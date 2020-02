DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(özel görüntüyle)

1- ATAŞEHİR\'DE PLAZADA YANGIN

- Yangının ilk anları kameralara yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı

Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi\'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Plazanın dış cephesi alev alev yandı. Bu sırada plazadan kopan parçalar çevreye yayıldı. Polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdür itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Langın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binanın yeni olduğu için boş olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-Alevlerden görüntü ilk anlar (ÖZEL)

-İtfayenin müdahalesi

-Çevreye yayılan parçalar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler



15.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180815046

15.08.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180815047

15.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180815060

=============

2- PROF. DR. ERSOY: EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 7.7\'YE BİLE VARABİLİR

- \"İSTANBUL\'UN AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI\"

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy,

\"Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri; gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7\'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabilir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7\'ye bile varabilir\"

\"Değişime bağlı olarak yaşanan aşırı kış ve yaz koşulları, şiddetli fırtına ve hortumlar, sel ve su baskınları, heyelan ve toprak kaymaları artık şehirlerimizde sıkça yaşanan sıradan olaylar haline gelmiştir. Bunlar doğal kaynaklı değil, insan kaynaklı şehir afetleridir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, \"Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri; gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7\'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabilir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7\'ye bile varabilir\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen \"İstanbul\'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı\" başladı. Çalıştayın açılışına AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, \"Ülkemiz ekonomik anlamda gelişmiş bir ülkedir. Sadece bilime dayanarak, depremle, tsunamiyle, sel ve heyelanlarla, küresel iklim değişikliğiyle baş edebiliriz. Buna inanmalıyız. Ülkemiz için gerekli olan tek şey saygıdeğer yöneticilerimizin göstereceği siyasi irade ve desteğidir. Yapılanları övmek elbette yapacaklarımız için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ama bu çalıştayın amacı yapılanları övmek değil, geleceği tesis etmek için, daha iyiyi ortaya koymak için eksikleri bulmaktır\" diye konuştu.

\"EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 7.7\'YE BİLE VARABİLİR\"

Ersoy, olası İstanbul depremine dikkat çekerek, \"Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri; gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7\'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabilir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7\'ye bile varabilir. Elbette ülkemizde büyük deprem oluşturabilecek pek çok fay kuşağı bulunmaktadır. Ama nüfus, yapı, finansal yoğunluk açısından Marmara\'yı daha çok konuşmamız gerektiği bir gerçektir. Bu yüzden Marmara\'daki deprem sorunu bir milli güvenlik sorunu gibi el alınmalıdır\" dedi.

Ersoy, ilklim değişikliğine dikkat çekerek, \"Değişime bağlı olarak yaşanan aşırı kış ve yaz koşulları, şiddetli fırtına ve hortumlar, sel ve su baskınları, heyelan ve toprak kaymaları artık şehirlerimizde sıkça yaşanan sıradan olaylar haline gelmiştir. Bunlar doğal kaynaklı değil, insan kaynaklı şehir afetleridir. Son günlerde İstanbul\'un bazı ilçelerinde yaşanan toprak kaymalarında tek suçlu olarak ilan edilen şiddetli yağışlar kötü mühendislik örneği defolu inşaatları ifşa etmiştir\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE VE İSTANBUL AFETLERE HAZIR MI?\"

