DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- JANDARMADAN KURBAN BAYRAM ÖNCESİ SAHTE PARA OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen, Kurban Bayramını fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlandığı belirtilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

BAYRAMDA DOLANDIRACAKLARDI

Jandarma ekipleri, Fatih\'te terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları yönünde bilgi aldı. Şüphelilerin Fatih\'te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın yaptı.

Operasyonda T.G. sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı. Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 bin\'lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon sahte TL, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

İRAN RİYALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin ele geçirilmesi dikkat çekerken, son dönemde İranlı vatandaşların İstanbul\'da turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte basılan İran Riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.



Görüntü Dökümü: (Jandarma Kamerası)

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-Operasyondan görüntü

-Ele geçirilen cihazlardan görüntü

-Ele geçirilen sahte paralardan görüntü

-Sahte kimliklerden görüntü

-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 10.20 Haber Kodu : 180818028_

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(ÖZEL)

2 - ESENYURT\'TA \"SİLAHLA VALE\" OPERASYONU

Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL/ DHA

Esenyurt\'ta yetkileri olmadığı halde alışveriş merkezlerinin çevresine kulübeler koyarak vale ücreti aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt Koza Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerindenise ruhsatsız 2 tabanca çıktı. Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise ise zabıta para cezası kesti.

Görüntü dökümü

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-Polis ekipleri

-AVM çevresinden görüntüler

-Ruhsatsız silahların görüntüsü

-Vale dubalarının taşınması

-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180818041

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3- TATİLE ÇIKANLAR DİKKAT

Tatile çıktığınızı sosyal medyadan duyurmayın

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- GÜVENLİK Uzmanı Demir Bilgütay, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun soluklu tatillerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tatile çıkan kişilerin sosyal medyadan \'yer bildirimi\' yapmamaları konusunda uyardı. Daire kapısının önüne bırakılacak bir iki çift ayakkabının hırsızı caydıracağına dikkat çeken Bilgütay, \"Gün içinde sönüp, akşam yanacak zaman ayarlı bir lamba ve düzenli olarak temizlenen posta kutusu hırsızlık vakalarına karşı etkili bir önlem olacaktır\" dedi.

Uzun tatillerde hırsızlık olaylarında da bir artış yaşanıyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı\'nın ardından salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı hafta sonuyla birleşince 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzaması ve mevsimin yaz olması nedeniyle vatandaşlar bu süreyi şehir dışında değerlendirmek için yavaş yavaş evlerini terk etmeye başladı. Bu tür tatillerde hırsızlık vakalarında bir artış yaşandığına dikkat çeken Demir Bilgütay, bu tür olaylara karşı alınacak tedbirler hakkında önemli bilgiler verdi. Vatandaşların en dikkat etmesi gereken konunun sosyal medya paylaşımları olduğunun altını çizen Bilgütay, \"İnsanlar tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yaparak nerede olduklarını bildiriyorlar. Bu yer bildirimleri kişinin evde olmadığını kanıtlayarak hırsızlık olaylarını artırıyor. Bu dönemde sosyal medyada yer bildirimi yapmaktan uzaklaşmanız gerekiyor\" uyarısında bulundu.

\"DAİRE KAPINIZIN ÖNÜNE AYAKKABILARINIZI BIRAKIN\"

\'Hırsızlık sizin tatil yapmanızı bekliyor\' diyen Bilgütay, evde alınacak birkaç küçük önleme dikkat çekti. Bilgütay, \"Apartmanlarda ana giriş kapısının kapalı tutulması önemli. Böylelikle seyyar satıcıların girmesini engelleyebilirsiniz. İkinci önemli husus ise kişinin kendi daire kapısı. Bu kapının da en az iki kere kilitlemesi ve alt-üst çift kilit kullanılması gerekir. Ayrıca kapının önüne bırakılacak bir iki çift ayakkabı da birçok hırsızlık olayını önleyecektir. Bu önlem \'evde biri var\' hissini uyandıracağından caydırıcı olacaktır. Eğer imkanınız varsa dairede gün içinde kapanıp akşam yanacak zaman ayarlı bir lambanın olması faydalı olacaktır\" diye konuştu.

