DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'DA TURİSTLERİN \"TAKSİ\" İSYANI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'a gelen turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürerken polis, şikayetlerin yoğunlaştığı Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü civarında denetim yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın verilerine göre Türkiye\'ye 2018 yılının ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplamda 18,9 milyon kişi geldi. İstanbul\'da ilk 6 ayda bu rakam 5 milyon 981 bin 277 kişi oldu. Turistlerin İstanbul\'da en çok ziyaret ettiği yer tarihi yarımada. Turistler, İstanbul\'un tarihi dokusunu keşfederken taksilerden ise şikayetçi. Turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürerken polis, şikayetlerin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada\'da sık sık denetim yapıyor.

\"100 LİRA ALIYORLAR \'50 LİRA VERDİN\' DİYORLAR\"

DHA kamerası turistlerin şikayetlerinin yoğunlaştığı Eminönü- Taksim- Beyazıt civarında kayıttaydı. Taksiden inen turistlere ödedikleri ücreti sorduk. Eminönü\'nde bir turist, taksi şoförünün kendisinden aldığı parayı değiştirdiğini iddia etti. Şikayetini dile getiren turist,

\"20 lira tutuyorsa ve 100 lira veriyorsam 50 lira verip 100 lirayı saklıyor, \'50 lira verdin\' diyorlar. \'100 lira verdim\' diyorum. \'Sadece 50 lira verdin\' diyorlar\" dedi. Başka bir turist de aynı konuya dikkat çekerek,\"100 lira alıyorlar ve \"Bana 100 lira vermedin. 20 lira, 50 lira verdin\" diyorlar\" şeklinde konuştu.

\"EMİNÖNÜ- TAKSİM 40 TL VERDİM\"

Eminönü\'nden Aksaray\'a giden bir başka turist, taksi ücretinin 20 lira tutması gerekirken, taksi şoförünün 35 lira istediğini iddia etti.

Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi taksiyle kateden bir turist ise, \"Mısır Çarşısı\'ndan Taksim\'e 40 lira ödedik. İnternetten baktığımızda 20 lira olduğunu gördük. İlk başta \'50 lira\' dedi. Çok fazla dedik, 40 lira ödedik\" diye konuştu. Aynı şekilde Eminönü\'nden Taksim\'e gelen bir diğer turist de 40 lira taksi ücreti ödediğini aktardı. Beyazıt\'ta taksiden inen İtalyan bir turist ise, \"Çok kısa bir yol için 65 lira ödedik. Taksimetreye göre ödeme yapabilir, 65 lira yerine 25 lira ödeyebilirdik. Taksimetreyi açmak istemedi, reddetti. Taksimetreyi sorduğum için bana sinirlendi\" ifadelerini kullandı.

TİCARİ TAKSİLERE DENETİM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, taksi şoförlerinin turistlerden tarife dışında ücret talep etmesi ve taksimetreyi açmamalarına ilişkin iddiaları yanıtladı.Taksiciler Esnaf Odası\'na yeni seçildiklerini söyleyen Aksu, \"Geçmişte böyle bir sıkıntı vardı tabii. İçimizde yanlış yapan arkadaşlar da vardı. Şimdi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle, sivil ekipler amirliği ile ortak yaptığımız çalışmada her gün sahada hem korsan taksi taşımacılarının üzerinde denetim yapıyoruz hem de biz ticari taksilerle alakalı bir denetim yapıyoruz. Yanlış yapan arkadaşları meslekten ihraç ediyoruz ve bu yanlışı yapanlara büyük cezalar veriyoruz. Yeni başladık denetimlere. Bu sıkıntılı arkadaşları içimizden temizledikten sonra böyle şikayetler kesinlikle almayacağız\" dedi.