Ersoy\'un ardından söz alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD\'ın tek başına çok fazla \"Türkiye ve İstanbul afetlere hazır mı?\" sorusuyla muhatap olduğunu belirterek, \"Bu soru tek başına AFAD\'ın cevaplayabileceği bir şey değil. Bu soru İstanbul\'da yaşayan her bireyle, her bir kurumla, özel sektörle, hep beraber açıklamamız gereken bir soru. AFAD olarak müdahale konusundaki kapasitemizi 1999 yılına göre çok ileriye taşıdık, çok iyi bir yere geldik. Ancak afet yönetimi dediğimiz şey sadece arama, kurtarmadan ibaret değil. Arama, kurtarma bundan 30-40 önceki yapının önem verdiği bir kavram. Kentsel dönüşüm, şehirlerin dönüşümü, bireylerin eğitim, ilkyardımın yaygınlaştırılması ulaşımın sağlanması gibi konular tamam olduğunda ancak o zaman tam olarak hazırız diyebiliriz. Afet yönetimi birlikte çalışmayı gerektirir. Bugünden dantel gibi öreceğiz biz bu çalışmayı ki, en sonunda istediğimiz yere varabilelim. Afet yönetimi bitmeyen bir süreçtir. Afet yönetimi birbirini tekrarlayan stratejik planlar gibidir. Yaparsınız, ilerlersiniz, sonra tekrar kontrol eder bir daha baştan planlamaya başlarsınız. İnsanoğlu tabiatla, yeryüzüyle beraber yaşamayı öğrenmek zorunda\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Ersoy\'un açıklamaları

- Güllüoğlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

15.08.2018 - 11.42 Haber Kodu : 180815050_

=============================

3- TEMMUZ AYINDA DIŞ HAT YOLCU SAYISI ARTTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Temmuz ayında hac uçuşları ve yabancı turistlerin etkisiyle havalimanlarında dış hat yolcu sayısında yüzde 30 artış meydana geldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak \"Havalimanlarımızın Temmuz ayı istatistikleri gösteriyor ki; Türkiye geneli dış hatlar yolcu trafiğindeki artış turizm ağırlıklı havalimanlarının yanı sıra pek çok havalimanımızda istikrarlı şekilde devam ediyor.Temmuz ayında Hac uçuşlarının da dönemsel etkisiyle, yüzde 30\'un üzerinde artış yaşandı. Temmuz ayında Şanlıurfa GAP Havalimanı\'nın dış hatlar yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 899 artış gerçekleşti. Bu havalimanımızdan tüm dış hat uçuşları Suudi Arabistan\'a (Medine) yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 555 artış görülen Bursa Yenişehir, yüzde 291 artış görülen Van Ferit Melen, yüzde 121 artış görülen Amasya Merzifon Havalimanlarından dış hat seferleri Suudi Arabistan (Medine)\'a yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 64 artış gerçekleşen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı\'ndan

Almanya (Düsseldorf) ve Suudi Arabistan (Medine)\'a seferler yapıldı\" dedi.

Muğla Milas Havalimanı\'nda dış hat yolcu sayısında yüzde 59 artış yaşandığını da sözlerine ekleyen Ocak, \"Muğla, Milas Bodrum Havalimanı\'ndan Belçika, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Polonya, İsveç, Litvanya, Bulgaristan, KKTC, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Çekya, İsrail, Avusturya, Romanya, İsviçre, Moldova, Sırbistan Karadağ, Slovakya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Özbekistan ve Hindistan\'a sefer düzenlendi\" diye ifade etti.

Diğer havalimanlarında yaşanan yolcu artışı ile ilgili de bilgi veren Genel Müdür Funda Ocak, \"Dış hat yolcu sayısında yüzde 55 artış görülen Malatya Havalimanı\'ndan Almanya (Düsseldorf)\'ya seferler gerçekleşti. Dış hat yolcu sayısında yüzde 52 artış gerçekleşen Elazığ Havalimanı\'ndan, Almanya (Frankfurt/Düsseldorf/Hanover) ve Suudi Arabistan (Medine), Irak (Erbil)\'a sefer düzenlendi. Dış hat yolcu sayısında yüzde 43 artış görülen Samsun Çarşamba Havalimanı\'ndan, Almanya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Kuveyt\'e sefer yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 40 artış gerçekleşen Trabzon Havalimanı\'ndan Almanya, Slovenya, Avusturya, Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri\'ne seferler düzenlendi\" dedi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Havalimanı yolcu yoğunluğu



15.08.2018 - 11.54 Haber Kodu : 180815058

==========

4- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK\'TAN KONGRE AÇIKLAMASI

*AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

\"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 18 Ağustos\'ta yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi 6\'ncı Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, \"İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara\'daki salonda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

