DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - MENDERES, ZORLU VE POLATKAN ANILIYOR (1)

Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

57 yıl önce idam edilen başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve MaliyeBakanı Hasan Polatkan mezarlarının başında anılıyor. Anmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Anma töreni

-Detaylar

16.09.2018 - 11.55 Haber Kodu : 180916045

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(ÖZEL)

2-SOYGUNCULAR KASAYI SÖKÜP GÖTÜRDÜ

* Şişli\'de silahlı market soygunu kamerada

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir markete giren maskeli ve silahlı iki soyguncu kasayı söküp götürdü. Kasiyer ve bir müşteri neye uğradığını şaşırdı. Soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde markete giren maskeli ve silahlı iki soyguncu kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer panik yapınca soygunculardan biri, kasayı söküp aldı. Daha sonra soyguncu kasanın açılması ve içindeki paraları almak için kasayı yere vurdu. Kasa kırılmayınca soyguncu kucağına aldığı kasayla marketten kaçtı. Kasiyer kaçan soyguncuların arkasından çaresizce baka kaldı. Tüm yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soyguncuların götürdüğü kasa iki sokak aşağıda polis tarafından boş olarak bulundu. Polisin eşkallerini belirlediği soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Marketteki kasiyer ve müşteri kadın

-Maskeli silahlı soyguncuların içeri girmesi

-Yaşanan panik

-Soyguncunun kasiyere silah doğrulması

-Soyguncunun kasayı söküp alması

-Kasayı kırmak için yere atması

-Soyguncunun kıramadığı kasayı kucağına alıp kaçması

-Kasiyerin soyguncuların arkasından çaresizce bakması

-Genel ve detay görüntüler

16.09.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180916029

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3- İSTANBUL\'DA \"MİLLİ TARIM YERLİ TOHUM DENEME EKİMLERİ\" PROJESİNDE İLK MISIR HASADI YAPILDI

- Havadan görüntülerle

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB), çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla başlattığı \"Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri\" projesi kapsamında, Beykoz\'da ilk mısır hasadı yapıldı.

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin yerli tohumlara yönelimini artırmak için \"Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri\" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği,çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok üründe yerli tohumlar, tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul\'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor.

\"YERLİ TOHUM İLE VERİM ARTTI\"

Yerli tohum çalışmalarının 2017 yılının Şubat ayında başladığını belirten İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü\'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, \"Yerli mısır tohumlarının hasadını yaptık. Haziran ayının başında yerli mısır tohumu ekmek isteyen çiftçilerimizle birlikte, yerli mısır tohumunu temin edip ekimini gerçekleştirdik. Bakım işlemlerini beraber yaptık, şimdi de hasadına geldik\" dedi.

9 TONUN ÜZERİNDE VERİM ELDE EDİLDİ

\'AGA\' adı verilen mısır çeşidinin 9 tonun üzerinde verim verdiğini kaydeden Özbey, \"Bitkiler gayet iyi durumda. Verimi, kalite değerleri yüksek. En yüksek verimi \'AGA\' adında bir çeşidimizden aldık. 9 tonun üzerinde verim verdiler. Kalite değerleri yüksek olduğu için besleyici değerleri de yüksek. Çiftçimize önerebileceğimiz en güzel çeşit\" diye konuştu. Özbey, \"İthal tohuma göre dekar başına 9 ton verimimiz var. İthal tohumların birçoğu bu rakamın altında. Daha önce 7 ton civarında verim elde ediliyordu. Beykoz çevresinde yaptığımız deneme sonucunda çiftçimize yerli olan, kendi ülkemizde geliştirilen \'AGA\' silajlık mısır çeşidini öneriyoruz.\" ifadelerini kullandı.

