DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ATAŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE OPERASYON

*18 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerasında

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilogram esrar ele geçirildi. Baskın yapılan evin uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Dün eve baskın yapan polisler evin yatak odası ile mutfağında çok miktarda esrar buldu. Çatı katına çıkan ekipler uyuşturucu serasıyla karşılaştı. 68 kök hint keneviri bulan ekipler ayrıca uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan 5 adet led ampül, 1 adet elektronik ısı ve nem ölçer ve

5 adet havalandırma fanına el koydu. Ele geçirilen toplam 18 kilogram esrara imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli B.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, \"İçiciyim ben. Pişmanım\" diye konuştu. Polisin evde yaptığı arama uyuşturucuları bulması polis kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Evde yapılan arama

-Uyuşturucu serası

-Uyuşturucuların çıkarılması

-Ele geçirilen malzemeler

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

28.05.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180528036_

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2- ŞİŞLİ\'DE KURAL İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI

- Yasak yerden dönüş yapan kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü ağaca çarptı. Kazada taksideki 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL.(DHA)

Şişli Halaskargazi Caddesi\'nde \"sola dönüş yapılmaz\" uyarı levhasına rağmen dönüş yapmaya çalışan kamyonet kazaya neden oldu. Kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim\'den Şişli istikametine giden Ertuğrul Cambaz\'ın kullandığı kamyonet, sola dönülmez tabelasına rağmen sola dönmeye çalıştı. O sırada Şişli\'den Taksim istikametine giden taksi sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılarına hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü Ertuğrul Cambaz, \"Ben ters dönüş yaptım, taksi bana vurmamak için ağaca çarptı. Takside bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Çok ağır yaralı değillerdi\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazada ağaca çarpan taksi

-Ambulanstaki yaralı yolcu

-Yaralı taksi şoförü

-Dönülmez yerden dönen kamyon şoförü ile röp

-Sola dönülmez levhası

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

28.05.2018 - 09.09 Haber Kodu : 180528010

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3- ASELSAN BAŞKANI GÖRGÜN: HALKA ARZIN YÜZDE 60\'INI YERLİ YATIRIMCILARA AÇTIK



Haber: Özgür Deniz KAYA Kamera: Harun UYANIK /İSTANBUL, (DHA)

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde taleplerinin toplanacağı ikincil halka arz süreci hakkında, \"Yüzde 60 oranında yerli, yüzde 40 oranında yabancı yatırımcılara açtık. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında da bir ayrım göstermeden yüzde 30 yüzde 30 bir paylaşım oldu\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak. Konuyla ilgili DHA\'nın sorularını yanıtlayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, halka arz gelirlerinin 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, \"Birinci kategoride yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar. İkinci kategoride işletme gelirleri yüzde 10 oranında. Üçüncü kategori Ar-Ge\'ye ayrılacak yüzde 20\'lik kısım. Dördüncü kısım ise yüzde 30\'luk pay, bu da şirket birleşimleri. Hem ulusal hem uluslararası şirket satın almaları ve birleşmelerinde kullanılacak\" dedi.

YÜZDE 60 YERLİ YATIRIMCILARA AÇIK

Halka arz sürecinin oranları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Görgün, \"Yüzde 60 oranında yerli, yüzde 40 oranında yabancı yatırımcılara açtık. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında da bir ayrım göstermeden yüzde 30 yüzde 30 bir paylaşım oldu. Her şey çok güzel gidiyor\" diye konuştu.

