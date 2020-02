DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- AKŞENER\'İN EVİNİN KARŞISINDAKİ DUVARA YAZI YAZAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Üsküdar\'daki evinin karşısındaki duvara \"Her An Her şey Olabilir\" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Meral Akşener\'in, Üsküdar Beyberbeyi\'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla \'Her an herşey olabilir\' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener\'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında \'Nitelikli Tehdit\' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.\'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.



05.05.2018 - 12.41 Haber Kodu : 180505056

2- GÜRSEL TEKİN\'DEN YSK\'YA ÇAĞRI: BU SÜRENİN UZATILMASI LAZIM

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçmen kütükleri güncellemesi için belirlenen tarihin çok kısa olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu(YSK)\'ndan bu sürenin uzatılmasını istedi.

CHP Milletvekili Tekin, Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek, burada seçmen güncellemesi için sırada bekleyenlerle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Tekin, seçmen kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyenlerin, seçimde oy kullanabilmeleri için işlemlerini tamamlamaları adına il ve ilçe seçim kurullarına akın ettiklerini söyledi. Güncelleme işlemlerinin zor olduğunu belirten Tekin, bunun daha basit uygulamalarla yapılması gerektiğini söyledi. Tekin, \"Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde, seçmen güncellemelerini yapmak için buraya gelmişler. Devletin temel görevi vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Eğer kimlik kartı verdiyseniz bununla her işlemi yapabilmeli\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DA GÖÇ ETMİŞ 1 MİLYON SEÇMEN VAR\"

Gürsel Tekin, \"Sadece İstanbul\'da iki yıl içerisinde 400 bin seçmen buradan göç etmiş. Türkiye\'nin çeşitli coğrafyalarından 550 bin seçmen de İstanbul\'a gelmiş. Yani bir şehirde göç etmiş ortalama 1 milyon seçmen var. Bir de Edirne\'den Ardahan\'a göç haritasını düşünün. Bu kadar yoğun göçün olduğu bir ülkedeki seçmenin oylarını zorlaştırmanın hangi mantığa uygundur. Bütün bu işlemler için 6 gün süre var. İçeride memurlar can çekişiyor. Onların da yapabilecek bir şeyleri yok. Memur kardeşlerimiz pasaport işlemleri yapacak, nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi yapacak ve bir de vatandaşlık görevi için seçmen güncelleme işini de yapacak\" dedi.

Üniversite öğrencilerinin de YSK\'nın yayımladığı genelgeden haberleri olmadığını öne süren Gürsel Tekin, seçmen güncelleme işlemlerinde son gün olan 12 Mayıs\'ın yeterli bir süre olmadığını savundu. Gürsel Tekin, \"Bu sürenin uzatılması lazım. Aksi takdirde Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu uygulamaların altında kalır, çöker. Bu seçim şaibeli seçim haline dönüşür. Bu sürenin uzatılması lazım. Bugünden itibaren vatandaşın nasıl kendini güncelleyebileceği kamu spotuyla anlatılmalı ve yeni bir uygulama başlatılmalıdır\" ifadelerini kullandı.

YSK\'YA \'SEÇMEN GÜNCELLEME SÜRESİNİ UZATIN\' ÇAĞRISI

Seçmenlerin kendini nasıl güncelleyeceği ve oy kullanacağıyla ilgili yeni bir uygulamanın başlatılması gerektiğini aktaran CHP\'li Tekin, YSK\'ya çağrıda bulundu. Tekin, şunları söyledi:

\"5 gün içerisinde bu meselelerin çözülmesi mümkün değildir. Makul bir süreye uzatılması ve derhal bütün televizyonlara rica ediyoruz, 56 milyon vatandaşın kendini güncelleyebilmesi için kamu spotu olmak üzere hür türlü yöntemin uygulanması lazım. Bu kadar teferruata gerek yok. Nüfus cüzdanının yeterli olması lazım. Bu kimlikle her türlü işlemi yapıyorsam oyumu da rahatlıkla kullanabilmeliyim. Bu olanakları derhal yurttaşlara tanıyın. Aksi takdirde bu seçim tartışmalı, şaibeli bir seçime dönüşür. Bunun sorumluluğu sizin sırtınıza kalır. 56 milyon seçmen kendini güncelleyecek, burada sadece nakil sorunu yaşanmıyor; taşımalı sistem diye ucube bir sistem çıkardılar. Vatandaşın kendini güncelleyebileceği yeni bir sisteme ve yeni bir süreye ihtiyaç var. Bu süre verilmezse bugün çekmiş oldukları sıkıntıyı yarın oy verecekleri sandık başlarında da çekecekler. Ciddi bir kaos yaşanacak. Bütün bunları ortadan kaldırmalısınız.\"

SON TARİH 12 MAYIS

YSK kararına göre kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların, seçimde oy kullanabilmeleri için 12 Mayıs\'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

05.05.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180505074

3- \'TEK TEKER ŞOVU\' YAPMAK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA DEHŞET SAÇTI

- Pendik\'te motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemek isteyen kişi dehşet saçtı.

* Motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdakilerin arasına daldı

* Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada motosikletli maganda, bir bebeğe yanındaki annesine, küçük bir kız çocuğuna ve bir gence çarparak yaraladı.

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Pendik\'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişi yaralandı.

TEK TEKER İLERLEMEK İSTEDİ

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik\'te meydana geldi. İki kişinin bulunduğu motosiklet ilerlerken güvenlik kamerasına yansıyor. Sürücü bir anda ön tekeri kaldırarak ilerlemeye başlıyor. Ancak tek teker yolculuk kısa sürüyor. Motosiklet kontrolden çıkıyor. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan arkadaşı düşerek yaralanıyor.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Hızla kaldırıma yönelen motosiklet yayaların arasına dalıyor. Motosiklet önce annesinin elinin tutarak ilerleyen küçük bir kıza çarpıyor. Küçük kız yol kenarına savruluyor. Motosiklet daha sonra bir gence çarpıyor. Devrilerek kayan motosiklet, bebek arabasındaki bebeğiyle ilerleyen kadına çarpıyor. Hafif yaralanan kadın hemen yerden kalkarak bebeğinin durumuna bakıyor. Bebeğin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

PANİK ANI DA KAMERADA

Kaza sonrası caddede büyük panik yaşanıyor. Yaşanan karmaşa ve panik kameralara yansıyor. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü ise şok içinde bir süre etrafta dolaşıyor ardından da yaralıların yanına gidiyor. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan yaralıların tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün de ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ifade edildi.

05.05.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180505062

4- BEYKOZ\'DAKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİ KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Beykoz\'da yaşanan değnekçi dehşeti kameraya yansıdı.

Beykoz Kavacık\'taki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden \'değnekçilik\' yaparak pana istediği belirtilen kişi, bir kişinin aracını park ettiğini görünce yanına gitti. Para isteyen değnekçiye sürücü olumsuz yanıt verdi.

DÖVİZ BÜROSUNA SIĞINDI

Bunun üzerine önce aracın camını kıran değnekçi daha sonra sürücüye bıçakla saldırdı. Bacağından bıçaklanan sürücü kaçarak bir döviz bürosuna sığındı. Ancak değnekçi peşini bırakmadı. Saldırı döviz bürosu içinde de sürdü. Döviz bürosundaki saldırı da dakikalarca sürdü. Çevredekileri araya girmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişinin karısı da olay yerine geldi. Yakındaki bir işyerinde çalıştığı belirtilen kadın, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Saldırgan çevredekileri de bıçakla tehdit etti. Yoldan geçen bir kadın uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan uzaklaştıktan sonra da o kadın yaralının yardımına koştu.

Sürücünün bacağına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise henüz yakalanamadı.

05.05.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180505054

(ÖZEL)

5- YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

*Kadıköy\'de 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

* Kimisi çocuğunu kimisi de hayvanlarını alarak dışarı çıktı

*Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

*Dumandan etkilenen yaşlı bir çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 07.45 sıralarında Kozyatağı Kocayol Caddesi 34 numarada meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı.



BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan duman tahliyesi yaparken bir yandan da merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dışarı çıkan vatandaşlar binanın zillerine basarak yangından habersiz olan komşularını uyandırmaya çalıştı. Uykusundan kalkan vatandaşlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Hayvanlarını da alarak dışarı çıkan bina sakinleri uzun süre yangının şokunu atlatamadı. Yangın çıkan dairede yaşayan Mustafa-Hayriye Akgül çifti dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.



2 KİŞİ MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan iki kişi itfaiyenin merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



05.05.2018 - 09.39 Haber Kodu : 180505015

(ikinci villanın görüntüleri)

6- İKİ LÜKS VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞLAR



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece\'de iki lüks villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri villaların bazı odalarının uyuşturucu serası gibi kullandıldığı tespit ederek 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece\'de lüks iki villada hint keneviri yetiştirildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki takiple Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi İncir Sokak ve Türkoba Mahallesi Bora Sokak\'ta bulunan 3 katlı iki villayı ortak kullanan 5 kişiyi tespit etti. Ekipler şüphelilerin yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine villalara sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında şebeke lideri olduğu iddia edilen A.S.(45) ile O.Z.(28), Y.S.(26), A.O.Z.(36) ve kız arkadaşı Ü.T.(22) yakalanarak gözaltına alındı.



BAZI ODALAR UYUŞTURUCU SERASI

Polis villaların içindeki bazı odaların uyuşturucu serası yapıldığını tespit etti. İki villada yapılan aramalarda yaklaşık 4 bin kök hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma düzenekleri, vantilatörler ile reflektör ve uyuşturucu madde imalatı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

05.05.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180505050_

05.05.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180505055_

7- ŞİŞLİ\'DE ÜSTÜNE DEMİR DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir otel inşaatında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir otel inşaatında üstüne demir düşen 1 işçi yaralandı. İnşaat yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahalede bulundu. Diğer çalışanların yardımıyla ambulansa taşınan yaralı, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçi tedavi altına alındı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

