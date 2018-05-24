DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK\'TEN MB\'NİN FAİZ KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik,

\" Merkez Bankamız tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir nebze olsun rahatlık sağlamıştır\"

\"Bundan sonraki süreçte istikrarı önceliklendiren politika ve söylemlerin devam ederek, ekonomi yönetimimizin uyum ve ahenk içerisinde politika yapım sürecini devam ettirdiğini görebilmeyi arzuluyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı Sabancı Center\'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur katıldı.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, \"Tasarruf oranlarımız, iç talebe dayalı yüksek büyümemizi finanse etmekte yetersiz kalıyor. Dış borca bu nedenle bağımlıyız. Dış borç, kamu ya da özel sektör ayırt etmeden hepimiz için bir kur riski yaratıyor. Ülkemizin döviz ihtiyacının bir şekilde, tercihen uzun vadeli doğrudan yatırımlarla, bunların yetmediği durumda kısa vadeli, daha likit araçlarla karşılanması gerekiyor\" dedi.

\"FAİZLER VE KURLAR HER SİYASİ GELİŞMEDE HAREKETLENİYOR\"

Bilecik, \"Yapısal reformlar ile bunu değiştirebilmeyi, yabancı kaynak bağımlılığımızı azaltmayı biz de istiyoruz ancak bugünkü durumda olmamızın sebebi de reformların sürekli ertelenmesidir. Çözümü ertelenen sorunlar, gelecekte daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkar. Artık içinde bulunduğumuz gerçeği kabul etmemiz ve bu gerçeğe uygun politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomide mucizeler yoktur; gerçekler vardır. Ve hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz. Hem yurt içinde, hem yurt dışında, bugün Türkiye ekonomisi politikaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ekonomide dengelerin değişebileceğine yönelik en ufak bir sinyal geldiğinde hem dış, hem iç piyasadaki oyuncular anında pozisyon değiştiriyorlar. Böylece faizler ve kurlar her siyasi gelişmede hareketleniyor\" diye konuştu.

\"BİR NEBZE OLSUN RAHATLIK SAĞLAMIŞTIR\"

Erol Bilecik, \"Dünyanın tüm ekonomileri için geçerli bir gerçeği anımsatmak isterim; kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmayan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirir. Nitekim; kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde; ekonomimiz sert bir düzeltme ile karşı karşıya kalacaktır. Dün Merkez Bankamız tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir nebze olsun rahatlık sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte istikrarı önceliklendiren politika ve söylemlerin devam ederek, ekonomi yönetimimizin uyum ve ahenk içerisinde politika yapım sürecini devam ettirdiğini görebilmeyi arzuluyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bilecik\'İn konuşması

- Detaylar

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2- TÜSİAD YÜKSEK İŞTİŞARE TOPLANTISI (1)

* TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan,

\"Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center\'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, \"Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Özilhan\'ın konuşması

- Detaylar

24.05.2018 - 11.06 Haber Kodu : 180524033

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3- BAKAN ARSLAN DÖVİZDEKİ ARTIŞIN BİLET FİYATLARINA YANSIMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dövizdeki artışın uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine \"Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü\'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İftar programına katılan Bakan Arslan\'a, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Celal Uçan tarafından günün anısına plaket sunuldu.

\"RAKAMLAR OLMASI GEREKEN YERE GELECEK\"

İftar öncesi bir gazetecinin \"Dövizdeki artış uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyacak mı? sorusu üzerine, şunları söyledi:

Bakan Arslan, \"Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil\" dedi.

\"KREDİLER KARŞILANDI, HERHANGİBİR SIKINTI YOK\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul\'da yapımı devam eden ve inşaatının yüzde 90\'lara ulaştığı yeni havalimanında kredi sorunu yaşandığı iddialarının gerçeğini yansıtmadığını belirterek, \"Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu ana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil\" diye konuştu.