\"PAZARLIK USULÜ HİÇBİR YERE GİTMEYİN\"

\"Turist veya yerli eğer İstanbul halkı böyle bir sıkıntı yaşarsa 444 15 23 no\'lu hattımızı arayıp sıkıntısını dile getirebilir ya da 153 no\'lu Beyaz Masa\'yı arayabilir\" diyen Aksu, taksicilere büyük yaptırımlar uygulandığını ifade etti. Yolcuların taksimetre açtırmadan pazarlık usulü bir yere gitmemesi için de uyarıda bulunarak, \"Taksilerimiz taksimetre usulü çalışmak zorundalar\" dedi. Aksu, sarı renkli taksilerin açılış tarifelerinin 4 lira olduğunu, mesafede kilometre başına 2 lira 50 kuruş yazdığını ve turkuaz rengi taksilerin açılışının 4 lira 60 kuruş olduğunu, kilometrede ise 2.88 kuruş yazdığını aktardı.

Eyüp Aksu, bu ay tarifelere zam geleceğini de ekleyerek,\" Gönül ister ki, giderlerimiz karşılığında bir zam gelsin. Giderlerimize yüzde 40 zam geldi. Biz de yüzde 30 gibi bir zamma razıyız\" diye konuştu.



5 BİN 116 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan, İstanbul\'da Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü, Nuruosmaniye Camii önü ve Çemberlitaş bölgelerindeki taksilere sık sık denetim yapılıyor. O denetiklerden biri kameraya yansıdı. Taksilerdeki turistlerden bilgi alan polis, taksimetreyi açmayan sürücülere ceza kesti. Bu denetimde toplamda 5 bin 116 TL ceza kesen polis, 6 aracı da çeşitli eksiklikler nedeniyle otoparka çekildi.



Görüntü dökümü

-Taksilerin trafikteki görüntüsü

- Muhabir anonsu

- Turistler ile röportaj

-Taksi şoförünün turistler ile anlaşması ve turistlerin araca binişi

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile röportaj

- Taksi taşımacılığı ücretlerinin tablosu

- Polislerin taksilere denetim uygulaması

-Genel ve detaylar



17.08.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180817034

17.08.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180817033

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(ÖZEL)

2-ÇEKİÇLİ HIRSIZLAR KAMERADA

* Küçükçekmece\'de bir beyaz eşya mağazasının camını çekiçlerle kıran yüzleri maskeli hırsızlar yaklaşık 12 bin lira değerinde laptop çaldı.

*Olayı gören bir vatandaşa da silah gösteren hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir beyaz eşya mağazasının camını çekiçlerle kıran yüzleri maskeli hırsızlar yaklaşık 12 bin lira değerinde laptop çaldı. Olayı gören bir vatandaşa da silah gösteren hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi\'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Gece saatlerinde araçlarıyla mağaza önüne gelen yüzleri maskeli 4 hırsız yanlarındaki getirdikleri çekiçlerle mağaza camını kırdı. 2 hırsız mağazadan içeri girerken, silahlı bir hırsız ile bir diğer hırsız dışarıda gözcülük yaptı. Kırdıkları camdan içeri giren 2 hırsız yaklaşık 1 dakika içinde 12 bin liralık laptop çaldı. Daha sonra kasaya da yönelen hırsızlar kasada bir şey bulamayınca mağazadan çıkarak, geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anları ise saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SİLAH DOĞRULTULAR

Bu sırada bankamatiğe para çekmek için giden Gültekin Koç isimli vatandaş hırsızları gördü. Hırsızlardan biri kendilerini gören vatandaşa silah doğrulttu. Büyük korku yaşayan Koç geldiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı ve ardından polisi aradı. Oğluyla birlikte yaşadığı olayı anlatan Gültekin Koç hırsız silah doğrultunca çok korktuklarını söyleyerek, \"Sabah oğlumla beraber işe gelirken taksiye para verebilmek için bankamatikten para çekiyordum. Para çekip arka sokaktaki iş yerime gidecektim. Para çektim. Döndüğümde araçtan 4 kişinin indiğini gördüm. 1 tanesi silah doğrulttu. İş yerinin camını kırmaya başladılar. Biz de uzaklaşıp polisi aradık\" diye konuştu. Mağaza çalışanı Cihan Gül ise cadde üzerinde sık sık hırsızlık olayının olduğunu belirterek, \" Bizim sonradan haberimiz oldu. Camı patlatıyor 4 hırsız. Elleri silahlı. Laptopları alıyorlar, kasayı açmaya çalışıyorlar, bir şey bulamıyorlar. 12 bin lira civarı zararımız var\" dedi.