\"TEŞKİLATIMIZLA BERABER ANKARA\'DAKİ SALONDA OLACAĞIZ\"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce\'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Şenocak, \" 6\'ncı Olağan Büyük Kongremizle partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye\'ye hizmet etmeye ant etmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini gerçekleştirecektir. 16 yıldır girdiği her seçimde kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferi olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü olarak değil, bir dönem ve sorumluluk olarak görüyoruz, atfediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara\'daki salonda olacağız. Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Şenocak, bir gazetecinin kongreye İstanbul teşkilatı olarak kaç kişinin katılacağı sorusuna \"İstanbul olarak 193 delegemiz var, artı milletvekillerimiz doğal delege. Bunun yanında İstanbul her zaman güçlü bir ses olmuştur. En az 10 bin kişinin üzerinde oluruz\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

-Şenocak\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

==============

5- AFGAN CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda Afganistan uyruklu kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi\'nde 10 Ağustos Cuma gecesi vatandaşlar Afganistan uyruklu B.M.\'yi bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin yakın zamanda birlikte yaşadığı eski ev arkadaşlarıyla buluştuğunu belirleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri düzenlediği operasyonla B.M.\'nin eski ev arkadaşı olan R.R.(24), S.H.A.(21) ve M.N\'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülerek ifadeleri alındı. Şüphelilerin ifadelerinde aralarında çıkan bir tartışma yüzünden arkadaşlarının yakın zamanda birlikte kaldıkları evden ayrıldığını, bunu konuşmak için bir araya geldiklerini ve daha sonra çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpeheli 12 Ağustos Pazar günü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçmaları güvenlik kamerları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

---------

(Güvenlik Kamerası- Polis Kamerası)

-Şüphelilerin olay sonrasında birlikte yürümesi

-Cinayet işleyen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar



15.08.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180815065_

================================

6- YURT DIŞI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE \"22 EURO\" OYUNU

Haber-: Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA) - YURT dışından bazı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde gümrük vergisi ödememek için çeşitli yöntemlerle yılda Türkiye\'nin milyarca liralık gümrük vergisinden olduğu ortaya çıktı. Özellikle Çin\'in ünlü alışveriş sitesinde birçok satıcı gerçek fatura değerinin çok altında fiyat göstererek gümrük vergisi ödemeden ürünlerini Türkiye\'ye sokuyor.

Bu sitede binlerce dolarlık alışverişler dahi gümrük vergisinden muafiyet limiti olan 22 Euro\'nun altında gösteriliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, \"Toplamda yıllık 1 milyar TL\'ye yakın bir vergi kaybımız var. Bununla birlikte cari dengedeki açık da artıyor\" dedi.

22 EURO ÜZERİNDEKİ EŞYAYA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada gümrük muafiyeti limitini 26 Nisan\'da düşürmüştü. Buna göre bedeli gönderi başına 22 Euro üzerindeki eşyaya gümrük vergisi uygulanıyor. Daha önce yurt dışı alışverişlerindeki limit önce 75 daha sonra ise 30 Euro\'ya kadar indirilmişti. 22 Euro ve üzeri değerdeki eşyalar için yüzde 18-20 vergi alınıyor. Yurt içinde üretimi bulunan bir ürünü dışarıdan getirmek isteyenler de ise yüzde 20 ek vergi ile karşılaşıyor. Birçok kişinin ise gümrük vergisi ödememek adına yurt dışından bazı e-ticaret alışveriş sitelerindeki satıcılarla anlaşıp faturaları gümrük muafiyeti için değerinin altında gösterdiği de ortaya çıktı. Bu yolla yapılan alışverişlerden dolayı Türkiye\'nin kaybı ise yılda 1 milyar TL\'yi aşıyor.

