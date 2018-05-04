DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN HASTANEDE DIŞ CEPHE KAPLAMALARI SÖKÜLÜYOR

- ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

* Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki büyük yangının üzerinden bir ay geçti.

* İl sağlık müdürünün çalışmaların 3 ay içinde tamamlanacağı açıkladığı hastanede dış cephe kaplamalarının sökümü sürüyor. Şu ana kadar kaplamaların yaklaşık üçte biri sökülmüş durumda.

* Çevre esnafı hastanenin kapalı olması nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

* Hastanedeki son durum havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangının üzerinden 1 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Şu ana kadar dev binadaki kaplamaların yaklaşık üçte birinin söküm işlemi tamamlanabildi. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin kapalı olması nedeniyle şu anda çevresinde sessizliği hakim. Çevre esnafı hastanenin kapalı olması nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 Nisan\'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçerde bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye başlandı. Ancak şu anda kaplama söküm işleminin ancak üçte biri tamamlanabildi. Her gün on binlerce kişiyi ağırlayan bölge ise derin bir sessizliğe büründü.

\"İŞLEYİŞ ÇOK YAVAŞ\"

Hastanenin bulunduğu Karayolları Mahallesi esnafı ise aradan 1 ay geçmesine rağmen çalışmaların yeterince hızlı olmadığını söyledi.

Hastanenin çevresinde işyeri bulunan Mustafa Genç, \"İşleyiş çok yavaş. Söküm aşamasında olmasına rağmen iş henüz bitmiş değil. Yangından sonra bize 3 ay içerisinde bitirileceği söylenmişti ama bu gidişatla çok zor\" dedi.

\"ŞU AN BURASI ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİ\"

Çalışmaların yavaş ilerlediğini söyleyen Mahsun Olca adlı esnaf da, \"İl Sağlık Müdürü açıklamasında 2-3 ay içerisinde acil ve polikliniklerin faaliyete geçeceğini söyledi ama şu an burası ölü toprağı serilmiş gibi. Hiçbir hareket yok. Dış cephe 20 gündür sökülemedi. Eczanesinden kuaförüne 40-50 esnaf var burada. Ben 8 tane eleman çıkarmak zorunda kaldım\" diye konuştu.

Çalışmaların hızlandırılmasını söyleyen bir eczacı da \"Yangından dolayı son 1 aydır esnaf burada kan ağlıyor. Normalde günlük müşteri sayımızın onda birini dahi karşılayamaz duruma geldik. Lokantacı, kırtasiyeci, dolmuşçulara kadar bu iş işlemiş durumda. Temennimiz en kısa sürede bitmesi. 3 ay daha böyle devam ederse burada ne esnaf, ne eczane bulabileceksiniz\" ifadelerini kullandı.

3 AY İÇİNDE AÇILACAĞI SÖYLENMİŞTİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yangının ardından yaptığı açıklamada, \"Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-HAVADAN HASTANENİN GÖRÜNTÜLERİ

-Hastaneden ve çevresinden detaylar

-Esnaf ve mahalleli ile röportajlar

-Muhabir anonsları

-Hastanedeki yangınla ilgili arşiv görüntü

-Memişoğlu\'nun açıklamasının görüntüsü (arşiv)

04.05.2018 - 11.55 Haber Kodu : 180504048

04.05.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180504049

============================

2 - MUHARREM İNCE; BİZ HAZIRIZ

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı.

CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP\'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce\'yi aday göstereceği belirtiliyor. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce\'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-İnce\'nin paylaştığı fotoğrafı

04.05.2018 - 09.02 Haber Kodu : 180504009

===============

3- İLÇE SEÇİM KURULLARINDA \"100 BİN İMZA\" HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL DHA

24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu\'na sabah 08.00 sıralarında gelen seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istedikleri kişi için başvuruda bulundu. İYİ Parti ve Saadet Partisi üyeleri seçim kurulu önünde stant kurdu. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen Hüseyin Kozan \"Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı aşacağız. Sabahtan geldik. Bir an önce imzamızı verdik. Nüfus cüzdanı alıyorlar. İki kağıt çıktı alınıyor. İmzalıyoruz. Biri bize diğeri onlara. İşlem çok kısa bir dakikada işlerimizi hallettik\" dedi. Temel Karamollaoğlu için geldiğini söyleyen Zeki Türlü ise \"Temel Karamollaoğlu ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah gerekli imzayı toplayacağız\" diye konuştu. Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs\'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Görüntü Dökümü:

-Partilerin stantları

-Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu

-Vatandaşların imza vermek için gelmesi

-İmza verenlerle röp.

-Genel ve detaylar

04.05.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180504034

=============

4- FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 28 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasındaki

muvazzaf askerler ile bu askerlerden sorumlu sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tuzla Piyade Okulu Mahrem Yapılanması\'nda \"Müdür yardımcısı\" olduğuna dair beyanları bulunan bir kişi tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden dilekçe yazarak soruşturma kapsamında bilgi vermek istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin Edirne Cumhuriyet Savcılığı\'nca ifadesi alındı. İfadeler doğrultusunda yaptırılan teşhislerle Tuzla Piyade Okulu\'nda 2012-1016 arasında görev yapan şüpheliler tespit edildi. 4\'ü İstanbul\'da olmak üzere 21 farklı ilde aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 19 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, eski TÜBİTAK çalışanı ve 1 asker tabibin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Tuzla Piyade Okulu\'nda kursiyer olarak görev yapan muvazzaf subay rütbeli askerler ile bu askerlerin bağlı bulunduğu örgüt hiyerarşisinde \"öğretmen, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı\" konumundaki kişiler olduğu bildirildi.

==============

5- İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY OPERASYONU : 38 GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin himmet, burs ve zekat adı altında parasal yardımda bulunarak teröre finasman sağladığı belirtiliyor. 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul ve Yalova\'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin

himmet, burs ve zekat adı altında parasal yardımda bulunarak teröre finasman sağlamak, esnaf yapılanması gibi çeşitli meslek grupları ile örgütün mahrem yapılanmasını oluşturduğu belirtiliyor.

=============

6- AÇAMADIKLARI KASAYI TAŞIYARAK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Feriköy\'de bir pideciye girerek içerde bulunan kasayı çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, açamadıkları kasayı lokantadan dışarı taşıma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis kasanın içindeki 90 bin lira, 1200 Euro, 1800 dolar ile tabanca, 250 mermi, 8 cep telefonunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Feriköy\'de 15 gün önce meydana gelen olayda F.A.\'ya ait lokantaya giren 3 kişi, içerde bulunan kasayı açamayınca dışarı taşıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sırasında şüphelilerin kasayı bir araca koyarak çaldıkları tespit edildi. Sabah işyerini açmaya geldiğinde hırsızlığı fark ederek polise başvuran müşteki F.A. \"Kasanın içinde 90 bin lira, 1200 Euro, 1800 dolar, ruhsatlı silahım, 250 mermi ve 8 cep telefonu vardı. Suçluların yakalanmasını istiyorum\" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen Osman E.(24), Serkan K.(28) ve Ersin Ç.(28) gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çalınan para ve tabanca ile mermileri bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

=====================

7- ASILSIZ İHBAR UÇAĞI PİST BAŞINDAN GERİ DÖNDÜRDÜ

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Anadolujet\'in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü

Edinilen bilgiye göre, Anadolujet\'in TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50\'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçak pist başından geri dönerek güvenli bölgeye çekildi ve yolcular indirildi. Uçak içi ve bagajlar tek tek arandıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçak sabah 09.10\'da Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere tekrar havalandı. Asılsız bomba ihbarı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

