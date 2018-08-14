DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- THY, ABD\'Lİ ŞİRKETLERE REKLAM VERMEYECEK

Haber: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, \"Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir\" dedi.

============================

2- TOBB ve TÜSİAD\'DAN ORTAK AÇIKLAMA :

\"SON DÖNEMDE KARŞILAŞTIĞIMIZ FİNANSAL ZORLUKLARI MİLLETİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE AŞACAĞIZ\"

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği\'nin (TÜSİAD) ortak yazılı açıklamasında \"Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.\" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

TOBB ve TÜSİAD\'ın gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin şu görüşler ön plana çıkmıştır:

\"Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.

Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz. Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz:

-Merkez Bankası\'nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,

-Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,

-Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,

-En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,

-ABD ve Türkiye\'nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi. İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır.

===========================================

3- JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU: NİSAN AYINDA HEYECAN YAŞADIK

Haber-Kamera - İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, geçen Nisan ayında Marmara Denizi\'ndeki verilerin iletildiği sistemdeki bütün ölçü değerlerinin aniden düşmesi ile kısa süreli endişe duyduklarını açıkladı. Olası deprem ile ilgili sismik, jeolojik verilerin yanı sıra elektrik alanlarındaki gelişmeler bölgedeki 50\'ye yakın istasyonda sürekli gözlemlenirken, \'Depremin habercisi\' olarak nitelendirilen 1026 olgudan bazılarını tespit edenlerin bunları iletmesi istendi.

MARMARA 24 SAAT GÖZLENİYOR

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Marmara Bölgesi\'ne 50\'ye yakın istasyon bağlı olduğu Beylikdüzü\'ndeki Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Değerlendirme Merkezi\'nde olası Marmara Depremi\'ne ilişkin öncesindeki değişkenlikleri ölçtüklerini söyledi. Agalday, yerel yönetimlerin desteği ile belirlenen noktalarda kurulan istasyonların 24 saat aralıksız sismik, jeolojik veri, elektrik alan gibi çeşitli değişkenlere ilişkin verileri topladığını vurgularken, DHA muhabirine şunları anlattı:

\"Bazı noktalarda 160 metreye varan sondajlarımız var. O sondajlarda sismik cihaz ve kiltmetrelerimizi koyuyoruz. Deprem öncesinde olabilecek değişiklikleri sürekli gözlemliyoruz. Marmara\'daki 45 istasyondan 22\'si İstanbul, 6\'sı Tekirdağ\'da, diğerleri Bursa\'da. Bunların yanı sıra Tokat\'ın Niksar ilçesinde de Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde de 4 istasyon kuruldu. Büyük depremlerden önce elektrik alanında bazı değişimler oluyor. Projenin başlangıcı 2000\'li yılların başına, 2002\'ye dayanıyor. İTÜ\'den Dr. Berk Üstündağ hocamızın geliştirmiş olduğu bir duyarga kullanılıyor. Marmara Bölgesi\'nde yoğunluk olduğu için 5 büyüklüğündeki depremler öncesinde ölçtüğümüz verilerde sürekli gelişim kaydettik diyebilirim. Yakın dönemde Marmara Bölgesi\'nde büyük bir deprem olmadığı için bir tespitimiz olmadı. Genelde 4 veya 5 büyüklüğünde depremler oluyor. Bu depremlerden önce bazı işaretler topladığımız verilerde görebiliyoruz. Yıkıcı bir deprem öncesinde bunları gördüğümüz zaman zaten bizim bu verileri paylaşmakla yükümlüyüz. Ciddi bir işaret aldığımızda AFAD\'a bildirmekle yükümlüyüz. Ondan sonraki tabii ki tedbirlerimizi alacağız\"



\"ARAMIZDA BİR HEYECAN OLDU\"