\"DEĞERLİ EŞYALARINIZI BANKAYA EMANET EDİN\"

Hırsızların evlerin elektrik sayaçlarını dahi kontrol ettiklerinin altını çizen Bilgütay, evde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

\"Hırsızlar, elektrik sayacının dönme hızına göre evde birinin olup olmadığına karar veriyorlar. Dışarıdan gözlemlendiğinde de ışık yanıp sönüyorsa bu caydırıcılık sağlıyor. O nedenle evde bir lambanın açık bırakılmasında fayda var. Diğer önemli bir tedbir ise posta kutularında herhangi bir şey bırakılmaması yönünde. Güvendiğimiz bir komşumuzdan posta kutusunu temizlemesini isteyebilirsiniz. Evimizi alarm sistemleriyle destekleyebiliyorsak kesinlikle camlarınızı kapalı tutun. Ulaşılmayacak bölgelerde olan perdelerin bir tanesinin mümkünse yarım açık ya da açık olmasını sağlayın. Bu evde birilerinin yaşadığı hissini verecektir. Para mücevher ve ziynet eşyaların bayram öncesi bir bankaya yatırılması veya çelik kasada muhafaza altına alınması yararlı olacaktır.\"

\"HIRSIZLAR GİRİŞİ DEĞİL ÇATI KATLARI TERCİH EDİYOR\"

Hırsızların genellikle giriş katları tercih ettiği yönündeki kanının yanlış olduğunu vurgulayan Bilgütay, çatı katının tenha olması nedeniyle daha tehlikede olduğuna dikkat çekti. Üst katlarda da demir pencere koruması olması gerektiğini söyleyen Bilgütay, \"Daha fazla giriş çıkış olduğu için alt katlar güvenli üst katlar ise daha tehlikelidir. Hırsızlar, daha fazla dikkat çekmeden görünmeden bu işleri yapabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Tenha bölgelerde oturanların kesinlikle pencerelerine korkuluk yaptırmaları yararlı olacaktır. En üst katta oturanlara bile korkuluk öneriyorum. En alt ve en üstte oturanların kesinlikle korkuluk yaptırması şart\" ifadelerini kullandı

\"ARAÇ RUHSATINIZI YANINIZDAN AYIRMAYIN\"

Otomobillerin mümkün olduğunca mahalle aralarına ve bina önlerine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Bilgütay, \"Evler kadar arabalarınız da hırsızlık olaylarına karşı tehlike altında. Bu nedenle kendi garajınız veya sitenizin otoparkı varsa burayı tercih edin. Büyük hatalardan biri de ruhsatı arabada bırakmak. Bu hırsızların işini iki kat kolaylaştırıyor. Ruhsatımızı mümkün olduğunca yanınızda taşıyın, araç içerisinde bırakmayın. Bir direksiyon kilidi temin edin. Kırılmaz cam kullanmanız da hırsızlığı engellemede büyük yarar sağlayacaktır. Bu önlemlerden sonra rahat bir tatil geçirebilirsiniz\" diye konuştu.

HIRSIZLIKLIĞA ÖZENDİRİCİ VİDEOLARA DİKKAT!

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde araba ve ev kapısı açmaya yönelik bilgilendirici videoların yer aldığını hatırlatan Bilgütay vatandaşları, \"Bu tür videoları mümkünse şikayet edelim. Belli bir şikayet sayısına ulaştığında bunları kaldırmak durumunda kalırlar. Devletimiz de burada destek çıkarsa bunların kaldırılması bizim yararımıza olacaktır. İnsanlar kapıda kaldıklarında bir çilingir çağırıp kapılarını açtırabilirler. Bu videolar hırsızlık eğiliminde olan kişileri de özendirici nitelik taşımaktadır\" sözleriyle uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evlerden genel detaylar

-Mahalle detayı

-Pencerelerde bulunan demir korkuluk detayı

-Daire kapısının kartla açılması

-Güvenlik Uzmanı Demir Bilgütay röportajı

-Anahtarla kapının kilitlenmesi

-Otomobilin levye ile açılması

-Otomobil detayları

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(görüntüyle tekrar)