ARSLAN: UMARIM CUMHURBAŞKANIMIZ HAVALİMANIMIZA İLK İNİŞİ GERÇEKLEŞTİRİR

Bir basın mensubunun, \"Sayın cumhurbaşkanımız yeni havalimanına ne zaman gelecek\" sorusu üzerine Bakan Arslan, Şubat ayı itibariyle pistin uçak inişine hazır olduğunu deklare ettiklerini hatırlatarak, \"Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir cumhurbaşkanımız olursa. Anadolu insanı tabiriyle \'başgöz üstüne\'. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklare ettik: \'Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır\' dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler, Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. Seçim sathı mahalli nedeniyle cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki ülkenin kalkınması, büyümesi için çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. İnşallah bu çerçevede vakit bulup gelebilirler. Hem biz memnun oluruz hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla inerek havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar\" yanıtını verdi.



Görüntü Dökümü:

-Bakan Arslan\'ın gelişi

-Basın odasında toplantı

-Bakan Arslan açıklamaları

-İftar salonundan görüntüler

-Detay görüntüler



24.05.2018 -10.35 Haber Kodu : 180524026

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4- İSMAİL KÜÇÜKKAYA\'NIN YARGILANDIĞI DAVADA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" suçlarından 1 yıl 4 ay 20\'şer gün hapis cezasına çarptıran ve bu cezaların ertelenmesine hükmeden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Kesin olarak doğruluğu ispat edilemeyen bir konuda haber yapıldığı ve tweet atıldığı vurgulanan gerekçeli kararda, \"Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve TBMM üyesi olan bir bakanın ve ailesini, bir terör örgütü ile bağdaştırarak kesin olmayan bir konuda yayın yaparak, bu konuda sosyal medyadan paylaşım yapmak sureti ile alenen aşağıladıkları, yapılan özür dilemenin olayı suç olmaktan çıkarmayacağı açıktır\" denildi.

\"KÜÇÜLTÜCÜ SÖZLERİN KULLANILMAMASI GEREKMEKTEDİR\"

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 16 sayfalık gerekçeli kararında, basının bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama hakkı olduğu hatırlatıldı. Basının bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için açıklama, eleştiri ve değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ve konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gerektiğinin altı çizilen gerekçeli kararda \"Açıklamada küçültücü sözlerin kullanılmaması gerekmektedir\" denildi.

HABERİN DOĞRULUĞU BELLİ OLMADAN HABERE GEÇİLDİĞİNİN SAPTANDIĞI BELİRTİLDİ

\"Her iki sanığın savunmaları değerlendirildiğinde, haber kaynakları ile ilgili karşılıklı suç atfında bulunmuşlar, beyanlarını ispatlar sözden başka yasal delil ibraz edememişlerdir\" denilen gerekçeli kararda kesin olarak doğruluğu ispat edilemeyen bir konuda haber yapıldığı ve tweet attığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, \"İsmail Küçükkaya tarafından haber kaynağı gazeteci olduğu için açıklayamayacağına dair beyanı ve bu konunun belgelendirilemeyeceği, sanığın bakanın aile hayatı ile ilgili bylock kullanıcısı olduğu için eşinin boşanma durumunda olduğuna dair yanlışı kabul ettiği gerçeği de yapılan haberin reytingi amacıyla kişilerin onur ve haysiyeti düşünülmeden haber yapıldığı anlaşılmıştır. Ve bu haberlerin doğruluğu belli olmadan habere geçirildiği açıkça saptanmış olmaktadır. Sanık savunmaları atılı suçun işlenmesi yönünde tplumun her açıdan etkilenmesini gerektirecek şekilde haber yapıldığının ve tweet atıldığının aksini ispatlar nitelikte delil ve içerikte değildir. Birbirlerine suç atfında bulunarak haber kaynağı dedikleri gerçeğin ne olduğunu açıklamamışlardır. Beyanları soyut kalmıştır ve beyanlarını doğrulayıcı kesin delil ibraz edememişlerdir\" denildi.