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu da, bölgedeki istasyonlardan olağanüstü veri değişikliği görmeleri halinde dünya genelinde kabul gören Strasbourg Etik Kuralları\'na uymak zorunda olduklarını, kısa sürede bilim kurulunun toplanıp değerlendirme yapması ve Ankara\'ya bunu bildirmeleri gerektiğini anlattı. Gündoğdu, cihazlardan gelen verilerin değerlendirildiğini, olağanüstü durumda konuya yakın insanları çağırıp, bilgi vereceklerini, verilerin çok iyi korunduğunu anlattı. Oğuz Gündoğdu, bir soru üzerine geçen Nisan ayında manyetik alandaki verilerin birden düştüğünü açıkladı. Gündoğdu, \"Nisan ayının ortalarında manyetik alandaki veriler birden düştü. Bunun üzerine kısa sürede toplandık. Ancak, diğer parametrelerde değişiklik görülmeyince bunun tehlikeli bir durum olmadığını anladık. Bunu bildirmemiz gereken yere paylaşmadık. Çünkü; bilim insanlarına sunulacak bir şey yoktu. Verilerin ani düşüşü ile aramızda bir heyecan olduğunu söyleyebilirizö dedi.

\"CİDDİ BİR ANOMALİ VARSA BUNU ANKARA\'YA İLETİYORUZ\"

DOHAD Başkan Yardımcısı Özden Işık da, teknik takip dışında doğa ve tüm canlıların yaklaşan felaket öncesi bir takım uyarılar verdiğini, elektronik ve ev eşyalarında da bir takım değişimler görülebildiğini hatırlattı. Işık, Prof.Dr. Ülkü Ulusoy\'un 1999 Gölcük ve Japon Prof. Motoji Ikeya\'nın Kobe depreminin habercisi olarak nitelendirilen1026 olguyu tespit ettiklerini belirtti. Işık, şunları söyledi:

\"Doğada halkın UFO olarak tabir ettiği ateş topu görünümlü özellikle lacivert, mavi, yeşil renkli floresan ışığının aydınlatması şeklindeki ışımalar görülebiliyor. Bunlar elektrik alanında daha doğrusu fayların gerildiği andaki elektrik ağında ısınan havanın su buharı ve su buharına tutunan partiküllerin daha sonra açığa çıkması ile oluşuyor. Genellikle gece ortaya çıkıyor. Sudaki iletkenlik değiştiği için su hayvanları tamamen suyu terk edip, su yüzüne çıkıyorlar. Karıncalar çay dökülmüş gibi kümeleşebiliyor, yıldız haline görülebiliyor. Kurbağalar, fareler dışarı çıkabiliyor. Sürüngenler; yılan, kertenkeleler yüzeye çıkıyor. Köpeklerde sürüleşme, uzun süre ulumalar görülüyor. Kedi ve köpeklerde karın üstü yatmalar görülüyor. Bitkilerden örneğin küstüm çiçeği, begonyalar yapraklarını kapatıyor. Elektronik, röntgen, MR cihazlarında ciddi anormallikler oluyor. 12 Kasım depremi öncesi bu konuda çok ciddi ihbarlar yapılmıştı\"

Özden Işık, DOHAD\'ın \'Biyopar\' adını verdikleri, insanlara ilişkin gözlem ağları bulunduğunu anlatırken, \"Büyük depremler öncesi insanlarda baş dönmeleri, ağrılar, uykusuzluk görülebiliyor. Gözlem ile ilgili ihbarların DOHAD\'ın gözlem sayfasına bildirilmesini istiyoruz. Bunlar önemli. Tüm diğer parametrelerle birlikte manyetik veriler ile eşleştirilince ciddi bir anomali varsa bunu Ankara\'ya iletiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Fuat Ağalday\'ın görüntü ve harita üzerindeki açıklamaları

-Oğuz Gündoğdu ve Özden Işık\'ın açıklamaları

-Ağalday, Gündoğdu ve Işık, değerlendirme yaparken

14.08.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180814024

14.08.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180814025

===================================

4 - 14 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 33 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

==================

(ÖZEL)

5- ESENYURT\'TA SPREYLİ SALDIRGAN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

* Esenyurt\'ta park halindeki 26 araç kırmızı sprey boya ile boyandı. Araçlarının zarar gördüğünü öğrenen mahalleli sokağa döküldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta park halindeki 26 araç kırmızı sprey boya ile boyandı. Araçlarının zarar gördüğünü öğrenen mahalleli sokağa döküldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Akşam işten gelen sokak sakinleri araçlarını sokak içerisine park etti. Gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler sokakta sol tarafta park halindeki araçları kırmızı sprey boya ile boyayarak kaçtı.

