DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye\'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye\'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajına, tüm islam aleminin bayramını kutlayarak başladı. Erdoğan, \"Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı\'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim, son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Hamdolsun, bugün de milletimiz aynı erdemli tavrı gösteriyor. Kurban Bayramımızın hemen ardından 947\'nci yıldönümünü bizzat yerinde idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi\" dedi.

\"EZANIMIZA VE BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRILARDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR\"

Döviz kurlarındaki dalgalanmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan , \"15 Temmuz\'da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye\'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye\'yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah\'ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkana, dirayete sahiptir. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.\"

\"TÜM KARDEŞLERİMDEN TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYMALARINI İSTİYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu ifadelerle tamamladı: \"Filistin\'den Suriye\'ye, Güney Asya\'dan Türkistan\'a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum. Araçlarıyla yollara çıkan tüm kardeşlerimden dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini; velhasıl trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım\"

2- DİYARBAKIR\'DA BAŞLAYAN HUSUMET KADIKÖY\'DE CİNAYETLE SONUÇLANDI

İstanbul\'da tercümanlık yapan Ahmet K. (40) beş yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Ç.K. (29)\'nın Diyarbakır\'dan gelen erkek kardeşi tarafından öldürüldü.

Cinayet geçtiğimiz cuma günü Kadıköy\'de işlendi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K\'nın ailesi kızlarının Ahmet K. ile evlenmesine karşı çıktı. Ç.K. 2013 yılında kaçarak Ahmet K., ile evlendi. 5 yıl aradan sonra Ç.K. Diyarbakır\'a ailesinin yanına ziyarete gitti. Ailesi Ç.K\'yı kocasının yanına göndermek istemedi, ancak Ç.K. yine kaçarak Ahmet K\'nın yanına geldi. Bu duruma kızan erkek kardeşi de onun peşinden İstanbul\'a geldi. Kadıköy, Libadiye Caddesi üzerinde Ahmet K. ile İdris A.,(27) ve akrabası Mehmet A., buluştu. Ahmet K. ile İdris A. arasında tartışma çıktı. Tuvalete gitmek için masadan kalkan idris A. geri döndüğünde hiç bir şey söylemeden kurşun yağdırdı. Kafede korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Ahmet K. hayatını kaybederken şüpheliler kaçtı.

Cinayet Masası ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden İdris A. yakalanarak gözaltına alındı. İnşaat işçisi olan İdris A.\'nın daha önceden poliste hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Bu arada sürdürülen operasyonda olay yerinde olduğu tespit edilen akrabası Mehmet A. ise Diyarbakır\'da yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

3- JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

*Operasyon anı jandarma kamerasında

*Şüphelilerin çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede çamaşır yumuşatıcısı kaynattığı belirlendi.

İstanbul\'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede çamaşır yumuşatıcısı kaynattığı belirlendi. Çok miktarda sahte içkinin ele geçirildiği operasyon jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretilerek İstanbul genelinde satılacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziti takip sırasında şüphelilerin içki satışı için çalışma başlattığı belirlendi. Bunun üzerine Başakşehir\'de bir şantiye alanı içerisindeki konteynerlerde sahte içki imalatı yapanlara baskın düzenlendi. Baskında satışa hazır halde paketlenmiş binlerce sahte şişe içki, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri ile 3 adet dolum tankı, alkolmetre ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

KOKUYU ÖNLEMEK İÇİN YUMUŞATICI KULLANMIŞLAR

Şantiyede incelemelerine devam eden jandarma şüphelilerin yakalanmamak ve çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi. Şüphelilerin ayrıca çöpten toplanan kullanılmış ve pislik içindeki boş şişelerle dolum yaptığı tespit edildi. 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

İkinci operasyon ise yine Başakşehir\'de düzenlendi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye\'ye içki getirildiğini belirleyen jandarma bir eve baskın düzenledi. Baskında yüzlerce kaçak içki şişesi ve çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

4- KAMERADAKİ KADIN HIRSIZ YAKALANDI

İstanbul\'da iki eve girerek hırsızlık yapan Hediye G. polis tarafından yakalandı. Hediye G.\'nin daha önceden 21 kez polis tarafından hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sarıyer, Darüşşafaka mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana gelen ilk hırsızlık olayında mağdur A.N.Y.\'nin evine giren hırsızlar içerde bulunan 13 bin dolar, 10 bin lira, 3 altın yüzük, 3 altın bilezik ve 10 adet kol saatiyle bir oyun konsolunu çaldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bu kez Çengelköy\'de A.A.\'ya ait eve giren hırsızlar 1 bilgisayar, kadın çantaları ile 6 bileziği çaldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden iki hırsızlığı da aynı kişinin yaptığını tespit etti. Başlatılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen kadın hırsız Hediye G. gözaltına alındı. Yapılan soruştumada Hediye T.\'nin daha önceden de hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan da 21 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Hediye T. adliyeye sevk edilirken polis kadın hırsızın suç ortağı Ahmet T. adlı şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.



