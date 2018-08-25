DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SARIYER\'DE HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak\'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş\'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Otobüsten görüntü

-Röportaj

-Çevrede toplananlar

-Detaylar

25.08.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180825021

25.08.2018 - 11.06 Haber Kodu : 180825028

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2- ŞİLE\'DE KAYIP GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI

Haber: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile\'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı\'nın cenazesine ulaşıldı.

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı\'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Kocalı\'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı\'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kocalı\'nın fotoğrafı

-Dün çekilen arama kurtarma görüntüsü



25.08.2018 - 08.55 Haber Kodu : 180825011

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(geniş haber)

3- ASTEĞMEN AYDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

Siirt\'te, serinlemek için Botan çayına giren ve boğularak hayatını kaybeden Hacı Bayram Aydoğan Selimiye Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Aydoğan\'ın babası Ali İhsan Aydoğan, annesi Kiraz Aydoğan ve eşi Betül Aydoğan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri Aydoğan\'ın annesi ve babası kabul etti. Cenaze namazının öncesinde Aydoğan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen eşi ve annesi uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan için askeri tören düzenlendi. Aydoğan\'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.

Arkadaşlarıyla dün Botan Çayı\'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan\'ın (27) cesedi gece saatlerinde suya girdiği yerin 200 metre yakınında bulunmuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeye katılanlardan detaylar

-Aydoğan\'ın annesi ve eşinin taziyeleri kabul etmesi

-Babasının taziyeleri kabul etmesi

-Tabuttan detaylar

-Annesi ve eşinin tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Askeri tören

-Vatandaşlardan detaylar

-Telefonla tabutu çeken vatandaşlar

-Genel ve detaylar

24.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180824110

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4- BAĞCILAR\'DA BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Bağcılar\'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 19:00 sıralarında Bağcılar Kemal Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1909 numaralı sokakta 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatı katında çıkan yangın nedeniyle alt katlarda oturanlar dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıktığı evin sahiplerinin yakını olduğunu söyleyen bir kişi, \"Amcamın oğlu tatildelerdi, haber verdik geliyorlar\" dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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(cep telefon kamerası)

-Alevli görüntü

Aktüel Görüntüler

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detaylar

24.08.2018 - 20.02 Haber Kodu : 180824119

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5- AVCILAR SAHİLİNİN KİRLETİLMESİNE ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

Sıcak hava ve uzun bayram tatilinin etkisiyle sahiller piknikçilerle dolup taşarken, geride bırakılan çöpler, mangal külleri çevre sakinlerini isyan ettiriyor. Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin daha etkin bir çalışma içine girmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle hafta sonlarında sabah erken saatlerden itibaren piknikçilerle dolup taşan sahilde yasak olmasına rağmen mangal ve nargile için yakılan ateşlerden yükselen duman uzaktan bile görülürken, ertesi gün sabah saatlerinde günlük spor için sahile gelenler çöp yığınları görmekten yakındı. Çöp konteynerlerinin yetersiz kaldığı göze çarparken, piknikçilerin her yerde yaktıkları mangalların küllerinin rast gele bırarıldığı göze çarptı. Sokak hayvanları ve martılar günün ilk ışıkları ile birlikte çöpleri karıştırarak yiyecek bulmaya çalışırken, İBB ekiplerinin gelmesi ile temizlik çalışmalarına başlandığı görüldü.

Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul\'daki sahillerde görülen kirliliklere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin etkili müdahale etmesi için defalarca çağrı yaptıklarını, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi. Sahilde tek söz sahibinin İBB olduğunu belirten Maraşlı, \"Kadınlarımız, çocuklarımız dolaşamıyor, nefes alınamıyor. Denetimsizlik var. Lütfen buna çare bulunsun\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Sahilde piknik yapanlar

-Mangal ile nargile için yakılan ateşlerin dumanı

-Dolup-taşan çöp konteynerleri

-Atıklardan beslenen martılar ve sokak hayvanları

-Sabah sporu yapanlar ve çevre kirliliğine ilişkin röportajları

-Kadriye Maraşlı\'nın açıklamaları

-Detaylar

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