ARAÇ SAHİPLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Araçlarının zarar gördüğünü öğrenen araç sahipleri hemen araçlarının başına gidip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemek için sokaktaki güvenlik kamera araştırması yaptı. Araç sahipleri ise kendi imkanları ile boyanan araçlarını temizlemeye çalıştı. Bazı araç sahipleri boyayı sinek ilacı bazıları ise temizlik maddesi ile çıkartmaya çalıştı.

SOLDAKİ ARAÇLARI BOYAMIŞ

Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden Hüseyin Aydemir \"Çocuğum \'baba araba boyanmış\' dedi. Çıktım evden baktım benim araç boyalı, komşuların araçları da boyalı. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Elimizdeki temizlik maddesiyle aracımızı temizliyoruz\" dedi.

Bir başka araç sahibi ise sokakta içerisindeki sağ taraftaki araçlarda bir şeyin olmadığını ancak sol tarafa park etmiş araçların tamamı boyalı olduğunu belirtti. Polis ekipleri araçlara zarar veren kişileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Boyanan araçlardan detay görüntü

-Araç sahiplerinin araçlarını temizlemeye çalışması

-Araç sahipleri ile röportaj

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

14.08.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180814020

=============

(EK GÖRÜNTÜ)

6- JANDARMADAN \"SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ\" OPERASYONU

* 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi

Haber: Sinan BİLGİLİ - Enver ALAS- İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep\'te 3\'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle \"Merhaba\" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka internet sitelerinin sahtesini yapan şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarını sahte internet bankası sayfasına yönlendirdiği belirlendi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, müşterilerin iletişim numaralarına reklam ve hediye bonus kazandıklarına dair SMS de attılar. Sahte sitelere yönlendirilen müşterilerin hesap numaraları ve internet bankacılığı şifreleri elde edildi. \"Çağrı Merkezi\" adı altında ve \"0850\" li numaralardan tekrar vatandaşları arayan dolandırıcılar bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyleyerek müşterilere ait bilgileri güncellemek adı altında güvenlik sorusu ile kimlik ve parola bilgilerini de elde ediyordu. Bu bilgilerle yüklü mikarda alışveriş yapan dolandırıcılar cep telefonuna gelen onay şifresi için yine vatandaşı arayarak işlemi iptal etmek adı altında ek onay şifresini alıyordu. Onay şifresini veren müşteriler telefonlarına gelen alışveriş bilgisiyle dolandırıldıklarını anlıyordu.

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen jandarma İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep illerinde bulunan 3\'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 39 şüphelinin yakalandığı operasyonda 75 bankamatik ve kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 5 modem, 2 flash bellek, 10 bin lira ile mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu dokümanlar ele geçirildi.

KAPIYI GÜLER YÜZLE \"MERHABA\" DİYEREK AÇTI

Kapıyı güler yüzle \"Merhaba\" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Baskın yapılan rezidanslarda; çağrı merkezi şeklinde birbirinden paravanlar ile ayrılmış masalar ve her bir masada sahte müşteri temsilcilerinin arama yaparken kullandıkları cep telefonları ile mağdurlara ait kimlik bilgilerinin yer aldığı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 38\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA ÖRGÜT İÇİ YAPIYI DEŞİFRE ETTİ

Jandarma şebekinin çalışma yapısını da deşifre etti. Bankalar arası Kart Merkezi ve bankalarla ortak çalışma grubu oluşturan jandarma anlık veri paylaşımı yaptı. Örgüt içerisindeki hackerler ile çağrı merkezi görevlilerinin, paraları kendi belirledikleri hesaplara aktardığı, \"Toplayıcı\" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri aracılığı ile de banka ve kredi kartı ile ATM\'lerden veya pos cihazlarından çekilerek nakite çevirdikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin 7 ayda 6 binden fazla kişiyi en az 45 milyon dolandırdığı değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

----------

EK GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemeler

-Masaüstü görüntüsü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Operasyon görüntüsü

-Jandarmanın dağıttığı canlandırma içeren video



14.08.2018 - 09.33 Haber Kodu : 180814016

14.08.2018 - 09.10 Haber Kodu : 180814015

==============

7- SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği sahte çağrı merkezi operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.