\"ÖZÜR DİLEMEK OLAYI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAYACAĞI AÇIKTIR\"

Gerekçeli kararda Fidel Okan\'ın attığı tweeti ile İsmail Küçükkaya\'nın televizyondaki yayının hakaret içermekte olduğu, hukuka uygunluk sınırlarının aşıldığı vurgulandı. Gerekçeli kararda, \"Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve TBMM üyesi olan bir bakanın ve ailesini, bir terör örgütü ile bağdaştırarak kesin olmayan bir konuda yayın yaparak, bu konuda sosyal medyadan paylaşım yapmak sureti ile alenen aşağıladıkları, yapılan özür dilemenin olayı suç olmaktan çıkarmayacağı açıktır\" denildi. Kararda \"Sanıkların savunmaları mahkememizce kanunlar karşısında yetersiz kalmıştır\" ifadeleri kullanıldı.

İDDİANAME

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Küçükkaya ve Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaretö ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılamaö suçlarından 1 yıl 6\'şar aydan 5\'er yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 25 Nisan\'da davayı karara bağladı. İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan\'ın \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" suçlarından 1 yıl 4 ay 20\'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız oluşu, mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme, hapis cezalarının ertelenmesine karar vermişti.

Görüntü Dökümü;

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Davayla ilgili arşiv görüntü

24.05.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180524017

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5- YENİ KARAKÖY İSKELESİNİN GÜNDÜZ ÇEKİLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi\'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy\'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs\'ta kullanıma açılacak. Yeni iskele gündüz havadan görüntülendi.



Görüntü dökümü:

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GÜNDÜZ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-İskelenin havadan görüntüleri

////////// GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-İskelenin Haliç Tersanesi\'nden çıkışı

-Atatürk Köprüsü\'nden geçiş

-Galata Köprüsünden Geçiş

-İskelenin Karaköy İskelesi\'ne yaklaştırılması

-Karada ve iskele üzerinde ki çalışmalar

-Römorkör\'ün iskeleyi itmesi

-DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Genel ve detay görüntüler



24.05.2018 - 05.29 Haber Kodu : 180524008

24.05.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180524034

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6- 120 LİRA İÇİN 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ YARALADILAR

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan kişi bir süre sonra parasını istemek için döndü. Olumsuz yanıt alan kişi ağabeyi ve arkadaşlarını da alıp geri geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay 9 Nisan\'da Başakşehir\'deki Çevre Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H. 2 günlük yövmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü. Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan\'ı öldüren Abdulhalim el Hıleyf ile Hüseyin\'i yaralayan Abdulhalim H\'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Keşif yaptırmaları

-Zanlıların emniyetten çıkışları

-Recep Arslan\'ın fotoğrafı

-Detaylar

24.05.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180524035

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7- OTOMOBİL HIRSIZLARI BÖYLE YAKALANDI



Haber: İstanbul DHA

Sarıyer\'de çalınan bir otomobil jandarma ekipleri tarafından bulundu. Aracı tekrar almak için park ettikleri yere gelen 2 kişi kıskıvrak yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer\'de lüks bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, aracın Kemerburgaz\'da bir caddeye park edildiğini belirledi.

Aracın etrafında pusu kuran jandarma zanlıların tekrar gelmesi üzerine operasyon düzenledi. 2 zanlı jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Havaya ateş açan jandarma zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan K.A. ve B.P. ifadesinde hırsızlık için girdikleri evde masanın üzerindeki anahtarı alarak aracı çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın çalınması

-JANDARMA KAMERASI

-Aracın takibi

-Zanlıların gelişi

-Araca binmeye çalışması

-Operasyon anı

-Kaçmaları

-Jandarmanın havaya ateş etmesi

-Zanlıları yere yatırıp kelepçelemesi

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

24.05.2018 - 09.34 Haber Kodu : 180524016

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8- CESET MERAKI; KİMİ CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ KİMİ ARACINI YAVAŞLATIP İZLEDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu.

Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

MERAKLI VATANDAŞLAR YİNE SAHNEDE

Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU

Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, \"Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim\" dedi. Ağaca asılı olan ceset Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaca asılı olan ceset

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Meraklı vatandaşların cep telefonuyla olayı görüntülemesi

-Yoldan geçen sürücülerin yavaşlayarak trafik yoğunluğu oluşturması

-Genel ve detaylar

24.05.2018 -09.29 Haber Kodu : 180524014

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