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7. KEZ DEDE OLDU



Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 7. torunu Fatıma Serra Erdoğan dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan\'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, dün sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan\'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor. Hastaneye ziyarete dün akşam saatlerinde İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da geldi. Şahin ve Uysal, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Şahin ve Uysal\'ın hastaneye gelmesi

-Hastaneden ayrılmaları

-Detaylar



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5- LEYLEKLER İSTANBUL SEMALARINDA

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Aynı yöne kanat çırpan yüzlerce leylek İstanbul semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika\'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu yönleriyle \'baharın müjdecisi\' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. Göç rotası Tarihi Yarımada üzerinden geçen leyleklerin yolculuğu Fatih\'te kameralara yansıdı. Yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yönde kanat çırptığı göç, gökyüzünde sahnelenen görsel bir şöleni andırdı.

Görüntü Dökümü:

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- Sürüler halinde uçan leylekler

- Genel ve detay görüntüler

18.08.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180818030_

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6- KADIKÖY\'DE CİNAYET

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak\'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gökay Erdem\'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Polis cinayetle ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yere dökülen kanlardan görüntü

-Ambulans ve polislerden görüntü

-Cesetten görüntü

Ölen kişinin fotoğrafları( ek)

18.08.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180818029

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(tekrar )

7- ÇEKİÇLİ HIRSIZLAR KAMERADA

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir beyaz eşya mağazasının camını çekiçlerle kıran yüzleri maskeli hırsızlar yaklaşık 12 bin lira değerinde laptop çaldı. Olayı gören bir vatandaşa da silah gösteren hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi\'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Gece saatlerinde araçlarıyla mağaza önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız yanlarındaki getirdikleri çekiçlerle mağaza camını kırdı. 2 hırsız mağazadan içeri girerken, silahlı bir hırsız ile bir diğer hırsız dışarıda gözcülük yaptı. Kırdıkları camdan içeri giren 2 hırsız yaklaşık 1 dakika içinde 12 bin liralık laptop çaldı. Daha sonra kasaya da yönelen hırsızlar kasada bir şey bulamayınca mağazadan çıkarak, geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anları ise saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SİLAH DOĞRULTULAR

Bu sırada bankamatiğe para çekmek için giden Gültekin Koç isimli vatandaş hırsızları gördü. Hırsızlardan biri kendilerini gören vatandaşa silah doğrulttu. Büyük korku yaşayan Koç geldiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı ve ardından polisi aradı. Oğluyla birlikte yaşadığı olayı anlatan Gültekin Koç hırsız silah doğrultunca çok korktuklarını söyleyerek, \"Sabah oğlumla beraber işe gelirken taksiye para verebilmek için bankamatikten para çekiyordum. Para çekip arka sokaktaki iş yerime gidecektim. Para çektim. Döndüğümde araçtan 4 kişinin indiğini gördüm. 1 tanesi silah doğrulttu. İş yerinin camını kırmaya başladılar. Biz de uzaklaşıp polisi aradık\" diye konuştu. Mağaza çalışanı Cihan Gül ise cadde üzerinde sık sık hırsızlık olayının olduğunu belirterek, \" Bizim sonradan haberimiz oldu. Camı patlatıyor 4 hırsız. Elleri silahlı. Laptopları alıyorlar, kasayı açmaya çalışıyorlar, bir şey bulamıyorlar. 12 bin lira civarı zararımız var\" dedi.

Öte yandan aynı mağazaya ait yine aynı cadde üzerinde bulunan bir başka şubesi de geçen sene hırsızların hedefi olmuş.Kepengi kırarak içeri giren maskeli hırsızlar çok sayıda televizyon çalarak kaçmış.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Camları çekiçle kırmaları

-İçeri girip laptopları çalmaları

-Mağazadan çıkmaları

-Araçla kaçmaları

-Vatandaşla karşılaşmaları

-Geçen sene yaşanan soygundan görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Mağaza içinden görüntü

-Mağaza dışından görüntü

-Hırsızları gören baba oğulla röportaj

-Mağaza çalışanı ile röportaj

-Detaylar

