkileyen şey, biz fotoğraf çekilmek istediğimizde Tuğçe, arkada oturan iki kız kardeşiyle birlikte fotoğraf çekilmek istediğini eliyle koluyla anlatmaya çalıştı. Yine de o kız kardeşlerini fotoğrafta istemesi çok etkileyici idi\" diye konuştu.

ÇOK DUYGULANDIM

Kabin Amiri Bahadır Özel de, \"İstanbul - Zürih uçağındaki özel durumda olan yolcu ile ilgili gelip bana bilgi verdiler. Ben de ailesinden izin alınarak böyle bir kutlamanın yapılabileceğini söyledim. Sağ olsun arkadaşlar uçağımızdaki ikram malzemeleri ile çok güzel bir doğum günü kutlaması yaptı. Ben de çok duygulandım\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Tuğçe\'nin uçaktaki doğum gününden kaydedilen telefon ile çekilen görüntüler

-Kabin memuru Büşra Güzelses röp.

-Detay görüntüler

19.09.2018 - 09.38 Haber Kodu : 180919018

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