DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1- LÜKS CİPLE 200 BİN LİRALIK KAPKAÇ KAMERADA

- Bankadan çıkan kişiyi takibe alan lüks cipli şüpheliler, kapkaç yaptı.

- 200 bin liranın çalındığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bağcılar\'da lüks cipli kapkaççılar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağcılar Evren Mahallesi\'nde bulunan bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı mahallede bulunan bir bankadan 200 bin TL çeken kişi parayı koyduğu çantayla birlikte bir marketin otoparkına yürüyerek ilerledi. Bankadan çıkmasından itibaren bu kişiyi takip eden lüks cipli kapkaççılar harekete geçti. Şüpheliler de para dolu çantayla ilerleyen kişiye yaklaştı. Aracın arka koltukta oturan kişi, camdan sararak çantayı aldı. Çantayı vermek istemeyen mağdur ise yere düşerek yaralandı. Çantayı alan şüpheliler ciple hızla olay yerinden uzaklaştılar. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri lüks ciple kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Para çantasıyla otoparka giren kişi

-Arkasından takip eden cip

-Kapkaç anı

-Olay yerinden detaylar

17.05.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180517044

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(ek bilgilerle)

2- BÜYÜKÇEKMECE\'DE KAMYONUN İŞ YERİNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Büyükçekmece Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki\'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Sağlık ekipleri

-Yaralının kurtarılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar

17.05.2018 -10.31 Haber Kodu : 180517022

17.05.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180517013

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- YENİKAPI\'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Yenikapı miting alanında yarın yapılacak, \"Filistin Halkına Destek Mitingi\" öncesinde, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Miting alanında üzerine \"Zulme lanet, Kudüs\'e destek\" yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanında ise \"İnsanlık adına İstanbul ayakta\" yazılarının yer aldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı mitingin yarın saat 15.00\'da başlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çalışmalardan görüntüler

- Sahneden görüntüler

- Miting alanından görüntüler

- Detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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- Miting alanının havadan görüntüleri

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4- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VOLKAN RENÇBER GÖZALTINDA



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SUÇ örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy\'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber\'in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber\'in Kadıköy Moda\'da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi\'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Rençber\'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül\'de, \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber\'in grubuna yönelik 20 Ocak\'ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber\'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek\'e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

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5- LİSELİ KIZI ÖLDÜREN SANIĞA 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da geçen yıl barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eski kız arkadaşı Cansu Çaptı\'yı (16) sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanık Mehmet A.K.\'nın (17) yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Mehmet A.K. son sözünde olay nedeniyle pişman olduğunun belirtti. Öldürülen genç kızın annesi Fatma Çaptı \"Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az ceza almasını istemiyorum, sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorumö diyerek mahkeme heyetine seslendi. Mahkeme heyeti, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan olay tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezada \"Haksız tahrik\" ve \"iyi hal\" indirimi ise uygulanmadı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk Sanık Mehmet A.K., ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Cansu Çaptı\'nın annesi Fatma Çaptı da duruşmaya \'şikayetçi\' sıfatıyla katıldı.

\"KIZIM MEZARDA YATARKEN SANIĞIN AZ BİR CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM\"

Anne Fatma Çaptı kızının sözlü ya da nişanlı olmadığını belirterek, \"Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az bir ceza almasını istemiyorum. Hakettiği hakettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum. Olay sebebiyle ailem perişan oldu\" ifadelerini kullandı.

AVUKAT ORKUN AYHAN: İNDİRİM MADDESİ UYGULANMAKSIZIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

Şikayetçi Çaptı Ailesi\'nin avukatı Orkun Ayhan da sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu belirterek, \"Sanığın maktül ile sözlü olduğu yönündeki savunmalarının tanık ve müvekkilin beyanları ile doğru olmadığı ortaya konulmuştur. Sanık daha önce arkadaş olduğu maktul ile ayrılmasını hazmedemeyerek tasarlamak suretiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Sanığın herhangi bir indirim maddesi uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

\"PİŞMANIM\"

Son sözü sorulan sanık Mehmet A.K. da \"Olay nedeniyle pişmanım, tahliyemi istiyorum\" dedi.

SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Mehmet A.K.\'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktül Cansu Çaptı\'ya karşı tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu belirtti ve sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin maktulden kaynaklanan haksız bir tahrik altında gerçekleştirildiği sabit olmadığını belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanğın suç tarihinde yaşını da dikkate alarak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI

Sanığın savunmalarında pişman olduğunu beyan ettiğini, ancak sanığın geçmişi dikkate alındığında ceza indirimi sağlamaya yönelik savunmalar olduğu kanaatine varıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın beyanı samimi bulmayarak \"iyi halö indirimi de uygulanmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bağcılar\'da Mehmet A.K.(17) 8 Şubat 2017 tarihinde pompalı tüfekle 16 yaşındaki Cansu Çaptı\'nın karın bölgesine bir el ateş etti. Sağ karın bölgesinden yaralanan Çaptı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Mehmet A.K. da suçta kullandığı pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet A.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede gönül ilişkisi yaşadığı Cansu Çaptı\'dan ayrılan Mehmet A.K.\'nın tekrar barışmak istediği ancak yüz bulamadığı belirtildi. Mehmet A.K.\'nın olay günü yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Cansu Çaptı\'ya bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede suçu kasten ve tasarlayarak işleyen şüpheli Mehmet A.K.\'nın \"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme\" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

17.05.2018 - 09.42 Haber Kodu : 180517011