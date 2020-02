DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ABD\'DE KULLANILAN OYLAR İSTANBUL\'A GETİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Yurt dışında oy kullanma süresinin sona ermesinin ardından ABD\'de kullanılan oylar İstanbul\'a getirildi.

ABD\'de yaşayan Türklerin kullandığı oylar, THY\'nin tarifeli seferiyle New York\'tan İstanbul\'a getirildi. Gözlemciler eşliğinde uçakta yolcu koltuklarına konulan oylar, saat 12.00 sıralarında İstanbul\'a ulaştı. Gözlemcilerin eşliğinde uçaktan indirilen 25 oy çuvalı, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan özel bir odaya götürüldü. Oyların konulduğu odada 24 saat polisin nöbet tutacağı öğrenildi. Diğer ülkelerden gelecek oyların toplanmasının ardından, oy çuvallarının Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.



2- ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ ARAMA KURTARMA TATBİKATI BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA/GİRNE DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\'nde düzenlenen \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\" bugün başladı.

Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde KKTC\'de her yıl düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın basın brifingine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gündüz başta olmak üzere çok sayıda subay ve sivil personel katıldı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli\'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını da brifingde hazır bulundu. Nükhet Gönyeli\'ye Tuğgeneral Tevfik Algan ve Tuğamiral Bülent Olcay tarafından plaket verildi.

84 ARAMA KURTARMA FAALİYETİ YAPILDI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, tatbikatın kara ve deniz safhası olmak üzere 3 senaryo halinde yapılacağını açıkladı. Bugüne kadar gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin veriler de paylaşan Tuğgeneral Algan, \"KKTC Arama Kurtarma birliklerince 26 Mart 2003 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa-Karpaz güney bölgesinde 29, Girne bölgesi 46, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 3 olmak üzere toplam 84 adet arama kurtarma faaliyeti görevi icra edilmiştir\" dedi.

KARA SAFHASI BUGÜN BAŞLADI

Arama kurtarma tatbikatına Türkiye ve KKTC dışındaki 5 ülkeden 7 kişi katılıyor. Kara safhası ile bugün başlayan tatbikatın, deniz safhasının ise yarın yapılması planlanıyor.

3- CHP\'Lİ HAMZAÇEBİ: TARİHİ YARIMADANIN ÖZEL BİR STATÜYE SAHİP OLMASI LAZIM

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Ylmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1\'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi Kapalıçarşı\'da yaptığı basın açıklamasında, \"Tarihi yarımadanın özel bir statüye sahip olması lazım\" dedi.

\" ÇARŞI SON YILLARDA CAN ÇEKİŞİYOR\"

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1\'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi, milletvekili adayları ve CHP Fatih İlçe Örgütü ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Hamzaçebi esnaf ziyaretinin ardından Kapalıçarşı\'nın Beyazıt Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Hamzaçebi, Kapalıçarşı\'da 3 bin 600 dükkanın olduğunu belirterek \"Çarşı son yıllarda can çekişiyor. 3 bin 600 dükkanın sık sık el değiştirdiği bir çarşıdan söz ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu çarşı eskiden sağlı ve sollu sadece kuyumcuların olduğu bir sokaktı burası. Şimdi bakın, sağda solda birçok esnaf göreceksiniz. Kuyumcular yeterli işi yapamadığı için esnaf dükkanını devretmek zorunda kalmış. Eğer bir çarşıda iş yerleri sürekli olarak el değiştiriyorsa işler iyi gitmiyor demektir\" dedi.

\"TÜRKİYE ARTIK UCUZ TURİZMİN ÜLKESİ OLUYOR\"

M. Akif Hamzaçebi, konuşmasında, \"İstanbul\'un turist sayısı Türkiye\'nin turist sayısındaki azalmaya paralel olarak azalıyor. 2014 yılında yılında 11.8 milyon, 12 milyon turist gelirken İstanbul\'a geçen yılki rakam 11 milyonun altında kalmıştır. Belki 2018 yılında Türkiye, 2014 yılı turizm rakamlarını yakalayacak. İstanbul da yakalayacak gibi gözüküyor ama ziyaretçi sayısında bunu yakalayacak. Kişi başına düşen turizm harcamasında ve toplam turizm gelirinde bu rakam yakalanamayacak. Türkiye artık ucuz turizmin ülkesi oluyor. Kişi başına turist harcaması 2014 yılında 800 doların üzerindeyken geçen yıl sonu bu rakam 680 dolara düşmüştür. Dolar karşısında Türk Lirasının değer kaybı hem de Türkiye\'nin ucuz turizm ülkesi olarak tanınmaya başlaması bu sonucu yaratıyor\" ifadelerini kullandı.