\"YERLİ TOHUM BÖLGEYE ÇOK UYGUN\"

Daha önce Silivri ve Çatalca bölgelerinde buğday ve çeltik denemeler yapıldığını söyleyen Özbey, \"Oralarda aldığımız sonuçlar çok güzeldi.Beykoz\'da da mısır yapmak istedik. Burada İBB\'ye ait sulama göleti mevcut ve bunu değerlendirdik. Hasattan elde ettiğimiz sonuçlar çok güzel. Yerli tohum bu bölgeye çok uygun.\" dedi.

\"İHRACATA BÜYÜK DESTEK OLACAK\"

Türkiye\'nin tohumculukta son yıllarda geliştiğini kaydeden Özbey, \"Kendi tohumumuzu eskiden yüzde 5-10, şimdi yüzde 50-60 oranlarında kullanıyoruz. Yüzde 70-80\'lerde olan ürünler var. İthal etmediğimiz için cari açığı düşüreceğiz. Yıllık 130-160 milyon dolar arasında tohumluk ihracat yapmaktayız. Bu rakam neden daha yüksek olmasın? Kendi çeşitlerimizi ekersek, bu araştırmalar daha da fazla önemsenecek ve yeni çeşitler gelişecek. Bu da ihracata büyük destek olacak\" diye konuştu.

\"YERLİ TOHUM HEM DAHA UYGUN HEM DE KALİTESİ YÜKSEK\"

Beykoz Cumhuriyet Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan Necati Melek ise, \"25-30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlk defa İBB\'den geldiler, yerli tohumu önerdiler. Biz de ektik ve başarılı olduk. Eskiden ektiğimiz Avrupa tohumlarda 7-8 ton, şimdiki yerli tohumda ise 9-10 ton verim aldık. İthal tohumlar daha pahalı, yerli tohum hem daha uygun hem de kalitesi yüksek\" dedi. Melek, \"Daha önce ektiğim buğdayı kaldırdım, yerli mısırı ektim. İyi ki de ekmişim. Başka arkadaşlarımıza da önereceğiz\" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı\'na bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli ve milli tohumlar İBB tarafından alınıyor. Buğday, pirinç, mısır, ayçiçeği, kanola, karabuğday gibi ürünlerin tohumları, İBB\'ye bağlı uzman ziraat mühendisleri ile birlikte bölgenin yağış, sıcaklık ve toprak durumu incelenerek belirlenen alanlara denenmek üzere ekiliyor. Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadarki süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde, yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada İBB\'nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Beykoz\'daki mısır hasadı

-İBB görevlisi Abdurrahman Eşref Özbey ile röportaj

-Çiftçi Necati Melek ile röportaj

-Hava görüntüleri

-Detaylar

16.09.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180916023

16.09.2018 - 10.42 Haber Kodu : 180916024

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4- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet fişekler halinde 144,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül\'de Beyoğlu Çukur Mahallesi\'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen ve bir bina içerisine düzenli olarak girip çıkan R.K.\'yı kaçmaya çalıştığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramada 450 adet fişekler halinde daralı ağırlığı 144,5 gram gelen uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 TL para

ele geçirildi. R.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

Genel ve detaylar

16.09.2018 - 11.13 Haber Kodu : 180916032

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5- SİLİVRİ\'DE ÇUKURA DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI

Haber: İstanbul DHA

Silivri\'de çukura düşen iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Silivri\'de Gazitepe Mahallesi\'nde iki köpek çamurla kaplı 5 metrelik

çukura düştü. İki köpeği gören vatandaşlar da durumu itfiaye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpekleri çukurdan kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiyeden görüntü

Köpeklerden görüntü

Köpeklerin kurtarılması

Genel ve detaylar

16.09.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180916040

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARMARİS\'E GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris\'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10\'ncu ayağı olan Türkiye Rallisi\'ni takip etmek üzere Muğla\'ya gitti. Özel uçakla saat 11.30\'da Muğla\'nın Marmaris ilçesine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Görüntü Dökümü:

-Makam aracının konukevine girişi

-Detay görüntüler

16.09.2018 - 11.53 Haber Kodu : 180916042

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