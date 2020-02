DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- D-100\'Ü KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA (1)

*Küçükçekmece\'deki kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

2- KÖPRÜDEKİ İNTİHARI BAŞBAKAN YILDIRIM ÖNLEDİ

*Başbakan Yıldırım,15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki intihar girişimini görünce konvoyunu durdurdu

*Köprüden atlamak isteyen vatandaşı ikna eden Yıldırım, bu kişiyi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızının nikah törenine götürdü.

Haber: Taner YENER-İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi. Makam aracına aldığı kişiye su içiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızının nikah törenine götürdü.

Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkan T.T intihar girişiminde bulundu. Bu sırada Tuzla\'daki evinden çkan Başbakan Binali Yıldırım, köprüden geçtiği sırada intihar olayını gördü. Konvoyunu durduran Başbakan Yıldırım, köprüden atlamaya teşebbüs eden T.T\'nin yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım\'ı gören T.T, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalışarak su içirdi.Yıldırım, \"Hadi gel beraber gidelim\" diyerek elinden tuttuğu T.T\'yi makam aracına götürdü ve yanına oturttu. Başbakan Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

\"HER ŞEY GÜZEL OLACAK, CANINI SIKMA\"

Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti. Başbakan Yıldırım, \"Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah\'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak\'tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma\" dedi.

T.T\'nin ticari taksi ile geldiği köprüye çıktığı bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. T.T\'nin ilk müdahalesinin de başbakanlık doktorlarının yaptığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen T.T\'nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

3-(ÖZEL) PATENLİ GENÇLERİN MOTOSİKLETE TUTUNARAK YAPTIĞI TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih\'te patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay İstanbul\'da trafiğin en yoğun olduğu Fatih\'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayvansaray Caddesi\'nde patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Trafikte ilerleyen araçlara aldırmadan hareket halindeki motosiklete takılan iki genç hayatlarını tehlikeye attı.Eyüpsultan\'dan Eminönü istikametine doğru patenle kayan gençler, hızla akan trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir süre bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra motosikleti bırakarak yolcuğuna araçların arasında hızla ilerleyerek devam etti.

Kendisini görüntüleyen kişiyi görünce duran gençlerden birisi, \"Yaptığımız tehlikeli ağabey, sıkıntı olmaz. Karadeniz Mahallesi\'nden beri takılıyoruz. Motosikletten önce otobüse de takıldık\" dedi. Patenle kayan gençler seyir halinde giden araçların arasından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

4- (ÖZEL) BAŞI PENCEREYE SIKIŞAN GÜVERCİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir kilisenin penceresine başı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı. Yaralı güvercin tedavi altına alındı

Olay Fatih, Topkapı Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun Bayram, ailesi ile birlikte Sulukule Caddesi\'nde aracıyla ilerlerken, Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi\'nin penceresinde çırpınan kuşu gördü. Aracından inen Bayram, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Fatih grubuna bağlı itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada seyir halindeki araçlar da kısa süreliğine durduruldu. İtfaiye eri merdiven yardımıyla pencereye çıkarak sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye erinin elinde aşağı indirilen kuşun başından yaralandığı görüldü. İtfaiye ekipleri tedavisi yapılmak üzere kuşu muhafaza altına alarak götürdü. Kısa süreliğine kapanan yol da tekrar araç geçişine açıldı.

5- (ÖZEL)- İŞ ARKADAŞINA MESAJ ATARAK TACİZ EDEN SANIĞA 10 AY HAPİS CEZASI...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Fatih\'te aynı iş yerinde çalıştığı B.D. (29) isimli kadına arkadaş olmak için mesajlar atan muhasebeci M.P. (34) \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\" ve \"Cinsel taciz\" suçlarından toplam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Fatih\'te 2016 yılına meydana olay iddianameye göre şöyle oldu: M.P., aynı işyerinde çalıştığı B.D.\'ye tanışmak istediğini ve arkadaş olmak istediğini söyledi. B.D. ise bunu kabul etmedi ve durumu çalıştığı şirketin ilgili birimine söyledi. M. P. çalıştığı iş yeri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine 2016 Ekim ayına kadar B.D.\'ye ulaşmadı. Ekim ayında yeniden B.D.\'ye ulaşan M.P. daha önceki eylemleri nedeniyle özür dilediğini söyledi. Bunun üzerine B.D. yeniden M.P. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.P. işten çıkarıldı. Ancak M.P., B.D.\'ye arkadaş olmak istediğini belirten mesajlarını 2016 yılın Mayıs ayından Aralık ayına kadar sürdürdü. Bunun üzerine olayla ilgili B.D. de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MESAJLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada M.P.\'nin attığı mesajlar tespit edildi. Atılan mesajlar bazıları iddianamede şu şekilde yer aldı: \"Günaydın dünyanın en şık, en güzel en tatlı, en sempatik, en sevecen, en zarif bakışlı hanımefendisi\", \"Ben senden gerçekten tüm kalbimle özür diliyorum. Bu zavallı ve çaresiz insanı bağışla; Affedersin, mesajımı okudun mu acaba?\" , \"Neden bir cevap yazmıyorsun, inşallah bana kızmamışsındır?\", \"Merhabalar güzellik\", \"Günaydın sabah güneşim, hayatımın neşesi, mutluluk reçetesi\", \"Kalbimin sesi, sevginin karşı konulmaz cazibesi, huzurun tek adresi, kaderin en güzel hediyesi, sana gerçekten çok değer veriyorum, muhteşem bir insansın\", \"Arkadaşın olmayı o kadar çok istiyorum ki bunu anlatamam\", \"Ben çok seviyorum, asla sana yalan söylemem.\"

SAVCI 4 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı soruşturma sonunda şüpheli M.P.\'nin \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\" ve \"Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak süretiyle zincirleme olarak cinsel taciz\" suçundan suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

SANIK: PİŞMANIM

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ifade veren sanık M.P. \"Müşteki ile aynı işyerinde yaklaşık 13 ay kadar birlikte çalıştık. Bu süre içinde tanıştık, selamlaşıyorduk. Hal hatır soruyorduk. Bundan cesaret alarak arkadaşça konuşmaya başladık. Daha sonra kendisine mesajlaşırken duygularımı ifade etmek istedim. Bu süre içinde iltifat etmek isterken istemeden haddimi aştım. Konu yanlış anlaşıldı. Konu çalıştığım işyerindeki yöneticilere gitti. İşimden attılar. Yanlış anlaşıldığımı düşünerek kendimi ifade etmek isterken karşı tarafça dinlenilmedi. Sadece bir iki ay süre ile mesaj gönderdim. Sonrasında konu savcılığa intikal etti. Sonrasında barışma yolunu denedim. Olumlu cevap alamadım. O tarihlerden sonra da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Aramadım. Mesaj göndermedim. Pişmanım. Bu olaydan ötürü kariyerim de etkilendi. Çevremden dışlandım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. O zaman ki psikolojimden dolayı böyle oldu. Pişmanım\" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ: \"ŞİKAYETÇİYİM\"

Müşteki B.D. \"Sanık şikayetten sonrada eylemlerine aynı şekilde devam etti. Özellikle elektronik aletler yoluyla internet, SMS, mail yoluyla devam etti. Şikayetçiyim\" dedi.

SANIK 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık M.P.\'yi \"Basit cinsel taciz\" suçundan 7 ay 15 gün, \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezaları erteledi.