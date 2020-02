DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BAKAN SOYLU: TÜRKİYE\'DE HAPİSHANELERDE EN ÇOK UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Uyuşturucunun kullanımı noktasında İstanbul önemli riskler barındırıyor\"

\"Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibariyle 14 bin 164 kişi\"

\"Türkiye\'de alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamakta, su taşımaktadır\"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul\'da Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \"Narkotim Temel Eğitim\" sertifika törenine katıldı.

Törene Bakan Soylu\'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, \"İçişleri bakanlığı görev alanındaki, ülkemizin en önemli sorunlarını sıralarken; terör, uyuşturucu, asayiş ve trafik sorununu saymak durumunda kalıyoruz. Bunlardan trafik, tamamen bizimle ilgili bir meseledir. Ama terör ve uyuşturucu, küresel ve birbirini besleyen meselelerdir. Uyuşturucu terörü finanse ediyor, terör de uyuşturucuya kanal açıyor, kullanıyor ve dağıtımını yapıyor. Uyuşturucu meselesinde organize suç örgütleri, artık doğrudan terör örgütleriyle ilişki ve bağlantı kuruyor. Hatta bazen şirket birleşmeleri gibi terör örgütlerinin çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor\" dedi.

SİGARAYA DİKKAT ÇEKTİ

Soylu, \"Bir taraftan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Ama bilmenizi isterim ki terörle mücadele sadece güvenlik kuvvetlerimizin yapacağı mücadele elbette önemli bir pay tutmaktadır. Ama her alınan bir dal sigara dahi terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır. Bu kadar açık ve nettir, hiç kimse alınmasın. Türkiye\'de alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamakta, su taşımaktadır\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE HAPİSHANELERDE EN ÇOK UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU VAR\"

Uyuşturucunun kullanımı noktasında İstanbul\'un önemli riskler barındırdığını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, \"Tüm Türkiye\'deki narkotik olayların üçte biri, tek başına İstanbul\'da gerçekleşiyor\" dedi. Soylu şöyle devam etti: Tüm Türkiye\'deki üniversite öğrencilerinin sayısının yaklaşık olarak yine üçte biri, İstanbul\'da yaşıyor. Ve ilginç bir detay, yüz bin nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanımı olan 10 ilçeye baktığınız zaman ne sosyal yapı açısından, ne gelir dağılımı açısından, belli bir ortak nokta göremiyorsunuz. İlk on ilçe içinde Fatih de var, Kadıköy de var, Adalar da var, Esenler de var. Öte taraftan yüz bin nüfusa göre en az uyuşturucu kullanan ilçelerde de bir ortak özellik yok. Eyüp de Kağıthane de Başakşehir de Ümraniye de Sultanbeyli de aynı listenin içinde. Bu sonuçlar, aslında uyuşturucunun ne kadar girift ve modellenemez bir yapı ile topluma dağıldığını göstermektedir. Yani sahanın her yerine basmak zorundayız. Oturanların profillerine bakarak bölgeler arasında birtakım ezberlerle hareket edemeyiz. Tehlike her yere eşit olarak dağılmıştır ve kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. İstanbul\'da polis bölgesinde 2017\'de 47 bin 226, bu yıl ise 36 bin 190 şüpheli yakalanmıştır. Geçen yıl 5 bin 891 kilogram esrar ele geçmiş, Mayıs ayı sonu itibarıyla bu rakam 2 bin 963 kilogram olmuştur. Sadece esrardan örnek verdim, liste çok uzun. Ancak geçen yıla göre birçok kalemde oransal olarak artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Halihazırda Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibariyle 14 bin 164 kişi. Bir algı var toplumda. Buna da sizler müsaade etmeyin. Deniliyor ki \'biz yakalıyoruz, mahkeme serbest bırakıyor. Size hapishanelerde tutuklu sayısını söylüyorum; 57 bin. Yani şu anda Türkiye\'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var\"

OKULLARA YENİ PROJE

Okullarla ilgili projelerin devam ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, \"Türkiye\'de özellikle öncelikli olarak belirlediğimiz okullara polis vereceğiz okulun etrafı ve çevresine. Aynı zamanda onları özel güvenlik birimlerimizle beraber bir şekilde entegre edeceğiz. Aynı zamanda oluşturduğumuz kameralarla onları kent güvenlik kameralarıyla entegre edeceğiz. Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, okul müdürlerimizle hep beraber geçen yıl yaptığımız gibi, okullardaki olay sayısını azaltacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha üst bir noktaya geçiyoruz. Çok daha iyi bir noktaya gelecek. Arkadaşlarımız bütün teknik çalışmaları bitirdiği andan itibaren bunu Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, hatta Aile ve Çalışma Bakanlığımızla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bu topyekun bir çalışmadır, bu çalışmadan en iyi şekilde çıkacağınıza inancım tamdır\" dedi.

\"ÜLKE GENELİNDE 286 DEDEKTÖR KÖPEK GÖREV YAPIYOR\"

Soylu, \"Uyuşturucu ve narkotik madde arama branşında ülke genelinde 286 dedektör köpek görev yapıyor. Bunların sayısını arttırmak için de çalışmalarımız devam etmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden birisi de \'Narkotim Projesi\'dir. 11 aralık 2014 tarihinde 11 pilot ilde hayata geçirilmiş olup, halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirdiği operasyonlarla 48 bin 859 olaya müdahale etmiş 87 bin 216 kişiye adli işlem yapılmış ve toplam 30 bin 129 şahıs tutuklanmıştır. İstanbul\'daki narkotim operasyon sayısı 2017 yılında 4 bin 256, tutuklu sayısı 3 bin 533 olarak gerçekleşmiştir\" şeklide konuştu.