FATURA OYUNU İLE GETİRİLİP SATILAN ÇOK ÜRÜN VAR

Özellikle Çin\'in ünlü alışveri sitesindeki birçok satıcı, alışveriş tutarını gümrük vergisinin altında gösteriyor. Gerçek satış rakamı yerine faturayı gümrük vergisi limiti olan 22 Euro altı gösterilmesinin önüne de geçilemiyor. Satıcılar alışverişi artırmak için alıcıya sormadan da gümrük vergisi muafiyeti altında gösterdiği oluyor. Böylece gümrük vergisini ödenmeden Türkiye\'ye çok sayıda eşya sokuluyor. Türkiye\'de piyasada satılan bu yöntemle giren çok sayıda eşya var. Sipariş aşamasında alıcılar satıcıya mesaj atılarak faturanın düşük gösterilmesini sağlıyorlar. İnternet forumlarında da konu dikkat çekiyor. DHA muhabiri de aynı siteden 300 dolarlık sipariş verdi.

Çinli satıcı 300 dolarlık alışveriş siparişini 22 Euro gösterileceğini belirtti.

\"TÜKETİCİLERİ VERGİDEN KAÇINMAYA TEŞVİK EDİYORLAR\"

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, \"Yurtdışında yerleşik ancak ülkemizde faaliyet göstermeyen e-ticaret sitelerinin ülkemizdeki tüketicilerden de ilgi gördüğü bir gerçek. Ancak bu firmaların, gümrükleri aldatıcı bir politika izleyerek, yasal olmayan yollardan gümrük muafiyet kazanımı amaçlı paket gönderimlerinde, gümrükte görünen fatura miktarını gerçek paket değerinin çok altında göstererek tüketicileri vergiden kaçınmaya teşvik ettikleri ve Türkiye\'ye yasaklı, kalitesiz asgari koşulları sağlayamayan ürün gönderimi yaptıkları tespit ediliyor\" dedi. Türkiye\'nin e-ticaret pazarı yurt dışı alışverişlerindeki fatura oyunlarından ne kadar zarar gördüğüyle ilgili Ekmekçi, \"Bu konunun uzun vadede sektöre çok ciddi zararlar vereceğini düşünüyorum. Korsan e-ticaretin pazardaki mevcut payı yüzde 30, gerekli önlemler alınmazsa bu oran yüzde 40\'a kadar çıkabilir. Bir tarafta vergisini ödeyerek e-ticaret ve e-ithalat firmalar varken, vergiden muaf olmaya çalışan bu firmalar pazarda haksız rekabete yol açıyor. Sınır ötesi korsan e-ticaret, Türkiye\'deki e-ticaret sektörünün yüzde 20\'sini oluştururken, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen satışlar da yüzde 10\'unu oluşturuyor. Toplamda yıllık 1 milyar TL\'ye yakın bir vergi kaybımız var. Bununla birlikte cari dengedeki açık da artıyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN ÖNLEM ALMASI LAZIM, GÜVENLİK RİSKLERİ DE VAR\"

Emre Ekmekçi, özellikle Türkiye\'ye giriş yapan ithal ürünlerin bir kısmının, ülke ve tüketiciler için çeşitli güvenlik riskleri dahi oluşturabildiğine dikkat çekti. Ülkeye e-ithalat yoluyla giriş yapan siparişlerde, normal ithalat koşulları için uygulanan asgari ürün güvenliği ve denetimlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizen Emre Ekmekçi, \" Hızlı kargo ve posta yoluyla gelen eşyalarda gönderi başına limit 30 Euro\'dan 22 Euro\'ya düşürüldü. Bu gelişme de oldukça olumlu bir adım oldu. Bununla birlikte, e-ithalat alanında dış ticaret açığımızın büyümesi ile ilgili sorunlara yol açan konuların daha fazla incelenerek çözümler bulunmaya devam edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, Türkiye\'de yerleşik olmadan ülkemize satış yapan bazı firmaların satıcılarının bu faaliyetlere katılan ve teşvik edilenlerin tespit edilerek engellenmesi sektörümüz, tüketiciler ve devletimiz açısından önem arz ediyor\" şeklinde konuştu.

