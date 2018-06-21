DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- İNCE: SOĞAN KURU DOLAR KURUNU GEÇMİŞSE YANGIN VAR DEMEKTİR -1

*CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,

\"İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, TÜSİAD Genel Merkezi\'nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi TÜSİAD başkanı Erol Bilecik ve İnce basın mensuplarına açıklama yaptı.

\"TÜSİAD olarak geleneklerimizde var olan, seçimler öncesi siyasi liderlerimizi cumhurbaşkanları adaylarımızı ağırlamaktan memnunuz\" diyen Bİlecek, \"Şu anki ana gündemimiz olan seçimlere odaklanmış bulunmaktayız. Toplum, sokak, vatandaşlar; esas konuşulan nokta da ekonominin ta kendisi\" diye konuştu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Türkiye ilkleri yaşıyor bu seçim öncesinde. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. İş dünyasıyla dertleşmekte çok doğru bir iş olur. Türkiye\'nin ekonomisi kırılgan, ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmeye başlarsak nereden başlayacağız? Herkes bilsin ki domekrosiden başlayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Bilecik\'in konuşması

-İnce\'nin konuşması

-Detaylar

21.06.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180621030

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2- KILIÇDAROĞLU: DANIŞTAY\'A KİMSENİN GÖLGE DÜŞÜRMEYE HAKKI YOKTUR -1

*CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl\" bu çağrıyı yaptım. \'İstifa etmiyorum\' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona \'sen onursuz birisin\' deme kararlılığındayım\"

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl\" bu çağrıyı yaptım. \'İstifa etmiyorum\' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona \'sen onursuz birisin\' deme kararlılığındayım\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi\'ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl\" bu çağrıyı yaptım. \'İstifa etmiyorum\' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona \'sen onursuz birisin\' deme kararlılığındayım. Ayrıca o kişi o görevde bulunduğu sürece Danıştay\'a gölge ediyor. İtibarını sarsıyor. Yüzyıldan fazla görev yapan bir Danıştay\'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu açıdan çok önemlidir. Hakim çok önemli bir görev yapar. Kimin suçlu olup olmadığına esnaf, sanayici, gazeteci, siyasetçi karar vermez. Hiç kimse karar veremez. Sadece hakim karar verir. Savcı iddia eder, avukat savunur. Ama hakim karar verir. Hakim siyasi kişiliğini öne çıkarmışsa o hakim olmaktan çıkmıştır. Benim bu talebimi siyasetçi olarak dile getirmem de yetersizdir. Bağımsız yargı isteyen herkesin açık dilendirmesi lazım\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

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3- ARNAVUTKÖY\'DEKİ DEHŞET: EŞİ VE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜREN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin Elgün adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy\'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulunmuştu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin\'i boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Elgün, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

21.06.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180621033_

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4- ŞULE İDİL DERE\'NİN ÖLÜMÜ DAVASINDA DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Haber:Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Yoğurtçu Parkı\'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere\'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Mahkeme, dosyayı bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine göndermeye karar verdi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım, İbrahim Ruhi Kelleci ve avukatları katıldı. Maktül Şule İdil Dere\'nin babası Berdan Dere ile annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Berdan Dere vekili Avukat Murat Özveri, dosya kapsamında birbirini doğrular nitelikte üç bilirkişi raporu bulunduğunu, kovuşturma aşamasında da bu raporlar ile çelişen başkaca bir delil elde edilemediğini belirterek, yeni rapor alınması hususundaki takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi. Söz alan sanıklardan Saffet Altındağ, şantiye şefi olması nedeni ile bilirkişilerce kusurlu bulunduğunu belirterek, \"Hakkımda resmi bir görevlendirme yapılmamıştır. Çalışma yapılan alanla ilgili resmi bir görevlendirme yazımız yoktur. İş güvenliği hususunda yetkililer bulunmaktadır ancak onlar soruşturma dışı bırakılmıştır. Kusurum yoktur\" dedi.

