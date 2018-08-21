DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY\'DAN BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA

\"Bütün Dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkıntılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek\"

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazını Ataşehir\'de bulunan Mimarsinan Camii\'nde kıldı.

Oktay, namaz sonrası ilk önce camideki vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, sözlerine tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak başladı. Oktay, \"Ülkemizin, milletimizin kurban bayramını öncelikle tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimize vesile olur. Tüm İslam aleminin bu vesile ile Kurban Bayramı\'nı tebrik ediyorum. Bütün Dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkınıtılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Çok daha güçlenerek her şartlarda yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı bu mesajı vermek istiyorum. Aynı zamanda bugün Mekke\'de haç vazifesini yerine getiren vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Allah haç vazifelerini kabul etsin. Yine bir başka hatırlatma da yollarda olan bayram için memleketine giden vatandaşlarımıza. Aynı şekilde sağ salim memleketlerine dönebilme ile alakalı özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan aileleri ile birlikte bayramlarını geçirsinler ve ailelerine tekrar kavuşmalarını arzu ediyorum\" dedi.



Görüntü dökümü

----------------------

-Fuat Oktay\'ın camiden çıkışı

-Fuat Oktay\'ın açıklamaları

21.08.2018 - 08.08 Haber Kodu : 180821007

21.08.2018 - 08.26 Haber Kodu : 180821009



====================

2 - (Geniş Haber) TBMM BAŞKANI YILDIRIM: SALDIRIYI TASVİP ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR, KINIYORUZ



Haber - Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya

\"İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz\" dedi.

BAYRAM NAMAZINI SÜLEYMANİYE CAMİİNDE KILDI

Binali Yıldırım Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii\'nde kıldı. Yıldırım\'la birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapooğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile AK Parti Milletvekili Mustafa Demir de namazı kılanlar arasındaydı.

YILDIRIM\'DAN BAYRAM MESAJI

Bayram namazının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Yıldırım, herkesin Kurban Bayramı\'nı tebrik ederek, \"Bu bayramın ülkemiz için, milletimiz için islam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını cenabı mevlamdan niyaz ediyorum

Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim, dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedarkarca görev ifa eden askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun; muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afat ve felaketlerden rabbim muhafaza eylesin\" ifadelerini kullandı.

\"HİÇBİR ŞEKİLDE KANUNSUZLUĞA, YANLIŞLIĞA BU ÜLKEDE İZİN VERİLMEYECEKTİR\"

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya Yıldırım, \"Türkiye\'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir; hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışlığa bu ülkede izin verilmeyecektir\" dedi.

KAMERAYI OMZUNA ALARAK POZ VERDİ

Binali Yıldırım, açıklamasının ardından kendisini takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gazetecilerle günün anısına Süleymaniye Camii önünde hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım, yanında duran bir kameramandan kamerasını alarak poz verdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kanuni Sultan Süleyman\'ın türbesini ziyaret ederek, burada da dua etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Binali Yıldırım ve bakanların camiden çıkışı

-Yıldırım\'ın basın açıklaması yapması

-Binali Yıldırım\'ın soruları yanıtlaması

-BAsın mensuplarıyla bayramlaşma

-Gazetecilerle foto çektirmesi

-Yıldırım\'ın kamerayı omzuna alarak poz vermesi

-Basın mensuplarına kameranın ağır olduğunu söylemesi

-Genel ve detaylar



21.08.2018 - 08.10 Haber Kodu : 180821008

21.08.2018 - 08.38 Haber Kodu : 180821011 (Aktüel görüntü)

//////////////////////////////////////////////////////

3 - (havadan görüntüyle) SULTANGAZİ\'DE KURBAN PAZARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Sultangazi\'deki İstanbul\'un en büyük kurban pazarında adım atacak yer kalmadı. Kesim alanının da bulunduğu kurban pazarında sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluştu. Kurban pazarı ve kesim alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde kurban pazarının çevresindeki araç yoğunluğu da göze çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kesim alanının havadan görüntüleri

-Alandaki yoğunluk

-Kesim alanından görüntü

-Alanın çevresindeki araç yoğunluğu

21.08.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180821022

////////////////////////////////////////////////////////////////////

4- BELEDİYELERİN BELİRLEDİĞİ ALANLARDA KURBANLIKLAR KESİLMEYE BAŞLANDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'DA bazı yerlerdeki olumsuz görüntülere rağmen bir çok kişi belediyelerin belirlediği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesiyor.

Kurbanlarını kestirecekler bayram namazının ardından Sultangazi\'de bulunan belediyenin kesim yerine geldi. Daha önceden sıra alanlar, kesim için özel hazırlanmış vinçli bölümde kurbanlıklarını kestirdi. Büyükbaş hayvanların kesiminde kasaplar zor anlar yaşandı. Kesimin ardından kurbanlıklar eşit olarak pay edilerek sahiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü

----------------------.

-Kurbanlıkların kesim alanına getirilmesi

-Kurbanlıkların kesilmesi

-Kesilen kurbanlıkların pay edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Kasap ve vatandaşla röportaj

21.08.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180821031

///////////////////////////



5- BAŞAKŞEHİR\'DE BOŞ ARSA KAÇAK KESİM YAPANLARLA DOLDU

Haber- Kamera - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

İstanbul\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış hem de kesim yapıldı.

Başakşehir Şahintepe\'de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kurban kesilen alandan görüntü

Kurban kesen vatandaşlardan görüntü

Diğer detaytlar

21.08.2018 - 10.45 Haber Kodu : 180821034

/////////////////////////////////////////////////////////////////

6 - YAKALANACAĞINI ANLAYINCA SUÇ ORTAĞINI REHİN ALDI

*Esenyurt\'ta kaçırılan genç, 18 gün sonra polis operasyonuyla kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı.

YOLDA YÜRÜRKEN KAÇIRILDI

Esenyurt\'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan\'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan\'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece\'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.\'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)\'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI

Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Emniyetten çıkışları

-Rehin alma fotoğrafları

-Detaylar

21.08.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180821038

///////////////////////////////////////

7 - KAHVEHANE SALDIRISININ ZANLILARI YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı.

Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Caddesinde bulunan kahvehaneye 20 Şubat 2017\'de motosikletle gelen iki kişi, ateş edip kaçmıştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Nejdet Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Ü. ve Eray A.\'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan Mehmet Ü\'nün 2015 yılında öldürülen kardeşi Resul Ü\'nün ölümünden sorumlu tuttuğu Adnan T\'yi öldürmek için kahvehaneye ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışları

-ARŞİV

-Olayla ilgili görüntüler

21.08.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180821039

//////////////////////////////////////////////////////////////

8- D-100\'DE \"AŞIRI HIZ\" KAZASI: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ\'nde D-100 Karayolu\'nda aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpıştı. Kazada bir otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenirken, araçta sıkışan bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, D -100 Karayolu Edirne istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpışması sonucunda, 34 ZT 0999 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle önce yan yola savruldu, ardından bariyerlere çarparak takla attı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Önce takla atan aracı ters çeviren vatandaşlar, daha sonra yaralıyı otomobilden çıkardı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kimliği belirsiz kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sırada polis ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

- Yaralının yerde yattığı görüntü (Vatandaş kamerası)

- Olay yerinden görüntüler

- Hurdaya dönen otomobil

- Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

21.08.2018 - 04.45 Haber Kodu : 180821003