YÜZDE 15\'İ HALKA ARZ EDİLMİŞ DURUMDA

Türk mühendislerinin Ar-Ge faaliyetlerinin önemine değinen Prof. Dr. Görgün, \"ASELSAN\'ın hâlihazırda yüzde 15\'i halka arz durumda, İstanbul Borsası\'nda işlem gören şeffaf bir şirket. Biz ASELSAN\'ı araştırma geliştirme odaklı, mühendislik ve teknoloji firması olarak ifade ediyoruz. Aslında ASELSAN yaptığı, bugüne kadar geliştirdiği, ürettiği ürünlerin tamamını, Türk mühendislerinin araştırma geliştirme kabiliyetleriyle ortaya koyduğu ürünler olduğunu hepimiz biliyoruz. Milletçe takip ediyoruz. Milletimizin gururu, göz bebeği olan bir şirketimiz\" dedi.

30\'UN ÜZERİNDE YATIRIMCI KURUMLA 23 TOPLANTI YAPILDI

Yeni süreçle birlikte halka arz oranının artırılacağını kaydeden Prof. Görgün, \"Bu süreçte ASELSAN halka arz oranını yine geliştirerek yüzde 15 olan payını yüzde 25\'ler seviyesine çıkarmak üzere geçtiğimiz senenin sonunda yönetim kurulunda bir karar aldı ve Haziran ayında bunu neticelendirmeyi hedeflemişti. Şimdi Mayıs ayının sonlarındayız ve Haziran ayına doğru yaklaşıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Sürecin içindeki \'roadshow\' toplantılarındayız. Sürece ilk önce yerli, kurumsal yatırımcılarla ayın 17\'sinde yaptığımız toplantılarla başladık. Ondan sonra toplantılarımız yurt içinde peş peşe devam etti ve ayın 19\'u itibarıyla da \'roadshow\' diye adlandırılan yurt dışı seyahatlerine başladık. Şu ana kadar 23 toplantı gerçekleştirdik. 30\'un üzerinde yatırımcı kurumla birlikte bunu yaptık\" dedi.

GELİRİN YÜZDE 20\'Sİ AR-GE FAALİYETLERİNE AYRILACAK

ASELSAN\'ın geliştirdiği yerli ürünlere telsizle başladığını kaydeden Prof. Dr. Görgün, \"Onun sonrasında da elektronikle devam eden ve daha sonra elektronikten tüm mekatronik sistemlere varıncaya kadar ASELSAN\'ın tarihinde bir ürün yelpazesi oluştu. Bunların hepsi Ar-Ge çalışmalarının sonucu ile oluştu. ASELSAN yine Ar-Ge şirketi ve Ar-Ge odaklı çalışmaya devam edecek. Halka arz gelirinin yüzde 20\'si Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak. bununla birlikte yüzde 40\'lık bir kısım da yerli teknolojilere ayrılacak\" ifadelerini kullandı.

GÜZEL HABERLERİMİZ PEŞ PEŞE GELECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Görgün, \"Lazer güdüm kiti çok başarılı sonuçlar elde ettik. Elektromanyetik silahlar konusunda da çalışmalar devam ediyor. Çok şükür, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da en başarılı sonuçları alacak şekilde mühendislerimiz çalışıyorlar. Güzel haberlerimiz peş peşe gelecek\" dedi.

ASELSAN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ODAKLI BİR ŞİRKET

Prof. Dr. Görgün, \"Biz ASELSAN\'ı milletin şirketi olarak görüyoruz. Benim öğrencilik zamanımdan profesyonel yaşantıma kadar takip ettiğim çok güzide bir şirket. Yerli ve milli ve teknolojinin odak olduğu bir şirket. ASELSAN her zaman güven veren, milli duygularımızla teknolojiyi birleştiren güzide bir kurum\" diyerek çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