Öte yandan aynı mağazaya ait yine aynı cadde üzerinde bulunan bir başka şubesi de geçen sene hırsızların hedefi olmuş.Kepengi kırarak içeri giren maskeli hırsızlar çok sayıda televizyon çalarak kaçmış.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Camları çekiçle kırmaları

-İçeri girip laptopları çalmaları

-Mağazadan çıkmaları

-Araçla kaçmaları

-Vatandaşla karşılaşmaları

-Geçen sene yaşanan soygundan görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Mağaza içinden görüntü

-Mağaza dışından görüntü

-Hırsızları gören baba oğulla röportaj

-Mağaza çalışanı ile röportaj

-Detaylar

17.08.2018 - 10.52 Haber Kodu : 180817032

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3- KAZA ANI KAMERADA; ÜMRANİYE\'DE YOLCU OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza 09.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü seyir halindeyken dönüş yapan yağmur minibüse yandan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs ve minibüsteki birer yaralıyı hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapan minibüse otobüs yandan çarpıyor. Kontrolden çıkan otobüs bir duvara çarparak duruyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otobüsün görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Bir yolcu ile röp

-Otobüsün parçalanan ön camı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

17.08.2018 - 10.08 Haber Kodu : 180817019

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4- BAYRAM TATİLİNDE YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)

KURBAN Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere uzmanlar uyarılarda bulundu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacakların sayısında bu yılda ciddi bir artış bekleniyor. Bayram tatili sürecince trafik yoğunluğunun artışına paralel olarak trafik kazaları da artış gösteriyor. Geçen yıl 10 günlük Kurbana Bayramı tatilinde yurt genelinde yaşanan kazalarda toplam 122 kişi hayatını kaybetti, 617 kişi de yaralandı. Bu kazaların önlenmesi için de birbiri ardına uyarı açıklamaları geldi.

\"KAZALARIN YÜZDE 90 SÜRÜCÜ KAYNAKLI\"

Türkiye Makine ve Mühendisler Odaları Birliği\'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin yolculuk öncesi yapması gerekenleri anlattı. Araçların periyodik kontrollerinin yapılmasına dikkat çeken Kılıç, \"Sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan mümkünse 1 hafta önceden araçların bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Araç bakımından kastımız, aracın çalışan tüm aksamının kontrolü. Özellikle ön takım kontrolünün yapılması lazım. Fren sistemi bu kapsamda çok önemli. Buranın özellikle kontrol edilmesi lazım. Kampananın ve lastiklerin kontrolü de önemli. Yıpranmış lastikle yola çıkmamak lazım. Lastiklerin her birinin kontrolleri yapılmış olması gerekir. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin, dinlenmiş olmaları uykularını almış olmaları gerekir. Çünkü trafikte yaşanan kazaların yüzde 90\'ı sürücü kaynaklıdır. Tabi sürücü hataları içinde bir sürü neden var. Hatalı sollama, iki araç arasındaki takip mesafesini koruyamama, yorgun olma, uyku hali bütün bunlar kazalara neden olan şeyler. Emniyet kemerinin de yolculuk boyunca takılı olması gerekiyor. Sürücülerin dinlenerek araçlarının bakımlarını önceden yapması gibi durumlar, trafik kazalarını en asgariye indirecek nedenlerdir. Bu hususta sürücülerin özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğun olduğu zamanlarda tüm bunlara dikkat etmesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"5 SAATTEN FAZLA ARAÇ KULLANMAYIN\"