İSTANBUL\'A 800 PERSONEL

Program sonunda Türkiye genelinde \"Narkotik Temel Eğitimiöni tamamlayan bin polise sertifikaları verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede uzmanlaşmış yetkin personel sayısının artırılması amacıyla da İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 800 personele 04-15 Ağustos tarihleri arasında 2 grup halinde \"Narkotik Temel Eğitimi\" verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Bakan Soylu\'nun açıklamaları

- Detaylar

16.08.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180816029_

================================

2- (ÖZEL) ESENYURT\'TA KUMAR BASKINI

* Ürettiği kumar makinesinin videosunu paylaşınca yakalandı

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta kumar oynama makinesi imalatı yapan bir kişi, makinelerini pazarlamak için tanıtım videosunu sosyal medyada paylaşınca polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, tanıtım videosunda olası polis baskınında makineleri nasıl kaçıracağını da anlattığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, T.K. adlı bir kişi, el çantasına gizlenmiş kumar makinesi imal ederek onu pazarlamak için tanıtım videosu çekti. Videoda polislerden \'Amca\' diye bahseden T.K., olası bir polis baskınında kumar makinesini nasıl gizleneceğini de anlattı. T.K. çektiği tanıtım videosunu sosyal medyada paylaştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, videoyu yükleyen kişiyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kumar makinelerinin Merkez Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde bir kahvehanede olduğunu belirledi. Kahvehaneye müşteri gibi giren polisler, kumar oynanmasını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Polis ekipleri, kumar imalatı yapılan yerin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında ise T.K. kumar oynatırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 kişiye de, kumar oynamaktan para cezası uygulandı. T.K.\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Sosyal medyada paylaşılan kumar makinesi tanıtım videosu

-Cep telefonu görüntüsü kumar oynayan kişilerden görüntü

-Polisin kahvehaneye baskın yapması

16.08.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180816034_

==============

3 - OTOMOBİL HIRSIZLARI ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI

- O anlar kameraya yansıdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İstanbul\'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarlar ile kapıda park halinde duran otomobili çalan hırsızlar yakalandı. Çaldıkları otomobili polislerin üzerine süren hırsızların ateş edilerek gözaltına alındıkları öğrenildi.

İŞE GİTMEK İÇİN UYANINCA HIRSIZLIGI FARK ETMİŞ

Çekmeköy\'de geçtiğimiz ay yaşanan olayda iki hırsız, gece saatlerinde İsmail E. nin evine girdi. Evde çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, masanın üzerinde bulunan otomobil anahtarını alarak kapıda park halinde duran lüks otomobile yöneldi. Aracı çalıştıran hırsızlar hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için uyanan ev sahibi İsmail E. önce otomobilinin anahtarının daha sonrada park halindeki aracının olmadığını fark ederek polise başvurdu.

POLİS ÇALINAN ŞÜPHELİLERİN İZİNİ TAMİRHANEDE BULDU

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin çaldıkları otomobille birlikte Maltepe\'de bir tamirhaneye girdiğini tespit etti. Tamirhaneye yapılan baskında hırsızlar çaldıkları otomobille kaçmaya çalıştı. Park halindeki araçlara çarpan şüpheliler, polisin lastiklerini ateş edilerek durduruldu ve gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheliler Fırat D.(26) ile Mevlüt K.(28) Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada çok sayıda sahte plaka ele geçirdi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıkarken, Fırat D. hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Güvenlik kamerasından şüphelilerin yakalanma anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki



==============

4- İSTANBUL\'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 16 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde bulunan restoran, kafe ve eğlence mekanları sahiplerine zorla senet imzalattıkları ve bazı işletmeleri haraca bağladığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 1\'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde bulunan restoran, kafe ve eğlence mekanları sahiplerine zorla senet imzalatarak, bazı işletmeleri ise haraca bağlandığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takiple tespit ettiği 1\'i kadın 16 şüpheliyi bir süre takip etti. Ekipler, 16 şüphelinin haraç, yağma, yaralama, zorla senet imzalatma gibi çeşitli olaylara karıştıklarını belirleyerek operasyon kararı aldı.



SUÇ ÖRGÜTÜNÜ CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR

Metris cezaevinde 1997 yılında 5 kişinin öldürüldüğü olaylarda Nuriş grubuyla birlikte yargılanarak tutuklanıp bir süre önce serbest kalan ve 3 yıl önce başka bir suçtan yakalanarak şuan cezaevine bulunan \'God Orhan\' olarak bilinen Orhan K.\'nın liderliğini yaptığı kaydedilen şüphelileri yakalamak için 13 Ağustos\'ta çeşitli adreslerde operasyon düzenlendi.



16 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında Orhan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 1\'i kadın 16 kişi İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin cezaevinde bulunan Orhan K.\'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlendi Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1\'i kadın 16 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü

---------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

16.08.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180816034

=========================

5 - TARİHİ YARIMADADA GÜN DOĞUMUNDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan manzara doyumsuz görüntüler oluşturdu

İstanbul\'da gün doğumu Eminönü\'nde bulunan ve manzarasıyla meşhur olan Tarihi Sağır Han\'ın çatısından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii arasından doğan güneş İstanbul Boğazı\'nı adeta önce kızıla, sonra sarıya boyadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıkan o anlar doyumsuz görüntüler oluşturdu.



Görüntü Dökümü

----------

- Güneşin doğuşu

- Tarihi yarımadan görüntüler

========================