SÜREÇ 6 BANKA İLE DEVAM EDECEK

4 farklı ülkede 23 toplantı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"ASELSAN bu süreçte bu büyüklükteki halka arzda daha önce alışılagelmemiş başka bir ilki de başarıyor aslında. Türkiye\'nin 6 tane büyük bankasının yatırımcı aracı kurumlarıyla birlikte süreci devam ettiriyor. Başka bir deyişle, millileştirmeye, yerlileştirmeye teknolojik ürünleri yerlileştirmeye alıştığımız ASELSAN, bu süreci de yerlileştirerek, normalde birbirinin rakibi olan aracı kurumları bir araya getirerek, bir farklılık, farkındalık, bir başka millileştirme çalışması gerçekleştirdi. \'Roadshow\' haftasının ilk haftasını tamamladık. İki hafta sürüyor. 4 farklı ülkede 23 toplantı yaptık. Bugünkü toplantıdan sonra yine Avrupa\'daki görüşmelerimiz devam edecek.\"

Görüntü Dökümü:

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-ASELSAN YKB ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile röportaj

-Detaylar

28.05.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180528043

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4- ASELSAN BAŞKANI GÖRGÜN, İKİNCİL HALKA ARZIN AYRINTILARINI ANLATTI

*Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,

\"Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 40\'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için, yüzde 10\'u işletme sermayesi, yüzde 20\'lik kısmı AR-GE harcamalarına, yüzde 30\'luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın alımları için değerlendirilecek\"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki ikincil halka arz süreci için \"Elde edeceğimiz gelirin yüzde 40\'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için kullanılacak\" dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak. Halka arz öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ile aracılık eden konsorsiyumdaki yöneticiler katıldı.

GELİRİN YÜZDE 40\'I YAPAY ZEKA GİBİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE HARCANACAK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde taleplerinin toplanacağı ve fiyat aralığı 21,35-26 TL arasında olacak ikincil halka arz süreci hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görgün, \"Önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağımız halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 40\'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için, yüzde 10\'u işletme sermayesi, yüzde 20\'lik kısmı AR-GE harcamalarına, yüzde 30\'luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın alımları için değerlendirilecek. 8 günde, 23 oturumda, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar\'da yerleşik 33 kurumsal yatırımcıyla görüştük. Bu hafta boyunca Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre\'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantılarımız olacak.Şirketimizin halka arzına başta Orta Doğu olmak üzere toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi olduğunu gördük. ASELSAN\'ın büyüme hikayesini kurumsal yatırımcılar izliyor\" diye konuştu.

\"TÜRK TASARIMI ÜRÜNLER 63 ÜLKEDE KULLANILIYOR\"

ASELSAN\'ın ticari faaliyet yürüttüğü firmalar hakkında bilgi veren Görgün, \"ASELSAN, yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurt dışında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya\'da ortağı olduğu 6 şirketi ve ayrıca Makedonya ve Güney Afrika\'daki şubeleriyle küresel bir savunma şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hâlihazırda ihracat faaliyetlerimizi Suudi Arabistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan\'da yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 5 kıtada, 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerimiz kullanılmaktadır\" dedi.

HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

ASELSAN\'ın ihracat hedeflerine değinen Görgün, \"2017 yılı sonu cirosu 5 milyar 360 milyon TL\'ye ulaşan ASELSAN, satışlarının yüzde 52\'sini Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüzde 33\'lük kısmını özel kurumsal müşterilere ve yüzde 15\'ini de ihracat olarak gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına da ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

3 BİNDEN FAZLA AR-GE PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Teknoloji geliştirme çalışmalarının 6 AR-GE merkezinde sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Görgün, \"Bu merkezlerde 3 binden fazla AR-GE mühendisi görev yapmaktadır. ASELSAN, 2017 yılında 31 üniversite ile 117 AR-GE projesi yürütmüştür. Şu anda 46 üniversite ile iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir. 6 binden fazla personeli bulunan şirketimizde çalışanların yüzde 58\'ini mühendisler oluşturmaktadır. Çalışanların yüzde 35\'i de yüksek lisans veya doktora sahibidir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Görgün\'ün açıklamaları

-Basın toplantısından detaylar

-Tanıtım filmi

28.05.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180528056

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5- KALBİ ÇALIŞIRKEN TAMİR ETTİLER, ARTIK BİSİKLETE BİNECEK

Haber-Kamera: Buse ÖZEL / Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA)