TARİHİ YARIMADA İÇİN YENİ PROJE

\'Tarihi yarımadanın özel bir statüye sahip olması lazım\' diyen Hamzaçebi, \"Buraya ayrı bir yönetimi kanunla mutlaka kuracağız. Burası ayrı bir yönetim olacak, ayrı bir güvenlik teşkilatı olacak. Ayrı bir yönetim sistemi olacak. Esnafın kendisini güvenli hissetmediği bir yerde turistin kendisini güvenli hissetmesi düşünülemez. Kapalıçarşı dediğimiz zaman sadece 3 bin 600 dükkanla sınırlı bir çarşıdan söz etmiyoruz. Bütün İstanbul\'u etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye ve İstanbul\'un hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu ayakları yere basan bir proje olarak şekillendiriyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde de bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız. Orta ve uzun vadede buraya raylı sistemlerle ulaşımı sağlamak, milyonlarca insanı buraya bu şekilde getirmek mümkün bunları mutlaka yapacağız\" dedi.

4- EZHEL İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

- İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYEDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

* Ezhel,

\"Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım\"

* Hakim Atalay,

\"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\"

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Ezhel, şarkı sözünde uyuşturucuya özendirdiği iddiasını kabul etmeyerek, \"Geceler isimli parçamda gecelerin karanlığından, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım\" dedi. Hakim Atalay, \"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\" dedi.

AYLIK GELİRİM 100 BİN TL

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel\'ii çok sayıda hayranı duruşma salonunun yetersizliği nedeni ile duruşma salonuna alınmadı. Ezhel\'in annesi Ulya Turgut ile yakınları ve gazeteciler duruşmayı takip etti. Kimlik tespiti yapılan Ezhel, müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu söyledi. İddianamede dile getirilen suçlamalara yönelik savunmasını yapan Ezhel, hint keneviri ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa ilişkin, \"Ankara Kızılay\'da arkadaşımın giyim dükkanı vardır. Orada ufak bir yeşil alan var. Esrar bitkileri gördük, söktük ve elimde cep telefonu vardı, onunla fotoğraf çektim. Selahattin Özdemir\'in bir şarkısının sözlerini yazarak fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Muziplik olsun diye paylaştım\" dedi.

\'SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM

Şarkı sözünde uyuşturucuya özendirmekle suçlanan Ezhel, \"Geceler isimli parçamda ise gecelerin karanlığında, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım. Türkiye\'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yazdım. Bu parçada uyuşturucu maddeye özendirmek kastım yoktur\" dedi.

Hakim Dilber Atalay\'ın, \"Yarınımız yok\" isimli parçasını hatırlatarak, bu parçadan bir kaç söz söylemesini istedi. Parçadan bir kaç söz söyleyen Ezhel, \"Bu şarkıda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Eserlerim hayal ürünüdür. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

HAKİM: SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNE İNANDIM

Hakim Atalay, \"Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim\" dedi.

Koridorda bekleyen hayranları, bu kararı alkışlarla karşıladı.

\'YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ RAP\'

Dışarıda kısa bir açıklama yapan Ezhel\'in annesi Ulya Turgut, dövmeyi sevmediği halde koluna oğlunun adını yazdığını belirterek, \"Yaşasın tam bağımsız rap\" dedi. Kız arkadaşı olduğunu söyleyen Ecem Güvenciler ise Ezhel\'in sadece inandığı şeyi yaptığını belirterek, \"Başardığımıza çok sevindim. Sanata özgürlük, sanatımızı engellemesinler\" şeklinde konuştu. Ezhel\'in Avukatı Fuat Ekin ise, mahkemenin müvekkilinin suç işleme kastı ile hareket etmediğine kanaat getirerek beraatine karar verdiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

Şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve hint keneviri ile fotoğraf çektirdiği gerekçesi ile 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alınan Sercan İpekçioğlu, aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında, \"Uyuşturucu madde kullanımını özendirme\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

5- BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE 14 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA AİT CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el koyan polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde temizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Cesedin 14 yaşındaki Ahmet Özatlı\'ya ait olduğu belirlendi. Özatlı\'nın şakağından giren kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilirken cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el konuldu. Cenaze yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

- Bakırköy\'de birçok ev ve işyerinin bodrum katı su ile doldu

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi \'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katlarını su bastı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

7- ÖLÜMCÜL BİR HASTALIĞA YAKALANAN ÇOCUKLARINI KURTARABİLMEK İÇİN DERNEK KURDULAR

aber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

Nadir görülen 14 çeşidi bulunan ölümcül \'NCL\' olarak bilinen genetik hastalıktan bir kızını kaybeden, 23 yaşındaki diğer kızı Cemre Nur\'u yaşatmaya çalışan Kadriye Hacıoğlu, bir grup hasta annesine ulaşarak dernek kurdu.

Küçükçekmece\'de oturan Kadriye Hacıoğlu(45), dünyaya getirdiği 2 kızından Cemre Nur ve ardından Melis\'e konulan \'beyincik erimesi\' olarak da nitelendirilen NCL teşhisi ile şoke oldu. Sağlıklı doğumdan sonra normal gelişim gösteren, konuşmaya , yürümeye başlayan ancak, adım atamaz, vücudu işlev göremez hale gelen Hacıoğlu\'nun 2 kızı çok nadir görülen ölümcül \'NCL\' hastalığına yakalandı. Bitkisel hayata girdikten sonra kızı Melis\'i kurtaramayan anne Kadriye Hacıoğlu, başından ayrılamadığı, oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı kızı Cemre Nur\'u yaşatabilmek için ile 20 yıldan bu yana çaba harcıyor.

