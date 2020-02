DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- OTOBÜS KAÇIRAN ÇOCUKLAR YİNE İŞ BAŞINDA

- Çaldıkları minibüs içinde uyurken yakalandılar

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2\'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı. İçerenköy Mahallesi\'nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.\'nin 2 ay önce Ümraniye\'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2\'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.\'nin bu sefer yanlarına R.K.\'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi. Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Şüphelilerin, polis aracına bindirilmesi

-Şüphelilerin, araç içinde uyurken fotoğrafı

-Benzin aramak için minibüsten çıkmalarının güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin, daha önce kaçırdıkları halk otobüsü güvenlik kamera görüntüleri

-Genel ve Detay

=============================

2- BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ABD\'NİN ALDIĞI BU KARAR YANLIŞ



* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"Filistin devletinin kurulması için, Filistin\'i tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD\'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Filistin konusunda yaşananlar, ABD\'nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da düzenlenen \"Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması\" programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, \"Bugün dünya genelinde çaba sarf ederken, bölgemizde yaşanan sorunların çözümü içinde Türkiye olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ortadoğu konusu. Filistin konusunda yaşananlar, ABD\'nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın olağanüstü zirvesi, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda aldırdığımız kararlar, Avrupa Birliği gibi bir çok örgütlerle ve ülkelerle yaptığımız iş birliği ile beraber Ortadoğu sorununa barışçıl bir çözüm bulunması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için, Filistin\'i tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD\'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi\'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD\'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün\'e de Filistin\'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasının savunmaya devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

IRAK SEÇİMLERİ

\"Hemen yanı başımızda Suriye\'deki sorununa bir çare bulamazsak; terörle mücadelemiz de yarıda kalır, başarısız olur\" diyen Bakan Çavuşoğlu, \"Ülkenin istikrarın yerine getirilmesi konusunda herkesin endişeleri devam eder, kaos devam eder, iç savaş, sivil savaş devam eder. Özellikle de teröristle için bulunmaz bir ortam olmaya devam eder. Türkiye olarak siyasi çözüme önem veriyoruz. Bunun için de katkı sağlıyoruz. Astana süreci, Soçi süreci ve Cenevre sürecine en çok katkı sağlayan ülke Türkiye\'dir. Her üç platformda da var olan Türkiye siyasi çözümün en iyi çözüm olduğunu tüm aktörlere, Suriye\'deki aktörlere anlatmaya çalışıyor. Bu konuda son zamanlarda hareketlenmeler var ama maalesef Cenevre\'de herhangi bir müzakere başlamadığı için soru işaretleri de devam ediyor, karamsarlık da devam ediyor. Farklı ülkelerin, farklı aktörlerin, farklı gündemi olabilir. Ama Türkiye\'nin bir gündemi var o da Suriye\'nin toprak bütünlüğü, barışı, istikrarı ve birlik beraberliğidir. Aynı düşüncelerimiz Irak için de geçerlidir. Irak\'ta yanlış bir referandum girişimi oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün yarın Irak\'ta seçimler var. İnşallah bu seçimler Irak\'a istikrar getirir. Irak\'ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü önemlidir. Ama her iki ülkede de terörle mücadeleyi de devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü her iki ülkede de terör örgülerinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Buralarda PKK var, YPG var, DAEŞ var ve diğer terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi özellikle Irak ile seçimlerden sonra birlikte devam ettireceğiz. Irak\'ın yeniden inşası önemlidir. Kuveyt\'teki konferansta Irak\'ın yeninden inşası için 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Seçimden sonra terör örgütleri temizlendi artık, Irak\'ın her bir tarafının, Irak\'ın yeniden inşası için Türkiye olarak, Türk şirketleri olarak en büyük katkıyı sağlayan ülke olacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar

=================================

3- İSTANBUL\'DA FUHUŞ OPERASYONU: BİRİ HAMİLE 15 KADIN KURTARILDI



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da yurt dışından kandırarak getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyarak, senet imzalatıp borçlandıran daha sonrada fuhuş yapmaları için zorlayan 3\'ü kadın 9 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Çetenin liderinin kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.(30) olduğu belirtildi. Polis operasyon sırasında biri hamile olduğu belirlenen 15 kadını kurtardı. Şebeke lideri kadının her cuma kayıtlı müşterilerine dini içerikli SMS mesajları atarak kendisini hatırlattığı bir sonraki mesajlarında ise kadın pazarladığı tespit edildi.

KADINLARDAN BİRİ YARDIM İSTEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yabancı uyruklu bir kadının \"Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın\" mesajı üzerine harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada kadın pazarlayan çetenin liderliğini Pendik\'te kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.\'nin yaptığı belirlendi. Polis yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından çete elemanlarını kimlikleri ile oturdukları adresleri belirledi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler 9 Mayıs 2018 günü Pendik, Kartal, Ataşehir ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda üçü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete lideri kuaför Zehra D.S.\'nin dükkanına yapılan baskında şebekenin müşteri listesi ile zorla çalıştırılan kadınların isimleri bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan polise geliş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

EVLERİ KAMERALARLA KONTROL EDİYORLARMIŞ

Öte yandan şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttuğu dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu tespit edildi. Görüntülerin internet üzerinden şebeke elemanları tarafından izlendiği öğrenildi. Bu evlerde yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, bir tüfek ile 35 adet mermi, 5 adet pasaport, tablet bilgisayarlar ve hafıza kartları bulundu.