\'CAN VE MAL GÜVENLİĞİM YOKTUR\'

Sosyal medyada ve internet haberlerinde sanık olarak gösterildiğini kaydeden Altındağ, \"Kadıköy\'de oturuyorum ve tüm insanlara hedef olarak gösteriliyorum. Can ve mal güvenliğim yoktur. Bunun sorumlusu da soruşturma dışı kişilerdir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

Olayın meydana geldiği yere ilişkin olarak İBB tarafından düzenlenmiş bir çalışma planı olmadığını savunan sanıklardan Ergun Ata, \"Yeni bir bilirkişi incelemesi ile gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum\" dedi. Sanıklardan Kamil Celal Yıldırım da, \"Resmi bir görevlendirme yoktur. Davaya konulan bilirkişi raporunda ismim dahi geçmemektedir. Beraatime karar verilmesini taleb ediyorum\" dedi.

Daha önce yapılan bilirkişi incelemesinin yeterli olmadığını savunan bazı sanıkların Avukatı Rıza Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Dosyanın bir iş güvenliği uzmanı, iki inşaat mühendisi ve bir trafik uzmanından oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere\'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere\'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç\'ın, \"Taksirle adam öldürme\" suçundan 2\'şer yıldan 6\'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



Görüntü Dökümü:(arşiv

-Olayla ilgili görüntüler

21.06.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180621045_

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5- ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ\'NİN \"YATAK ODASININ DİNLENMESİ\" DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, yatak odasının prizine sim kart takarak yatak odasını dinlediği gerekçesi ile eski Türkiye güzeli Sinem Sülün\'ün eski eşi Mustafa Yüksel ve kayınpederi ile kayınvalidesine verdiği 3\'er yıl 9\'ar aylık hapis cezasını kaldırmıştı. Yeni karar oluşturan İstinaf Mahkemesi, Sinem Sülün\'ün eski eşi Mustafa Yüksel\'in beraatine, Sülün\'ün kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel\'i 2\'şer yıl 6\'şar ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün\'ün 2015 yılında yaptığı şikayet üzerine, boşandığı eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında, \"Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek\" suçundan soruşturma başladı.

Yatak odasında üçlü prize takılı sim kartlar üzerinden ortam dinlemesi yapıldığı tespiti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Yüksel, Hikmet Birsen Yüksel ve Sami Yüksel hakkında iddianame düzenlendi.

YEREL MAHKEME ÜÇ SANIĞA DA 3\'ER YIL 9\'AR AY CEZA VERDİ

İddianame İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek sanıkları yargılamaya başladı. 1 Aralık 2016 tarihli duruşmada karar verildi. Mahkeme, Sinem Sülün\'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel\'i, \"Zincirleme kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek\" suçundan mahkum etti. Her üç sanık da 3\'er yıl 9\'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimine gitmedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Sanıkların avukatları bu kararı İstinaf mahkemesine taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi\'nde görülen karar duruşmasına, Sinem Sülün ve avukatı Nilüfer Ergin ile sanıkların Avukatı Osman Hacıbekiroğlu katıldı. Önceki celselerde verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan İstinaf Savcısı Ahmet Akkaya, Mustafa Yüksel\'in beraatine, diğer iki sanığın ise cezalandırılmasın yönünde görüş bildirdi.

Her üç sanığın atılı suçu işlediğini söyleyen Sinem Sülün\'ün avukatı Nilüfer Ergin, yerel mahkemenin kararının onanmasını istedi. Sanıkların yurt dışında olduğunu öğrendiklerini söyleyen Avukat Ergin, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Sanıkların avukatı Osman Hacıbekiroğlu, \"Bir kişiyi dinlemek isterseniz bu yatak odası olmaz, oturma odası olur. Böyle bir cihaz salona konulur. Çünkü yatak odasında dinleyecek bir şey yoktur. Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi hiçbir yerde kullanılmamıştır. Anne mesaj çekmeyi dahi bilmemektedir. Ceza verilen şahıslar 65 yaşında şahıslardır. İlk derece mahkemesi yanlış bir karar vererek Türkiye\'de görülmemiş bir ceza miktarına hükmetmiştir. Bizce suç oluşmamıştır. Eğer daireniz aksi yönde düşünüyor ise müvekkilimin lehine olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz\" dedi.