\"MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞMALAR YAPIYOR\"

Ekmekçi, Türkiye\'de e-ticaret şirketlerinin bunu önlemek adına bir çalışmasının olup olmadığıyla ilgili soruya ise, \"Biz ETİD olarak hukuki düzenlemeler konusunda sürekli çalışıyoruz ve ilgili kurumlarla sürekli işbirliği halindeyiz. Maliye Bakanlığı da bu konuda çalışmalar yapıyor. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulmakta olan E-Ticaret İzleme Merkezi, denetimi sağlamak adına atılmış çok önemli bir adım. Yalnızca e-ticareti ve dijital kanalları takip edecek olan bu merkezin kayıt dışı e-ticaretin büyük ölçüde önüne geçeceğini düşünüyorum. Türkiye\'de operasyonlarını yürütüp vergiden muaf olmaya çalışan firmalara yaptırımlar uyguluyor ve gerekirse Türkiye\'deki operasyonlarını durduruyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Çünkü aslında burada en büyük amacımız tüketicinin güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak\" diye cevap verdi.

\"SOSYAL MEDYA ALIŞVERİŞLERİ DE BÜYÜK RİSK\"

Sosyal medyadan yapılan satışlarla ilgili ise Ekmekçi, \"Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar hızla büyürken öncelikle durumun hem tüketici açısından hem de sektör açısından büyük risk taşıdığını düşünüyorum. Tüketici ürünü sosyal medyada görüyor, beğeniyor ve satın almak istiyor. Ancak karşısında tüzel kişilik değil kendisi gibi bir birey yer alıyor. Bu gibi durumlarda sonuç genellikle tüketicinin yaşadığı kötü deneyimle sonuçlanıyor; ürün vaat edildiği gibi kendisine ulaşmıyor ya da vaat edilenden farklı; kırık ve hasarlı ürün ulaşıyor. Tüketici yaşadığı mağduriyeti çözebilmek için kimseye ulaşamıyor ya da hukuki yollara başvuramıyor. Çünkü söz konusu alışveriş bir mesafeli satış sözleşmesiyle bile korunmuyor ve söz konusu satıcı birey yaptığı satış üzerinden vergi dahi ödemiyor. Ürünlerin insan ve çevre sağlığı açısından uygun olduğuna dair bir denetleme yapılamıyor. Hatta bu gibi mecralarda satışı yasaklanmış ürünlere dahi rastlamak mümkün. Dolayısıyla bu da tüketici için tehdit oluşturabiliyor\" ifadelerini kullandı.

\"KÖTÜ DENEYİMLER YÜZÜNDEN ONLİNE ALIŞVERİŞİ HAYATINDAN ÇIKARIYORLAR\"

Tüketicinin yaşadığı kötü deneyim sonucunda güvenilir e-ticaret sitelerine bile tereddütle yaklaştığını ve online alışverişi hayatından çıkarmasıyla sonuçlandığını dile getiren Ekmekçi, \"Bu da sektör adına oldukça negatif bir etki yaratıyor. Bu yüzden bu konuda gerekli adımların bir an önce atılması ve bu gibi satışların denetim altına alınması kritik önem taşıyor.Bireyler de online kanallarda alışveriş yaparken mutlaka kendilerine Mesafeli Satış Sözleşmesi\'nin sunulduğuna dikkat etmeli ve satıcıdan muhakkak fatura talep etmeliler. Sosyal medya üzerinden ya da bir e-ticaret sitesinden yaptıkları alışverişte kapıda ödeme seçeneğini tercih ediyorlarsa, kargoyu teslim alırken muhakkak ürünü kontrol etmeli ve yine mutlaka ürünün faturasının olup olmadığına dikkat etmeli, ürün faturasızsa teslim almamalılar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

-İnternette alışveriş yapan kişi



15.08.2018 -12.44 Haber Kodu : 180815073