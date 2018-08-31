DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  2



1- FATİH\'TE \'TÜRKÇE TABELA\' KURALINA UYGULANMIYOR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Fatih\'te işletmelerin birçoğunun tabelasında, zorunlu olmasına rağmen Türkçe yer almıyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan \"Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar\" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul\'da kabul edilerek \"TS 13813\" standart numarası ile yayınlanmıştı. Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25\'i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti. Ancak İstanbul\'da büyükşehir ve yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor. Kural ihlali yapanların başında Arap sermayeli işyerleri geliyor. Özellikle Fatih\'te son 2 yılda açılan Arap sermayeli şirketlerin neredeyse tamamının tabelası Arapça.

\"YABANCI ESNAF DA KURALA UYMALI\"

Fatih Aksaray\'da 10 yıldır işletmecilik yapan Tahir Sarı, son yıllarda giderek artan Arapça tabelalardan şikayetçi. Yabancı esnafın da kurallara uyması gerektiğini belirten Sarı,\"Belediyenin uyguladığı bir sistem vardı. Bizim daha önceki tabelamız çok büyüktü. Belediyenin talebi üzerine tabelamızı sökmek zorunda kaldık. Fakat biz yapmamıza rağmen halen birçok yerde tabelalar devam ediyor. Aksaray çevresinde Arapça tabelalar almış başını gidiyor. Yusufpaşa\'ya gittiğinizde Türkçe tek bir tabela göremezsiniz\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKÇE OLMASI GEREKİR\"

Arapça bilmedikleri için tabelalarda ne yazdığını okuyamayan vatandaşlar da kuralların uygulanması gerektiğini savunuyor. O vatandaşlardan biri olan İbrahim Özdemir,\"Anlamadığım için tabelaları okuyamıyoruz. Bunların Türkçe olması gerekiyor. Nereye baksak Arapça tabela var. Türkçe tabela kalmadı. Biz tabelaların Türkçe olmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Arapça tabelalar

-Esnaf ile röportaj

-Vatandaş röportajları

31.08.2018 -09.35 Haber Kodu : 180831023

31.08.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180831036

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2- MEZARDA KAÇAK KAZI YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir İçerenköy mezarlığında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 03.00 sıralarında İçerenköy mezarlığında meydana geldi.İddialara göre İçerenköy mezarlığında kazma kürekle bir mezarlığın kazıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Osmanlı döneminden kalma bir mezarda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi polis otosuna bindirilerek İçerenköy polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Mezarlıktan görüntü

-Tarihi mezardan görüntü

-Açılan lahit mezar

-Yıkılan mezar taşı

-Açılan çukur

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler

31.08.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180831037_

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(güvenlik kamerası)

3- FATİH\'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Fatih\'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi\'nde saat 04:00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. İddiaya göre, Tarık Taran\'ın kullandığı 34 FA 0044 plakalı otomobil başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Taran direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse arkadan çarptı.



İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından Tarık Taran ve yanında bulunan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Kaza yapan görüntü

-Polis memurlarının çalışması

-Olay yerindeki ambulans

-İtfaiye aracı

-Minibüsün sahibi

-Genel ve detay görüntüler



31.08.2018 - 05.19 Haber Kodu : 180831015

31.08.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180831038_

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4- 14 İLDE FETÖ OPERASYONU:15 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ\'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Firari 37 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün başka kişiler adına açılan hatlar üzerinden şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\"u kullandığını belirledi. Polis ekipleri tespit ettiği şüpheli 52 kişinin yakalanması için operasyon kararı aldı. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Firari 37 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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5- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü MKP\'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda izinsiz basın açıklaması, korsan gösteri, yürüyüş ve ölen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldıkları ve bu cenazeleri sahiplendikleri iddia edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi.

Gece saatlerinde 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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(ÖZEL)

6- ÖMER LÜTFİ TOPAL\'IN KIZI, ARACINA HASAR VEREN ÇALIŞANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

22 yıl önce öldürülen ve Kumarhaneler Kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal\'ın kızı Elif Lütfiye Topal, Hummer marka aracını yetkisi olmadan kullanıp hasara neden olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Savcılık, güvenlik görevlisi Özer hakkında \"Güveni kötüye kullanma\" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Elif Lütfiye Topal\'ın yetkilisi olduğu bir şirkette, güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Özer\'in kendisine muhafaza edilmesi için verilen araç anahtarlarını alarak araçları kullanmaması belirtildiği halde kullandığı anlatıldı. Şüpheli Mahmut Özer\'in yetkisi ve görevi olmadığı halde 9 Mart, saat 00.10 sıralarında şikayetçi Elif Lütfiye Topal\'a ait Hummer marka aracın park yerini değiştirmek amacıyla yerinden oynatarak kullandığı motor kuryelerin araçlarına çarparak hasar verdiği, daha sonra da araç ile şirkete geri döndüğü ifade edildi. Şüpheli Özer\'in üzerine atılı suçu işlediğinin tutanaklardan ve ifadelerden anlaşıldığı kaydedilerek \"Güveni kötüye kullanma\" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Özer, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

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