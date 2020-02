DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- SERVİSİN ARKA KAPISI AÇILDI; 2 POLİS YARALANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy\'de seyir halinde olan motorize polis ekibi, önünde seyreden servis minibüsünün açılan arka kapısına çarparak yola savruldu. Kazada 2 polis yaralanırken trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde Mustafa Kaya yönetimindeki servis minibüsünün seyir halindeyken arızalandı.

2 POLİS YERE SAVRULDU

Dörtülülerini yakarak yavaşlayan minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle arka kapısı açıldı. Bu sırada minibüsün yanından geçen motorize polis ekipleri açılan kapıya çarparak yola savruldu. Kazada 2 polis yaralanırken, kaza yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YERDE YATAN ARKADAŞININ ELİNİ TUTARAK MORAL VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polislere kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı polislerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken diğer polis ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü Mustafa Kaya, \"Dörtlüleri yaktım geliyordum. Yanımdan bir motorize polis ekibi geçti, birinci ekip geçtikten sonra kapı açıldı o sırada arkadan gelen ikinci bir motorize polis ekibi kapıya çarparak yere düştü. Araba arıza yaptı, bende dörtlüleri yaktım ben aracın sağına soluna baktım kablo mu çıktı diye, kapı birden açıldı\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü:(ÖZEL)

-Kaza yeri

-Yerde yatan polisler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sürücü ile röportaj

-Detaylar

12.09.2018 - 09.32 Haber Kodu : 180912027

===========

2- BEŞİKTAŞ\'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta yolda yürüyen Yasin E. aralarında daha önceden husumet olduğu idda edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yasin E. olay sonrası bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay Beşiktaş Tepecik Yolu\'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasin E. yolda yürürken aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından 4 kurşunla yaralanan Yasin E. çevrede bulunan bir kuaför dükkanına sığındı. Olayı gerçekleştiren kişi ise geldiği araçla kayıplara karıştı. Kuaförde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yasin E.\'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil incelemesi başlattı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yaralının kuaförden çıkarılarak ambulansa götürülmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

12.09.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180912043

=========

3- GERİ GELİRKEN YAŞLI ADAMA ÇARPTI

* Kaza anı güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda geri gelen araç yolda yürüyen adama çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Selime Hatun Camii sokakta geri gelen bir araç yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına vuran kazazede yere savruldu. Yaşlı adamın yardımına koşan vatandaşlar yaralıyı yerden kaldırıp bir sandalyeye oturttu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken polis soruşturma başlattı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Otomobilin çarptığı kişinin kamera yürüyerek kamera açısına girmesi

-Geri gelen aracın adama çarpması

-Kazazedenin savrulması

-Yaralının yardımına koşan vatandaşlar

-Yaralının yerden kaldırılması

-Yaralının sandalyeye oturtulması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa taşınması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza yerindeki polis ekipleri

-Görgü tanığı kişinin polise bilgi vermesi

-Aracın kırık camı

-Araç sürücüsü

-Genel ve detay görüntüler

================

4- MARTI PROJESİ İBB MECLİSİ\'NDE GÜNDEME GELDİ

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Kabataş\'ta \'martı\' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda \'Martı projesi\' olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi\", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nde yeniden gündeme geldi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, projenin bazı değişikliklerle birlikte devam ettiğini açıkladı.

Martı projesi, İBB Meclisi\'nin Eylül ayı oturumunda dün yeniden gündeme geldi. CHP\'li meclis üyesi Yunus Can\'ın, projeyle ilgili sorusuna ilişkin açıklama, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter\'den geldi. Yeter, \"Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hattında olan kısımları, açıkladığım gerekçelerden dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için değiştirilmiştir\" diye konuştu.

PROJE DEVAM EDİYOR

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Yeter, \"Martı projesi devam eden bir projedir. Söz konusu projede Anıtlar Kurulu ile yaşanılan bir iletişim neticesinde Anıtlar Kurulu\'nun bize şöyle bir şart koştu: Dedi ki, \'Beşiktaş Müzeler Müdürlüğü ile beraber bu kazı işini yapacaksınız.\' Dolayısıyla şöyle bir handikap yaşarız biz bu işi olursa: Hatırlarsanız Beşiktaş bölgesinde de bu çalışmalar yapılırken Arkeoloji Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar. neredeyse elle çalışma neticesine indiği için oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymak zorunda kalacaktık\" ifadelerini kullandı.

PROJENİN YÜZEY HATTINDA OLAN KISIMLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Mahmut Yeter, \"Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hattında olan kısımları, açıkladığım bu gerekçelerden dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için değiştirilmiştir. Söz konusu yerde yapılan proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir\" dedi.

\"ÇALIŞMAYI BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ\"

Yeter, \"Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Yani biz şu anda söz konusu Martı Projesi\'nin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık faaliyetlerde de söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz. Yani bizim \'Zemin altında çalışmayalım, inmeyelim, dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yaşanacağı iskeleyi bitirelim\' anlamındaki çalışmamızın revizesinin temel noktası söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır\" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

\"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır\"

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Kabataş havadan görüntüsü (arşiv)

-Detaylar

12.09.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180912048

12.09.2018 - 11.02 Haber Kodu : 180912047

=============

5- THY\'NİN YENİ KABİN ÜNİFORMALARI TANITILDI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'nın (THY), İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin üniformaları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı \'nda kullanılacak.

THY\'nin Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaları, Milano merkezli modacı Ettore Bilotto tarafından tasarlandı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği den yapılan açıklamada \"İstanbul Boğazı\'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen \"FLOW/ AKIŞ\" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı\'nın kesişme noktası olan İstanbul\'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor\" denildi. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hâkim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise; bütünsel bir marka deneyimi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.

BİZR HEYECAN VERİYOR

Yeni üniformalar ile ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, \"Türk Hava Yolları olarak, zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle iş birliği yapmak bize büyük heyecan veriyor. Türk tasarım ve kültürünün geleneksel öğelerini muhafaza eden yeni üniformalarımız, markamız gibi kusursuz ve profesyonel bir duruşa sahip. Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapıtaşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız\" dedi.



İSTANBUL BİZE İLHAM VERDİ

Yeni kabin üniformalarının tasarımcısı Ettore Bilotto ise şunları söyledi:

\"Türk Hava Yolları için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey İstanbul\'du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Özel ilgim olan Türk Çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim\" dedi.

Farklı iklimlerde gerçekleştirilen uzun menzilli uçuşlarda testlerden geçirilen koleksiyonunun fotoğraf çekimleri ise dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Miles Aldridge tarafından İstanbul\'un önemli noktalarında gerçekleştirildi.



Görüntü Dökümü:

-Fotoğraflar

12.09.2018 -10.26 Haber Kodu : 180912039_

=============

(ARŞİV)

6- TÜMGENERAL CİHAT YAYCI\'NIN GÖRÜNTÜSÜ

İSTANBUL DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı\'nın görüntüsü

Görüntü Dökümü:

-Yaycı\'nın arşiv görüntüsü

12.09.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180912046_

============