Samsun\'da yaşayan 87 yaşındaki Cemal Keskin, 7 yıl önce fıtık ameliyatı olması gerekince kalbindeki aort damarında kaçak olduğu ve kalp ameliyatı olması gerektiği ortaya çıktı. Keskin, doktorların kendisini ameliyatı kaldıramayacağı düşüncesiyle uzun yıllar ameliyat etmediğini belirtti. Ancak şikayetleri artan, yürümekte, merdiven çıkmakta zorlanan yaşlı adam Avrupa\'da sadece 7 doktorun uygulayabildiği bir yöntem ile sağlığına kavuştu. Bu yöntemi Avrupa\'da uygulayabilen 7 kişiden 1\'i olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal bu yöntem ile Keskin\'in kalbini hiç durdurmadan ve solunum cihazına bağlamadan, çalışırken tamir etti.

Bugüne kadar Avrupa\'da 600\'den fazla hasta bu yöntem ile ameliyat edilirken Türkiye\'de ise 60\'ın üzerinde hasta ameliyat edildi. Prof. Dr. Köksal, hastanın solunum cihazına bağlansaydı ve kalbi durdurulsaydı yaşından dolayı bazı sorunlar ile karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

\"TÜRKİYE\'DE 1,5 YILDIR UYGULANIYOR\"

Hastanın nefes darlığı ve yürüyememe şikayeti ile geldiğini belirten Prof. Dr. Köksal, Keskin\'in kalp kapağında kaçak olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: \"Öncelikle amacımız kalp kapakçığını tamir etmekti çünkü kalp kapakçığı tamir edildiğinde kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmıyor ve vücuduna yabancı bir madde girmiyor. Avrupa\'da son 8 yıldır Türkiye\'de de 1,5 yıldır uyguladığımız \"Atan kalpte mitral kapak tamiri\" denilen bir yöntemi uygun bulduk. Bu da açık kalp ameliyatındaki risk Cemal Bey\'de 5\'te 1 daha azalıyor, 3 santimetrelik bir meme altı kesisi yapıyoruz, Cemal Bey\'in kalbi durmuyor, akciğerleri durmuyor ve ameliyat sonrası iyileşme daha iyi olacaktı.\"

\"KALP VE AKCİĞER MAKİNESİNE BAĞLANDIĞINDA ORTAYA ÇIKAN RİSKLERİ BERTARAF EDİYOR\"

Daha önce yapılan rutin ameliyatların hepsinin açık ameliyat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, kalp ve akciğerlerin durduğunu, hastanın suni bir dolaşım sistemine bağlandığını açıkladı ve şunları söyledi: \"Bu suni dolaşım sistemine bağlı olarak akciğerlerin iyileşmesi zor olabiliyor. Hastalar daha fazla yoğun bakımda kalıyorlar. Standart bir kapak ameliyatının riski yüzde 3 civarında iken, atan kalpte mitral kapak tamirinin riski yüzde 1\'lerde. Yoğun bakım süresi azaldı. Bütün diğer ameliyatlardaki kalp ve akciğer makinesine bağlanmanın getirdiği riskleri bertaraf ediyor.\"

\"AMELİYATI KALBİ ÇALIŞIRKEN YAPTIĞIMIZ İÇİN SONUCUNU O AN GÖREBİLİYORUZ\"

Ameliyatı kalbi çalışırken yaptıkları için istedikleri sonucu anında gördüklerini belirten Prof. Dr. Köksal, \"İstediğiniz sonucu anında gördüğünüz için ameliyata son verebiliyorsunuz. Kapak tamirinin bittiğini, kapaktaki kaçağın sona erdiğini görüyoruz ve ameliyata son verebiliyoruz. Gerçek zamanlı tamirin sonucunu görebiliyoruz. Açık kalp ameliyatlarında kalp durunca biz tamiri yapıyorduk sonra kalbi tekrar çalıştırıyor ve tamir olup olmadığını görmeye çalışıyorduk. Toplam bir açık kalp tamir ameliyatı 4-5 saat sürerken bu ameliyat 1,5 saat sürüyor.\"