Bayram tatillerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok otobüs firmasının ek sefer yaptığını belirten Kılıç, \"Ek seferler nedeniyle de trafiğe çıkan araçların kontrollerinin daha dikkatli yapılması lazım. Çünkü, talep üzerine acil olarak yol çıkıyorlar, sürücülerinin dinlenip dinlenmediği, aracın bakımının yapılıp yapılmadığı, kullandığı yakıta kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü geçen yıllarda yaşadığımız ve 10 numara yağ dediğimiz ve kullanılan yakıtın kesinlikle araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekiyor. Çünkü çalışma sırasında kısa sürede alev aldığını görüyoruz. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle binek araçlardaki LPG\'li araçların, kontrolü çok önemli. LPG\'li araçlardaki sızdırmazlık raporu serbest bırakıldı. Artık bunlar ağır kusur olarak geçmiyor. Dolayısı ile kontrollerden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. LPG\'li araçlar, kaza anında en fazla, alev alan, kısa sürede alev topuna dönüşen bir şekilde yanabiliyorlar. Bunun hasarı sonucu ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir sürücünün 5 saatten fazla araç kullanmaması gerekiyor. 2 - 3 saate bir mola vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yorgunluk kazalara neden olabiliyor.

KARAYOLU TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ DERNEĞİ\'NDEN UYARI

Bir uyarı da Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği\'nden geldi. Derneğin Bilim Kurulu tarafından hazırlanan önlemler ise şöyle sıralandı:

-Bayramda Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.

-Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli,sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.

-Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.

-200 /250 km de bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, kesinlikle dinlenme ve ihtiyaç molası verilmelidir.

-Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu, vücudu sıkmayan yapışmayan terletmeyen gömlek şort gibi giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyaj da sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.

-Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.

-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız.

-Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 km hızda , öndeki araç ile 50 m mesafe bırakmalısınız.

-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 km/h, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 km/h olmasına dikkat ediniz

-Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı,lastik basınçları kontrol edilmeli,Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.

Görüntü dökümü

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-Trafik yoğunluğu

-Havadan trafik

-Battal Kılıç ile röportaj

17.08.2018 - 10.42Haber Kodu : 180817028

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(ÖZEL)

5- İSTANBUL GÜNE ŞİMŞEKLERLE BAŞLADI

Haber: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber gökyüzünde oluşan kızıl manzaraya bu sabah kara bulutlar da dahil oldu. Dakikalar içerisinde İstanbul Boğazı\'nı çevreleyen bulutların ardından sağanak yağmur ve şimşekler görüldü. Kısa süreli etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular olumsuz etkilerken, İstanbul semalarında ise doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

- Gün doğumu kızıllığı

- Kara bulutların toplanması

- Sağanak ve şimşekler

- Genel ve detay görüntüler

17.08.2018 - 09.24 Haber Kodu : 180817014



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6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinde Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar şemsiye ile korunurken yağmura hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluşurken trafikte de sıkışıklık yaşandı.

Görüntü Dökümüü:

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Şemsiye ile yürüyenler

-Detaylar

17.08.2018 - 09.49 Haber Kodu : 180817016

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7- İSKİ\'DEN KURBAN ATIĞI UYARISI

İstanbul DHA

İSKİ, kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması uyarısında bulundu

İSKİ\'den yapılan açıklamada, \"Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kurban Bayramlarında tedbir alınsa dahi şehrimizin yağmursuyu kanallarına ve derelerine kurban atıkları atıldığı ve dolayısıyla denizlerimizin ve göllerimizin kirletildiği noktalar oluştu. Bu tür olumsuz olayların yaşanmaması için, hiçbir şekilde kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması gerekmektedir. İstanbulluların, kurban kesimi noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanları kullanmalarını ve onların uyarılarına riayet etmelerini talep ederiz\" denildi.