ESKİ EŞİ BERAAT ETTİ KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ CEZA ALDI

Avukat Hacıbekiroğlu\'nun, \"Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi hiçbir yerde kullanılmamıştır\" sözü üzerine araya giren mahkeme başkanı Hasan Dicle, \"Saikiyle derken böyle bir şey olduğunu kabul ediyor musunuzö dedi. Bunun üzerine Hacıbekiroğlu, \"Hayır başkanım, ben orada değildim\" dedi.

Duruşmaya kısa bir süre ara veren 19. Ceza Dairesi kararını açıkladı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin kararını kaldıran Daire, \"üzerine atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle\" Mustafa Yüksel\'in beraatine, babası Sami Yüksel ve annesi Hikmet Birsen Yüksel\'in ise, \"Zincirleme olarak kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek\" suçundan 2\'şer yıl 6\'şar ay 25\'er gün hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, şikayetçi Sinem Sülün\'ün Mustafa Yüksel\'e verilen beraat kararına karşı Yargıtay\'a itirazda bulunma hakkı olduğunu tutanağa geçti.

Görüntü Dökümü:

- Sülün ve avukatı

21.06.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180621043

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6- ÖĞRETMENLERDEN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET KONSERİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Derslerden artan zamanlarını müzik ile değerlendiren, arkadaşları ve mezun bazı öğrencileri ile rock grubu kuran 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, birçok liseden mezun gençleri üniversite sınavlarından önce coşturdu.

Avcılar\'daki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 14 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, kendisi gibi müzik tutkunu 3 öğretmen ve eski bir öğrencisi ile birlikte oluşturduğu \'Grup 4 Göz\', öğrenci, veliler ve mesai arkadaşlarına eğitim yılı içerisinde birkaç konser verdi. Barış Beşir, müzik öğretmenleri Bertal Saltik, Yasin Aydın, Hüseyin Man ve eski öğrencisi Mustafa Aydoğdu ile \'Grup 4 Göz\'ü oluşturarak müzik çalışmalarını sürdürdü.

Öğrencileri ile arkadaş, ağabeyleri gibi yakından ilgilenen öğretmen Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını vurgularken, müziği, yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobi olarak gördüğünü \"Hayatın rengini bırakmamak gerektiğini\" söyledi.

Müzikteki hünerleri kısa sürede yayılan Barış Beşir ve Bertal Saltık, sık esprileri ile de ilgi çekti. Başta Sabancı 50\'nci Yıl Anadolu Lisesi olmak üzere gittikleri okulların bahçelerinde düzenlenen mezuniyet gecelerinde şarkılarını öğrencilerle bir ağızdan söyleyen Beşir, hayranlarından, öğretmenlerinin isimleri ile birlikte sınıfta en çok kullandığı esprili sözcükleri Twitter hesapları üzerinden yazmalarını isterken, kendisi de \"Korkmayın. Artık mezunsunuz. Kimse size bir şey yapamaz\" dedi.

Okul Müdürü Dursun Yıldırım, müzik tutkunu iki öğretmenlerinin ders ve dışında örnek eğitimci olduklarını ve kaliteli müzik yaptıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Barış Beşir (Solist) ve gitar çalan öğretmen Bertal Saltik

-İki öğretmen sahnede

-Öğrenciler öğretmenlerine eşlik ederken

-Öğretmenler derste (Arşiv)

-Okul müdürü Dursun Yıldırım

21.06.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180621034

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