Sergide, şebeke üyelerinin dolandırıcılık için kullandığı çok sayıda laptop, cep telefonu, GSM operatörlerine ait kartlar, sahte kimlikler, kredi ve bankamatik kartları ile dolandırılanların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin yer aldığı dökümanlar yer aldı. Ayrıca jandarma ekipleri, dolandırıcıların nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatan panoları da sergide basın mensuplarına sundu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ele geçirilenlerin masada sergilenmesi

-Bilgisayarlar

-Kimlik cüzdanları, kredi kartları ve bankamatik kartları

-Çok sayıda Cep telefonu

-Dolandırıcılığın anlatıldığı şema

-Dolandırılanların kimlik bilgilerinin yer aldığı dökümanlar

-Flash bellekler

-GSM operatörlerine ait hatlar

-Genel ve detaylar

14.08.2018 -10.47 Haber Kodu : 180814028

==============

8- SULTANGAZİ\'DE POLİS ARACINA HAVAİ FİŞEKLE SALDIRAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de devriye gezen polis aracına havai fişekle saldıran 2 kişi yakalandı.

Sultangazi Gazi Mahallesi\'nde 4 Ağustos\'ta saat meydana gelen olayda devriye gezen polis aracına kimliği belirsiz kişilerce havai fişekli saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmalarda 4 dolu havai fişek rampası ve yüz gizlemek için kullanılan bez parçaları buldu. Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı bulunan sosyal medya hesaplarında havai fişekli eylemle ilgili paylaşımlar üzerine saldırganları tespit etti.

7 Ağustos\'ta şüphelilerin adreslerine düzenen operasyonda O.V. ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.V. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin saldırı sonrası çevrede bulunan bir markete kaçması güvenlik kamerasına, şüphelilerin yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi ise polis kamerası tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

--------

Güvenlik Kamerası-Polis Kamerası

-Şüphelinin saldırı sonrası bir markete girmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar



14.08.2018 - 10.14 Haber Kodu : 180814019

==========

9- HASEKİ HASTANESİ EK HİZMET BİNASINDA YANGIN



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Fatih\'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası\'nda yangın çıktı. Ameliyathane kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 59 hasta tahliye edilerek çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı hastanenin 3. katında bulunan ameliyathane kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hastaneyi bir anda duman kapladı.



HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Dumanın artması üzerine yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Aralarında durumunun ağır olduğu öğrenilen hastalarında bulunduğu 59 hasta, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere gönderildi. Durumu hafif olan bazı hastalara da hastane bahçesinde müdahale edildi.



HASTANE ÇALIŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıkmasıyla birlikte hastane personeli hastaların tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına ilk müdahaleleri hastane bahçesinde bulunan ambulanslarda yapıldı.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ

Yangının ardından çok sayıda itfaiye aracı olay yerine gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, hastanede duman tahliyesi işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Duman tahiyesinin ardından bahçedeki hastalar yeniden hastaneye alındı.



Görüntü dökümü:

----------------------

-Hastaneden görüntü

-Dışarıya çıkarılan hastalar

-Hastaların ambulansa taşınması

-Hastane personelinin ambulansta tedavi edilmesi

-Durumu ağır olan hastaların ambulansa taşınması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Bahçedei hastalardan görüntü(EK)

-Bahçedeki hastaların içeri alınması(EK)

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



13.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180813227

13.08.2018 - 23.57 Haber Kodu : 180813001

14.08.2018 - 00.35 Haber Kodu : 180814004

14.08.2018 - 02.22 Haber Kodu : 180814006

==========================

10- BOĞAZDA FACİANIN EŞİĞİNDE DÖNÜLEN ANLARIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Boğazı\'nda dün sabah yaşanan gemi tehlikesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalanarak yalılara doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Geminin sürüklenme anları

13.08.2018 - 19.40 Haber Kodu : 180813207