Erken teşhis sayesinde ilerlemesi büyük ölçüde durdurulabilen 14 ayrı çeşidi bulunan hastalığın duyulabilmesi için mücadele eden Kadriye Hacıoğlu, \'NCL\' isimli genetik hastalığın vücutta eksik enzimi, başa yerleştirilen bir kapsülle veren yöntemden yüzde 87 oranında başarı sağlandığını okuyunca umutlandı, Hastalığa karşı aileleri bilinçlendirerek çocuklarını kurtarabilmeleri için çaba harcayan Kadriye Hacıoğlu, ulaşabildiği herkesi \'Yetim İlaç yasa veya yönetmeliği\' için Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlığı ve sağlık alanındaki sivil örgütlerine ulaştırılacak metni internetteki kampanyaya katılarak imzalamaya çağırdı. Toplanan imza sayısı 2 bine ulaştı.

DERNEK KURDULAR

Kadriye Hacıoğlu, yılmadan mücadelesini sürdürürken, sosyal medya aracılığı ile ulaştığı çocuğu hasta anne ve babalar ile birlikte seslerini duyurabilmek ve bu enzimin Türkiye\'ye getirilerek, ölümcül hastalara verilmesini sağlamak için dernek kurulmasını istedi. Hacıoğlu, bu amaçla aileleri bir araya getirdi. 6 hasta yakını ile birlikte \'NCL- Nöronal Ceroid Lipofuscinosis Hastalığı ile Mücadele ve Dayanışma Derneği yönetiminde yer alan Kadriye Hacıoğlu, şöyle konuştu: Aile ve çocukların bu hastalıkla çok yalnız savaştığını gördük. Ülkemizde bu konuda hiçbir araştırma ve destek kuruluşu yok. Aile ve çocukları bir araya getirmek için dayanışma sağlayabilmek için derneği kurmaya karar verdik. Birbirimize destek olmaya, bulunan tedavilerin ülkemize de getirilmesi için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve diğer kuruluşların bizi dikkate alması için çalışıyoruz. Şahıs olarak başvurduğumuz zaman bizi dikkate almıyorlar. Özellikle şu anda gündemde olan enzim tedavisini de çocukların bir an önce alabilmesi için derneği bu amaçla kurduk.

İlk toplantıyı İstanbul\'da bir AVM\'deki kafede yapan derneğin başkanlığına 2 çocuk annesi, Mine Keskin Ergin getirildi. 6 yıldan bu yana hasta, yatağa bağımlı kızının hastalığı ile ilgili gelişmeleri takip eden Ergin, amaçlarını şöyle anlattı:

\"İlk etapta 2017 Nisan ayından beri yurt dışında ilaç (enzim) alan aileler gibi biz de bir an önce ilaca ulaşmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın onayladığı ilacın SGK\'dan ödenerek Sut listesine (Sağlık Uygulama Tebliği) girmesini arzu ediyoruz. Yürüyebilen hasta çocukların bu ilacı almaları halinde hastalık duruyor ve daha fazla ilerlemiyor. Son 3 ayda 4 çocuğumuzu kaybettik. Daha fazla bekleyecek zamanımız olmadığı için bir an önce işlemlere başlamak istiyoruz. Dernek sitesi oluşturacağız, toplanan bağışlarla yatağa bağımlı mali durumu kötü ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. 14 tip NCL hastalığının hangi tip olduğunu belirlemek için yapılan masrafları devlet karşılamıyor. Bu testler yurt dışında yapıldığı için çok ciddi masraflar tutuyor. Ülkemizde aynı zamanda bu nadir hastalıklarla ilgili araştırma birimi genetik araştırma kurulabilir, diye düşünüyoruz. Genetik hastalıklarda süreç ve erken teşhis çok önemli. Bir aşamaya geçtikten sonra \"Geç kalmışsınızö diyorlar. Çocuğuma bu hastalığın tanısını koydurmak için 1.5 yıl gezdim. İlacı getirmek için de 2 yıldır uğraşıyoruz. Daha sonra da siz geç kaldınız diyorlar ilacı alamazsınız. Bu süreçleri daha kısaltmayı hastalığın bilinirliğini arttırmayı amaçlıyoruz\"

Dernek Başkanı Ergin, 1 aylık enzim dozunun 28 bin euro\'ya yakın olduğunu, tamamını Sağlık Bakanlığı\'nın karşılamasını istediklerini, sosyal ortamda 40 aileye ulaşabildiklerini ekledi. Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Tekirdağ\'dan gelen aileler derneğin çalışmaları ile umutlandıklarını anlattı. Derya Turhan, \"Sağlıklı çocuğum her geçen gün biraz daha yeteneklerini kaybetmeye başladı. Yürüme, oturma, konuşmayı unuttu, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. İlacı yurt dışındaki tüm çocuklar alıyor. Kızımın ölmesini istemiyorumö dedi.