15 KADIN KURTARILDI BİRİ HAMİLE ÇIKTI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri baskınlar sırasında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınların müşteki olarak verdikleri ifadelerinde 9 çete üyesinden şikayetçi oldukları belirtildi. Kurtarılan kadınlardan birinin hamile olduğu ve çete elemanları tarafından fuhuşa zorlandığı öğrenildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan soruşturma sonucu şebekenin yurt dışı bağlantıları vasıtasıyla kadınları sözde iş bulma vaadiyle İstanbul\'a getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak senet imzalatarak borçlandırdıkları tespit edildi. Daha sonra sözde borçlarını ödemek için fuhuşa zorlanan kadınların, çete lideri kadının kuaför dükkanında süslendikten sonra müşterilere gönderildiği belirlendi.

ÇETE LİDERİ DİNİ SMS MESAJLARI ATIYORLARMIŞ

Öte yandan polis soruşturması sonucu şebeke lideri Zehra D.S.\'nin her cuma, kayıtlı müşterilerine dini içerikli mesajlar atarak kendisini hatırlattığı ortaya çıktı. Zehra D.S.\'nin önce dini içerikli mesajları attığı ardından bir kaç saat sonra kadın isteyip istemediklerini soran mesajlar yazdığı öğrenildi.



OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Polisin şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin önce kuaföre ardından bazı evlere baskın yapması yer alıyor. Baskınlarda evde bulunan bazı kişiler gözaltına alınıyor. Yapılan aramalarda tüfek ve para bulunması da yine görüntülere yansıyor. Poliste işlemleri tamamlanan kadın çete lideri Zehra D.S. ile 8 şüpheli fuhuşa aracılık etmek, insan ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

POLİS KAMERASI

///////////////////////////////////

-Baskın yapılması

-Gözaltına alınanlar

-Para ve tüfek bulunması

-Adliyeye sevk edilmeleri



12.05.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180512033

====================================

4- CİPTE ŞÜPHELİ YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Yangın sabah saatlerinde Gürpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kerem Albayrak\'a ait cadde üzerinde park edilmiş lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri motor ve ön kısmı tamamen yanan cipin çevresine güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Polis ekipleri park halindeki cipin kundaklanmış olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yanma ve müdahale anı cep telefonu görüntüleri

-Olay yerinden görüntü

-Cipten görüntü

-Diğer detaylar



=====================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- MARTI PROJESİ YENİ İHALEYLE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Kabataş\'ta \'martı\' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda \'Martı Projesi\' olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbul\'un trafiğini rahatlatmayı hedefleyen ve bir süre önce ara verilen Kabataş\'taki Martı projesinin, \"İstanbul Geneli Yol, Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı\" adıyla 25 Nisan\'da yeniden ihalesi yapıldı. Yer teslimi 4 Mayıs\'ta yapılan projenin, İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve İspa İnşaat ve Sanayi Pazarlama A.Ş. iş ortaklığında devam edeceği öğrenildi.

YENİ İHALE 21/B USULÜNE GÖRE YAPILDI

Yeni ihale, devam etmekte olan işlerin durmaması amacıyla 21/B usulüne göre yapıldı. 21/B usulü; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda yapılıyor.

PROJE 2005\'TE TASARLANDI

Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii\'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii\'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlandı.

PROJEDE NELER VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin, bölgenin hemen yanında açtığı \"Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi \" tanıtım ofisinde proje hazırlanan maketlerle tanıtılmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-\"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\" projesinin son durumu

-Havadan görüntüler

-Tanıtım ofisi ve proje görselleri

-Genel ve detay

12.05.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180512030

12.05.2018 - 10.51 Haber Kodu : 180512031

================================

6- AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de, bir kişinin girdiği sitede kapı önlerindeki 15 çift ayakkabıyı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 3 gün önce Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 katlı 40 dairesi bulunan iki binanın bulunduğu sitede, kapı önlerindeki toplam 15 çift ayakkabı çalındı. Site yöneticisinin kontrol ettiği güvenlik kamera görüntülerinde, hırsızlık anının saniye saniye kameraya kaydolduğunu belirledi. Görüntülerde şüphelinin, dış kapısını kartla açarak girdiği iki binadan elinde poşetle çıkarak 7 dakika içinde 15 çift ayakkabı çalındığı görüldü. Site yöneticisi Şansel Özek, \"O kadar güvenlik önlemi almamıza rağmen kapıyı kartla açarak girdi. 7 dakika içerisinde 15 tane ayakkabıyı, yeni olanlarını çaldı. Ayakkabılardan bazılarının manevi değeri olduğu için üzüldük. Bir daha olmaması için gerekli önlemleri alacağım.\" dedi. Görüntüleri inceleyen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

-----------------------

(Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin kapıya gelmesi

-Kartla kapıyı açması

-Ayakkabı dolu poşetle apartmandan ayrılması

-Hırsızlığın yaşandığı apartman

-Site yöneticisiyle röp

-Genel ve detay

12.05.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180512017