EN BÜYÜK İSTEĞİ BİSİKLETE BİNMEK

87 yaşındaki hasta Cemal Keskin ise ameliyattan öncesine göre kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti ve en büyük arzusunun Samsun\'a döndükten sonra bisiklete binmek olduğunu açıkladı. Keskin, ameliyat öncesi merdiven inip çıkmakta, yürümekte zorluk çektiğini belirtirken artık daha rahat hareket edebildiğini de söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Prof. Dr. Cengiz Köksal ile röportaj

- Cemal Keskin ile röportaj

- Muayene ve hasta doktor sohbet detayları

28.05.2018 - 10.31 Haber Kodu : 180528023

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6- KONUT KAMPANYASINDA 12 GÜNDE 3 MİLYAR LİRAYA YAKIN GELİR

* KONUTDER Başkanı Altan Elmas,

\"Kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş\"

İstanbul, (DHA)

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarının başlattığı konut kampanyasında 12 gün geride kaldı. Talebin oldukça iyi olduğunu söyleyen Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, \"Kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş\" dedi.Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) destek vererek 15 Mayıs\'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. 41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanyada, ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek, kampanya 30 gün sürecek.

\"YATIRIMCI DA HAREKETE GEÇTİ\"

Ev satışlardan son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, \"Halkımız kampanyayı algıladı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV\'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Bizi en çok memnun eden şey, yatırımcı kitle harekete geçti. Uzun zamandır faizler yükse olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti\" dedi.

\"KAMPANYA UMDUĞUMUZDAN DA İYİ GİDİYOR\"

Anadolu\'dan da İstanbul\'a talep aldıklarını aktaran Elmas, \"Anadolu\'daki projelerde satışlar daha hızlı oldu. Antalya, Denizli, Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir\'de projeler yürüten firmalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş. Son derece mutluyuz. Kampanya sürecinde, vatandaşlarımız da uygun fiyatla konut sahibi olacaklar\" ifadelerini kullandı.

\"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM\"

Kampanyayı duyup ilk evini almak için bir inşaat firmasının satış ofisine giden işletmeci Sait Çaydan da, \"Fırsatı değerlendirmek için geldim. Ev fiyatlarında ciddi düşüş var. Almak istediğim ev 3+1, fiyatlar projeye göre değişiyor ama iyi geldi. Daha önce 350 bin liralık bir daire bakmıştım şu anda 280 bin liraya geriledi. Önceden aylık ödemesi, 2 bin 750 liraydı şimdi 2 bin oldu. İlk evimi alacağım, evliyim iki çocuğum var, onlar içinde yatırım olacak. İnşallah ikinci dairemizi de alırız\" diye konuştu.

\"EVİ ANNE VE BABAMIZA HEDİYE EDECEĞİZ\"

Anne ve babalarına Antalya\'dan ev alıp hediye edeceklerini söyleyen Murat ve Nursel Ay, kampanyayı duyup geldiklerini belirtti.

Murat Ay, \"Anne ve babamız için Antalya\'dan daire almayı planlıyoruz. Daha önce de gelmiştik, fiyatlar şimdi daha uygun\" dedi. Nursel Ay ise, \"Kampanya olduğu için fiyatlar daha uygun. Daha önceden ev fiyatlarını ve projeleri takip ediyordum. 3+1 ev almayı düşünüyoruz, bizim için daha uygun olur\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-KONUTDER Başkanı Altan Elmas röp.

- Sait Çaydan röp.

- Murat ve Nursel Ay

- Konut satış ofisinden detay görüntüler

28.05.2018 - 10.21 Haber Kodu : 180528017

