DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FSM GİRİŞİNDE KAZA: 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPALI (1)

Haber: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapandı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

İBB KAMERASI

-Kaza alanı

-Trafikten görüntü

-Detaylar

12.08.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180812043

12.08.2018 - 12.54 Haber Kodu : 180812048

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(ÖZEL)

2- ŞİLE YOLUNDA CAN PAZARI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye-Şile yolunda bir aracın sıkıştırdığı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kazada sürücünün yanındaki bir kadın yola fırlayarak yaralanırken yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan diğer araçtaki bir kadın da uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Şile yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiya göre Selma Sarıtaş\'ın kullandığı 34 AJ 0889 plakalı otomobil başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyir halindeki Mustafa Yenice\'nin kullnadığı 34 SM 1838 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle Selma Sarıtaş\'ın kullnadığuı araçta bulunan bir kadın yola fırladı. Asfalta düşen kadın ağır yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta bulunan yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı döktü.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOKA GİRDİ

Kazaya karışan Mustafa Yenice\'nin yanında buluna eşi Dilek Yenice de kaza sonrası şoka girdi.Yeşillik alana oturan kadın uzun süre gözyaşı döktü. Hafif şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaşanan trafk yoğunluğu araçların kaldrılmasından sonra normale döndü.Polis ekipleri kazaya neden olan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Araçtan yola fırlayan kadının görüntüsü

-Vatandaşların müdahalesi

-Yakınlarının ağlaması

-Ambulansların gelişi

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazaya karışan araçta bulunan Dilek Yenice\'nin ağlaması

-Ambulansla hastaneye götürülmesi

-Sürücü Mustafa Yenice ile röp

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

12.08.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180812035

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3- 500 KONTENJAN İÇİN 3 GÜNDE 30 BİN 756 BAŞVURU

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 günde 30 bin 756 kişi başvurdu.

İBB, deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta istihdamı gerçekleştireceğini duyurdu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'ne gelenlerin başvuru kriterlerine uygunlukları belirlendi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta alımı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir aday, \"Güzel yardımcı oldular. Ayağımda çatlak var o da bir iş kazası. İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Başvuru merkezinde sıraya girenlerin görüntüsü

-Boy ve kilo ölçümü yapılması

-Başvuru merkezine gelenler ile röportajlar

-Genel ve detaylar



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4- METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİNDE SIKIŞAN KİŞİ DAVA AÇTI

Haber: Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da bir metro istasyonunda 27 Şubat\'ta yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralanan Mehmet Ali Erik, Metro İstanbul A.Ş.\'ye tazminat davası açtı.

İstanbul\'da İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu\'nda 27 Şubat\'ta yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralanan ve itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, İBB\'nin iştirak şirketi Metro İstanbul A.Ş.\'ye maddi ve manevi tazminat davası açtı.

OLAY YARGI AŞAMASINDA

Avukat Gizem Bostancı, \"Biz dava açmadan önce ilgililerle görüşmeler yapmak istedik, girişimlerde bulunduk. Ancak çok fazla ilgi göremedik. Akabinde biz de davamızı açmak durumunda kaldık. Olay şu an yargı aşamasına geçti. Maddi ve manevi tazminat davası açtık. Davamız yeni açıldı. Maddi ve manevi tazminat taleplerimiz var\" diye konuştu.

\"PARMAĞINDA HİS KAYBI VAR\"

Kazazedenin durumu hakkında bilgi veren Bostancı, \"Vücudunda çok ciddi yaralanmalar oldu. Gövdesinde et parçası koptu, dikiş atıldı. Bir parmağında his kaybı var. O parmağını hâlâ hareket ettiremiyor. Bu gelecekteki iş hayatını da etkileyecek bir zarara yol açtı. 45 gün işe gidemedi. Şimdi de işinden oldu\" dedi. Kazazedenin fiziksel ve ruhsal sıkıntılarının devam ettiğini belirten Bostancı, \"Müvekkilin başına gelen acı olaydan birkaç ay geçti ama fiziksel ve ruhsal acıları hâlâ devam ediyor. Büyük bir fobisi oluştu. Yürüyen merdivene binemiyor. Kapalı alanda, kalabalıkta aşırı panik yaşıyor. Hatta bu paniğinden ve fobisinden dolayı işini kaybetti. Çok zor zamanlardan geçti\" ifadelerini kullandı. Avukat Bostancı, \"Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Hukuken gereken ne varsa yapacağız. Sonucunu da yargıya bırakıyoruz artık\" dedi.

\"PARÇALARA AYRILACAĞIM DİYE DÜŞÜNDÜM\"

Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erik, \" Yürüyen merdiven kullanamıyorum. Metroya binemiyorum. Herhangi bir siren sesinde bile kendimi çok kötü hissediyorum. Görüntüleri tekrar izlediğimde, o anı tekrar yaşamış gibi bir psikolojiye büründüm\" diye konuşmuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Avukat Gizem Bostancı ile röportaj

-Detaylar

ARŞİV

-Olayın kamera kaydı görüntüsü

-Mehmet Ali Erik ile röportaj

-Detaylar



12.08.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180812030_

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(ÖZEL)

5- KAMUFLE HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Kartal\'da 7 katlı binadaki 3 ayrı daireye hırsız girdi. Hırsızların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendilerini kamufle ettikleri görüldü. 3 hırsız 100 bin liralık para ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu.

Olay Kartal Petroliş Mahallesi\'nde bulunan bir binada gerçekleşti. Güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, yüzlerini saklayarak kamufle etti. Özellikle ev sahiplerinin tatilde olduğu dairelere giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası alarak kaçtı. Hırsızlar kaçarken kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da kırdı. Hırsızlığın yaşandığı binada oturan Sevgi Kadız \"Biz tatildeyken dairemize hırsızlar giriyor. Çok kısa bir sürede içeri girerek ziynet eşyalarımızı alıyorlar. Çıkarken de kendilerini kamufle ederek dıştaki kamerayı söküp gidiyorlar. Çok mağduruz. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Bu konuda kim yardımcı olacaksa yardım bekliyoruz. Başkalarının da zarar görmesini istemiyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların binaya girmesi

-Binadan çıkması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay mağduru ev sahipleriyle röp

-Hırsızlık yapılan bina

-Genel ve detay

12.08.2018 - 11.16 Haber Kodu : 180812028_I