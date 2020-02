DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntülerle)

1- ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bostancı sahilinde arama-kurtarma çalışması yeniden başladı.

Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek arama çalışmalarını başlattı.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Arama çalışmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sahil Güvenlik

-Arama çalışmaları

-Detaylar

07.09.2018 - 08.59 Haber Kodu : 180907013

2- UYANIŞ FİLMİNİN YÖNETMENİ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA

Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı, \"FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Ali Avcı ile avukatları katıldı. Söz alan Ali Avcı, soruşturmaya konu filmin darbeyi anlatan bir film olduğunu belirterek, \"Bu film \'darbe olsaydı nasıl olurdu\' yu anlatan bir film idi. Film tek kişilik değildir. Örneğin köprüyü kapatırken emniyet müdürlüğü yardım etti. Filmde Erdoğan\'ın başına silah dayanması asıl sıkıntı çıkaran sahne. Sokaktaki çocuğa sorsanız darbenin hedefinin Erdoğan olduğunu söyler, Erdoğan da bunu söyler zaten. Eğer terör örgütü propagandası yapsaydım Erdoğan\'ı namaz kılarken değil kaçış planı yaparken çekerdim\" dedi.

Filminde subliminal mesaj verdiği iddiasını kabul etmeyen Ali Avcı, \"Subliminal mesaj verdiğim ispat edilsin müebbet hapis almayı kabul ederim\" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Savunmasının ardından karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ali Avcı, \"Beraatımı istiyorum\" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Avcı\'yı, \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Film galası

-Filmden görüntü

07.09.2018 - 11,15 Haber Kodu : 180907036

3- 200 KİLOGRAMLIK ŞEMSİYEYİ ÇALDILAR



Haber:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir iş yerine gelen iki kişi 200 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi çalarak kayıplara karıştı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü 04.30 sıralarında Kozyatağı mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, gece saatlerinde bir apartmanın altındaki kafeye gelen iki kişi yüzlerini bez parçasıyla kapattı. Sokakta kimsenin olmadığı sırada şemşiyeyi bulunduğu yerden söken iki hırsız sürükleye sürükleye götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şemsiyenin ağırlığının 200 kilogram olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

-İş yerine gelen iki kişi

-Şemşiyeyi bulunduğu yerden kaldırmaları

- Şemşiyeyi devirmesi ve sürüklemesi

-Genel ve detaylar

07.09.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180907024

4- OKAN KURT, BABASI VE KARDEŞİYLE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK





Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın eşi Okan Kurt\'un başı alacaklılarıyla bir kez daha dertte. Okan Kurt\'a, babası ve kardeşiyle birlikte karşılıksız çek suçundan 3 ayrı dava açıldı. Davada Okan Kurt ve diğerlerine, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulması ile her bir çek yaprağı için 1500 güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

Şarkıcı Demet Akalın\'ın hacizlerle boğuşan eşi Okan Kurt ve ailesine bu kez de karşılıksız çek suçundan 3 ayrı dava açıldı.

Lukoil Eurasia Petrol A.Ş., geçtiğimiz Haziran ayında 560 bin TL değerindeki 3 ayrı çekin karşılıksız çıktığını belirterek, şikayetçi oldu. İstanbul İcra Ceza Mahkemesi\'nde 3 ayrı dava açıldı. Lukoil Eurasia Petrol A.Ş., davalara sunduğu dilekçelerinde Ekopet Taşımacılık Taahhüt Akaryakıt İnş. Sn. Tic. Ltd. şirketinden 31 Mayıs\'ta 95 bin TL, 2 Haziran\'da 364 bin TL ve 100 bin TL tutarlarında çek aldığını ancak bu çeklerin karşılıklarının banka hesaplarında bulunmadığını bildirdi. Dilekçelerde çeklerin arkalarına bankanın karşılıksız şerhi düştüğü de vurgulandı. Şirket, baba Abdi Kurt, oğulları Okan ve Ozan Kurt\'un karşılıksız çek suçundan yargılanmasını isteyerek, 3 isme mahkemenin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirmesi ile her bir çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti. Okan Kurt ile babası ve kardeşi hakkında açılan karşılıksız çek davası önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

5- GÜLBEN ERGEN\'İN OTOPARKINDA KEŞİF KARARI

Haber: Hayati ARIGAN-İSTANBUL DHA

Gazeteci Erhan Çelik\'in, eski eşi şarkıcı Gülben Ergen\'in oturduğu sitenin otoparkına girerek, otomobilini çizdiği iddiasıyla yargılandığı davada keşif yapılacak.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen duruşmada \'konut dokunulmazlığı ve mala zarar vermek\' suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Gazeteci Erhan Çelik, savunma yaptı. Gizli görülen duruşmada Ergen\'i avukatı Altın Mimir temsil ederken Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan ile hazır bulundu. 2.5 saat süren duruşma sonunda mahkeme Gülben Ergen\'in oturduğu sitenin otoparkında keşif yapılmasına karar verdi. Taraf avukatlarının katılacağı keşifte kamera görüntüleri de izlenerek Gülben Ergen\'in otomobilindeki hasarın ne şekilde oluştuğu incelenecek. Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan Erhan Çelik, \"Davada gizlilik kararı olduğu için konuşamıyorum\" dedi.

