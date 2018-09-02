DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(havadan görüntülerle )

1- SİLİVRİ\'DE ŞARBON ALARMI; DEĞİRMENKÖY, GÜMÜŞYAKA, ÇELTİK VE ÇANTAKÖY\'DE BULUNAN 3 BİN 500 HAYVAN AŞILANACAK

* Çanta Köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta şarbon hastalığı nedeniyle besicilerin hayvanlarını dışarıya bırakmamaları istendi.

* Jandarma ekipleri kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA-Yılmaz BEZGİN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Silivri\'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy\'de bulunan 3 Bin 500 hayvan aşılanacak.

İstanbul\'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü\'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe\'de kurbanın alındığı çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta, \"Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur\" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

EK GÖRÜNTÜ

-Çiftlikten görüntü

-Muhabir anonsu (Özgür Deniz KAYA)

-Köyde yapılan duyuru

-Jandarmanın bekleyişi

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Köyden görüntü

-Evden görüntü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-İnceleme yapılan evden görüntü

-Genel ve Detaylar

02.09.2018 - 04.16 - Haber Kodu : 180902017

02.09.2018 - 09.08 Haber Kodu : 180902025

02.09.2018 - 10.15 Haber Kodu : 180902032

==============

2- ŞARBON ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİDEN AÇIKLAMA

* Onur Ayan,

\"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı\"

Haber: Buse ÖZEL, Gökçe KARAKÖSE Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

İstanbul\'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit\'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, \"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi\'ne sevk edildim sonrasında\" dedi. Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

------------------------

EK GÖRÜNTÜ

-Hastaneden görüntü

-Acil servis

-Bekleyenler

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Onur Ayan\'ın açıklamaları

-Hastanenin dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

02.09.2018 - 01.04 Haber Kodu : 180902005

02.09.2018 - 10.21 Haber Kodu : 180902027

02.09.2018 - 09.23 Haber Kodu : 180902027

============

3- SAĞLIK BAKANI KOCA: 6 DERİ ŞARBONU VAKASI TEDAVİSİ DÜZENLENDİKTEN SONRA HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİR



Haber: İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, \"Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir\" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Silivri\'de görülen şarbon hastalığıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Silivri\'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir.===============

(hastaneden gündüz görüntüleri)

4- ŞARBON ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN BİR KİŞİDEN AÇIKLAMA

Haber: Buse ÖZEL, Gökçe KARAKÖSE Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit\'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, \"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi\'ne sevk edildim sonrasında\" dedi. Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

------------------------

EK GÖRÜNTÜ

-Hastaneden görüntü

-Acil servis

-Bekleyenler

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Onur Ayan\'ın açıklamaları

-Hastanenin dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

02.09.2018 - 01.04 - Haber Kodu : 180902005

=================

5- 3. HAVALİMANI ULAŞIM HATLARI VE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU



*En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik en çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.



Haber: Gökhan ARTAN / İSTANBUL, (DHA

İlk etabı 29 Ekim\'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı\'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak.

Açılışı için artık geri sayımın başladığı dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı\'nın ilk etabı 29 Ekim\'de faaliyete girecek. Açıldığında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti de verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul\'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.İstanbul\'un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı\'na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor.



EN PAHALI VE EN UZAK HAT PENDİK İLÇESİNDEN OLACAK

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.



Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı



1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç



100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim\'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim\'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.



KAMERA KAYIT CİHAZI DA OLACAK

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi\'ne gönderilecek.Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak.Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek.Araçlarda ücret toplama sistemi olacak.Her yolcu koltuğunda multimedia(MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.



İHALEYİ ALAN NASIL ÖDEME YAPACAK

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20\'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80\'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.



KURALLARA UYMADIĞINDA YAPTIRIMLAR OLACAK

İhaleyi alacak işletme kurallara uymaması halinde yaptırımlar uygulanacak.Onlardan bazıları ise şöyle;Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyanın idareye teslim edilmemesi durumunda taşıyıcıya 200 tam İstanbul kart bedeli(520 TL),şoföre 10 hizmet kalite puanı ceza uygulanacak.Devlet yöneticilerine her hangi bir nedenle hakarette bulunulması,toplu olarak taşımacılığı ve trafiğin aksatılması,durdurulması,taşıt ile birlikte gösteri yapılması,kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb eylemlerde bulunması durumunda işleticinin ruhsatı iptal edilecek.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi 30 gün askıya alınacak. Kamu güvenliği,insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması durumlarda bin tam İstanbul kart bedeli ceza uygulanacak. Şoföre ise 50 hizmet kalite puanı kesintisi yapılacak.



YOLCU İLE KAVGA EDERLERSE CEZA ÖDEYECEKLER

Doktor,polis,belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla,idare personeline,denetim görevlilerine,yolcuya, diğer taşımacılara veya 3.şahıslara fiili saldırıda bulunması,kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi veya görev yapılmasının engellenmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbul kart bedeli(5 bin 200 TL) ceza uygulanacak.Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbul kart bedeli(7 bin 800 TL) uygulanacak.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal süresiz iptal edilecek.



METRO HATLARI 2019 SONU İTİBARIYLA

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-3. Havalimanı havadan görüntü

-3. Havalimanı aktüel görüntü

-Detaylar

02.09.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180902028

==================

